В России все глухо, революцией и не пахнет

Гость редакции – Александр Павлович Громов, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ, депутат Законодательной думы Хабаровского края.





- Надо сказать, вы в думе - старейшина среди всех бывших и нынешних депутатов.

- Да. Сейчас шестой созыв, а я не был депутатом только в одном – пятом созыве.



- Не устали?

- Честно сказать, пора и уходить. Это ж понятно. Хотя можно бы и поработать, если бы был результат. А мы бьемся-бьемся, но не так многого и добиваемся. Вот в этой думе как происходит? Мы выступили положенное количество раз – депутаты слушают. А как голосовать, то большинство за то, что скажет губернатор. А большинство – единороссы.



- То есть вы хотите сказать, что первые созывы были более демократичные?

- Более демократичные – раз. Тогда депутаты решали вопросы – два. А сейчас они знают, что ничего не решают, и не смотрят даже тот же бюджет. Что губернатор обозначил, то и получает полное «одобрям-с».



- Но губернатор-то новый. Обещал другие подходы.

- А вы думаете, что-то серьезно поменяется? Вы где живете? Посмотрите, кто вошел в новое правительство. Первые десять назначений и все люди Шпорта: Кацуба, Калашников, Чайка, Кузнецова и т.д. Новое старое правительство. Вы думаете, оно будет иначе работать?



- Александр Павлович, вы же в предыдущих созывах были председателем бюджетного комитета.

- Да, два созыва.



- Значит, лучше всех разбираетесь в бюджете.

- Наблюдаю маленько. Глубоко копаться – нет смысла. Настолько усложнили принятие бюджета, что даже одну поправку внести очень сложно. Мы (я имею в виду фракцию коммунистов) вносим обычно одну поправку - так, для флага, помахать. После того как я перестал быть председателем бюджетного комитета, ни одно наше предложение в бюджет не прошло. Можно их хоть десять вносить, а толку-то нет!



- Зачем вам такая партийная принципиальность – «только мы, только коммунисты»? Образовали бы коалицию с единороссами…

- Какая с ними может быть коалиция? Есть закон физики: опереться можно только на то, что сопротивляется. У них – болото. На них опереться нельзя и договориться невозможно. У них одна позиция – «как скажет губернатор»… Они боятся, поскольку не знают: а как он скажет?



- В таком случае договорились бы с губернатором, в чем проблема?

- Мы пробовали договориться со Шпортом накануне его утверждения в думе. Он сам предложил нам встретиться. Сам пришел в думу, открыто (что нам понравилось) ответил на все вопросы, выразил готовность сотрудничать, спросил, что нас интересует. А мы хотели взять дом Алексея Клементьевича Черного, восстановить, открыть там его мемориальный кабинет и разместить крайком КПРФ. Дом этот полуразрушенный, никакой ценности не представлял.



- Дом-то – нет, а земля в самом центре города – дорогая… Но все равно идея хорошая.

- Нам земля не нужна. Шпорт был «за», пообещал изучить вопрос. Но оказалось, что это отговорка – все давно решено, и дом Черного пошел под снос. Но мы все же договорились вместе обсуждать спорные вопросы. Вначале так и было. Потом Шпорт стал бронзоветь, бронзоветь – он быстрее забронзовел, чем Ишаев. Великий, могучий, глыба…

Пришел 2015 год. Помните, пенсионерам отменили бесплатный проезд на городском транспорте? Сделали срочно законопроект втихушку… Общественная палата дала «добро», и бесплатный проезд ликвидировали. Мы забили тревогу, бросились к Шпорту: вы же обещали такие общественно значимые вопросы обсудить с народом? А он нас не принимает… Дошло до того, что мы обратились к Зюганову, он дважды выходил на Шпорта, чтобы тот встретился с нами. Встретились. Посадил рядом двоих замов и давай меня воспитывать. Оказывается, главный коммунист у нас – Шпорт, а мы занимаемся провокациями, вредим краю и пр. Мы просили пойти на компромисс – приостановить закон. Давайте поищем деньги и т.д.



- И в результате нынче этот бесплатный проезд…

- …Шпорт восстановил за неделю до второго тура выборов. Но было поздно. Москва, давая ему «добро» на выборы, не представляла, какая у Шпорта непопулярность в крае.



- Чем же непопулярна была его власть?

- Что сделал для края Черный – все помнят. Ишаев – мост, газопровод, развязки и прочее. А Шпорт?



- Взялся за Комсомольск.

