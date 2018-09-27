Грядет апокалипсис. Но мы до него не доживем

Гость редакции газеты «Молодой дальневосточник XXI век» – Алексей Юрьевич Песков, заместитель директора по научной работе Института тектоники и геофизики ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук

- Что же вы, уважаемый Алексей Юрьевич, не предупредили народ о немыслимом сентябрьском землетрясении в Хабаровске?

- Предупреждение о землетрясении – это до сих пор нерешенный наукой вопрос. Мы можем знать, что оно может быть. Мы можем знать, какой магнитудой оно может быть. Но когда оно будет – сказать не можем.

- Жаль, конечно. А ведь была очень высокая магнитуда. Вы не почувствовали?

- В сентябре в Хабаровске не было землетрясения больших магнитуд.

- Здрасьте! А выборы губернатора? Чем не землетрясение?

- Это, скорее всего, гром. Просто атмосферное явление.

- Хор-р-рошая аналогия! А как у вас в институте насчет землетрясений?

- У нас в институте есть лаборатория сейсмологии и сейсмотектоники. Там как раз и занимаются землетрясениями. У них есть высокоточные GPS-датчики, по которым отслеживают движение земной коры, регистрируют очаги.

- Как вы полагаете: Хабаровск будет трясти в обозримом будущем?

- В Хабаровске не будет сильных землетрясений. Хотя кто его знает?! Вообще, в Хабаровском районе находили палеосейсмодислокации – то есть древние. Получается, что в принципе здесь были и большие землетрясения. А почему бы им не повториться? Но мы не в том регионе, как Сахалин, где часто трясет. Я думаю, не надо бояться.

- Есть такая байка: если сотрясет землю и она исчезнет, то все равно останется стоять город на трех холмах – Хабаровск. С научной точки зрения такой прогноз обоснован?

- Скажем так: есть более сейсмобезопасные города, чем Хабаровск. Например, в Сибири. Сибирская платформа считается сейсмонеактивной. Но и Хабаровск не входит в список опасных в таком плане городов. Все землетрясения в Хабаровском крае – это в основном афтершоки. Отголоски от Сахалина, от Японии: там произошло – до нас дошло.

- В Совгавани проводили сейсмоукрепление домов. Как так: раньше Совгавань была не в опасной зоне, а сейчас в сейсмоопасной?

- Есть государственные карты сейсмического районирования, которые периодически обновляются по мере поступления новой информации о землетрясениях. В новой карте Совгавань, видимо, попала в опасную зону.

- Какие сейчас направления работы у института?

- В институте сейчас шесть подразделений. Лаборатория тектоники, которая занимается тектоникой, глубинным строением литосферы, геодинамикой.

Следующая - лаборатория тектоники осадочных бассейнов, где исследуется все, что связано с содержанием в них углеводородного сырья – нефти, газа, угля.

Лаборатория сейсмологии и сейсмотектоники фиксирует по GPS-спутникам подвижки земной коры, современное ее состояние.

Лаборатория региональной геофизики и петрофизики различными методами изучает внутреннее строение Земли на глубину, которая возможна на нашей территории. Поскольку у нас здесь уникальная зона перехода от континента к океану.

Лаборатория физико-химических методов исследования проводит анализ горных пород.

ГИС-группа (это геоинформационные технологии) больше занимается цифрованием всех данных, потому что сейчас без оцифровки невозможно работать.

- А чем вы занимаетесь?

- Я больше связан с геофизикой. Занимаюсь палеомагнетизмом горных пород. Мы можем делать выводы, каким было поле Земли, как происходили инверсии (вы слышали, что у Земли меняются магнитные полюса?), где находились блоки земной коры, которые постоянно движутся. Это нам кажется, что они постоянны, а на самом деле все находится в движении.

- Зачем это все надо изучать?

- Задача стоит фундаментальная. Палеомагнетологи всего мира изучают эволюцию нашей планеты. Чтобы понять, как она развивается, как будет развиваться, что будет в дальнейшем. Плюс прикладное значение, связанное с поиском полезных ископаемых. Потому что в зонах, где сталкиваются друг с другом тектонические блоки, там, как правило, сосредотачиваются полезные ископаемые. И мы можем эти зоны маркировать, исходя из тех моделей, которые получаем в результате наших исследований. У нас есть группа во главе с Алексеем Николаевичем Диденко, которая этим занимается, есть очень хорошая приборная база. Например, есть криогенный магнитометр, которых в России всего четыре: один у нас, второй в Новосибирске, третий в Москве и еще в Питере.

