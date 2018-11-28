Экономика
На Хабаровском судостроительном заводе заложили буксир
На Хабаровском судостроительном заводе заложили новое судно – буксир серии 00440. Для предприятия это всегда событие, а в этом случае – событие для двух заводов. Заказ предназначен для коллег-комсомольчан – Амурского судостроительного. По информации представителей ХСЗ, проект буксира – типовой. Разработан конструкторским бюро «Вымпел», которое, как и оба судостроительных предприятия в регионе, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
Оплачивать заказ будет лизингодатель – «дочка» ОСК корпорация «Машпромлизинг». Головной буксир планируется сдать в следующем году, его брата-близнеца – к 2020 году.
Транспортно-спусковой плавучий док «Зея» - своего рода «колыбель», внутри которой на достроечную базу в Приморье транспортируются военные корветы. Он не передвигается самостоятельно, и потому требуются специализированные буксиры.
Обслуживать морские буксиры сможет экипаж из восьми человек. Его длина – 35 метров, ширина – 9,5 метров. Скорость – 12 узлов.
Напомним, сейчас Хабаровский судостроительный завод выполняет также заказы по строительству судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2 (аналогичных «70 лет Победы»). Кроме того, идут подготовительные работы по строительству плавсредства (понтон-батопорт) для затворного сооружения, предназначенного для защиты от затопления прибрежной территории Индустриального района Хабаровска.
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