Евгений Киселев: Закат солнца вручную

Гость газеты газеты «Молодой дальневосточник XXI век» - Евгений Петрович Киселев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, академик ВАСХНИЛ и РАН

- Что вы хотели от меня услышать?

- Ваш взгляд, Евгений Петрович, на наше сельское хозяйство.

- Я могу сказать, что сельское хозяйство – это сфера издевательства над крестьянством всеми руководителями нашего государства.

- ?????

- Да! Да! Да! В свое время царь издевался, дав крестьянам свободу, но не дав землю. Потом Ленин дал землю, а Сталин отнял. Начали делать колхозы. Настоящих крестьян, которые мешали жить беднякам, отослали на выселки. Крестьянство потихоньку поднялось, но пришел Хрущев. Съездил в Америку, увидел масштабы, фермеров, технику. А почему мы так не можем? И опять начались переделки.

А ведь мы пережили войну благодаря крестьянству, которое ни хлеба, ничего не имело, кроме картошки и капусты. После освобождения Ленинград, да и Москва выжили благодаря тому, что в Тверской, Псковской, Новгородской, Вологодской и других областях крестьянство имело по тридцать соток приусадебных участков, с которых они кормились сами и кормили эти огромные голодные города.

И вот Хрущев с умным видом заявил: обрезаем участки, разрешаем всем только по шесть соток. Зачем работать руками (а у крестьян, кроме рук и лошадей, ничего другого и не было) – дадим крестьянам технику. Но техники-то такой не было, которая могла бы поднять сельское хозяйство. И опять начали все ломать, организовывать совхозы.

Постепенно совхозы стабилизировались. Да, не очень умная была у нас экономика, хотя докторов-экономистов было до хрена. Никто же никогда (ни во времена Сталина, ни во времена Хрущева, ни во времена Брежнева) не сказал: давайте посчитаем! Но пятьдесят процентов совхозов стали все-таки рентабельными, а половина с трудом выживала.

Наступили девяностые годы. Гайдар и прочие вредители сельского хозяйства подняли на щит фермеров: дескать, они нас накормят! И опять все развалили. Все разрушили, ничего не создав! Разве это не издевательство?

Вот такой мой взгляд на наше сельское хозяйство.

- Но это в верхах, а в низах?

- Думаете, в низах было разумнее? Я очень уважаю бывшего губернатора Ишаева за все его дела, кроме сельского хозяйства. Зачем он угробил ОПХ «Восточное» и совхоз «Краснореченский»? Две с половиной тысячи коров… Доили по пять тысяч литров молока от коровы в год! В ОПХ было стадо под сотню коров, которые давали уже по семь тысяч литров молока. Такой результат был достигнут колоссальной многолетней работой. Сейчас о таких надоях в крае только мечтают. И еще долго будут мечтать.

А почему угробили и стадо, и хозяйства? Потому что оба директора – Валерий Горбатюк и Юрий Чичик – были неуправляемы. А коль вы такие умные, не подчиняетесь – получайте! В итоге: стада нет, селекции нет, почти пять тысяч гектаров земли брошенные, люди (а в этих хозяйствах трудились исключительные специалисты, доярки, трактористы) без работы… Это разумно? Это по-государственному? Но это же было только начало - я уже не говорю про птицефабрики и свинокомплексы, которые потом рушились один за другим.

- Но ведь все эти сельскохозяйственные комплексы какое-то время работали и приносили пользу.

