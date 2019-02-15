Экономика
Рабочие места при освоении Малмыжского месторождения получат местные специалисты
Правительство Хабаровского края обязуется оказать содействие и поддержку в реализации проекта по освоению Малмыжского месторождения. «Русская медная компания», со своей стороны, при создании 1,4 тысяч рабочих мест планирует отдать приоритет местным специалистам - жителям Амурского и Нанайского районов. Сейчас предприятие ведет геологоразведку. Соответсвующее соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме.
Малмыжское месторождение располагается в 50 км от села Троицкое. Геологическое изучение началось в 2006 году совместно двумя специализированными компаниями из Канады и США. Так на территории Нанайского района было обнаружено одно из крупнейших месторождений меди и золота в России. По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, общий объем запасов оценивается в 5,6 млн тонн меди и 282 тонны золота.
«Русская медная компания» выкупила право на добычу у иностранных компаний в октябре прошлого года. В планах РМК - построить на месторождении горно-обогатительный комбинат мощностью до 35 млн тонн руды в год. Начало строительства запланировано на 2021 год. Объём инвестиций составит 115 млрд рублей.
Сегодня «Русская медная компания» входит в тройку крупнейших производителей меди в России. Общий объем налоговых отчислений за время работы предприятия в Хабаровском крае превысит 100 млрд рублей.
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