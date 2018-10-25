Сергей Фургал заинтересован в запуске производства на "Аркаиме"

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился со старшим вице-президентом управления лесоперерабатывающего комплекса ВЭБ Павлом Билибиным. В центре внимания вопросы поддержки лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим» в Ванинском районе.

Павел Билибин отметил, что ВЭБ намерен сохранить единый производственный комплекс предприятия, приложить все усилия для возобновления выпуска продукции и повышения эффективности этого актива.

Сергей Фургал подчеркнул, что правительство края поддерживает позицию Банка развития. Власти региона заинтересованы в скорейшем запуске производства.

«Сотрудники предприятия не должны страдать от недобросовестных действий собственников и других структур, которые сейчас там работают. У нас в приоритете – возобновление производства, работа предприятия строго по закону, выплата «белой» заработной платы и стабильные налоговые поступления в краевой бюджет. Мы со своей стороны готовы делать все, что необходимо в рамках закона для решения этих задач», - приводит слова Сергея Фургала пресс-служба правительства Хабаровского края.