- И что в Комсомольске? Комсомольчане же его и прокатили в первом туре. Люди не почувствовали заявленного внимания. Набережная, театр, больница, инженерная школа… Я не спорю – это все нужно. Но Комсомольск построен как заводской город. Работать там лучше стало? Нет. Зарплата выше стала? Нет. А люди должны на себе почувствовать улучшение жизни.

Возьмите Амурск. Был хороший советский город. Был город молодых – стал город пожилых. Потому что нет работы.

Работа и зарплата – это главное. А не скверы с цветочками.



- И до чего власть Шпорта довела край? На днях дума рассматривала краевой бюджет на 2019 год в первом чтении – так мы богатые или бедные?

- Не богатые и не бедные. На серединке.



- Это неплохо.

- На серединке среди бедных.



- Это другое дело.

- Обратите внимание: учитывая, что мы зависим от федерального финансирования, первое чтение бюджета не показательно. Мы не знаем, сколько оттуда придет к нам денег. И придет ли. Во-вторых, бюджет составлялся при старом губернаторе, а принимается при новом. Вот такой парадокс.



- И что там в бюджете?

- Бюджет-2019 примерно на 17 миллиардов рублей хуже предполагаемых результатов 2018 года.



- Что значит «хуже»? Доходная часть меньше?

- Доходная часть меньше и расходная тоже. Доходов - 84 миллиарда, расходов - 94 миллиарда. 10 миллиардов дефицит. Он примерно такой ежегодно. Что означает? Значит каждый год мы в таком объеме (примерно десять миллиардов рублей) должны наращивать доходы. А этого нет. Тогда дефицит компенсируется кредитами. Раньше были бюджетные кредиты под 2-3 процента. И у нас примерно 30-40 процентов дефицита покрывается бюджетными кредитами. А за остальным дефицитом идем в банк. Банки деньги дают без вопросов, но под коммерческие проценты.

Вот такой круговорот: берется кредит на покрытие дефицита расходов, а чтобы погасить старый кредит, берется еще больший новый…



- И сколько у нас таких долгов?

- На конец 2019 года будем иметь долгов, я так думаю, миллиардов 60. На начало 2018 года было больше 40 миллиардов. Плюсуем 10 – дефицит этого года и еще 10 – дефицит следующего года.



- А сколько стоит обслуживание долгов?

- На следующий год в пределах 4 миллиардов рублей из нашего с вами бюджета. Краю эти деньги не нужны? Они лишние?



- Смотри-ка, живем как в Америке: долги скоро сравняются с доходами… А Фургал говорил недавно: будем долги пересматривать, реструктуризировать…

- Можно и так. Но их же все равно надо отдавать - хоть завтра, хоть через три года.



- То есть, сколько бы губернаторских яхт он ни продавал, дефицит не убавится? Кстати, про яхту вы знали и молчали?

- Обижаете. Я «отловил» яхту, еще будучи председателем бюджетного комитета, еще при Ишаеве. «Ловил» по закупкам. Они ее хитро назвали: теплоход для экологического мониторинга реки Амур. Вроде, нужное дело – тогда занимались Амуром, китайское цзилиньское пятно плыло по реке… А я читаю запрос: два двигателя «Катерпиллер», на 14 человек каюты и т.д. Явно, прогулочная яхта для Ишаева. Выступил в думе. Мне возражают: она нужна для работы и для встречи гостей. То есть мы вопрос подняли, зацепив еще и цену ее обслуживания, охраны и т.д. Очень дорогое удовольствие! Но народ нас не услышал. А теперь вот Фургал ее продает.



- А-а! Быть может, продажу инициировал сам Ишаев? Дескать, ее не купят, сбросишь цену, я заберу по дешёвке, а тебе популярность в борьбе с расточительством власти и кое-какие копейки в бюджет…

- Может быть. Хотя наши финансисты рассуждают просто. Надо экономить? Пожалуйста – и стригут почти все. Но есть любопытный подход: одни статьи бюджета стригут, а другие не трогают.

Например, по программе развития гражданского общества в крае расходы на 2019 год в сравнении с 2018-м составляют 108 процентов, по молодежной политике – 119, по инновационному развитию и модернизации экономики – 124. В то время как финансирование программы поддержки малого бизнеса составит всего 38 процентов от расходов этого года.



- Образование, здравоохранение?

- 91-92 процента. Но сейчас мы еще не знаем, сколько сюда добавится федеральных денег.



- Зарплаты врачам, учителям тоже «подстригут»?

- Нет. Повышение зарплаты по указам президента в бюджет вошло. Иначе нельзя – всех уволят с работы, даже без учета партийной принадлежности.



- А что там по сельскому хозяйству?