- Вот именно - «какое-то». А кто считал количество этой пользы? Может, ее было бы больше… Расскажу вам про откормочный комплекс в Дружбе. Там должно было быть десять тысяч бычков. Наш институт посчитал кормовую базу – не складывается. На совещании я выхожу на трибуну и говорю: «Я не понимаю, почему откормочный комплекс нельзя построить в Волочаевке? Там есть Бирский массив в пятьсот гектаров. Дают хорошие деньги на мелиорацию. Можно сделать два умных дела: осушить землю и создать кормовую базу под комплекс». Черный комментирует: «Евгений Петрович, вы плохо знаете экономику. Чтобы построить комплекс в Волочаевке, придется шесть лет возить туда блоки. А здесь построим за год». Ну и что? Построили. А сена нет. Своих кормов нет. А теперь уже и бычков нет. Это было умно? А кто бы посчитал, что выгоднее – иметь стабильную кормовую базу или повозить блоки?.. Но нас же не слушали.

- Почему власть не хотела слышать науку?

- Потому что приоритет власти. Потому что в первую очередь делалось то, что задумала власть. По крайней мере, в сельском хозяйстве. Все совхозы развалили, фермерство никак не народится – и никто ни за что не отвечает. Никто! Но ведь Ишаев с трибуны при всех повторил слова Федорова и Силаева: зачем нам сельское хозяйство, если хватит пяти самолетов, чтобы забросать край китайскими продуктами?!

- Да, тогда было именно такое мнение у всех наших известных в крае экономистов. Наше сельское хозяйство невыгодно – дешевле все привезти из-за речки.

- Да ну их – этих экономистов! Я всегда говорю так. Расстреляли в свое время Рыкова, Бухарина, Кондратьева. А ведь Кондратьев создал кооперацию, которую начали внедрять в стране. Хреновая кооперация, но она была. А весь мир живет на кооперации. Потому что только она дает возможность объединять все ресурсы.

- Неужто нельзя было противостоять воле партии? Ну хоть бы один факт…

- Расскажу про «Зарю». Идет совещание прямо на полевом стане. Черный говорит: экономисты-москвичи подсчитали, если здесь будет животноводческое хозяйство, то оно окупится за 120 лет. Рекомендуют переделать совхоз в картофельный. Картофельного производства в крае, по сути, нет.

А я как раз перед совещанием проехал по полям. По центру каждого поля стоит вода. О каком картофеле говорить? Песок гольный. Картофель любит песчаную землю, но не такую. Значит, минимум по сто тонн на гектар надо вносить органики года три, чтобы сделать нормальный пахотный горизонт. И главное: всю мелиорацию сделать так, чтобы с полей был слив лишней воды. Вот это все я и высказал Черному. И был, представьте, услышан.

Начали выравнивать поля, а вода стоит. Черный мне претензию, дескать, ты говорил… А мы к тому времени как раз разработали гребне-грядовую технологию для картофеля и овощей. Был даже сделан комплекс машин, но пока в макетах. Я Черному и говорю: без гряд ничего не получится.

Мы же в «Заре» на небольшом участке уже проводили экспериментальные посадки картошки на грядах. Технология, удобрения – все одинаково. А урожай в два раза больше. Потому что сохранность лучше. Ливни идут, но посадки не топит.

В 1979 году послали меня на научно-технический совет Министерства сельского хозяйства. Я доложил ситуацию. И в решении совета записали: на липецком заводе сделать 80 комплектов агрегатов для гребне-грядовой технологии и испытать их по всем регионам Дальнего Востока. А в 1986 году, когда провели мелиорацию, выровняли поля, освоили нашу технологию и комплекс машин, то получили урожай по 160 центнеров с гектара. А было тогда в «Заре» 600 гектаров картошки. Многие тогда получили ордена и медали.

- А вы?

- Погодите, вы можете потерпеть? Я все расскажу. Мне дали орден «Знак почета».

- Но ведь тогда ордена не давали, если до этого не получил медаль.

- У меня была грамота и знак «За освоение целины», что приравнивалось к медали.

- Так вы еще и целинник?

- Да. В 1957 году студентом был на целине.

- И что?

- Ну что-что? Увидел первую государственную дурь. Меня тогда это убило.

