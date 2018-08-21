Мертвым грузом не лежат

Гость редакции – Лариса Владимировна Салеева, заведующий сектором научного использования документов Государственного архива Хабаровского края, заслуженный работник культуры РФ

- Лариса Владимировна, вы в архиве давно?

- В октябре будет 26 лет.

- Много. Сейчас так долго не работают на одном месте.

- Неправда. У нас человек пятнадцать - ветераны архивной службы. Есть уникальные люди. Тамара Илларионовна Косицына – она отработала 49 лет. А ее предшественница Галина Федоровна Пономаренко отработала 50 лет в архивной службе края. Архив – это такое место, если пришел, то уйти невозможно.

- Мёдом намазано? Зарплата большая? Что там особенного?

- Там интересно.

- Что там интересного? Бумаги и пыль, бумаги и пыль…

- Ой, нет! Давно ушло в прошлое такое представление. Сейчас современные люди знают, что архив – это богатство фактов и событий. И пыли там вообще нет. Хотя пыль была, когда разгребали архивы после Гражданской войны. Да, была пыль, была грязь. Что-то сжигалось, что-то вывозилось, что-то упорядочивалось…

Сейчас такого нет. У нас постоянно проходит обеспыливание, соблюдается температурно-влажностный режим. В городе есть два специализированных здания. Одно на улице Нагишкина, 4а, которое было построено в 1959 году и соответствует всем требованиям хранения документов. А второе здание вообще всем хорошо известно: на улице Запарина, 75 – между кинотеатром «Гигант» и поликлиникой «Вивея». Оно было построено в 1979 году. Это бывший архив крайкома КПСС. В 1991 году после указа о прекращении деятельности КПСС по всей стране проходила реорганизация партийных архивов. В других регионах по-разному подошли к этому. А у нас объединили, и стал госархив.

- Про Гражданскую войну откуда вы знаете?

- Писали историки. Много есть очевидцев тех событий. Очень много документов пожгли. Очень много вывезли в Китай.

- А в то время – в конце 19 и начале 20 века – архивы как таковые были?

- До революции 1917 года на территории Приамурского генерал-губернаторства была тысяча ведомственных архивов. Тогда, правда, называлось это не архивом, а канцелярией. Например, канцелярия генерал-губернатора, куда приходили циркуляры от императора, собирались указы и прочие документы. Были канцелярии жандармерии, городской думы и т.д.

- И что с ними произошло?

- Ой, страшное! Сразу после революции среди первых был декрет Совета народных комиссаров о реорганизации и централизации архивного дела. И по всей стране эти разрозненные архивы начали централизовать. А на Дальнем Востоке еще шла Гражданская война – никому не было дела до документов. Один из участников той войны Василий Петрович Голионко еще до революции уже занимался архивным делом. Были такие группы любителей (их называли комиссиями) на базе Дальневосточного университета во Владивостоке. В 20-е годы в такой комиссии был Владимир Клавдиевич Арсеньев. Так вот Голионко приложил руку к тому, чтобы часть архивов вывезли в Москву. Это хорошо, что документы там сохранились, но с другой стороны, у нас нет своих источников, если что надо, езжай в столицу и ищи. Голионко для нас – главный свидетель преступлений, которые творили с архивами. Их жгли. Их вывозили.

- С Китаем у нас особые архивные отношения?

- С Китаем вообще уникальная история. После окончания Второй мировой войны в сентябре 1945 года представители НКВД выезжали в Маньчжурию. И в командировку с ними напросилась наш архивист Вера Ивановна Чернышова. Тогда все понимали, что в Харбине, Мукдене, Чанчуне и Порт-Артуре может быть большое количество важных и интересных документов. Вообще, охотились за документами наших эмигрантов, ведь в Харбин было три волны эмиграции. Среди них были известные люди. Чернышовой удалось собрать три тонны документов. Сейчас у нас в архиве 56 тысяч личных дел эмигрантов – певца Вертинского и многих других. В свое время его дочь Марианна присылала нам запрос. Если об этом рассказывать, то я в другую тему уйду.

- Не надо уходить – сидите.

- Кроме личных дел, Чернышова привезла огромное количество печатных изданий, журналы, документы Комитета помощи беженцам за 1926 год.

- Комитет помощи – чей?

