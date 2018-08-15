Ума палата для пролетариата

Гость редакции – Андрей Сергеевич Белоглазов, председатель Общественной палаты Хабаровского края

- Андрей Сергеевич, как давно вы председатель Общественной палаты края?

- С 19 июня 2018 года. А до этого был заместителем председателя палаты два года – какой-то опыт имею.

- Для вас было неожиданным избрание председателем или ожидаемым?

- Неожиданным. Тем более что члены палаты поддержали мою кандидатуру единогласно.

- Но вы могли и отказаться, если избрание было неожиданным. А если согласились, то какой вам в этом смысл? Я бы так не спрашивала, если бы эта должность была на освобожденной основе.

- В чем смысл? Есть опыт работы – в составе палаты я уже отработал два срока. И есть возможность этот опыт реализовать. Причем состав палаты не застойный, он постоянно обновляется примерно наполовину – приходят новые люди с новыми идеями. Они должны быть услышаны и поддержаны.

- Работа в палате вам нравится?

- Здесь очень интересно. Общественная палата – такая организация, которая лидирует среди крупных общественных объединений. Ведь за каждым членом палаты стоят большие и маленькие общественные организации, очень известные и менее известные. Члены палаты пользуются авторитетом. Их можно смело называть и экспертами, и лидерами общественного мнения. Это не чиновники, не госслужащие – это общественники. Их не надо ни к чему призывать – они делегированы в палату отстаивать интересы своих коллективов, да и вообще всех людей. Вопросы решаются большинством голосов, никто не может заставить их голосовать по указке. Все члены палаты, как и председатель, работают на общественных началах, не получая за это зарплату.

- Вы уже сформировали для себя задачи?

- Палата поддерживает инициативы граждан. Палата является как бы мостом между обществом и властью. Это законодательный стандарт, ничего нового от себя я придумывать не могу – будет превышение полномочий.

- Мост – это образ, а реально – это как?

- Мы приглашаем на наши заседания представителей органов власти, чтобы прямо и открыто говорить и принимать решения по тем вопросам, которые волнуют людей. В новом составе (а я это сделаю) мы будем проводить «Час министра». Будет диалог палаты с министром по любой теме, которая наболела. Пусть он расскажет, что делает. Пусть он услышит из первых уст, что людей беспокоит.

- Категорически не соглашусь! Поскольку вы все в палате работаете на неосвобожденной основе, значит, и повестки заседаний, и проекты решений готовит аппарат палаты. И в чью сторону будет «дуть ветер», зависит не от вас. Так?

- Да, аппарат палаты однозначно помогает готовить документы. Но повестки заседаний может формировать и аппарат, и члены палаты. Чтобы провести заседание, следует еще найти помещение, ведь у нас бывают и выездные заседания. Дальше: очень часто члены палаты принимают участие в мероприятиях, связанных с общественным контролем. Мы мониторим состояние детских и спортивных площадок, учреждения социального назначения и здравоохранения на территории края. Под нашим вниманием не только Хабаровск и Комсомольск. Например, члены палаты участвовали в подготовке и проведении Гражданского форума. Он проходит уже не первый год. Вообще, Хабаровский край – лидер на Дальнем Востоке по развитию гражданского общества. А по развитию мероприятий, связанных с общественным контролем, мы тоже одни из лидеров в РФ. Есть краевой закон об общественном контроле. И наш край в лидерах по созданию общественных советов при министерствах и ведомствах. Причем есть критерии оценки работы этих советов.

- Можно привести примеры вашей работы?

- Нам приходило поручение от российской Общественной палаты провести мониторинг обеспечения учебной литературой начальных классов. Мониторили весь край - от Охотска до Бикина. Проблем не было, хотя выяснили некоторые нюансы, о чем проинформировали власти, чтобы они приняли меры.

Разбирались с непростой ситуацией, когда год назад решено было закрыть хабаровский филиал Новосибирского университета водного транспорта, где учились несколько сотен наших студентов. Этот вопрос поднимался на заседании правительства края, в министерстве транспорта, его ставила общественность и студенты. Было даже поручение губернатора, но органы власти его не решили. Возможно, оказала влияние общая политика по сокращению учебных заведений, а студентов у филиала немного.