1956 год. Это был третий или четвертый год освоения целины. Год был хороший – урожай вырос колоссальный! Но ни зернотоков, ни элеваторов – ничего нет. Прямо на открытом поле зерно ссыпали в бурты. А мы приехали в июне 1957 года. Меня посадили на ЗИЛ вывозить это мертвое зерно в овраги. Так называемый «пьяный хлеб». Я видел, что это такое. Корова от жадности наестся такого зерна и падает, как пьяница. Ее режут. Так хоть студентов мясом кормили.

- То есть пшеница предыдущего года в буртах сгорела…

- … сгорела. И надо было убрать ее с глаз подальше, вывезти в овраги, чтобы освободить место для следующего урожая.

- О-ё-ё-ё… Хорошая «практика» для студентов. Но ведь за такие дела грамот не давали.

- Давали за другую работу. В основном мы лопатили зерно нового урожая.

А теперь вернемся к прошлому году. В России собрали 134 миллиона тонн зерна. Урожай рекордный за все времена! Но… Если вы смотрите телевизор, то обратите внимание: каждый раз зерно показывают на току. Хоть на Кубани, хоть в Сибири. Но зерно должно быть в элеваторах! А элеваторов у нас нет. Нет элеваторов на такое количество зерна. Урожай в стране растет, а элеваторы не строят. Значит, зерно лежит в лучшем случае на токах, в худшем – в буртах. И я сразу вспоминаю про целину и про то, как мы зерно хоронили в оврагах.

- А у нас как?

- Зерновых у нас мало. А вот сои… Сою по телевизору всегда показывают на земле. А это тоже неправильно. Потому что контраст температуры влияет на качество зерна.

Вторая проблема. Чтобы нормально проходили сев и уборка, должна быть такая нагрузка на технику: на трактор - 50 гектаров, на комбайн – не больше 100 гектаров на сезон. У нас нагрузка – 240 гектаров, по России - 140. Значит, и сеем мы с опозданием, и убираем некачественно. При уборке в первые десять дней потери урожая 20 процентов, через двадцать дней потери до 50 процентов.

- Хорошо бы пример привести.

- Пожалуйста. 1983 год. Идет уборка поля за селом Ровное. Пшеница стоит чуть ли не с меня ростом. Колос здоровенный. Первые укосы дают по 50 центнеров с гектара. Это был сорт «Дальневосточный» - первый сорт, созданный Виктором Михайловичем Конечным. Я смотрю, а на земле зерна еще столько! Молотилка комбайна не справлялась с такой массой.

На других полях урожай был похуже. Но все равно: за первые десять дней завалы зерна, оно в буртах, сушилок-то нет. Сгорит же! Команда: прекратить уборку! Прекратили. Через десять дней пришел тайфун с ветром, посевы полегли, зерно осыпалось. И уже собирали по восемь центнеров с гектара. Вы думаете, с той поры что-нибудь изменилось? Меня это бесит до невозможного! Были ведь у нас комбайны на гусеничном ходу. Для наших сырых полей лучшего не придумать. Нет, порезали. Закупили комбайны фирмы «Джон Дир». Хорошие – слов нет. Но колесные. Они для сухих полей. А где у нас в августе-сентябре-октябре сухие поля?

Сейчас в производстве интенсивные сорта зерновых. При нормальном посеве (я имею в виду агротехнические сроки) мы имеем возможность каждый год получать по 40-50 центнеров с гектара. И такой урожай растет сейчас на всех полях края.

- Да ну-у…

- А я вам говорю: растет! Там, где посеяли вовремя. Но при такой влажности посевы полягут, зерно начнет осыпаться. А комбайнов, чтобы быстро выхватить урожай, не хватает. А на гусеничном ходу их нет и в помине. И опять будет у нас урожай по 16-18 центнеров.

- В крае ведь была организована селекция и семеноводство зерновых, сои, картофеля, овощей.

