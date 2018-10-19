Точки роста в Хабаровском крае: Помочи для коучера на питч-сессии

Инвестиции, блокчейн, нетворкинг, воркшоп и прочие чудеса III Дальневосточного форума предпринимателей в Хабаровске

Это еще не все сильные (или стильные?) слова, что удалось услышать на мероприятии. Посевные венчурные фонды, бизнес-ангелы, краудфандинг, IPO, портфельные инвесторы, SMM, чек-аут… Собравшиеся успешные (и не совсем) бизнесмены земли дальневосточной и примкнувшие к ним гости оперировали подобными фразами легко и свободно.

Есть у нас на кого равняться. Молодежное предпринимательство объявило себя точкой опоры экономики, а бизнес-леди поделились, как надо ковать успех. И самое главное, рассказали, что не надо делать. Приятно их было послушать, почитать истории успехов, ознакомиться с бизнесом в «полный рост». Правда, окружающая действительность как -то не сильно вяжется с теми хорошими и нужными словами, что звучали все три дня в Городском доме культуры.

Очень интересная тема отдельных успехов на «дальневосточном гектаре». На фоне «ликвидации» министра по развитию этого самого гектара и многосотенной раздачи дальневосточной землицы слушается изумительно. Определились на III бизнес-форуме и с тремя китами развития Дальнего Востока: ТОСЭРы, порто-франко Владивосток и Большой Уссурийский остров. Хочется дожить до того времени, когда это все заработает.

Как и хочется верить, что свое хобби можно монетизировать, и увлечение станет приносить доход. Смотришь на Ивана Борозняка, что из палок и железок творит эксклюзивные сувениры и светильники, и хочется взять в руки молоток и отвёртку, заняться делом. Или лучше заняться бизнесом модным, «майнить биток»? Про технологию блокчейна рассказала - и как! - пара специалистов своего дела. Четко и ясно, пусть порой и эмоционально, но убедительно нам доказывали, что российский Центробанк «лежит» под американцами; американцы имеют многомиллиардные долги; в России тормозится рынок криптовалют; амеры что-то там мутят с этими самыми валютами. Черт, а я-то всю жизнь считал, что согласно заветам еще имперских времен только «англичанка гадит». Открыли ребята мне глаза на истинное положение криптовалютного рынка, только-только думал, как простаивающие казенные компьютеры к делу пристроить.

Идея социального предпринимательства способна выжать слезу из самой чёрствой души. И рука сама потянулась к кошельку. Но тут подошло время обеда. На все добрые и полезные дела наличности не хватило. Хотя дерзким коммерсантам на форуме можно было реально заработать. Одним из нововведений был розыгрыш от Фонда поддержки малого бизнеса Хабаровского края. Герои-предприниматели - участники деловой площадки, по идее, имели реальный шанс получить сертификат на дальнейшее развитие бизнеса в размере 1 миллиона рублей под 1% годовых! И все без естественного монополиста. Жаль, но не успел я на этот аттракцион невиданной щедрости. А мог бы и родной редакции реально помочь.

ProБизнес внимательно слушал Эдуард Попов

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