В Хабаровском крае старатели присматриваются к отходам

В Хабаровском крае дальневосточные ученые обнаружили несметные богатства на месте старых выработок

Запасы золота на Дальнем Востоке могут быть соизмеримы с тем, что добыто за десятилетия промышленного освоения известных месторождений. Такое мнение озвучили участники VII международной геологической конференции, состоявшейся в Хабаровске на базе Института горного дела ДВО РАН. Но извлечение несметных богатств сопряжено с огромными сложностями, в том числе бюрократического порядка.

Более двухсот ученых и специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерово, Читы, Якутска, Благовещенска, Владивостока и других городов России обсудили широкий круг тем, связанных с проблемами освоения недр, комплексной переработки и новыми технологиями обогащения полезных ископаемых. Интерес к конференции проявили и иностранцы. О своем участии заявили представители научных центров Австралии, Германии, Японии, Турции, США, стран ближнего зарубежья – Кыргызстана и Казахстана. Кроме того, не остался в стороне бизнес. Как сообщили организаторы научного форума, тематика докладов привлекла внимание таких компаний, как «Полиметалл», «Русолово», старательских артелей и предприятий «Восток», «Амур Золото», «Амуркварц», «Дальневосточные ресурсы» и ряда других.

Наряду с докладами, представляющими интерес исключительно для узких специалистов, были озвучены результаты изучения вопросов переработки отвалов хвостохранилищ, использования углей для выработки сорбентов и синтетических энергоресурсов, а также запасов титано-редкоземельного сырья и платины в дальневосточных месторождениях, интеграции малого и среднего бизнеса в добывающей отрасли. Организаторами конференции выступили министерство природных ресурсов правительства Хабарвоского края и Институт горного дела ДВО РАН.

«Прилетит чайка и заклюет…»

Одна из наиболее интересных дискуссионных площадок международной геологической конференции работала в заключительный день научного форума. Ее название перекликалось с общим названием мероприятия - «Проблемы и перспективы развития горнодобывающего комплекса Дальневосточного региона».

Как было сообщено в основном докладе, научные изыскания, проводившиеся на территории Хабаровского края с 2012 года, выявили более 20 перспективных месторождений мелкодисперсного золота. Технологии, которые прежде применялись на этих месторождениях, позволяли извлечь только часть содержащегося в породах металла, а от 30 до 70% ценного сырья ушло в песок. С появлением в последние годы новых методов извлечения такого золота на повестку дня встает вопрос повторного освоения старых приисков. Однако это сопряжено с рядом проблем. Одна из них - несовершенство законодательства.

Год назад министерство природных ресурсов России вынесло в Госдуму проект изменений в закон о недрах на предмет техногенных образований, или, говоря простыми словами, выработок на месте бывших месторождений. Предполагается, что каждое такое образование должно быть поставлено на баланс и разведано. «После чего прилетит чайка и заклюет эти крохи», - остроумно заметили в аудитории. Так произошло в Нижнем Тагиле, напомнил один из участников круглого стола. Некая компания попыталась сдать свои отвалы в аренду для их переработки. «На ребят сразу наехали: пока сами перерабатывали – все хорошо, как привлекли стороннюю организацию – все: привет!»

Но есть прецеденты и благополучного разрешения конфликта интересов. Одно из уральских предприятий выполнило проект рекультивации с последующей переработкой вторичных запасов. Важная деталь: отработанные выработки с запасом ценного сырья предприятие приравняло к промышленным отходам, что регулируется одноименным законом. От термина «месторождение», используемого в законе о недрах, отказались. И «слетевшиеся» для проверки «не чайки, но коршуны» - налоговая, прокуратура, Росприроднадзор - нарушений не выявили. Однако брожение среди добывающих предприятий продолжается и полной ясности о том, как вернуть в оборот ускользнувшее золото, пока нет. Между тем, споры на этот счет, подчеркнули участники круглого стола, продолжаются как минимум десятилетие, а то и больше, но конкретики до сих пор нет.

Кто пойдет на минное поле?

Следующая поднятая проблема была связана с пробуксовкой схемы государственно-частного партнерства в сфере недропользования. «Все, кто пробовал, говорят, что это минное поле, - прозвучало мнение. – А если минное поле, то зачем здравому человеку рисковать - туда ходить? Тут должно быть так: или частное, или государственное». Развивая мысль, собеседники обратили внимание, что интересы бизнеса и государства не всегда совпадают: коммерсанты заинтересованы, в первую очередь, в прибыли, иногда в ущерб технической и экологической безопасности. Так, на днях пришла информация из Якутии о загрязнении сточными отходами золотодобывающего предприятия одной из рек, которая обеспечивает питьевой водой население семитысячного поселка Томмог. Происшествия подобного рода случались и у флагмана добывающей отрасли - группы компаний «Алроса», крупнейшего в России поставщика алмазов. Что говорить о мелких фирмах?