- Его создали русские эмигранты для помощи другим нуждающимся русским эмигрантам. У них в Харбине была большая и сильная диаспора, которая создавала самые разные общества – педагогические, помощи инвалидам и т.д. Там ведь жили не только эмигранты, но и оставшиеся строители КВЖД. Вы же знаете: Харбин построили русские.

- Где Чернышова брала эти документы?

- В марионеточном государстве Маньчжоу-Го было Бюро по делам российских эмигрантов, которые обязаны были там регистрироваться. То есть японцы создавали на русских эмигрантов личные дела. Анкету заполнял лично эмигрант, там его фото, роспись – это очень ценно.

- И что в тех делах?

- Компромат, доносы. Такие есть сведения! Вот Вертинский: встречался с тем-то, наркоманил – такие были сводки агентов-наблюдателей. У нас даже дело художника Николая Рериха есть. Но в его личном деле нет анкеты, оно состоит из компромата.

- Архив Чернышовой уже доступен?

- До 1991 года привезенные ею документы находились на секретном хранении, а с 1992 года стали поступать в оборот. Часть личных дел мы уже можем давать исследователям, а для части срок секретности в 75 лет еще не вышел. И сейчас это наш основной источник исполнения запросов, особенно генеалогического характера.

- Можно какой-нибудь пример?

- Расскажу про Ольгу. Ей 73 года, она родилась в Харбине, но судьба забросила в Канаду. А тут ее мужа пригласили на конференцию в Хабаровск, и она напросилась на поездку с ним, зная, что у нас в архиве хранятся харбинские документы. Мы нашли ей личные дела родственников. Вы бы видели, как она их читала и плакала! Она купила книгу нашего Николая Крадина «Харбин – русская Атлантида». Она была очень счастлива и благодарна. И вот шлет мне открытки…

- В Китае много наших документов, с которых у нас нет даже копий?

- Да. Много. Это такая больная тема. У нас создана рабочая группа по сотрудничеству в области архивного дела между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян, обмену копиями документов по истории наших стран, хранящихся в российских и китайских архивах. Уже состоялось шесть встреч. Я сама ездила в Харбин, была в Хэйлунцзянском архиве в 2012 году, мы знакомились с документами, которые у них есть. Но когда мы говорим про Бюро по делам российских эмигрантов, то им это непонятно – они его называют Еврейским архивом.

- Почему Еврейский?

- Ну, потому что среди эмигрантов было очень много евреев.

- Про обмен копиями. Насколько он равнозначный?

- Не равнозначный. Нам показали в основном печатные издания (книги, некоторые из них у нас есть, а каких-то нет) и анкетные карточки на эмигрантов. Мы в них, конечно, заинтересованы – хотя бы для исполнения генеалогических запросов. Мы загорелись и попросили, как бы нам приехать и хотя бы просто переписать фамилии с карточек?! Наш вопрос повис…

- А можно бы просто перефотографировать.

- Да вы что – об этом вообще речи нет! Как же тогда поработать в архиве? Говорят: пишите запрос. У них все решается через Пекин.

- Что интересует китайцев в нашем архиве?

- Их интересует история Харбина, но немножко: они стараются забыть, что его строили русские. Простые китайцы помнят, а архивисты больше замалчивают – может, у них установка такая. Их больше интересует интернациональный отряд, куда входили китайцы, и музей этому отряду, который делают в Вятском. У нас таких документов нет и быть не может: у нас государственный, а не военный архив.

- Что вы у них выпросили?

- Да ничего особенного! Один раз они прислали нам список Еврейского архива – просто фамилии. Потом мы договорились совместно сделать книгу и выставку об истории взаимоотношений Приамурья и Хэйлунцзяна с 1862 по 1930 годы. Книгу мы готовили сами. А они прислали всего лишь единственную фотографию, когда в 1928 году в правление КВЖД вошел новый член правления Чиркин. Конечно, мы были как бы счастливы. В этом отношении тяжело с ними работать: просишь-просишь…

- Скажите, пожалуйста: если в личном архиве есть письма с нецензурными выражениями, то вы их замазываете? Говорят, в письмах Всеволода Сысоева были выражения…

- Мы ничего не замазываем. Но нецензурных выражений в письмах пока не видела. А у Сысоева тем более.

