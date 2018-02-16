Вургун Мехтиев: Образование - как деньги: его нужно иметь много

Гость редакции газеты «Молодой дальневосточник XXI век» – Вургун Георгиевич Мехтиев, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики Тихоокеанского государственного университета.

- Вургун Георгиевич, оказывается, вас не просто застать в Хабаровске: вы или еще в Китае, или уже собираетесь в Китай.

- В Харбине есть Хэйлунцзянский университет, в состав которого входит институт русского языка и литературы. Там я по полгода работаю с магистрантами и с аспирантами.

- Интересно, наше образование чем-то отличается от китайского?

- Абсолютно ничем. Они, как и мы, работают по Болонской системе – есть бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура. Разница только в том, что их студенты более мотивированы на учебу. Их много - большая конкуренция. Там, например, нет проблемы пропуска студентом занятий. Там атмосфера другая. Обратите внимание: китайские студенты у нас быстро приспосабливаются к нашей вольнице, пропускают занятия. А в Китае неподготовленными на занятия не приходят.

- Мы в редакции однажды слышали мнение, что образование в Китае ограничено определенными рамками, а российское – оно более глубокое, оно мировоззренческое.

- В какой-то степени так, если учитывать, что еще сохранилась инерция советской школы. У нас больше творчества. В Китае обучение имеет некий механический характер. А нас-то учили думать, мыслить.

Может, помните: в 80-е годы в Педагогическом институте работал прекрасный преподаватель Юрий Викторович Подлипчук? Изумительный знаток русской литературы. Он был просто преподаватель, но я бы поставил его выше любого профессора. Когда-то он назвал меня своим единственным учеником и по наследству передал мне свою библиотеку. Вот он меня учил.

- Почему мы его вспомнили?

- Потому что он говорил так: «Литературе я вас научить не могу. Единственное, что могу, - научить вас думать». Здесь речь не только о литературе, а и о химии, физике, математике. В нашей стране долго жила традиция – учить детей думать. Это было самым прекрасным в нашем образовании. Но, к сожалению, научить думать студентов сегодня у меня очень редко получается.

- Отчего так?

- У них нет базы и нет желания. Им не нужен процесс прихода к знанию. Им нужен готовый итог, результат.

- Вы хотите сказать, за последние годы школа отучила (или не научила) детей думать?

- К сожалению, ничего более унизительного для школы нельзя было придумать, как ЕГЭ по литературе и истории. Сейчас детей целенаправленно не погружают в те глубины, в те смыслы, которые могло бы дать художественное произведение. Ребенок может ответить на тестовые задания, прочитав шедевры классики в кратком изложении. Но попадаются и другие, действительно читающие. Это лучшие студенты и в школы они, как правило, не идут. Что делать талантливому человеку в школе с той зарплатой, которую они будут получать? Для магистрантов ставка школьного учителя начинается с семи тысяч, как молодым специалистам еще какая-то доплата, а в общем их зарплата около 15 тысяч рублей.

- Но власть отчитывается другими цифрами – на уровне средних в экономике. А они получаются, когда педагог работает на полторы-две ставки.

- Какой из него педагог, если нет времени даже поговорить со школьниками, не говоря уже о самообразовании?!

- Если бы учителям дали высокую зарплату, ситуация изменилась бы?

- Мне часто задают такой вопрос, а в ответ я рассказываю собственную историю. Я учился в аспирантуре в Москве, жил в хорошем общежитии, защитил диссертацию, мне предлагали там остаться. Но из Хабаровска давили на совесть, чтобы вернулся. Приехал. Это 1996 год. Поселили в общежитие. Зашел в комнату - вы не поверите! – я заплакал. Железная кровать, вонючая подушка, уродливый матрац, студенческая парта вместо стола и стул на трех ножках!

Мы несколько лет жили буквально на копейки. И моя супруга Анна Станиславовна (прямо скажу: талантливый человек!), закончив пединститут, вынужденно работала продавцом, потому что там вместо зарплаты давали хоть какие-то продукты. Но тогда у меня не было даже мысли поменять работу, хотя многие ушли из профессии – кто в бизнес, кто в челноки.