- Слабенько: финансирование на 68 процентов от расходов 2018 года. Это уже традиция, она сложилась при власти Шпорта. У нас с ним как-то был жесткий разговор. Вы знаете, несколько лет губернатор раз в год отчитывается перед думой. И наша фракция все время дает негативную оценку его работе. Понятно, это его не радует. Об этом, как правило, не говорят. И вот при очередном его отчете я изложил нашу оценку по сельскому хозяйству. Он подошел в перерыве: дескать, ну что вы с этим сельским хозяйством – задолбали уже! Оно дает-то всего 2 процента ВРП! А вот самолеты – другое дело, там большой процент ВРП, налоги и т.д. Я говорю: а что, народ будет кушать ваш ВРП? При Черном это хорошо понимали, а до Шпорта не доходило.



- Мог бы и промолчать из вежливости…

- Почему мы должны молчать? У нас в крае самое вопиющее и самое видимое – сельское хозяйство. Считайте: при Ишаеве ему выделяли 600-700 миллионов рублей, и сейчас столько же. А деньги-то сейчас совсем другие. Своего молока и мяса производим мизер. Возили-возили в край австралийских коров – где они? Пели-пели про мегаферму в Красицком – где она? Где «Заря», «Восточное», «Эльбанское» и другие крупные хозяйства? Ужас какой-то… И все молчат. Сколько денег бюджетных ушло на это!



- Сотни миллионов скоту под хвост…

- И никого ведь не посадили за это дело! И народ ничего из этого не получил. Вот и считайте: восстановить поголовье крупного рогатого скота – минимум семь лет. Причем надо очень серьезно заниматься и племенной работой, и зоотехнической. А у нас этого ничего нет.



- Вот вы, Александр Павлович, все критикуете да критикуете. И ничего не предлагаете.

- Мы предлагали Шпорту создать народное предприятие на базе бывшего Хорского совхоза.



- Это как колхоз?

- Да. Грубо говоря – народный капитализм. Это наша партийная фишка. Наиболее известно такое предприятие в Подмосковье у Грудинина. Я был там в 2013 году, когда страна его еще не знала. На огромном подмосковном аграрном пространстве осталось живым единственное его хозяйство. Мне оно понравилось нормальным крестьянским подходом.

Логика такая. Он выращивает клубнику. Для хороших урожаев ей нужны навоз и солома. Для этого есть фермы. Коровы дают по 11 тысяч литров молока в год. В поселке стоят автоматы – типа советских, для газировки. Любой житель берет в автомате молоко, заплатив копейки, – по себестоимости. Меня это поразило!



- И что Шпорт?

- Как всегда: будем изучать, будем думать… А потом тихонечко продали хозяйство.



- Почему мы такие малоинициативные? Приморье, Амурская область работают по-другому…

- Стоп-стоп! Кажется все просто – мы все рядом. Но условия у всех разные. Возьмем Приморье: сколько там сменилось губернаторов? Не думаю, что это хорошо. Но, с другой стороны, губернатор не успевает забронзоветь. Там люди подчас проявляют инициативу на местах вопреки власти. А у нас всего третий губернатор. Он как сел в кресло, так начинает бронзоветь. И весь аппарат, все правительство выстраивается: чего изволит губернатор? В каком он настроении? Как угадать его желания? Как вовремя доложить? Я помню, как было с мегафермой в Красицком. Мы построим! Мы надоим! Доложили: построили. И за-мол-ча-ли… А потом коров в лесу отлавливали.



- В этом году много федеральных денег пришло в край?

- Пришло заметно: и Хабаровск, и Комсомольск получил деньги, к примеру, на дороги. На строительство сельских школ добавляют. В Комсомольск подбрасывают. Учитывая кассовый разрыв, бывает, что федеральные деньги продекларированы, а приходят они к концу года. Поэтому край начинает работу за свои финансы, а потом идет расчет. Но, как правило, федеральное финансирование малоподвижно.



- Разъясните, пожалуйста, почему федеральные деньги приходят в марте-апреле? А потом надо еще провести конкурсы. И получается, что в работу эти деньги включаются в лучшем случае во втором полугодии. Поэтому бывает, что асфальт кладут в декабре и т.д. Почему не меняют эту казуистику?

- ……………………..



- Александр Павлович, не молчите. Все эту казуистику знают. Она длится много лет. Но ничего не меняется!

- Вы спрашиваете так, будто приехали из Америки! Деньги всегда работают. Вы же понимаете, что деньги просто так не лежат. Они ра-бо-та-ют.



