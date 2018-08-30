Дальневосточный гектар как взлетная полоса

О том, как раскручивается громкий проект в нашем регионе, мы говорили с Натальей Якутиной – министром - уполномоченным по вопросам дальневосточного гектара правительства Хабаровского края

- Наталья Ивановна, не пора ли удивлять народ «дальневосточным гектаром»? Ведь закону о нем как-никак исполнилось два года – время начинать ходить…

- Низко берете! Время взлетать.

- Можно конкретнее?

- Один решительный гектарщик уже построил взлетную полосу.

- ????

- Да-да, готова взлетная полоса. Для дельтапланов. У нас в крае, оказывается, есть немало дельтапланеристов. А вообще, вы правы: два года достаточно, чтобы определиться с видом использования «дальневосточных гектаров» и начинать их освоение.

- Вон как серьезно! А показалось, вы шутите… Что еще осваивает этот рисковый народ?

- В основном – индивидуальное жилищное строительство, которое выбрали свыше двух тысяч заявителей. 49 человек уже получили разрешение на строительство. На втором месте – личные подсобные хозяйства, потом идет сельхозпроизводство и производство пищевых продуктов. Следующие – садоводы и огородники. Примерно четыре процента выбрали туристическую деятельность. И т.д. По этим направлениям народ уже приступил к освоению своих наделов.

- Есть ли какие новости в этом процессе?

- За минувший год после предыдущей публикации (см. «По «дальневосточному гектару» – вдоль и поперек», МД XXI век, № 36, 6 сентября 2017 г.) новости есть и очень даже оптимистичные. В том разговоре было немало ноток скептицизма у вас, да и у меня особой уверенности не было в некоторых вопросах. Прошел год, и все оказалось гораздо лучше, чем мы могли предположить. На сегодняшний день уже свыше 17600 заявлений, а было пятнадцать с половиной тысяч. Но самое главное – почти 9 тысяч уже заключенных договоров. А из них процентов 80 заявителей приступили к освоению своих гектаров. То есть гектарщики уже окончательно определились с видом использования земли.

- Новоявленные гектарщики – это дальневосточники или прибывают желающие из других регионов?

- В основном дальневосточники. Желающих из западных регионов получить наши гектары прибавляется мало, хотя динамика есть – свыше 1700 заявлений и порядка 500 заключенных договоров. Но местные гектарщики активнее.

- В прошлый раз мы называли закон сырым, а вы – живым. Продолжаете настаивать?

- Еще как! Закон о «дальневосточном гектаре» потянул за собой целый ряд изменений в другие законы. К примеру, на днях были внесены поправки в Градостроительный кодекс, и теперь для индивидуального жилищного строительства разрешения не требуется.

- Это только на «дальневосточных гектарах»?

- Не только. Получалось, что люди взяли землю под строительство жилья, а разрешения получить не могли, потому что их участки находились вне населенных пунктов. Отныне вместо разрешения следует просто подать уведомление. Импульс этому дали гектарщики.

Военные и пограничники провели инвентаризацию своих земель и внесли их в федеральную систему. «Дальневосточный гектар» дал толчок к легализации земли. Из восьми с половиной тысяч участков хабаровских гектарщиков – примерно половина просто легализовали землю, которой пользовались без документов.

- Самозахват?

- Нет. Вы же знаете нашу советскую традицию: давали человеку дом в деревне, а про землю под ним забывали. Этот закон дал возможность оформить землю под своим домом бесплатно буквально за месяц. Через пять лет они перейдут в собственность и можно будет участки продать, подарить, завещать и т.д. Также и с землей, которую давали под сады без оформления документов. Порядка 400 участков под гаражами оформлены в рамках «дальневосточного гектара».

- Все ли селяне оформили свои огороды и землю под домами?

- Далеко не все. Мы ездим по районам, по самым дальним селам и разъясняем возможность оформить свою землю. Потому что если не оформишь сам, это сделает кто-то другой. Нас услышали. Оформлено примерно 800-1000 огородных участков.

- В прошлом году вы рассказывали про краевой конкурс муниципалитетов по содействию своим жителям в получении «дальневосточных гектаров».

