Экономика
В Хабаровском крае больше денег направят на жилье для сельских жителей
Власти Хабаровского края продолжат реализацию федерального проекта по обустройству площадок под жилую застройку и субсидирование покупки доступного жилья для сельских жителей.
Еще 19 млн рублей на финансирование программы выделит краевой бюджет. Таким образом общая сумма финансирования проекта в следующем году составит 63,6 млн рублей. Этого хватит на решение жилищного вопроса 40 семей.
Напомним, реализация проекта началась в 2017 году. В министерстве сельского хозяйства края провели конкурс проектов подготовки площадки под строительство домов. Среди заявившихся районов победу одержал Хабаровский, который представил проект в селе Мичуринском.
На первом этапе проекта был построен газопровод, рассчитанный на 193 дома, подведено энергоснабжение. Сейчас завершается строительство внутриквартальных дорог, обустройство пожарных водоёмов и уличного освещения для 105 домов. Стоимость работ в этом году составила 70 млн рублей, из которых 50,1 млн рублей – средства федерального бюджета.
Финальной точкой проекта станет детский сад на 95 мест стоимостью 142 млн рублей. Его строительство запланировано на 2020 год.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 497
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 641
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 720
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 317
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136