- Была. И неплохо была организована. Но голландцы предложили свои картофельные и овощные комплексы – технику и семена. Завезли. Хорошо, что овощи в первый же год сгорели. А сгорели почему? Посеяли морковку в Ракитном, урожай под 600 центнеров, убрали… Но обрезали хвостики, а она в таком виде не хранится. Свиньи в «Агроэнерго» много тогда поели морковки… На второй год посеяли свеклу, а она не взошла. Почему не взошла? Хорошо измельчили почву, прошел дождь, образовалась корка… На этом голландская технология по возделыванию овощей закончилась.

- Но картошкой-то занимались.

- Занимались. В «Заре» на ста гектарах голландская технология давала по 400 центнеров, а со всей площади на круг как было 110, так и осталось. А когда «Заря» наши сорта растила на грядах, то на круг и по 160 собирала…

- Давайте-ка разберемся. Сегодня можно сказать, что и гребне-грядовая технология, и десятки сортов картофеля – это ваши заслуги?

- Извините, мне не нравится такой вопрос. Это заслуга коллектива института, где я работал заведующим отделом картофелеводства, потом заместителем директора. Да, я занимался, но вместе с коллегами. Были мои сорта картофеля, были сорта, выведенные другими учеными. Если помните, Борис Глебович Анненков любил картошку… Но селекция не бывает индивидуальной, это коллективная работа. Почему ученые больше любят зерновые или овощи? Там механизация, там зернышки. А картофелеводство? Это десятки тонн, это ящики – вручную в хранилище, вручную из хранилища… Рабский труд! Для одного человека это непосильно. Раньше наш институт давал до шестисот тонн элитного семенного картофеля. А еще совхоз «Пограничный» выращивал до тысячи тонн семенного картофеля высокой репродукции.

- Потом краевой минсельхоз стал закупать голландские комплексы. А ваше все куда делось?

- А кому нужен институт с его разработками? У вас есть ответ? Нет. И у меня нет ответа. Не трогайте вы эту тему, потому что селекция и семеноводство для промышленного производства картофеля было угроблено голландскими комплексами.

- Так что – эта тема совсем закрыта?

- Не совсем. Сейчас сотрудники института занимаются семеноводством картофеля. Но востребованность небольшая – на частный сектор, некоторым фермерам – от 15 до 20 тонн семян. Понимаете, наука – очень коварная штука. Если назвался ученым, ты должен творить, создавать нечто новое вопреки всему и всем. Учеными правит долг.

- Но потребность-то у фермеров побольше. А у частного сектора и дачников тем более.

- Если вам не предлагают хорошие семена, вы купите любую ерунду, какая попадется. Если по зерновым фермерам некуда деваться, кроме наших сортов, семена сои только наши, то с картофелем и овощами полная свобода выбора – лучшего из худшего. Хотя я уже тысячи раз говорил: те сорта, которые здесь у нас выведены и проверены, дают лучший урожай. Это подтверждает и наш госсортоучасток. Но информации-то нет.

- А ваша гребне-грядовая технология?

- Она до сих пор есть – в частном секторе, у фермеров, ее хорошо используют соседи. Нам от нее никуда не уйти с нашим климатом. Я упорно говорил и говорю уже лет пятьдесят: мы живем на Дальнем Востоке. И надо помнить, что в августе самый богатый урожай может быть уничтожен тайфунами.

Кстати, в 2006 году я выпустил книжку «Народное погодоведение».

- Как вы пришли к этой теме?

- Когда учился в студентах, то нашел книжку, изданную в 1905 году тогдашним министром земледелия Ермоловым «Всенародная агрономия». Он писал, что по погоде нет никаких общих рекомендаций – в каждой местности формируются свои наблюдения. Я это запомнил.

И вот в начале августа 1961 года после Ленинградского института я со своей женой приехал работать на Дальневосточную опытную станцию ВИР, а в конце августа ливень – выпало 360 миллиметров осадков.

- Выпало, ну и что?