Когда этим вопросом занялась палата, была настороженность – сможем ли помочь? Мы провели обсуждение. Беспокоила не только судьба студентов, но и грядущая потеря приобретения специальностей, связанных с судоходством. Затем пригласили ректоров Академии путей сообщения и ТОГУ, а также ректора новосибирского вуза. И решение нашлось! По одной специальности студенты будут учиться в Академии путей сообщения, по другой – в ТОГУ.

- Почему административный аппарат не смог об этом договориться без вас?

- Это очень сложно понять. Но я продолжу отвечать на предыдущий вопрос. Был очень резонансный запрос по психоневрологическим диспансерам и интернатам, где мы тоже выявили некоторые недостатки. Наши рейды способствовали улучшению ситуации.

Было обращение по обеспеченности лекарствами диабетиков – мы отреагировали. Сейчас мы отрабатываем обращение по лечению и обеспечению лекарствами при заболевании, которое называется «люди-бабочки».

- Какими силами вы все это проводили? Нельзя же быть специалистом во всех сферах.

- Ездили на своем личном транспорте за свой счет. А когда проводим общественный контроль, то всегда берем с собой экспертов. Как правило, это сотрудник министерства (ведомства), это член общественного совета при данном министерстве, это специалист в данной сфере.

- Нынче Общественная палата впервые участвовала в выборах президента. Как освоили новое дело?

- Сложность в том, что ни у кого не было подобного опыта, никто не мог сказать, как правильно должно быть. Мы формировали пул независимых общественных наблюдателей – около тысячи человек, а по факту отработало в день голосования 660. Мы их обучали. И все они достойно выполнили свою задачу.

Для членов палаты был новым опыт общения с наблюдателями от миссии ОБСЕ. Они явно искали у нас огрехи на выборах. Но дали заключение, что в нашем крае был высокий организационный уровень.

- Вернемся к палате. Как формируются повестки заседаний? Откуда появляются вопросы, проблемы?

- Повестки заседаний члены палаты могут формировать сами – у нас есть несколько комиссий, которые предлагают вопросы для обсуждения. Нам приходят некоторые поручения от российской Общественной палаты.

- Какая тематика поручений?

- Различная. Обеспечение школьников учебниками, развитие физической культуры, обсуждение нулевых чтений федеральных законопроектов и т.д.

- Ну, обсудили проект закона – и что?

- Нас просят дать предложения – мы их даем. Не всегда нас там слышат. Тем не менее свое мнение высказываем – пусть знают.

- А я могу дать свое предложение в повестку заседания палаты?

- Да, забыл сказать, предложения могут быть и от граждан.

- Каким образом?

- По телефону. Или зайти на сайт Общественной палаты, где есть адрес, телефоны, электронная почта, и дать предложение.

- От гражданина должна быть аргументация - рассмотреть предложение или провести проверку ситуации?

- Граждане могут обратиться по любому беспокоящему их вопросу. Если он в рамках компетенции палаты, то она его решает, или организует мониторинг, или проводит общественный контроль. К примеру, нам поступило обращение из Калужской области с просьбой о содействии родственникам найденного ими нашего земляка, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. Мы обратились в разные инстанции с просьбой о помощи, и в сентябре родственники поедут на его перезахоронение. К нам приходят разные обращения – и по животным, и по продовольственной безопасности…

- Как палата откликается на резонансные ситуации, к примеру, по питанию в гимназии №3?

- Мы ее не обсуждали.

- Почему?

- Здесь должны разбираться профессионалы. Палата ни в коем случае не должна подменять надзорные и контрольные органы. Наша задача – дать сигнал о том, что людей беспокоит.

- Вы сказали, что разбирались с учебниками. А было ли к вам обращение по безопасности дороги в школу, которое дошло до полпреда президента?

- Нет, таких обращений в палату не было. Но по линии Народного фронта мы занимаемся школами. Есть там проблемные участки, по которым мы давали сигналы год назад. Думаю, и в этом году будем сигналить, к сожалению, не везде меняется обстановка. Было такое, что в одной школе дали лыжи, но не дали ботинки. А в другой – наоборот. И такое есть.

- Тогда какой резонансный вопрос вы обсуждали в недавнее время?

- Законопроект о пенсиях.

- И что сказала палата?

