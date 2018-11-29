В Хабаровском крае больше денег направят на жилье для сельских жителей

Власти Хабаровского края продолжат реализацию федерального проекта по обустройству площадок под жилую застройку и субсидирование покупки доступного жилья для сельских жителей.

- Проект большой. Он направлен на создание инфраструктуры под будущую застройку и улучшение жилищных условий сельских жителей. На следующий год мы привлечем в 4 раза больше средств федеральной субсидии - 44,6 млн. рублей. Ранее эта часть финансирования не превышала 9,5 млн. рублей, - рассказал зампред краевого правительства, министр сельского хозяйства Александр Шкурин.

Еще 19 млн рублей на финансирование программы выделит краевой бюджет. Таким образом общая сумма финансирования проекта в следующем году составит 63,6 млн рублей. Этого хватит на решение жилищного вопроса 40 семей.

Напомним, реализация проекта началась в 2017 году. В министерстве сельского хозяйства края провели конкурс проектов подготовки площадки под строительство домов. Среди заявившихся районов победу одержал Хабаровский, который представил проект в селе Мичуринском.

- Мы ухватились за эту программу, потому что понимали, что сегодня это необходимо для жителей района. Новое жилье здесь давно не строилось. В госпрограмме мы увидели хорошие инструменты для решения этой проблемы. Государство дает субсидии жителям сел - оплачивает 70% от стоимости строительства нового жилья или от его стоимости на вторичном рынке, - сообщил глава Хабаровского района Денис Удод.

На первом этапе проекта был построен газопровод, рассчитанный на 193 дома, подведено энергоснабжение. Сейчас завершается строительство внутриквартальных дорог, обустройство пожарных водоёмов и уличного освещения для 105 домов. Стоимость работ в этом году составила 70 млн рублей, из которых 50,1 млн рублей – средства федерального бюджета.

- Один дом заселили, еще три – на завершающей стадии и будут сданы в декабре этого года. За два следующих года в Мичуринском должно быть построено еще 189 домов, - отметил Александр Шкурин.

Финальной точкой проекта станет детский сад на 95 мест стоимостью 142 млн рублей. Его строительство запланировано на 2020 год.