- Да, этот конкурс понравился всем. Первое место среди сельских поселений взяла Орель-Чля Николаевского района. На призовые деньги они купили бульдозер и чистят дороги. Всего было 122 участника.

- На что победители тратили деньги?

- Купили бульдозер, школьный автобус, компьютеры, систему видеонаблюдения, провели кадастровые работы, обустроили территорию. Призовые деньги не связаны с землей, их можно тратить на любые нужды поселения. Призовой фонд был в 15 миллионов рублей, победители получали от 800 тысяч до трех миллионов. А двадцати участникам, которые не получили призы, вручили газонокосилки.

- Нынче будет этот конкурс?

- Конкурс нынче другой: по содействию муниципалитетов в освоении гектаров. Сейчас уже подано 90 заявок. Номинаций больше и призовой фонд губернатор увеличил в два раза – 30 миллионов рублей.

- Как муниципальная власть может содействовать?

- В обеспечении инфраструктурой. Например, проложить дорогу.

- Дороговато…

- Недешево. Но ведь не обязательно асфальт. Линию электропередачи сейчас тянут для гектарщиков в районе села Свечино Хабаровского района. Недавно было большое совещание, где рассматривали вопрос обеспечения гектарщиков электроэнергией.

- А почему тянут линию? Почему не делают ветряки, солнечные батареи? Это же независимая энергия…

- А вы представляете ветряки на участке, где 600 гектарщиков??? С другой стороны, те, кто целенаправленно выбрал участок и хочет его освоить, они не бегают по кабинетам, ничего не требуют – они ставят на своем участке солнечные батареи. Пример: пасека в Бикинском районе, в перспективе на этом гектаре хозяин планирует и ферму, и базу отдыха.

- Какой критерий конкурса?

- Количество освоенных участков. Информацию получаем из муниципалитетов.

- Но они могут слукавить, прибавить…

- Не могут. Мы ездим и сами смотрим – были в Бикинском, Хабаровском, Солнечном, Комсомольском, Николаевском, Нанайском и других районах и проверяли соответствие действительности.

- Конфликты есть между гектарщиками?

- Конечно! Жизнь без конфликтов не бывает, особенно когда гектарщики не разрешают проезд другим через свои участки на вторую-третью линию. На схемах-то рисовали гектары встык, место под дороги не резервировали. Некоторые так и заявляют: не пущу! Хочешь ехать – плати деньги.

- И что делать?

- Вносить поправки в закон. Придется отрезать понемногу для дорог, для мест общего пользования. Осенью Госдума будет рассматривать третий пакет поправок, в котором есть предложение о публичном сервитуте без оплаты. Если гектарщику это будет мешать, он может отказаться и получить участок в другом месте.

- Какие еще предложения вошли в пакет поправок?

- Пример. У фермера 150 гектаров пашни в аренде, он берет на семью восемь дальневосточных гектаров и хотел бы еще взять – рядом есть участок. Поэтому есть такое предложение: тем, кто освоил свой участок, дать возможность получить дополнительный.

Выявилась еще одна ситуация. Человек на своем гектаре построил дом, а через три года решил уехать – всякое в жизни бывает. Но продать его не может, потому что не прошло пяти лет. Предприниматели организовали на гектаре бизнес, а заложить его банку для получения кредита не могут. Поэтому еще одно предложение в поправки к закону: тем, кто возвел на своем гектаре объект капитального строительства, можно будет получить землю в собственность досрочно.

- Удивительно, что ваши предложения слышат, что Госдума принимает поправки уже третьим пакетом.

- Возможно, потому, что закон на контроле у полпреда, который регулярно докладывает о нем президенту.

- Понятно. Хорошо бы еще увидеть президентские поправки…

- В прошлом году на экономическом форуме президент предложил давать гектары не только российским жителям, но и тем соотечественникам, кто приезжает в нашу страну по программе переселения.

- Есть ли отказы от гектаров?