Часть проблем могла бы сойти на нет, если бы существовала программа комплексного освоения минеральных ресурсов, увязанная с программой развития территорий, не раз на протяжении дискуссий подчеркнул член-корреспондент РАН, академик Якутской академии наук Виктор Яковлев.

- Без освоения территорий невозможно решать вопросы разработки месторождений. А разрабатывать их нужно. Многих смущает сырьевая направленность Дальневосточного региона - почему, если здесь есть сырье и его много? Нужно развивать территории! А то сейчас получается: мы отправляем соседям, в Японию, сырье, а назад получаем приборы и технику, по цене в 5-10 тысяч раз дороже, чем отправляемые к ним ресурсы. В то же время, существует ситуация: на Урале много перерабатывающих заводов, но мало собственной руды. Ежегодно туда приходится везти до 20 млн тонн руды! А на Дальнем Востоке – наоборот: много месторождений, но они не востребованы! При этом разрабатываемые месторождения используем нерационально. Сжигаем уголь – шлаки выбрасываем. А в угольных месторождениях обнаруживается с десяток других важных компонентов, треть таблицы Менделеева – и это тоже можно и нужно извлекать для использовании в хозяйстве, - заметил академик Яковлев.

По его словам, добывающая отрасль должна, несмотря на существующие законодательные несостыковки, развиваться по принципу государственно-частного партнерства. С другой стороны, мелкие предприятия, срок существования которых подчас небольшой, должны кооперироваться между собой и с крупными игроками – создавать холдинги. Тогда и пустая порода найдет применение, например, для отсыпки дорог или в качестве щебня будет использоваться в строительстве.

Тигры и геология: вместе или порознь?

Чтобы эти и другие соображения, высказанные на круглом столе, заработали, их должны принять органы власти – региональные и центральные. Однако, «правительство не должно никому» - и вот уже много лет не удается принять Горный кодекс, хотя предварительная работа по его созданию была когда-то проведена. В июле российские наработки легли в основу аналогичного свода законов в Казахстане, а у нас – по-прежнему неразбериха.

- Нам нужна отдельная структура для управления горнодобывающей отраслью, не министерство природных ресурсов, а, например, министерство горного дела или геологии. В Советском Союзе, к примеру, было пять таких министерств. За одним закреплена угольная промышленность, за другим – нефтяная, за третьим – газовая, за четвертым – геологи, за пятым – цветмет. Были издержки, но зато отрасль развивалась огромными темпами. И сейчас вспоминают: до 1990-х годов на Дальнем Востоке только по нефти и газу было 14 разведочных бригад. Мингеологии упразднили – осталось две бригады на огромнейший регион! Сейчас, правда, систему восстанавливают, но в управлении по-прежнему нет порядка: мешаем месторождения, тигров и бабочек, - посетовал один из докладчиков.

И все же приезжие участники геологической конференции отметили: Хабаровский край приятно выделяется на фоне других регионов страны с точки зрения диалога между властью, наукой и бизнесом. В Якутии, например, признались представители республики Саха, ученым иногда непонятно, кто в местном правительстве отвечает за геологию – так часто там меняются соответствующие специалисты. А в целом дальневосточная геология начала выходить из кризиса, хотя огромные пространства так называемых «северных территорий» еще ждут, когда на них обратят должное внимание.

Евгений Валентинов

В числе участников VII международной геологической конференции Хабаровск посетили ученые из Казахского национального исследовательского технического университета (КазНИТУ). Они рассказали о необычной разновидности нефти – так называемой «белой».

- Белая нефть впервые была обнаружена на скважине Уренгойского месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ). Она представляет собой прозрачную маслянистую жидкость – конденсат с большим содержанием бензина. В отличие от привычной черной нефти в белой отсутствуют асфальтены, а смол очень мало, поэтому она и прозрачна. Первооткрыватели белой нефти использовали ее в качестве моторного топлива – просто заливали в баки вместо бензина. Сейчас она идет на получения синтетических волокон, пластмасс, высококачественного бензина и других видов топлива.

Гульназ Молдабаева, научный сотрудник КазНИТУ







