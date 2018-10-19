Бренд и тренд в Хабаровском крае: Сделано в России

В Хабаровском крае экспорт имеет место быть, но радоваться этому или огорчаться?

Новинкой III Дальневосточного форума предпринимателей стал региональный трек «Сделано в России». Он проходил в два этапа: разговор о потенциале экспортеров и возможностях их поддержки завершился мозговым штурмом с обсуждением насущного. Его организаторами стали федеральные структуры - экспортный центр, агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Росэксимбанк, обеспечивающий доступность кредитных инструментов для экспортеров.

- Региональный трек «Сделано в России» призван популяризировать экспортную деятельность. В том числе выход наших предприятий и нашей продукции за рубеж, - сказал заместитель министра международного и регионального сотрудничества правительства края Максим Тарасов. - «Роснефть», в состав которой входит НПЗ в Комсомольске-на-Амуре, «Сухой» с заводом в том же городе, другие крупные компании имеют маркетинговые службы, не говоря уже о поддержке федерального правительства. Наша задача - малое и среднее предпринимательство.

Что же оно поставляет за рубеж? Фильтры для очистки воды, мед, мороженое, чагу или березовый гриб. Радоваться этому или огорчаться от того, что «Амуркабель» и станкостроительный, поставлявшие продукцию в десятки стран, сменило мелкотоварное производство? Оба НПЗ, пожалуй, не в счет, как и авиазавод, как и «Амурметалл», он же «Амурсталь», он же «ТОРЭКС», где намерены вернуть экспортный потенциал. Это детища советской эпохи, а что создано после нее, что способно конкурировать в глубоком переделе?

Руководитель хабаровского межрегионального предприятия Российского экспортного центра Владимир Крет говорил о компенсации логистических, патентных, сертификационных затрат, возмещении НДС, других льготах участникам внешнеэкономической деятельности. Он похвалил пчеловода Василия Лебедева, мороженщика Илью Амирханова, производителя соков «Золотой юг» за совместное продвижение продукции на китайский рынок.

- Больших успехов мы пока не достигли, - озвучил тренд Владимир Крет. - Не так много в Хабаровском крае производится продукции. В основном мы потребляем то, что привозится из других регионов. Есть смысл добавить, что по объему промышленной продукции край не достиг показателей 1991 года. Показательный факт: в выступлениях звучал завод конструктивных металлических решений. Это структурное подразделения «Центра кровли», головной офис которого в Хабаровске. Что касается завода, который вот-вот выйдет на внешний рынок, то он во Владивостоке. Может, логичней приморчанам хлопать в ладоши?

А сколько восторгов по поводу топливных гранул, к выпуску которых приступает лесная отрасль края! Действительно, продукт экспортоориентированный, ибо частный сектор городов и весей незабвенного отечества отапливается не топливными гранулами или пеллетами, а дровами. Но достаточно взглянуть на идущие в дальневосточные порты составы, где на десять вагонов кругляка приходится в лучшем случае один вагон пиломатериалов, чтобы понять: лесопромышленники не думают перестраиваться на домостроение, другую высокотехнологичную продукцию, пробиваться с ней на внешние рынки.

- Не всем это надо, - подтвердил Владимир Крет. - Средние и малые компании, имеющие лесные участки, получают от китайских партнеров за круглые лесоматериалы живые деньги. А переработка - это кредитование, а значит, необходимость ломать голову, принимать решения.

Руководитель Центра поддержки экспорта в Хабаровском крае Иван Суханов рассказал, насколько важен бренд «Сделано в России» как подтверждение качества продукции, надежности поставщика. Это один из пунктов национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

- Для получения бренда «Сделано в России» размер производства не имеет значения, - уточнил он. - Четыре предприятия уже подали заявки.

Впечатление такое, что количество специалистов федерального и регионального уровня, призванных содействовать развитию внешнеэкономических связей, неуклонно приближается к численности персонала потенциальных экспортеров. У семи нянек дитя без глазу. Вот стоит «Амуркабель», еще не опустошенный «металлистами». Для выпуска продукции есть оборудование и персонал. Но завод который месяц не работает, и до этого никому нет дела ни в Хабаровске, ни в Москве.

Михаил Карпач