Потом пришли новые стандарты, аттестация, аккредитация, отчеты – все меньше оставалось времени для работы со студентами. Зарплата уже поднялась, на нее можно было жить. И вот тогда все чаще стал думать, что пора уходить из профессии - мое время прошло. Я – специалист, который должен работать со студентами. А наша система образования вела к мысли: студенты в вузе – лишнее звено.

Для работы со студентами нужен особый настрой, особое эмоциональное состояние. Но когда на занятия приходит измученный бумагами преподаватель… То есть речь о том, что одним повышением зарплаты эту проблему не решить.

- Это касается только преподавателей вузов?

- И школ – тоже.

- Но при высокой зарплате учитель не будет пахать в две смены, у него появится время, как вы говорите, на особый настрой.

- Да, работать в одну смену – уже хорошо. Но время не появится – он завален отчетами. Ими завалены все – и школы, и вузы, и академии. И все жалуются. А где вы были, когда эту глупую бумажную систему диктаторски насаждали? Нам не позволяли даже возражать. А сейчас слышу, члены академии наук плачутся: мы должны наукой заниматься, а не отчетами!

- Откуда это все пошло?

- Сразу после принятия Болонской системы образования, которая, по идее, должна привести к общим стандартам, создавая единое европейское пространство высшего образования. Россия присоединилась к международному учебному движению в 2003 году. За Болонской системой следует огромное количество бумажных формальностей – инструкций и т.д. Может, в Европе профессура не так мучается, как мы. Там переходный период длился один год. Мы уже 15 лет находимся в состоянии перехода. Он слишком долго длится, что заставляет меня подозревать, что в этом процессе крутятся огромные деньги и некоторые неплохо на нем зарабатывают.

А почему длится? Выходит один стандарт, пятый, десятый, приходят все новые и новые инструкции… А это деньги, деньги, деньги…

- Болонская система уже навсегда?

- У нее сразу же нашлись противники в образовательных учреждениях разного уровня, в Госдуме. Их много. Но я слышал официальное мнение, что мы можем обсуждать проблемы только внутри этой системы. Возврат к старой системе образования не обсуждается.

- Почему сейчас так много претензий к школе?

- В пору перехода страны к новому социальному строю большинство населения было поставлено на грань выживания. В итоге пришли к тому, что граждане устранились от проблем образования, перепоручив образование детей государству. Отсюда и претензии к школе.

Это большая трагедия. Вопросы образования не должны решаться без участия родителей. В Москве, в Питере, при президенте существуют какие-то советы по образованию. Но чем ближе к власти, тем больше лакейства. А вот независимой общественной организации родителей, которые обсуждали бы и заставляли государство отчитываться по поводу любых изменений в школе, - нет. Родители не хотят принимать участия, они уже привыкли, что все решается без них.

- Почему?

- У нас в государстве сложилась довольно странная ситуация. Мы знаем, что есть клановая система. Мы знаем, что на работу устраиваются по блату. Образование молодого человека никакой роли не играет. Родители, вместо того чтобы заниматься образованием, ищут знакомства, через которые можно пристроить ребенка. Потребность не в образовании, а в «корочках». У нас ниже плинтуса упал уровень профессионализма во всех областях. Профессионалы нигде не нужны. У нас такая система: есть стадо и должен быть пастух. Стаду достаточно примитивного сознания.

Такое на всех уровнях, в том числе – в системе образования. У учителя сегодня нет позиции. Не потому, что он не хочет ее иметь. Ему никто и не позволит высказывать свое мнение. Сказали: делай! И он должен делать, не обсуждая.

- Очень жесткое мнение.

- Оно реальное. Скажу больше. В системе образования давным-давно рассортировали детей. Сейчас в обычных школах дети примерно одного уровня. А дети богатых родителей, продвинутые дети с хорошей первоначальной подготовкой учатся в престижных школах. Не только в Хабаровске – везде. В образцовой школе высокий уровень преподавания, высокий уровень детей. Но такая школа одна. А все другие школы поддерживают в приемлемом состоянии. В престижные школы случайные дети не попадают. Да, хорошие школы есть, но для государства они дорого стоят.