- А что есть основной продукт работы ученых?

- Основной продукт института – это научные публикации. Еще есть отчеты. Если мы выполняем работы, связанные с производством, то даем рекомендации.

У каждого института есть своя научная тема, то есть государственное задание, утвержденное правительством, где расписаны направления, по которым мы работаем. Часть научных направлений – фундаментальные, часть предполагает конкретный практический аспект. Допустим, переоценка запасов месторождений, выявление новых типов месторождений, новых типов руд, которые несут в себе полезные элементы и т.д.

- Например.

- Допустим, лабораторией физико-химических методов исследования выявлен новый вид благородной метальной минерализации черносланцевых пород. Иными словами: в тех породах, где раньше думали, что там ничего нет, мы нашли платину и в достаточно большом количестве. Вопрос в том, как ее извлекать, потому что эта платина слишком мелкая.

- Но это забота уже не вашего института.

- Ну почему, названная лаборатория пытается проводить различные эксперименты по методам извлечения. Может, получится что-то новое.

Дальше. В районе Хинганского массива выделен новый вид полезных ископаемых на тех объектах, где уже идет добыча. То есть попутно можно добывать новые минералы из одной и той же руды.

- Значит, месторождение, разведанное в советское время, было недостаточно изучено?

- Методика измерений и исследований изменилась, оборудование стало более точным. Мы вышли уже на другой уровень исследования горных пород. Этому способствовало наличие приборов, которые способны более качественно проводить геохимический анализ.

- Случаются ли у вас открытия?

- У нас есть патенты на различные методики обработки данных. Допустим, нашим институтом проводился мониторинг загрязняющих веществ в Амуре в районе Комсомольска, и была разработана методика как с помощью ГИС-технологий выявлять, какими минералами, какими металлами загрязнен участок реки. На это был получен патент.

- Чем занимается ваша лаборатория?

- Наша лаборатория тектоники изучает тектонику и геодинамику нашего региона – Востока Азии. В том числе проводим и палеомагнитные исследования, определяем места, где образовывались тектонические блоки. Определяем их геодинамику – как формировались эти структуры (Сихотэ-Алинь, Монголо-Охотье и др.), как они двигались.

- Это история нашего региона из дальнего далёка? Можно подробнее?

- К примеру, Сихотэ-Алиньский пояс состоит из различных тектонических блоков различной природы. В основном это морские отложения.

- Там было море???

- Нет, не так. Блоки образовывались в море, а потом были выведены на поверхность. Чем-то похоже на ручей, который на повороте прибивает к берегу всякий мусор, поднятый со дна. Только здесь огромная тихоокеанская плита, которая движется и вращается, притащила сюда эти блоки. Допустим, по нашим данным, тектонический блок, на котором находится Хабаровский край, образовывался на тех широтах, где сейчас Гавайи.

- Это же надо – какие «мы» древние и какие южные!

- Такие исследования проводятся не только у нас, но и по всему миру. В итоге формируется общая модель эволюции всей планеты. На ее основе делается прогноз на будущее: как будут двигаться, как будут меняться материки.

- И каков прогноз: нас ждет апокалипсис?

- Ну не на нашем веку. Я видел в прессе информацию о возможной инверсии магнитного поля Земли – это когда меняются полюса. Мы тоже занимаемся вопросами магнитной стратиграфии, то есть изучаем осадочные толщи, где фиксируем прямую и обратную полярность. Действительно, это есть.

В истории Земли были периоды, когда полярность не менялась миллионы лет. А были периоды, когда менялась через десять тысяч лет. И она будет меняться – это неизбежно.

- Через какое время?

- Это вопрос.

- А почему неизбежно?

- По аналогии с тем, что это было. По последним исследованиям, которые проводили в обсерватории в Ярославской области, такое произойдет не раньше чем через десять тысяч лет. То есть сейчас Земля находится в более-менее спокойном периоде.

