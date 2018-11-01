Хабаровский край заработал 4 млрд на гособлигациях

Более 4 млрд рублей привлекли за счет размещения государственных облигаций Хабаровского края на Московской бирже. Регион предложил семилетние облигации по ставке купона в 9,00% годовых. Процесс состоялся в соответствии с региональной программой государственных внутренних заимствований. Это первый подобный шаг с 2005 года.

В краевом минфине пояснили, что пока дальнейшее размещение облигаций приостановлено. Вырученных средств достаточно для досрочного погашения ряда коммерческих кредитов, которые ранее брали на покрытие дефицита бюджета. В министерстве подчеркнули, что в целом размещение облигаций позволяет оптимизировать долговую нагрузку на краевую казну.

Напомним, в прошлом году Президент Владимир Путин поручил властям регионов активнее использовать государственные ценные бумаги как источник долгосрочного финансирования дефицита бюджета, а также минимизировать привлечение коммерческих кредитов.