- Троцкий выражался…

- Не знаю, не скажу. Я знакомилась с личными письмами Сысоева, когда писала статью в журнал «Счастливая семья». У него много писем от писателя Николая Задорнова, чью книгу «Амур-батюшка» мы все знаем, и от его сына сатирика Михаила Задорнова. Как Михаил любил Сысоева! Он называл его отцом… У них была прекрасная переписка. Еще я смотрела его письма жене Екатерине Максимовне и дочерям, когда он отдыхал в Ялте. Это таки-и-е письма! Романтичные, любовные…

- И сколько у вас хранится личных архивов хабаровчан?

- 134 архива: писателя Всеволода Иванова, поэта Петра Комарова, художников Алексея Шишкина и Василия Романова, секретаря крайкома КПСС Алексея Черного, губернатора Виктора Ишаева, журналиста Александра Чернявского, архитектора Николая Крадина, участников войны и многих-многих других. А с Черным вообще была интересная история…

- Да что вы говорите!?

- Да! Когда он писал книгу «Остаюсь дальневосточником», ему требовались всякие уточнения. И мы отправляли ему в Москву копии документов. А когда он их возвращал, мы попросили отдать нам его личный архив. С ним он отдал нам два заклеенных студенческих дневника и сказал открыть после его смерти. В 2002 году Алексей Клементьевич ушел из жизни. Мы открыли дневники. Это юношеские записи. Он заканчивал институт в Харькове, когда началась война 1941 года. И он боится, что его заберут на фронт. Он пишет о недоедании. А когда его направили на завод в Комсомольск, он едет на поезде… без обуви! Босиком! Ему нечего обуть. И когда работает на заводе, его мысли только о еде… Наверно, ему было совестно показывать свою слабость, поэтому он дневники свои так засекретил. Но все-таки не выкинул – он жил с ними всю жизнь.

- Вот же вопрос: почему он их в архив отдал, а внукам-правнукам не отдал?

- Нужны ли внукам-правнукам наши документы? А в архиве они получают вторую жизнь. Сдают нам документы сначала с опаской, с вопросами: а зачем, а кому это надо?.. Мы их обрабатываем, реставрируем, подшиваем, делаем опись, пишем предисловие – все! Сдаем на хранение. Наступает некая дата – мы выставляем документы. Конечно, в архив приходит не так много посетителей, но мы проводим уроки в школах, вузах, готовим сборники документов, делаем публикации в газетах и журналах, выпускаем книги. Чем ценны наши книги? Мы обязательно даем ссылки на источники. Если кто-то пожелает узнать больше, ему не надо лопатить горы источников в поисках деталей, он приходит к нам и называет источник.

- По какому принципу вы собираете личные архивы?

- Человек должен внести какой-то вклад в науку, культуру, экономику, политику города, края или даже страны. У нас есть списки людей, у которых мы просим документы, но они их не дают.

- И кто у нас такие прижимистые?

- Вот, например, артисты – отец и сын Желтоуховы. Да все такие.

- Сами люди предлагают свои документы в архив?

- Никто не обращается. Люди – даже великие – не понимают значения своих архивов. Их первый вопрос: а кому это надо? А я считаю: надо потомкам, надо обществу. Даже если вы оставите свои архивы детям-внукам, ну будут лежать ваши документы в шкафу, пока их не выбросят. А выбрасывают ведь все: и документы, и письма, и фотографии, и ордена…

- Что происходит с нашей молодежью, которая таким образом уничтожает память?

- Не вся молодежь такая… Мы всегда просим: сдавайте в архив! Но достучаться трудно.

- Выходит, поколение воспитывается без памяти? Чем больше человек будет знать историю своей семьи, города, края, страны, тем сложнее с ним разговаривать. Приказать можно тупому, а с умным человеком придется договариваться…

- А начинается все с семьи – я так думаю. Каждая семья должна что-то вложить в своего ребенка. Возьмем даже наш город, которому 160 лет. Это всего два-три поколения, за которые отгрохали такой город! Или возьмите Комсомольск… Гордиться надо! Я родилась в Хабаровске. Моя мама родилась в Хабаровске. Вы не представляете, как она любит город! И нам привила эту любовь.