- Да, есть. Примерно полторы сотни отказов. Основная причина – переезды в другие регионы. Это, с одной стороны, неплохо – отказные участки достанутся другим желающим. Отказываются и те, кто выбирал участки не глядя. Однако мой совет – не торопиться, если ситуация не горит. Откажешься - потеряешь право. А мы направили предложение, чтобы закон давал гражданам право однократного отказа от гектара, чтобы получить его в другом месте.

Еще один вариант отказов связан с недвижимостью. Люди оформили участок под своим старым домом в качестве «дальневосточного гектара», но собрались переезжать, а продать дом не могут – надо ждать пять лет. Поэтому они отказываются от этого бесплатного участка, оформляют его (за деньги!) по земельному законодательству, чтобы продать дом.

Есть и такое предложение в пакет поправок к закону – упростить процедуру обеспечения гектарщиков инфраструктурой. Сейчас она очень длительная (все идет через аукционы и конкурсы), может занять до трех лет. А закон о «дальневосточном гектаре» действует уже два года, через три года народ должен отчитаться об освоении, чтобы получить землю в собственность. На одной из встреч гектарщик задал вопрос: неужели администрация не может завезти две машины щебня и отсыпать полсотни метров дороги? Может. Но не положено: без установленной процедуры прокуратура признает это нецелевым использованием средств и подведет под статью.

Закон о гектаре всколыхнул такие ситуации, о которых никто никогда и не думал. Взять ту же отмену разрешения на индивидуальное жилищное строительство – сколько лет этот вопрос не решался!? А тут быстренько внесли изменения.

- Из освоенных участков, которые вы видели, какой-то вам приглянулся?

- Нравятся многие. В районе имени Лазо есть хабаровчанин-гектарщик - молодой хозяин жилого дома. В прошлом году он поставил временный, огородил участок, отсыпал территорию, сделал пруд, провел электричество, привел в нормальное состояние дорогу. В этом году начал строить капитальный дом. В городе у него квартира, а там по принципу - «хорошо иметь домик в деревне».

В Солнечном районе молодой парень живет в многоэтажке, но хотелось иметь свой огород. Он вычистил участок, поставил садовый домик – все делает красиво и сам радуется.

В поселке Солнечном парень взял участок, где была заброшенная свалка. Все расчистил, сделал посадки, будет строить дом с баней. Он родом из Белоруссии, любит работать руками.

В Бикинском районе фермерша имела свинарник, но давно думала о расширении. Взяла гектар, уже поставила здание, где предусмотрено все: и производственные помещения, и комнаты для персонала, и забойный цех, и холодильники. Все сделано по современным технологиям, по ГОСТам.

- Уже производство…

- Да, нормальное современное фермерское производство на дальневосточном гектаре. Про кафе, которые работают «на гектарах» в Отрадном и в Бикине, я уже не говорю.

В районе поселка Синда в Нанайском районе одна организация взяла коллективный участок в семь гектаров. Мы удивились, какое там у них подсобное хозяйство для себя: и коровы, и свиньи, и овцы, и утки, и гуси… У них есть техника, хозяйственные постройки.

В Полетном фермеры-гектарщики растят все: кто картошку, кто сою, кто арбузы. В селе есть тракторист, которого они нанимают на очередные работы. Кстати, мы инициировали, чтобы у каждого главы поселения был перечень услуг, которые могут оказать гектарщикам селяне. И такие списки уже есть. Если гектарщик не может что-то сделать сам, он может обратиться в администрацию села и нанять нужного работника.

Что еще интересного мы увидели? Появились лесопилки – народ покупает пилорамы, ставит их на своих гектарах и оказывает услуги населению, это в Николаевском и имени Лазо районах. Участки, взятые для пчеловодства, выпаса скота, сенокошения, уже освоены.

- Понятно. Выходит, гектар как взлетная полоса – это не образ, это реальность.

- Вы знаете, душа радуется за наших гектарщиков. Да и они сами рады. Я вам так скажу: кто сознательно брал гектар, кто хочет работать, у того и получается. Когда смотришь на гектарщиков, у них глаза горят! Они взяли землю, стараются ее освоить и у них получается!

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

На снимке: Наталья Якутина и фермер-гектарщик Михаил Утробин