- Мы пригласили на заседание обе стороны: кто за реформу и кто против. Были разные мнения. Мы сделали свое заключение, дали рекомендации и направили их в Общественную палату РФ. Наша палата сказала, что проект закона учитывает только один фактор – увеличение пенсионного возраста. А размер пенсии еще зависит от стажа, от величины заработной платы – это тоже должен учитывать закон. Еще закон должен учитывать региональную специфику – однозначно. И мы дали предложение российской Общественной палате, чтобы на всей территории Дальнего Востока не менялся пенсионный возраст.

- То есть оставить все по-старому?

- Да!

- Ой, какие вы молодцы! Это же вариант для притока сюда населения.

- Трудно сказать, прислушаются к нашему мнению или нет. Но мы его высказали. Точнее, наши предложения такие. Учитывать региональную специфику по всей стране, а для Дальнего Востока в особенности, то есть не менять пенсионный возраст. Учитывать и уровень заработной платы, и условия труда, и региональный уровень продолжительности жизни. С этим законом они начали с конца. А это неправильно. Надо было разобраться с зарплатами – белые они или серые. И медицинское обслуживание учитывать – не все у нас там гладко…

- Все, о чем вы говорите, на поверхности. Нельзя было специалистам не обратить на это внимание при подготовке закона. И палата увидела непроработанность проекта, и профсоюзы сразу встали на дыбы… Почему законодатели такие скоропоспешные? Вопрос, конечно, не к вам…

- Я что хочу сказать? Конечно, палата могла проголосовать «за». Конечно, власть не всегда слышит мнение общественности. Но хорошо то, что начали спрашивать ее мнение. Потому что в конечном итоге это поможет сделать правильный законопроект.

- А может, Москва специально присылает в регионы такие сырые варианты законов, чтобы мы тут над ними поработали? Чтобы мы пар выпустили, а они все равно сделают по-своему? Или проверяют реакцию: встанем мы на дыбы или смолчим?

- Такое тоже возможно. Я могу привести пример. Есть президентский указ, направленный на двенадцать национальных проектов. И Общественная палата Хабаровского края тоже работает по этим направлениям. Мы обратились к членам палаты, чтобы люди дали свое мнение.

- Несколько примеров направлений, пожалуйста.

- О повышении безопасности на дорогах. О развитии массового спорта. О развитии экспортного потенциала. О развитии среднего и малого бизнеса. О развитии ТОРов. И т.д.

- Да что вы говорите – ТОРы развиваются? И где это видно?

- Конечно, нам хочется, чтобы развитие было немедленное. А если посмотреть опыт зарубежных стран, где подобные площадки развиваются годами…

- Вот только не надо про зарубежье – давайте про нас. Скажем, ставила ли Общественная палата края такой вопрос: все ли резиденты, подавшие заявки в ТОРы, начинают там работать? Можете провести проверку?

- Проверку – нет. Мониторинг – да, такое возможно, если в этом есть необходимость.

- Если в ТОРе из четырнадцати заявителей работают двое, разве не возникает необходимость, выражаясь по-вашему, мониторинга?..

- Несколько лет назад в палату пришло обращение по ярмарке выходного дня: очень дорого продают помидоры - по 300 рублей за килограмм.

- Ну, это что, мы там видели огурцы по 700 рублей за килограмм…

- Мы поехали посмотреть. Точно! Продают. Разговариваем с фермером. Он и говорит: «Я сам работаю, сам продаю. Приезжай, поработай на ферме – покажется дешево, будешь продавать еще дороже». Смотрим, у второго продавца помидоры по 80 рублей. Но он не фермер, он перекупщик. А фермер не хочет продавать и не может - ему надо в поле работать.

- Э-э-э, дорогой наш Андрей Сергеевич! Что значит «поехали посмотреть»? Разобрались бы с ситуацией глубже – пригласили на заседание палаты ответственных товарищей и спросили: почему продукцию фермеров забирают перекупщики по бросовой цене, а не кооперация? Вы – Общественная палата, где собрались независимые умы! Вы должны подниматься над ситуацией, обобщать и предлагать решение проблемы, а не только смотреть.

- Я так думаю: Хабаровскому краю нужен некий агропромышленный центр, который бы работал непосредственно с фермерами, который сопровождал бы их от «а» до «я». Ведь у нас проблема с семенами того же картофеля, проблема с его хранением…

- Хорошо! Пусть будет центр. А для чего тогда министерство сельского хозяйства? Для чего краевой сельскохозяйственный фонд?