- Я пошел в поле и увяз по колено. И мои чешские башмаки там в грязи и остались. На меня это произвело такое впечатление, что я потом пятьдесят лет наблюдал все погодные аномалии. И понял, что европейские народные приметы не годятся для дальневосточников. Так родилась идея этой книжки.

- Что в ней самое важное?

- Солнечные циклы делятся на 60 лет, которые делятся на две половины – сухие и сырые. У нас сырые были с 1954 по 1984 год. Если помните, в 1981 году большое наводнение на Амуре, в 1984 тоже топило. И все! А дальше тридцать лет сухих. А в 2010 году я говорил: с 2013 года начнутся 30 лет сырых, что мы и наблюдаем.

- А сейчас вы можете сказать, к примеру, какой будет нынче зима?

- Зиму можно определить по фазанам и козам. Как? Если фазаны делают вторую кладку яиц, то они беспокоятся о своем потомстве, потому что зима будет снежная. Хотите – проверяйте. Козы за год до снежной зимы рожают по два козленка. Спросите у охотников – вам подтвердят. А вообще, почитайте книжку, там много полезного – дарю.

- Спасибо. А сейчас скажите свой прогноз на наше сельское хозяйство: какие его ждут аномалии, какие возможны циклы?

- Циклы такие: если на месте агрономов, зоотехников, инженеров будут экономисты, то будут сплошные аномалии. Я не спорю: может, они и хорошие экономисты, но землю они, выражаясь по-народному, не нюхали. Ведь как можно было всю отрасль распродать частникам и не контролировать!? Были же сформированы целые системы ведения животноводства, растениеводства – именно в наших условиях. Было все взаимоувязано. Как можно было это все, накопленное десятилетиями, угробить? Для чего? Чтобы начинать с нуля? Чтобы эти бедолаги-фермеры, как слепые котята, мыкались наудачу?

- Про фермеров. Насколько известно, у нас в крае они сажают в основном привозной семенной картофель. Есть в этом некие особенности или опасность?

- Есть одна картофельная хитрость. Привозные семена (с Камчатки, из Белоруссии, из Подмосковья и т.д.) в первый год дают бешеную урожайность. На второй год похуже. А на третий – мизер. И что делать? Каждый раз во время уборки надо выбирать на семена клубни, которые адаптировались к нашим условиям. Но это ручная выборка самых урожайных кустов.

- Спасибо, очень обнадежили. А вот в Приморье пять хозяйств занимаются семеноводством картофеля – и не надо «ручной выборки». Почему у них это есть, а у нас нет?

- В Приморье мои бывшие аспиранты занимаются картошкой – и очень хорошо занимаются. Там выращивают, к примеру, семена безвирусного картофеля. А вторая часть вопроса, извините, не ко мне.

- Опять же про фермерство. Им все чаще начинает заниматься молодежь. Понятно – без специального образования, без понимания агротехники и прочего. Это большой риск, если не назвать его авантюрой.

- Согласен. Смотрите что получается. Сейчас стали больше выращивать сои (поскольку она выгодна), тем самым угробили многолетние травы. Нет многолетников – гробим урожайность зерновых. Нельзя нарушать севообороты. Но каждый фермер делает так, как он хочет, в погоне за выгодой. А получает проигрыш. И кто будет приглашать их на учебу? Я? Нет. Вы соизвольте собрать фермеров, а уж мы расскажем все премудрости. Хотеть заниматься сельским хозяйством – этого мало. Надо уметь. Понимаете?

- Выходит, фермерство для нас не годится?

- Кто вам сказал? С фермерами надо работать. Сейчас их уже немало. А где кооперация, которая купит их продукцию на месте и переработает или продаст? Фермер должен только производить, а об остальном его голова не должна болеть.

- Евгений Петрович, не так давно вы издали книгу о мировом сельском хозяйстве. А как мы смотримся на его фоне?