- Ну и слава богу! А что происходит, когда меняется полярность?

- Падает магнитная защита Земли от солнечного ветра. Когда меняется полярность, магнитное поле слабеет примерно на восемьдесят процентов. Соответственно, проникает больше радиации. А вот как она будет влиять на живые организмы?! Вряд ли будет вымирание. Потому что серьезных вымираний было несколько за период существования нашей Земли, а смены полярности было намного больше.

- Мне интересно знать: если материки движутся, то мы с кем будем объединяться? С кем дружить будем?

- Возьмем Японское море. Раньше это был континент, а потом начал потихоньку раскрываться, в результате чего Япония отодвинулась. Сейчас по современным наблюдениям Япония примерно на три сантиметра в год приближается к материку, к нам.

- Однако быстро плывет!

- Так что вы хотите – высокотехнологичная страна. Говорят, когда японцы узнали, они так обрадовались!

- Так вон почему их премьер-министр дружит с нашим президентом!.. Вдаль смотрит.

- Я думаю, вряд ли Япония присоединится к континенту. Идет пульсация (раскрытие–закрытие), почему и происходит движение материков.

- От Хабаровского края ничто не отколется таким образом?

- Никто не знает. Однако Сахалин откололся же в свое время…

- Меня интересует: произойдет ли раскол по Уральской гряде?

- Если и будет раскол, то, скорее всего, по Байкальскому рифту. Там молодая зона растяжения тектонических блоков. Там как раз идет раскол, за счет чего озеро узкое и глубокое. Ведь раньше – миллионы лет назад – там было три озера, а потом они объединились в одно.

- А наши озера? Болонь, например…

- Это не результат раскола. Наоборот, это результат столкновения двух плит – тихоокеанской и евразийской.

- В Хабаровске есть разломы?

- В Хабаровске активных разломов нет. У нас есть две системы: три горы и две реки – Плюснинка и Чердымовка. Возможно, это были какие-то зоны разломов, но они не активные, не могут привести к подвижке.

- Хабаровск стоит на монолитной плите?

- Он стоит на едином блоке. Это хабаровская аккреционная призма, которая состоит из различных слоев. На Сихотэ-Алине сплошь такие призмы. Если популярно, то выглядело так: когда тихоокеанская плита пододвигалась, то все, что с нее соскабливалось, что осталось наверху, это и есть аккреционная призма.

- Понятно: Хабаровск стоит на куче древней соскобленной грязи… Мы так хорошо углубились в древность. Давайте поговорим о современных делах.

- Хорошо. Вот примеры. Лаборатория физико-химических методов исследования работает над созданием фотокатализаторов видимого света, которые могут очищать воду. Физику этого метода я вам не расскажу. Это достаточно новая тема. Насколько я знаю, в мире активно идут исследования в этом направлении.

Дальше. Лаборатория тектоники осадочных бассейнов в последнее время проводит газогеохимическую съемку. Что это такое? Когда выпадает снег, они выезжают в поле, в те районы, где предполагаются залежи углеводородов, и отбирают пробы снега. Потом на специальных приборах изучают состав газа в снеге. И по составу газа, по выявленным аномалиям уже можно судить о перспективных участках. Дело в том, что залежи углеводородов испаряют газы. А если залежей нет, то и газов нет.

- Во халява! Зачем же тогда геологи всегда бурили, чтобы взять пробы?

- Бурение – это классика. А таким методом находят перспективные участки для постановки бурения. Из большой площади выделяется меньшая, чтобы не бурить лишних скважин. Раньше средства не считали, а теперь экономим, проводим оптимизацию. Метод экономически более целесообразный.

- Возможные перспективные участки углеводородов – где они?

- В Хабаровском крае. Мы же находимся в низменности – у нас Среднеамурская впадина.

- Хотите сказать, под нами нефть?

- Прямо под нами нет, но рядом возможна.

- Несколько лет назад народу грозили, что в стране вот-вот закончатся запасы нефти. А они никак не заканчиваются и не заканчиваются.

- Прогноз прогнозу рознь. Кто их давал? На чем они основаны? И как считать запасы? Закончились, может быть, разведанные запасы, но ведь открываются новые.