- ………..

- Извините, Андрей Сергеевич, мы увлеклись народным хозяйством. Поменяем тему. Скажите: сделать карьеру (председателя палаты) вам помог Общероссийский народный фронт?

- Нет. ОНФ никак не повлиял.

- Ну как же: именно в ОНФ вы проявили себя, запугали всех рейдами да проверками. Посмотрели: такой хваткий парень! И выдвинули…

- Ну не знаю… На должность председателя палаты было несколько кандидатов.

- Насколько вы будете зубастеньким председателем?

- Посмотрим. Время покажет. Нужно быть зубастеньким по делу. В палате сейчас обновляется аппарат, в палату пришла молодежь, надеюсь, они тоже будут неравнодушными и активными. Очень часто к нам приходят люди, которые хотят покошмарить, но ничего не предлагают. А очень желательно, чтобы они еще и поучаствовали в решении проблем.

- А вы не боитесь быть зубастеньким?

- По делу – нет.

- Погодите, не торопитесь: вам сорок лет, впереди большая карьера… Высказался невпопад, отмониторил не того – и карьера загнулась. И что?

- Вообще-то я шестнадцать лет отработал на заводе «Промсвязь», занимался механической обработкой изделий из металла. Так что есть рабочая закалка, есть заводской опыт. У меня был замечательный учитель, если кто его помнит, Михаил Иванович Федотов. Он многому меня научил. Это тот человек, который построил этот завод.

Кстати, завод «Промсвязь» делал почтовые ящики на весь Советский Союз, их отправляли даже в Восточную Европу. Завод делал такие металлические бочки, которые бросали на дно моря и которые обеспечивали связь. Тогда же не было оптико-волоконного кабеля. Здесь делали снегоходы «Лайка». Вот таким был завод в конце 80-х – начале 90-х.

- Вы к чему все это рассказываете?

- Во всем мире успешные и обеспеченные люди те, кто занимается производством. Любым. Загнется карьера? Не пропаду.

- Скажите, пожалуйста, зачем вы пошли в ОНФ?

- Хотелось себя реализовать. В том числе и на общественной ниве. Хотелось помогать людям.

- Пришел в ОНФ – зубастым стал?

- Кое-чему научился. Приведу пример, связанный с наводнением. В 2013 году сам и мешки с песком таскал, и гуманитарку разгружал. А после него некоторые люди, которые лишились имущества по решению неких нерадивых чиновников, не получили никакой компенсации. Это ведь несправедливо? Несправедливо. А кто должен их интересы отстаивать? Мы в ОНФ за справедливость. И когда ты в ОНФ, ты уже не один воюешь, а под флагом общественно-политической структуры, лидер которой – президент страны.

- А в крае кто лидер ОНФ?

- В крае лидера нет, у нас есть три сопредседателя: я, Юрий Березуцкий и Галина Кононенко.

- Еще скажите, пожалуйста, чем ОНФ помог жителям аварийного дома по улице Нагорной, 13?

- Я очень хорошо знаю эту ситуацию. Было обращение жителей во все органы власти, в том числе они обратились и в ОНФ, - дом в ужасном состоянии. Мы заставили чиновников приехать туда, чтобы они увидели, что этот дом действительно аварийный, хотя изначально там хотели делать ремонт. Прошло заседание межведомственной комиссии. Была интересная коллизия: МЧС голосует, чтобы признать дом аварийным, а остальные все голосуют за капремонт дома. Понимаете?

Мы приглашали федеральных экспертов. Вопрос сейчас решается так, чтобы переселить жителей в маневренный фонд. Сколько им там придется жить – четкого ответа нет. Эта позиция не устраивает ни жителей, ни нас. Да, мы знаем, что таких домов в Хабаровске много. По неофициальным данным, их примерно восемьсот. Я понимаю позицию городской власти: как только расселят этот дом, к ним придут остальные, а возможности такой нет.

Но решать-то проблему надо. Мы подняли ее на федеральном уровне. Такие же проблемы поднимают другие регионы. Наш город самостоятельно решать такие вопросы не в силах. Без федеральной поддержки ничего не получится.

Что будет, если эту тему не выносить на публичное обсуждение? ОНФ и Общественная палата – это те инструменты, которые позволяют доносить нашу позицию до федерального уровня.