- Если брать Россию – неплохо. Если брать Дальний Восток… До 1990 года здесь было три миллиона гектаров пашни, сейчас один миллион восемьсот. Амурская область наращивает пашню, но миллион гектаров потеряла. Хабаровский край в те годы выращивал картофель на площади в 10 тысяч гектаров и 7 тысяч гектаров были в частном секторе. Сейчас: 800 гектаров и 3 тысячи гектаров в частном секторе. Многие поля брошены, заросли.

Другой пример. В Японии картофелем хорошо занимаются на Хоккайдо. У них развита кооперация. Допустим, первичные семена – забота государства. Суперэлиту выращивает небольшой круг фермеров, которым доплачивают за ее производство. А 600 фермеров растят картошки по полгектара и сдают ее кооперативу.

Я спрашиваю, как они внедряют защиту растений? Они долго советовались. Ответ меня удивил. У них разработана инструкция по агротехнике, и если фермер не выполнит хоть один пункт, кооператив не купит у него продукцию.

- Хо-ро-шо!

- Кооператив растит 12 тысяч тонн семенного картофеля. Хранилище до десяти метров высотой. Микроклимат. Плюс переработка излишков на крахмал, чипсы и прочее. Завидно. Японцы продают нам (картофельной стране!) картофельные чипсы – позорище!..

- У нас нет смельчаков организовать здесь такое производство? Ведь вроде бы не велика их технологическая мудрость.

- Несколько раз бизнесмены пытались организовать, купив оборудование. Приезжали ко мне за советом. А я что посоветую? Для этого производства есть сорт «Евгирия». Его надо выращивать по специальной технологии, соблюдая агротехнику, внесение удобрений и т.д. А кто будет так его растить? Ну, поиграли с той картошкой, которая была, получили черные чипсы времен военного времени.

- Почему черные?

- Потому что много крахмала. В таком картофеле должно быть определенное сочетание сахара, крахмала и картофельного зерна. Иначе не получается. В Амурской области тоже дважды пытались делать чипсы – ничего не вышло.

Непростая это штука – заниматься картошкой! На дурость не проходит… Я бы памятник поставил картофелю, потому что и в войну, и в 90-е годы он спас страну от голода.

- И все-таки: к чему идет наше сельское хозяйство?

- Я вижу реальную перспективу. Во всяком случае вернулись хотя бы к тому, что затраты на сельское хозяйство резко подняли. Обратите внимание: курятиной страна уже обеспечена, в том числе у нас. Свинокомплексы настроили и даже можем продавать свинину. Свой сахар и растительное масло. Зерна в достатке – даже на экспорт идет больше трети. Это нормальное развитие.

- Интересный вы человек: начинал с издевательства над крестьянством, заканчивает нормальным развитием…

- А вы поймите меня правильно. Издевательство было и есть, и неизвестно, что еще ждет крестьян впереди. Этого никто не знает. По нормальному развитию я имел в виду отдельные хозяйства и отдельные территории, которые стали определять продовольственную «погоду» в стране, но не общий климат. А климат наш, как вы знаете, в большинстве резко континентальный. Когда он будет благоприятным для всего крестьянства?

- Вопрос.

- Да еще какой! Возьмем соседей. В свое время Приморская плодоовощная станция взяла нашу технологию и переработала ее на возделывание овощей на гребнях. Сделали под нее весь комплекс машин. Организовали серию совхозов. И тем самым обеспечили край овощами собственного производства. Директора этой станции поставили министром сельского хозяйства края. Разумное решение.

Прошла информация, что в Амурской области минсельхоз занялся комбайнами на гусеничном ходу. Коли они это делают, коли выращивают картофель на грядах, значит, соображают. С другой стороны, амурчане в севообороте имеют 90 процентов сои, забыв, что после сои зерновые на треть снижают урожайность, а овощи лучше вообще не садить – это как понимать? За чем они гонятся, нарушая севооборот?

Вы думаете, по стране мало всяческих подобных нарушителей-вредителей, при этом считающих себя великими знатоками сельского хозяйства? Вот вам и ответ.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

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