В свое время очень сильно подпортили всю геолого-разведочную отрасль. На Дальнем Востоке она, можно сказать, практически уничтожена. Были успешные геолого-разведочные партии. Все, что от них осталось, сейчас находится в Дальгеофизике.

- Почему уничтожена Дальгеология, которая являла целую отрасль?

- Перестройка! Она оказалась ненужной. Сейчас уже начинают понимать, что все запасы полезных ископаемых, разведанные в советское время, заканчиваются. Нужны новые данные.

- Однако долго работали на тех запасах. Хорошая была геологоразведка.

- Хорошая. Одна из лучших в мире. Было обеспечение, были ресурсы, были геологические партии по сто человек… Сейчас Дальгеофизику вместе с оставшимися по регионам предприятиями вроде бы хотят централизовать, ввести в холдинг «Росгеология».

- То есть будет возрождение?

- Хочется верить.

- Нам грозят открытия больших залежей?

- Конечно, грозят. Если будут выделяться большие средства на исследования. Открыли же Малмыж - суперкрупное золото-меднопорфировое месторождение мирового класса!

- Институт приложил к этому руку?

- Нет, там была чисто коммерческая работа, занималась геологоразведка частного предприятия.

- Вы в поля выезжаете?

- Да, в этом году мы были в Тугуро-Чумиканском районе в Ульбанском заливе – отбирали фактический материал, то есть горные породы. Там два мощных орогенных пояса, или две горные цепи – Сихотэ-Алинь и Монголо-Охотье, которое тянется от Монголии и до Ульбанского залива. Там с 60-х годов прошлого века не проводилась никакая геологоразведка, и мы проводили работу для геологического картирования. Сейчас будет обработка данных.

- В вашей работе бывают необычные ситуации?

- На Сихотэ-Алине с чем столкнулись? Обычно так: на более древнем слое горных пород лежит более молодой – нормальная последовательность. А на Сихотэ-Алине в некоторых местах наоборот: более древние породы накладывались на более молодые. Необычная ситуация. Отсюда пришло понимание и был сделан вывод, что здесь аккреционная тектоника – как я говорил, соскобленный слой накладывается в обратном возрастном порядке.

- В нашем регионе были большие вулканы?

- Были. Ну не на весь Сихотэ-Алинь… Слышали про Албазинское месторождение золота? Это, по сути, большая вулканическая постройка. Похожая структура из системы больших палеокальдер находится в районе Белой Горы Николаевского района.

- И что там?

- Там золото.

- То есть там, где вулканы, там золото?

- Нет, это один из типов месторождения – кальдерный тип.

- Вы не говорили о международном сотрудничестве.

- Мы работаем с Шеньянским институтом геологии и полезных ископаемых. Мы исследуем нашу пограничную территорию, они свою. Делаем корреляцию данных и создаем общую геологическую карту южной части Дальнего Востока и северной части Китая. Параллельно проводим исследования по осадочным бассейнам, так как они есть и у нас, и в Китае. Осадочные бассейны являются, как правило, источниками той же нефти. Только они при этом проводят еще и массовое бурение.

- Зачем?

- У них такое государственное задание – найти суперкрупное месторождение нефти.

- И она у них есть?

- Я думаю, есть. Видите, здесь вопрос очень скользкий. Если они найдут месторождение в бассейне, который граничит с нашим осадочным бассейном, если они начнут первыми добычу, то нефть мигрирует к ним.

А лет восемь назад была проведена совместная работа с китайскими учеными – мы сделали огромную тектоническую карту всего Востока Азии. Она востребована по всему миру. Было много отзывов и благодарностей за то, что сделали важную работу, которая помогает исследователям. Геологи, тектонисты, геофизики всего мира пользуются этой картой.

- Хабаровский край богат полезными ископаемыми?

- Очень! Различными. В том числе и редкоземельными – иттрий, тантал, ниобий… Золото, платина, никель, кобальт, медь…

- Австралия прекрасно живет за счет добычи лития! А у нас он есть?

- Есть проявления. Но нужна геологоразведка, чтобы эти проявления превратить в месторождение. Редкоземельные металлы – это вся электроника. В Китае есть очень хорошие месторождения, в том числе и за счет них высокий экономический рост.