- Где-то…

- Да, где-то и на кого-то…



- Вот сейчас понятно. Еще вопрос. Федеральных программ больше, чем краевых. Мы могли бы туда войти, и в край приходили бы деньги на условиях софинансирования. Кто-то за этим мог бы следить? И кто? Депутаты?

- Да, к сожалению, есть такие программы, до которых край не дотягивается. Та же программа по ветхому жилью, в которой город Хабаровск несколько лет не участвовал. Но вы же учитывайте, что федеральных денег на всех по потребности тоже не хватает. Кому-то дают сразу, а кто-то может ходить хоть каждый день и ничего не получит.



- То есть имеют значение личные отношения…

- Власть – это кнут или пряник? Хорошавин получил кнута, а Кожемяко получает пряники… А поедет туда хабаровчанин, ему выставят кучу замечаний, условий, обоснований и прочего. У нас замечательная бюрократия.



- Если у нас такой хиленький бюджет, то, может, мы в чем-то недорабатываем? Плохо налоги собираем или что-то еще…

- Налоговое администрирование и финансовые органы у нас в крае профессиональные. Возьмите нашего министра финансов Александра Кацубу. Сколько лет правит финансами края – всех губернаторов пережил!



- С 1993 года в правительстве края.

- И держат его за то, что профессионал и профессионально работает его команда. Вопрос не в том, как изъять копейку и поделить. Главное – как ее заработать?



- А разве Шпорт не заложил хорошую финансовую базу оборонными заказами, самолетами?

- А где они, эти заказы? Тот же «Суперджет»: разговор про сто штук, а делается тридцать. И что такое «Суперджет» по сравнению с истребителями, которые раньше строил завод? Пустой корпус. А в истребителе начинка, а где начинка, там и деньги.



- А в судостроении?

- И что там строится?



- Корветы, суда на воздушной подушке, нефтегазовые платформы…

- Только не во множественном числе. Завод был заточен на подводные лодки, делал в год полторы атомные и одну дизельную лодку. Лодка водоизмещением в девять тысяч тонн и вся набита оборудованием. Корвет – две тысячи тонн и наполовину пустой. Причем первый корвет строился лет девять, а надо три-три с половиной года. Завод затянул сроки. Вот и разница. Два парома: заложили и пока все… Когда сдадут – неизвестно… Объем финансирования на гражданскую и военную продукцию абсолютно разный. Объем работ упал, а завод-то остался прежний, на его содержание, охрану нужны большие средства, а их нет! Хабаровский судостроительный что сейчас делает?



- Суда на воздушной подушке.

- Много ли вы их видели? Одно. «70 лет Победы». Говорили: будем народ возить по Амуру. А сами тихо запустили его на перевозки в Китай.



- Раньше было так: КнААПО давал треть доходов в бюджет, потому что был прописан в Хабаровском крае. Судостроительные заводы, артель «Амур», нефтезаводы давали значительный доход. Сейчас все они в крае не прописаны, дохода краю не дают.

- Да, все они платят основные налоги там, где стоят на учете. Поэтому мэр Москвы так щедро приплачивает пенсионерам, врачам, учителям… В нашем крае остается только подоходный налог с заработной платы.



- Поменять эту систему можно?

- Можно. В теории. Конечно, по-хорошему надо платежи вертикально интегрированных компаний переносить по месту их работы. Но они же будут сопротивляться! Сложно рассчитывать на победу.



- Еще варианты?

- В моем понимании в нынешней сложившейся ситуации неплохо бы посмотреть на те наши возможности, на которые Москва пока не претендует. Рыбу мы пока еще не до конца используем. И лес. Это наши ресурсы. Понимаете, нашим ловить минтай невыгодно, а полякам выгодно – это как? Вот здесь попытаться навести порядок.

У нас под боком Китай с огромным рынком. Что мы делаем, чтобы выйти туда, развить производство тех продуктов, на которые там сейчас спрос? Ни-че-го. Еще гоним туда бревно, а оттуда закупаем мебель… Ездят наши в Китай на форумы, выставки, ярмарки, а толку-то? Зачем нам государственный туризм? Дальше: весь мир заполонили китайские туристы. Что сделал Хабаровск для их привлечения? Ни-че-го! У нас только разговоры «надо-надо», а ничего не делается. Сейчас любая деревяшка, любая железка в край завозится. А здесь нельзя сделать? У нас «Аркаим» стоит…



- Разве наше краевое правительство не видит эти ресурсы?