То же самое и с управляющими компаниями. Там есть проблемы смешные, а во многих творится беспредел. Есть и потребительский терроризм, борьба одной группы жителей с другой. Во всем этом надо серьезно разбираться. Когда ты говоришь с площадки ОНФ или с площадки Общественной палаты, то твое мнение выходит в публичное поле, поэтому должна быть взвешенная позиция. Чтобы не получилось так, что ты прокукарекал, а ничего не решил, ничего не изменилось.

- ОНФ сразу набрал авторитет?

- Нет, не сразу. ОНФ набирает авторитет делами. Но не всё мы можем решить. И не всё мы решили. Есть такие долговременные проблемы (как Нагорная, 13), к сожалению.

- Вы страх-то нагоняете в крае?

- Страх нагоняем.

- Это такая задача?

- Нет. Задача – решить проблему.

- А зачем страх нагонять?

- Есть такие чиновники, которые ничего и никого не боятся, которые решили, что они пуп земли.

- А как они относятся к ОНФ?

- Некоторые считают, что это площадка для самопиара, что так делается карьера. Мое мнение совершенно другое. Да, для кого-то работа в ОНФ или в Общественной палате – это площадка для дальнейшего роста. Потому что люди приобретают опыт: как правильно работать с документами, с органами власти, с народом. Это площадка, где растут лидеры общественного мнения. Может, кто-то станет депутатом или чиновником. И что плохого в том, что у него будет такой опыт? Наоборот, это хорошо. Может, кто-то уйдет в бизнес. Но он будет знать, как решаются вопросы.

- Вы такие зубастые и неравнодушные. Но ведь и коммунисты такие же! Они тоже находят недостатки, критикуют. А чем вы отличаетесь?

- Наверно, тем, что мы людей не выводим на улицу. И стараемся не только критиковать, но и предлагать решения, добиваться их реализации.

- Как?

- ОНФ дает предложения губернатору. Например, были предложения по детским площадкам, хотя некоторые чиновники над этим даже смеялись. А давайте зайдем в любой двор и посмотрим: прошло ведь не так много времени, а дворы изменились, похорошели.

- А коммунисты так не могут?

- У них свои методы. Коммунисты присутствуют в органах законодательной власти, они есть в некоторых органах исполнительной власти. У них свои возможности.

- В ОНФ, в Общественной палате есть партийцы?

- Нет. Не положено по уставу. У нас все беспартийные, а если кто был в партии, то приостанавливает членство.

- Как вы делите свою работу: вот это для ОНФ, а это для Общественной палаты?

- Очень просто! У них разные повестки. Например, палата может проводить общественную проверку с запросом всех документов. Но такую проверку палата может проводить только после обращения к нам института уполномоченных – по правам человека, правам ребенка или правам предпринимателей. В других случаях мы можем проводить публичные слушания, общественные обсуждения, мониторинги. Пример: год назад к нам обратился уполномоченный по правам ребенка с целью проверить социальные учреждения в Аяне, Чумикане и Николаевске. Мы выявили недоработки, дали свое независимое заключение, хотя нас просили кое-что снивелировать. А власть должна эти нарушения устранять.

- «Должна» - не громко сказано?

- Мы свое слово сказали, свое экспертное мнение дали. У нас нет полномочий заставлять, наказывать, мы можем только рекомендовать.

- Как часто бывают проверки с запросом документов?

- Такого плана нет. Но нет и ограничения.

- Скажите, народу следует более активно обращаться в Общественную палату?

- Однозначно - следует. Потому что есть примеры положительного решения некоторых вопросов. Наши заседания открытые, можно приходить – объявления на нашем сайте.

Мы каждый год готовим губернатору доклад, он в публичном доступе – о развитии гражданского общества (и о политической ситуации, и о молодежи, и об экономике, экологии и т.д.). В нем наши предложения, наше видение – без приукрас. Не всегда мы можем похвастать, что вопросы решены. Но мы делаем важное дело - даем людям возможность высказаться. Мы заставляем чиновников услышать позицию граждан. Но ведь бывает, что и граждане проявляют общественный терроризм.

- А как же без этого? Без этого нельзя. Зло обязательно должно быть, потому что на его фоне видно добро. А иначе не знал бы, что такое добро.

- Согласен.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовали Ирина Северцева и Андрей Дунаевский

Фото Андрея Дунаевского