Мне рассказывали, на одном международном мероприятии французы спросили нашего тогдашнего министра: зачем нам Болонская система вместо прекрасного российского образования? И он, якобы, ответил: для содержания советской системы надо много денег, а в России их нет. Качественное образование стоит очень дорого.

- То есть вы считаете советское образование качественным?

- Очень качественным! Оно было идеологически ориентировано, что в принципе нормально для любого государства. Но ведь была и глубина постижения любого школьного предмета. Идеология, впрочем, не мешала огромному количеству книг, где в предисловии непременно было «как писал Маркс» или «как сказал Ленин», а дальше шел умный текст. Книги тех лет - до сих пор классика научной литературы. Идеология была необходимой «шапкой». В Китае, кстати, это до сих пор есть. И проблем из этого не делают.

- И к чему мы идем в таком случае?

- Если говорить об образовании, надо заботиться, чтобы было кого образовывать, чтобы были дети. А их все меньше. Свято место пусто не бывает. Дети русской культуры уезжают, а приезжают таджики, узбеки, армяне, азербайджанцы. Их все больше и больше. Я не оцениваю – хорошо это или плохо. Но это носители как минимум двух языков, двух культур. С ними надо работать, их нельзя отталкивать. Речь о том, насколько мы готовы бороться за этих детей, чтобы они в дальнейшем составляли бы определенный фонд русской культуры.

В советское время средний уровень образования был высокий, а сейчас он очень низкий. У нас есть умные, продвинутые дети и дети, не умеющие мыслить, думать. Раньше мы ставили оценку «хорошо» за действительно хорошие знания. Сейчас ставим «хорошо», если студент хотя бы чуток выделяется на фоне очевидных двоечников.

Мы с вами вступили в страшную эпоху, когда молодое поколение, особенно с высшим образованием, превращается для государства в балласт. С одной стороны, призыв: давайте улучшать демографию! А с другой - молодежь никому в принципе не нужна. Наши дети нужны только нам, родителям. Причем развитие науки и техники совершенно уникально, и в разных областях это позволит обойтись без рабочих рук и мозгов.

- Тогда, может быть, сократить высшее образование?

- Оно не должно сокращаться. Почему? Скажем, в Германии норма - высшее образование, Япония тоже к этому идет. Для России обязательно среднее образование. Понимаете, здесь клубок противоречий. Если наши дети не образованы или плохо образованы, то они могут попасть и в секты, и к террористам, и куда угодно. Они будут представлять для общества некую опасность. А чтобы этого не случалось, надо, чтобы дети получали хорошее образование, умели оценивать ситуацию, имели кругозор.

Пока государство не будет заинтересовано в том, чтобы интеллект, духовный строй его граждан был на высоком уровне, у нас образования (в его высоком смысле) не будет. Сегодня проблема для меня лично – это деление наших детей на сорта. Считаю, этого не должно быть. Я не верю, что дети по своим способностям бывают разные. Бог создает детей одинаковыми и с одинаковыми талантами. Они становятся разными именно потому, что у разных родителей разные возможности для образования своих детей.

- У вашего вуза есть связи со школами?

- Я говорю директорам школ: приглашайте меня в школы, буду проводить в классах уроки литературы с огромным удовольствием. Я приду не для того, чтобы ваших педагогов отодвинуть в сторону. Я приду, чтобы ваши дети почувствовали другой уровень восприятия, другой уровень понимания. У нас в вузе некоторые факультеты очень тесно работают со школами, буквально воспитывая для себя будущих студентов. Это было и в советское время.

- Вы говорили о Болонской системе. Уже можно говорить о неких результатах ее внедрения?

- Я часто говорю: образовательная политика в идеале – она не плохая, если отбросить бумажный бум. Плохо то, что ситуация не дает вузу, преподавателю, студенту возможности реализовать ту идеальную модель, которая дается Болонской системой.