- Почему не видит? Видит. А зачем делать революцию, если зарплату платят за то, что есть?! Зачем лишние хлопоты? Зачем менять правила игры? По поводу частной инициативы пример расскажу. Помните историю, когда наш один смельчак взялся разводить симу? Он добился: построил завод, выпустил мальков. Когда через четыре года пришла рыба, был просто счастлив. Но ему говорят: ловить нельзя – рыба краснокнижная. Поставили затвор, рыба может погибнуть. Всё, говорят, тебе веревка за мор краснокнижной рыбы. В конце концов разрешили разово выловить. Сейчас он доблестно выращивает горбушу. А, между прочим, сима на международном рынке в четыре раза дороже…



- Наш любимый вопрос: что делать?

- Где-то ломать инерцию. Где-то ломать связи.



- Как вы полагаете: новый губернатор на такое пойдет?

- Не знаю. Как известно, короля играет свита. Он может глобально руководить, а что будет делать его команда конкретно…



- А если бы ваша девушка, которая шла на выборы, стала губернатором, что бы она делала?

- Ну, это гипотетически.



- Так и у Фургала сначала была гипотетическая ситуация. А ведь ваша неизвестная и неопытная в политике дама сходу набрала 15 процентов голосов…

- В нашем гипотетическом случае мы бы кардинально поменяли ключевые фигуры в правительстве.



- Хорошо, а где взять команду? Вы же видите, как ее ищет Фургал…

- Ищет, потому что опытных кадров нет. Это самая большая беда и в крае, и в стране. Вы же видите, как взялись искать молодых лидеров по всей России. По-хорошему, у нас в правительство люди должны прийти из районов. У коммунистов тоже с кадрами напряженка. Мы прикидывали: надо было бы набрать человек 10-20. Подняли бы часть старой гвардии, пригласили бы из других регионов, из центрального аппарата…

Смотрите: губернатор Иркутской области, мэр Новосибирска – коммунисты. Иркутская область берет пятилетку, там идут хорошие показатели. В Новосибирске строят жилья не менее квадратного метра на человека, а в Хабаровске несколько сантиметров. В Комсомольске хоронят трамваи, а там строят. Там идет развитие.



- Насколько помнится, у нашего нового губернатора мелькала фраза о формировании некоего коалиционного правительства?

- Да, и мы готовы были предложить свои кадры. Подготовили список – шесть человек. Список лежит, никому он не нужен, никто не интересуется. И мы понимаем почему.



- Как вы в целом оцениваете проект краевого бюджета?

- Наша фракция будет голосовать против. Он такой же, как в прошлом и в позапрошлом году. Мы будем голосовать за бюджет, в котором свет в конце тоннеля – за бюджет развития.



- Раньше в думе была практика, когда резервировалась часть денег и их отдавали на поправки фракциям по тем направлениям, которые они считали важными. Сейчас ко второму чтению у вас будет такая возможность?

- Сейчас такой практики нет.



- Один год наш минсельхоз не полностью расходовал деньги по какой-то программе, и они вернулись в федеральный бюджет. Нынче город Хабаровск расходовал не все деньги, предназначенные для дачников. Это как?

- Минфин объясняет так: мы запланировали, а спроса нет!



- Это же отговорка! Если деньги запланировали, так ведь с теми же дачниками надо работать.

- Правильно. В советское время был такой анекдот. Приходит мужик в магазин и просит продать икру. Нет, говорят, икры. Он настаивает: почему нет? У вас висит лозунг «У нас все есть!». Спроса, говорят, нет. Пошел мужик к директору магазина: продайте икру! И директор говорит: нет икры. Мужик разозлился: почему нет? Директор спокойно: видите, полный зал покупателей, но никто икру не спрашивает – значит, нет спроса…



- А я бы сказала, спроса нет с министерств, с ответственных товарищей…

- Вы правильно говорите – должна быть система. Если вы даете деньги, добейтесь, чтобы их расходовали. Задача бюджета – не только распределить деньги, но и следить, чтобы они были использованы. Деньги должны работать. Потому что те же дачники дают краю весь урожай картошки и овощей, за что краевая власть отчитывается перед столицей как за свою работу. А вложения в дачное дело копеечные.



- Какими мыслями мы закончим наш разговор?

- Ситуация очень динамичная, поэтому никаких прогнозов делать не буду. Сошлюсь на нашего классика – на Ленина. В январе 1917 года он писал: «В России все глухо, революцией и не пахнет. Хорошо, если до нее доживут наши дети, а то и внуки». Буквально через месяц страна взорвалась…



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@ yandex.ru

В опросе также участвовали Владимир Чернышов, Ирина Северцева, Алексей Стахов

Фото Алексея Стахова