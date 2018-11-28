На Хабаровском судостроительном заводе заложили буксир

На Хабаровском судостроительном заводе заложили новое судно – буксир серии 00440. Для предприятия это всегда событие, а в этом случае – событие для двух заводов. Заказ предназначен для коллег-комсомольчан – Амурского судостроительного. По информации представителей ХСЗ, проект буксира – типовой. Разработан конструкторским бюро «Вымпел», которое, как и оба судостроительных предприятия в регионе, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Оплачивать заказ будет лизингодатель – «дочка» ОСК корпорация «Машпромлизинг». Головной буксир планируется сдать в следующем году, его брата-близнеца – к 2020 году.

- Это обычный буксир-кантовщик. Мы строим два таких для АСЗ – именно пара буксиров нужна для транспортировки дока «Зея». Один располагается позади дока, другой – в носовой части, - уточнил главный инженер Хабаровского судостроительного завода Алексей Шабанов.

Транспортно-спусковой плавучий док «Зея» - своего рода «колыбель», внутри которой на достроечную базу в Приморье транспортируются военные корветы. Он не передвигается самостоятельно, и потому требуются специализированные буксиры.

- Буксир наш универсальный, он способен выполнят буксировку как по Амуру, так и по морю. Исходя из этого его характеристики унифицированы. Осадка – три метра, при необходимости с помощью балласта может быть увеличена до трех с половиной. АСЗ также пожелал, чтобы буксир был четвертого, ледового класса. Полагаем, кроме транспортировки дока «Зея», буксиры будут использованы и для коммерческих заказов, - добавил главный инженер ХСЗ.

Обслуживать морские буксиры сможет экипаж из восьми человек. Его длина – 35 метров, ширина – 9,5 метров. Скорость – 12 узлов.

- Оборудование, которое будет установлено на буксир, самое современное, причем как отечественное, так и импортное. Импортными будут дизель-генераторы и винто-рулевой комплекс, а также, скорее всего, навигационное оборудование. Все остальное, включая систему управления, главные распределительные щиты, системы вентиляции и кондиционирования планируем поставить отечественные. Кроме того, корпус будет сделан из отечественной стали, система трубопроводов – из отечественных материалов – рассказали в пресс-службе предприятия.

Напомним, сейчас Хабаровский судостроительный завод выполняет также заказы по строительству судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2 (аналогичных «70 лет Победы»). Кроме того, идут подготовительные работы по строительству плавсредства (понтон-батопорт) для затворного сооружения, предназначенного для защиты от затопления прибрежной территории Индустриального района Хабаровска.