Я знаю людей, чьи дети учатся за границей. Ребенок отучился в вузе, поступает в магистратуру. Чем отличается наш магистрант от зарубежного? Наш устраивается на работу, а учиться в магистратуре у него уже нет времени, а если оно и есть, то он устает на работе. Он не усваивает очень серьезную магисторскую программу. А как, к примеру, в Китае? Там магистрант получает хорошую стипендию, у него нет заботы подрабатывать. Он постоянно в вузе, он всегда со своим научным руководителем, выполняет задания, он участвует в жизни университета. Закончив магистратуру, он поступает в аспирантуру. Так готовят специалистов. Такова идеальная форма Болонской системы. Но у нас она не работает по разным причинам. Одна из них: магистранты у нас есть, но стипендия у них нищенская! Вот такие первые результаты.

- Как вы думаете, эти вопросы можно ставить на уровне местной власти?

- Конечно! Если наша местная власть заинтересована в квалифицированных специалистах, то для местных ребят могли бы быть специальные краевые стипендии. Но это большие деньги. Болонская система в идеале хороша, но для нас она плохая, потому что нет необходимого финансирования этой системы образования. Получается какая-то фарсовая ситуация.

- Некоторые ваши научные работы касаются понятия духовности. Ваш взгляд на современное общество: насколько оно духовно?

- Да, многие мои научные работы и статьи включают слово «духовность», но я его сегодня боюсь. Стараюсь вообще не употреблять, потому что это слово стало уличным. Для меня как ученого понятие «духовность» имеет конкретное содержание, конкретную историю. Для меня это прежде всего научная проблема. Мне кажется, вообще надо прекращать разговоры о духовном облике, о духовном развитии человека.

Многие путают понятия «духовность» и «нравственность». Духовность определяется моей абсолютной верой в Бога, который ведет меня, благодаря моей вере, к святости. Кто из нас видит цель своей жизни в том, чтобы достичь состояния святости? Как, например, Серафим Саровский или Сергий Радонежский. Все хотят счастья, а не святости. И когда мы духовность как пустое слово навязываем обществу, мы тем самым обезличиваем и разрушаем сами ценности. Чтобы духовность существовала, пожалуйста, перестаньте употреблять это слово налево и направо.

- Тогда каким словом вы предлагаете определять состояние общества?

- Нужно говорить и заботиться о нравственном состоянии общества. Когда мы видим, что продается и что покупают люди, впору задуматься о нравственном состоянии общества. А ведь школа и вуз – это социальные учреждения, где человек проходит нравственное воспитание. Где ему прививают вкус к высокой культуре, к образцам общественной жизни. Все упирается в образование. Необразованного человека можно кормить комиксами или низкопробными детективами. Они будут их употреблять.

- Надо понимать, идет уничтожение нашей культуры?

- Никто сознательно уничтожать нашу культуру не хочет. Ее вообще уничтожить невозможно. Останется несколько человек, и они будут продолжателями. Не случайно с начала ХХ века существует концепция «элитарной культуры». Она возникла на почве того, что появляются людские «массы» с потребительским отношением к жизни, с отсутствием вкуса. Они могут только разрушать. Но появляется элита, которая спасает культуру и передает будущим поколениям.

- Как-то очень похоже на сегодняшнее действо…

- Проблема в том, что ее можно довести до такого состояния, когда высокая культура будет привилегией отдельных людей, а массовая культура будет управлять нашей жизнью, нашим сознанием и нашим поведением. Жизнь на чем строится? Продать все, что можно продать. Культура – тоже товар. Массовая культура прекрасно продается.

- Однако замечена и другая тенденция: популярность ваших лекций по литературе в клубе «Персона грата»; активное чтение хорошей литературы по списку «100 книг, которые должен прочитать каждый». Как вы думаете, это аллергия молодых на государственную стратегию развития массовой культуры?

- На мой взгляд, это неверное суждение. У государства нет такой стратегии. Оно не препятствует массовой культуре, потому что у него нет культурной политики. Смотрите, что происходит. Недавно слушал полемику по радио, где представитель церкви предложил ввести основы православной этики в детских садах. Мысль простая: видите, что творится в обществе – везде безнравственность, а мы будем учить нравственности. А почему, собственно, они должны учить? За что тогда отвечает детский сад? За что отвечает само государство? Для меня православная церковь – это великая часть культуры. Но для кого-то она – сектантская группа. Мы же видим, как не пошли в школах уроки по основам веры. Детям они скучны и непонятны, поскольку приходящие священники просто проповедуют свою религию.

