Дальневосточный гектар для общественного отдыха

Дальневосточный гектар в качестве площадки для общественного отдыха намерен использовать житель города Вяземский. Эту и другие перспективные инициативы презентовали на VIII Сельском инвестиционном форуме, который прошел в Вяземском районе.

Главная тема этого года связана с освоением дальневосточных земель в рамках федеральной программы «ДВ-гектар». Районные власти обсудили с представителями бизнес-сообщества, владельцами личных подсобных хозяйств, представителями минсельхоза Хабаровского края, федеральных и региональных ведомств сложности и успехи по этому направлению. О наболевшем говорили и гости из соседних районов.

Так, глава Бикинского района Александр Демидов похвастал новостройками. В их числе павильон автобусной кассы, которая сняла проблему предварительной продажи билетов на транзитные рейсы; придорожное кафе; цех по убою скота, построенный в полном соответствии с ветеринарными нормами. В то же время, по словам Демидова, участки, оформленные под сельхозпроизводство, осваивать намного сложнее. Они не имеют съездов с федеральной трассы. Обустраивать подъездные пути не разрешает закон. Как помочь владельцам таких гектаров, пока непонятно. Нужно или снимать возникшие административные барьеры, или возвращать взятые земли государству, чтобы взамен выбрать другие. Правда, второй вариант из разряда гипотетических: законодательством, как выяснилось, он просто не предусмотрен.



- Дорожники готовы обустроить съезды при условии, что есть возможность для создания разгонной полосы. Работы обойдутся минимум в 5 млн рублей. Это не считая водостоков и ограждений. Решение проблемы упирается в деньги, - прокомментировал Сергей Желонкин, и.о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края.

В свою очередь, он привел примеры успешного освоения дальневосточных гектаров в отдаленных районах. Так, в районе им. Полины Осипенко благодаря новому механизму предоставления земель создана база отдыха, в Совгавани энтузиасты занялись оленеводством и планируют развивать экотуризм. Краевое правительство поддерживает и коллективные проекты по освоению дальневосточных гектаров. В местах компактного размещения участков будет уделяться особое внимание развитию инфраструктуры. На сегодня в Хабаровском крае уже 19 таких территорий. По одной из них, получившей статус населенного пункта и название Дальневосточная, в ближайшее время будет подготовлена проектная документация, предусматривающая строительство дороги, систем водо- и энергоснабжения. На это будет предусмотрено 50 млн рублей.Вяземские аграрии рассказали о своих результатах. Например, в селе Отрадное программа ДВ-гектара позволила приобрести дополнительные угодья для содержания высокоудойных коз. А владелец личного подсобного хозяйства в пригороде районного центра, занимающийся разведением птицы, начал осваивать земли неподалеку от оздоровительного лагеря. Он планирует зимой открыть там каток для местных ребятишек. В теплое время года на его дальневосточном гектаре будет действовать веревочный парк. Помимо производства, мужчина намерен развивать территорию для общественного отдыха.

Напомним, Вяземский сельский инвестиционный форум проводится с 2011 года. В 2016 году в нем принимали участие инвесторы из Китая. Интерес бизнесменов вызвал проект строительства круглогодичного горнолыжного туристического комплекса «Синюха» с протяженностью трасс до 1,8 км. Объем инвестиций был оценен в 250-280 млн руб. В этом году одним из наиболее серьезных объектов строительства станет животноводческий комплекс, который в селе Котиково, где находилось одноименное разорившееся сельхозпредприятие, намерена создать компания «Грин Агро - Хабаровск». После ввода в эксплуатацию, ориентировочно в 2020 году, там будет содержаться 1200 голов дойного стада. В комплексе с фермой начнет работу молокозавод. Он разместится в Хабаровске и будет ежесуточно выпускать до 8 тыс. тонн молочной продукции.





Евгений Валентинов



