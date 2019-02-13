В Амурском районе появится 400 рабочих мест

Совет директоров компании «Полиметалл» принял решение о строительстве второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината. Проект позволит создать 400 рабочих мест и принесет налоговые поступления в краевую казну, которые предварительно оцениваются в 1,3 млрд рублей в год.

Как уточнили в пресс-службе Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК», ввод предприятия в эксплуатацию и начало производства намечены на третий квартал 2023 года. Капитальные вложения превысят 28 млрд рублей. Средства будут инвестированы из денежного потока от операционной деятельности золотодобывающего холдинга. Общая проектная производительность по переработке составит 250-300 тыс. тонн концентрата в год. На второй линии планируют ежегодно выпускать 15,5 тонн золота.

Площадка АГМК-2 будет расположена непосредственно рядом с действующим Амурским ГМК. Проект включает в себя создание нового гидрометаллургического цеха с автоклавом, а также нескольких сопутствующих участков. На комбинате будет также работать участок водоподготовки, где планируют задействовать технологию обратного осмоса. Это значит, что всю техническую воду смогут использовать повторно в технологическом процессе. Подобная система установлена и эффективно применяется на первой очереди АГМК. Специалисты предполагают применить еще ряд технологических решений, способных предельно снизить воздействие на окружающую среду.

Хабаровскому краю, кроме налоговых доходов, проект строительства АГМК-2 принесет крупные социальные инвестиции в развитие Амурского района. В «Полиметалле» подтвердили, что готовы финансировать несколько долгосрочных проектов по ремонту местных больниц, школ, спортивных сооружений, благоустройству городской среды Амурска, на что планируют выделить около 400 млн рублей.

Напомним, что Амурский гидрометаллургический комбинат, принадлежащий компании «Полиметалл», - первое в России перерабатывающее предприятие, извлекающее золото методом автоклавного выщелачивания.