Но я знаю и такой факт, когда преподаватель рассказывала об основах веры на примере стихотворения «Родник». Подумайте: родник – род – урод – родина – выродок и т.д. Видите, сколько идет смыслов от одного слова?! Так кому доверять детей? Тому, кто твердит, что надо ходить в церковь и веровать в бога? Или тому, кто может простыми словами говорить о глубоких смыслах, раскрывать целый мир?

- В начале было Слово…

- Понимаете, каждое слово – не пустое, оно собирает вокруг себя множество других слов и смыслов, за которыми стоят ценности. Я спрашиваю своих студентов: что такое народ? Мне никто не отвечает. В лучшем случае говорят: это много людей. А вы полюбите слово. «Народ»: «на» - это приставка, «род» - это корень. Его семантика: это то, что стоит над родом. Представьте, раньше были родовые связи, племена, которые воевали друг с другом, противостояли. А потом пришло время объединяться не по признаку родовой или племенной принадлежности, а по признаку того, что стоит над родом. Тогда в качестве коллективного договора и возникает народ.

- У меня предложение: говорить не «население Хабаровского края», а «народ Хабаровского края».

- Моя позиция в чем заключается? Не надо навязывать моим или вашим детям какие-то высокие понятия. Пожалуйста, начинайте с простых вещей. Для начала сами будьте примером. Не стоит усложнять сами нравственные понятия какими-то глобальными вещами.

- Мы говорили о низком уровне культуры в обществе. А возможно повышение этого уровня, скажем так, без команды от государства? Просто стихийно, потому что надоели уже все эти шлягеры и душу греет ностальгия по прошлому…

- Мне видится, это было бы грустно и трагично для народа, если бы государство задавало параметры нравственного или культурного развития. Это вообще не дело государства! Реконструкция прошлого, ностальгия – это не для меня. В нашем недавнем прошлом много было всякого и не очень хорошего. Сейчас то время во многом идеализируется. Мы до сих пор пожинаем плоды потери СССР. Что было хорошего в советское время – это огромное пространство. Вот я родился в Азербайджане и о существовании Дальнего Востока вообще не знал.

- Так вы азербайджанец?

- Нет. Я – талыш.

- Кто-кто?

- Вот видите, даже вы не слышали про этот редкий народ. Талыши – древний народ Южного Кавказа иранского происхождения. Это место на юге Азербайджана, на берегу Каспийского моря, на границе с Ираном.

- Так у вас и отчество другое?

- Мое родное отчество - Гейбатович. У нас и язык другой, и культура другая. Я – вроде как наследник великой иранской культуры, которая близка к русской. Кстати, интересуясь этой страной, узнал: русская классическая литература – самая читаемая в Иране.

- Удивительно!

- Сравните: казалось бы, Китай рядом, а там сейчас тянутся к современной русской литературе – к детективам и прочему. Я с ними воюю по этому поводу, но ничего не получается. Массово переводят современных писателей – их и читают. А в Иране переводят нашу классику. Сразу видна разница в культурах. Иранцы вообще умные люди. Ладно, не буду себя хвалить. (Смеется)

- Как же вы оказались в Хабаровске?

- Служил во флоте на крейсере «Владивосток». У меня был друг из Хабаровска, после демобилизации решил прогуляться к нему в гости. Вот до сих пор… гуляю.

- Вы такой веселый человек, а в своих научных работах почему-то затрагиваете тему нигилизма.

- Для меня это тоже научная проблема. Я рассматриваю эпоху 60-х годов XIX века, когда в русском обществе возникает это явление. Нигилисты отрицали и государство, и семейные ценности, и идею женственности, и бога, и веру, и любовь. Причем многие нигилисты были выходцами из духовных семинарий.