- Я почему задавала вопрос о личных архивах. У нас в крае живет Евгений Петрович Киселев – он единственный академик-аграрник от Владивостока до Иркутска. Его заслуги не только в том, что он долгие годы был заместителем директора ДальНИИСХа, но и в селекции картофеля, в разработке гребне-грядовой технологии, без чего дальневосточному овощеводству и картофелеводству полный тупик. Сейчас он пишет книжки, где обобщает предыдущий опыт института. В январе 2019 года ему будет 80 лет. Как и кого можно подвигнуть, чтобы его документы появились в вашем архиве?

- Спасибо за подсказку, мы не оставим его без внимания. В нашем архиве есть специальный человек, который занимается именно такой работой. Мы очень даже заинтересованы, чтобы нам давали подобные подсказки. Причем дарителям мы предоставляем все права, чтобы они потом могли пользоваться своим архивом. А вообще, в архиве есть документы некоторых хабаровских селекционеров. Например, садовода Алексея Васильевича Болоняева – лауреата Госпремии СССР.

- Можно ли прийти в архив без звонка, без записи?

- Можно. Дверь открыта. Архив сейчас доступен. На первом этаже у нас читальный зал, где можно зарегистрироваться и сделать заявку. В нем же проводим и выставки. Но это помещение для них тесно. Очень печально, что у краевого архива нет своего выставочного зала. Мы могли бы собирать много народу, больше популяризировать архивное богатство.

- А если это богатство оцифровать?

- Оцифровка идет. Документы, которые передал нам краевой военкомат, оцифровывают волонтеры. Еще мы выиграли президентский грант, за счет которого тоже идет оцифровка. Это очень дорогое дело – миллионы… Уже сделали третью часть, начинает работать виртуальный читальный зал. Но это нас не спасет.

- Любит ли архив школьные экскурсии?

- Экскурсии для школьников мы проводим бесплатно. Вообще, очень мало информации по краеведению в учебниках, по которым школьники занимаются. И не во всех школах есть этот региональный компонент. Но есть энтузиасты. Например, директор гимназии №3 Ирина Николаевна Глухова. Елена Вениаминовна Сенникова из технического колледжа из года в год привозит к нам своих учащихся. Видели бы вы их преображение! Приходят они с таким легким пренебрежением к «старым бумагам», а когда начинаешь рассказывать историю документов, они даже замирают, спрашивают. Это же так важно, чтобы дети знали свою историю, чтобы предков своих помнили, даже чтобы просто расширяли свой кругозор. Кстати, в этом техническом колледже стали готовить архивистов для предприятий, что очень важно.

- Вы заметили: в последние годы интерес у молодых именно к генеалогии?

- Конечно. Каждому хочется, чтобы твой предок был дворянином… Но не всегда находится. Кто-то упорно ищет, кто-то бросает поиски. Генеалогия – это трудный процесс поиска. Бывает, что человек занимается генеалогией с прицелом на имущественные права.

- Вы даете такую информацию бесплатно?

- Всю информацию мы даем за плату – это недорого.

- Если к вам обращается малограмотный человек, вы можете оказать ему помощь?

- Обязательно. Есть и такая форма работы: если человек по какой-то причине не может сам прийти в архив, он может оформить письменный тематический запрос, с которым будет работать социально-правовой сектор.

- Ваш сектор научного использования документов какую науку продвигает?

- Историческую. Это в первую очередь – создание научных сборников документов.

- В нашем крае существует историческая наука?

- Существует. В Педагогическом институте был и есть исторический факультет. На практику в этом году к нам пришли 28 студентов, раньше было меньше. Приводит их к нам Станислав Сливко. А раньше приводила Дубинина Нина Ивановна - доктор исторических наук.

- Куда подевалась Нина Ивановна?

- Она уехала в Москву к дочери. И вот представьте: в Хабаровске ее знали все, а в Москве кто ее знает??? Хотя она и там, несмотря на глубокий возраст, продолжает работать – кстати, с архивом Барсукова, который был летописцем Муравьева-Амурского и написал о нем книгу.

- И какой есть результат научного использования документов?

- Результат такой. Я застала время, когда раньше с документами работала лично Дубинина, чтобы написать книгу о Гондатти, книгу об Унтербергере, книгу о Гамарнике. Она же не выходила из архива!

- Да, в свое время в Хабаровском крае вышла серия книг о губернаторах.

- Доктор исторических наук Юрий Николаевич Ципкин постоянно бывал в архиве. Он исследовал тему «белого движения», написал несколько книг на эту тему.

- Где он сейчас?