- Как вы определяете, где надо искать?

- Сейчас проводится работа не по геологической съемке (это было сделано в советское время), а по геологическому доизучению, потому что тогда была разная методология, разная изученность регионов. Это дорогие работы. В Китае чуть ли не к любой точке можно подъехать на машине, а у нас – дебри, только вертолетом долететь, а это дорого.

- Какая сейчас ставится задача – что надо искать?

- Золото, платину никто не отменял. Акцент больше делается на редкоземельные металлы.

- Из космоса вы смотрите на Дальний Восток?

- У нас есть группа геоинформационных систем, которая, в частности, занимается дешифровкой космических снимков. По определенной системе они выделяют различные структуры, элементы, связывают их с логикой распространения полезных ископаемых и делают выводы, где их по аналогии еще стоит искать, находя такие же структуры.

- Так зачем вам ходить в экспедиции? Взяли снимки, покумекали и сделали открытие.

- Нам нужен еще и практический материал – горная порода.

- Какие задачи у вас сейчас на первом плане?

- Привлечение молодежи на работу в институт.

- Откуда?

- Уже несколько лет институт проводит геологические олимпиады для школьников 10-11 классов. У нас есть договоренность с институтом во Владивостоке (где есть специальность «геология») о том, что победителей олимпиады берут туда на учебу на бюджетной основе. Эффект не очень высокий, но у нас уже есть молодой аспирант, который был победителем такой олимпиады, отучился и сейчас работает и пишет диссертацию. В прошлом году победителем был десятиклассник, нынче он закончит школу и за ним остается право на учебу в этом вузе. Следующая олимпиада будет после Нового года.

- Как вы убеждаете школьников, что геология – это интересно? У меня брат мечтал стать геологом, поэтому купил гитару и спал на полу. После десятого класса он передумал…

- Я тоже делаю акцент на романтике. Но однажды в одном хабаровском вузе парень сказал так: «Вы предлагаете мне уехать от мамы на целых два месяца!?? Как я буду жить???».

Второе направление нашей агитационной работы – ТОГУ. У них есть кафедра физики, где после третьего курса выбирают специализацию. Среди прочих есть специализация «физика Земли и планет». Они приходят к нам в институт, наши сотрудники читают им лекции, потом они пишут у нас дипломные работы… Приходили ребята к нам на работу, но некоторые ушли - зарплата не такая высокая, как им хотелось… А у тех, кто остался, научная биография складывается весьма успешно.

- Современный геолог – это как?

- Это геолог со знанием основ геологии, которые были в советское время, и который работает с цифровыми технологиями, программами, методами.

- Вы-то сами как попали в сферу с маленькой зарплатой да еще вдали от мамы?

- Череда случайных событий. Мое образование в ТОГУ – это открытые горные работы. Нас ориентировали на добычу золота, серебра. На пятом курсе устроились на подработку в институт, а летом поехали в экспедицию. На вертолете в тайгу, а там медведи…

- С хлебной работы по золотодобыче вы идете в бедную науку – почему? Любовь к профессии или что?

- Это было в 2008 году. Мы полетели на Алдано-Становой щит в районе Нелькана. Проводили геологические маршруты, отбирали горные породы. Жили в палатке. В маршруты уходили на несколько дней, ночевали на озерах, спали, укрывшись пленкой… Было здорово! Это сыграло свою роль.

- Видимо, вы в детстве любили приключения.

- Да, увлекался. Жизнь часто складывается по аналогии с теми книгами, которые любил в детстве.

- Вы бы взяли школьников в экспедицию…

- Взять – не проблема, если бы были финансы. А они уменьшаются и уменьшаются. С 2008 до 2014 года финансирование науки заметно увеличивалось, а потом урезали на десять процентов, потом на пять, потом еще…

- Ваш институт (тектоники и геофизики), единственный в стране с таким названием, был создан в 1971 году. С какой целью?

- В те годы государство понимало, что знания – это сила, что знания нужны, что государство будет сильным, если в нем будет развита наука, а наука должна быть развита не только в столице, но и на окраинах.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовали Ирина Северцева, Михаил Сергеев, Андрей Канев

Фото Михаила Сергеева