Откуда они взялись? Чем сильнее навязывается идеология, тем больше сопротивления. Если нет преемственности, ротации, естественной смены поколений, то вы получите нигилистов-революционеров. Как сложилась тогда ситуация в обществе? Тот же Добролюбов говорил: зачем русские воюют на Балканах против турок, когда у России есть внутренние турки? А это – чиновники-взяточники, помещики, которые не дают жить. Давайте воевать против них. Были и социальные причины. Произошла отмена крепостного права, мужику дали свободу, а у него земли-то нет. Нигилисты остро ставили социальные проблемы. Если власть не хочет мирно решать их, то неизбежна революция. Поэтому Чернышевский и пишет письмо Герцену: «Зовите Русь к топору!».

- Тема нигилизма актуальна сегодня?

- Конечно. Параллели неизбежны. В то время русское общество было достаточно демократично. Реформы, гласность… Нигилисты (а я назвал бы их радикальными демократами) открыто выражали свои идеи. Сейчас другие формы оппозиции, формы сопротивления – молодежные группы, секты… Но разница в том, что они уходят в подполье. Я недавно случайно узнал, что у наших студенток одна из популярнейших книг – Ницше. А юноши читают роман «Что делать?» Чернышевского, читают Фрейда, Маркеса, Кафку.

- Это о чем говорит?

- Они ищут свои пути взросления, пути добывания этой самой нравственности, о которой мы с вами говорим. Они знают, чего хотят от жизни. К величайшему сожалению, мы узнаем об этом вдогонку. Если бы это было открыто, можно было бы дискутировать и прочее. Но они от нас закрываются. У них своя собственная жизнь. У них свои праздники. Это и есть оппозиция.

- То есть произошел разрыв поколений?

- Я бы сказал, образовалась некая дистанция. Она искусственно создана или мы виноваты в этом – не знаю. Но дети нам не доверяют. Этого не надо бояться. Ни к чему плохому это не приведет. Пусть читают. Меня смущает лишь то, что мы узнаем поздно. Знать бы раньше, то эти их увлечения включил бы в процесс работы с ними. Скажем, рассказывая о Достоевском, апеллировал бы к Ницше, Фрейду. И мы нашли бы общие точки соприкосновения.

- А меня смущает, что эти молодые люди в дальнейшей жизни могут стать пессимистами – им будет трудно жить, они не станут успешными.

- К сожалению, это так. Я боюсь и другого: что это будут люди без надежды на перспективу, на будущее. Ведь если человек не видит перспективу, то рушатся все более-менее ценные институты нашего общества – институт семьи и прочие. Они будут жить друг с другом как бы случайно, на основе общественного договора – без детей. Потому что ребенок – это ответственность. Будут жить случайными заработками. Я знаю многих уже повзрослевших детей, у которых нет постоянной работы. Здесь заработал двести рублей, там – пятьсот, и этого хватает. Он привыкает жить таким образом. Это страшно. Когда наши дети живут такими заработками, это до такой степени примитивный уровень потребностей! Это отучает от желаний, от планирования своей жизни. Это животная жизнь. Нельзя так жить! Против этого всем родителям, я так считаю, надо бороться.

- Когда у человека, на ваш взгляд, появляется надежда?

- Когда ты работаешь, и у тебя периодически пусть ненамного, но повышается зарплата. Пусть это условная надежда. Но это подсказка, что ты идешь в рост. Моя принципиальная позиция: хватит кормить людей будущим. «Пройдет 20 лет, и все дальневосточники будут хорошо жить!» Чушь. Никуда не деться от болезненного вопроса: а как сегодня жить?

Чтобы это ощущение было положительным, человек должен чувствовать позитивные изменения лично в его жизни. И не «в среднем по отрасли», а конкретно. По отчетам динамика может быть положительная. А на уровне конкретного учителя: что сделать, чтобы он не уходил из школы, не искал другую работу, не уезжал из края?

- Выходит, о чем бы мы ни говорили, все возвращается к образованию.

- Конечно. Образование - как деньги: его нужно иметь много, иначе будешь выглядеть бедно.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовали Ирина Северцева, Владимир Чернышов, Андрей Дунаевский

Фото Андрея Дунаевского