- В Пограничном институте. Все наши историки (элита) ушли работать туда.

- Почему?

- Я не знаю… Доктор исторических наук Иконникова Татьяна Яковлевна тоже работала в архиве, когда писала свою монографию. То есть мы видим результат: это монографии, это диссертации… Сейчас я вообще удивляюсь, как народ защищается, как пишут научные работы – в архив вообще не ходят! Студентов к нам приходит очень-очень мало.

- Диссертации, книги – это хорошо. А фильмы о нашем крае, о наших заслуженных земляках – на документальной основе – где? Это ведь тоже вариант использования архива в интересах гражданского общества. Якутия очень активно популяризирует себя в таком плане.

- Сейчас есть проект «Хабаровск – город воинской славы», который ведет Хабаровская студия телевидения, где вышло девять выпусков. Мы участвовали почти во всех – с архивными документами. Будь больше, мы бы только радовались.

- Значит, истории в публичном пространстве края мало?

- В моем кругу достаточно. Конечно, историков и краеведов мало у нас, но они есть. Это такие энтузиасты – я удивляюсь…

- Согласна. Но, к примеру, если есть дефицит выставочного пространства, то почему нет вашей выставки в том же «Гиганте»?

- Наша выставка, к вашему сведению, есть даже в парковой зоне стадиона имени Ленина. Прекраснейшая выставка!

- Вообще-то Хабаровск переполнен историей. Возьмем улицы: они на 90 процентов именные. У нас же почти нет улиц Осенних-Весенних-Пролетарских-Трудовых. А кто были те, чьим именем они названы? Те же Флегонтов, Гамарник, Павлович и т.д.? Где памятные доски с барельефами? Ничего нет. Исторический вакуум.

- Извините, это к архиву не относится. Это забота города. Памятные доски есть, но очень мало.

- Скажите: внимания власти к архивистам желательно побольше?

- Я хочу новое здание и выставочный зал. Больше ничего не хочу.

- Весь архив хочет?

- Наверное, весь. Хранилища забиты документами под завязку. У нас более миллиона единиц хранения и более трех тысяч фондов.

- Из этого количества что активно используется и что лежит в загашниках?

- По-научному это называется так: анализ интенсивности использования архивных документов. Особенно это надо было для оцифровки. В первую очередь мы оцифровали архив органов власти, исторические фонды и другое, что чаще всего запрашивается. Выдача ордеров, документы на предоставление квартир, списки ЖКХ. Метрические книги (они у нас с 1826 года) – как их не оцифровать?! Есть фонды, которые редко используются, но их немного. Кстати, с метрическими книгами еще никто не работал.

- Откуда они появились?

- Из Николаевска, а туда попали из Удского острога. Были такие растрепанные! Мы их отреставрировали, подшили, описали… Но там старославянский язык. Есть выцветшее письмо, есть ветхая бумага… По ним сейчас идет восстановление угасающего текста.

- Наш архив на каком уровне среди регионов России?

- За всю страну не скажу – не знаю. А на Дальнем Востоке мы, скорее всего, в лидерах. Если судить по нашим объемам той же оцифровки. Она сейчас делается даже в районах. У нас прекрасный сайт. Если там статья опубликована, то она идет полностью, с документами. Мы делаем много публикаций, проходит много выставок.

- Сколько требуется времени на подготовку выставки?

- На выставку из ста экспонатов дается 56 дней. А на выставки в здании правительства вообще дают десять дней. Мы за этот год – вы не поверите! – сделали 21 выставку. А бывает, что один документ ищешь по две недели, если захочешь показать то, что еще никто не видел.

- Ваши документы ценность в рублях имеют?

- Да. Есть шкала оценки.

- Так можно украсть что-нибудь ценное.

- Был один случай: дама попыталась украсть документ. Правда, она сказала, что не крала, а просто нечаянно положила в папку. Подали в милицию. Ей насчитали умопомрачительную сумму. Потому что документ был рукописный, большого срока давности, уникальный и т.д. А вообще, украсть что-то бесполезно…

- В вашей работе вас что больше всего удивляет?

- Удивляет то, что по любой теме можно найти какие-либо документы. По любой! По своей работе я познакомилась с множеством интересных людей – это удивительно! Люди – это самое важное, это главнее документов…

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовали Ирина Северцева и Андрей Дунаевский

Фото Андрея Дунаевского