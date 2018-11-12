Победа ждет того, у кого все под контролем

Гость редакции – Михаил Владимирович Олейников, руководитель Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.





- Михаил Владимирович, вы же не дальневосточник? Каким ветром вас занесло в Хабаровск?

- Почему не дальневосточник? Я жил и учился во Владивостоке – окончил суворовское училище и мединститут. Потом мы с женой уехали в Москву. В 2005 году создался Россельхознадзор, где начинал работать рядовым экспертом. Прошел все ступеньки, дойдя до заместителя руководителя федеральной службы. Поэтому знаю ее досконально от и до. А шесть лет назад мой шеф отправил меня на дальневосточную родину - в Хабаровский край, поставив задачу – навести порядок в сфере надзора. Регион тогда потряхивало, если помните, были проблемы с лесозаготовителями и т.д.



- Как вы начинали?

- На первом (для меня) заседании правительства я говорил о лейкозных коровах. По сути, вскрыл нарыв – о них публично тогда не говорили. Потом мне высказали претензии – дескать, такой вопрос надо было прежде согласовать, потому что пресса может раздуть тему.



- Для вас как федерального чиновника важны отношения с первыми лицами края?

- Разумеется. В кабинете губернатора за шесть лет я был дважды. Первый раз, когда представлялся Вячеславу Ивановичу Шпорту, второй – когда представлялся Сергею Ивановичу Фургалу.



- И как?

- Со Шпортом мы договаривались, что мы, как федеральная служба, будем давать ему, быть может, нелицеприятную, но объективную информацию о ситуации, о проблемах хотя бы раз в полгода. Потому что министры будут рассказывать ему то, что он хочет услышать. Он согласился. Потом мы добросовестно писали справки, губернатор отписывал их в минсельхоз, где они уходили в небытие…

А с Фургалом… В пятницу была его инаугурация, а на девять утра в следующий понедельник я был приглашен к нему на аудиенцию. Говорил ему то же самое. Сергей Иванович выразил намерение встречаться почаще. Письма ему мы уже направили – по земле (его интересовали земли сельхозназначения) и по животноводству.



- Вернемся к лейкозу. Он в крае давно. Выбраковывать больных коров в свое время не разрешало краевое начальство: уменьшится поголовье, за что верховная власть по головке не погладит…

- Понимаете, держать на контроле лейкозных коров – это забота краевой ветеринарной службы. А выбраковывать – забота министерства сельского хозяйства. Как они поставят задачу, так и будет.



- Чем опасен лейкоз?

- Больные коровы снижают надои. Но это не самое досадное. Лейкоз – это заболевание крови крупного рогатого скота. Официально нет никаких сведений, что если выпьете молоко лейкозной коровы или съедите мясо, то заболеете. Таких данных нет по всему миру. Но нет и обратных! Поэтому я как врач считаю это неправильным. Никто же не знает и не гарантирует, какие возможны последствия, скажем, через поколения?!



- Данных нет, но лучше поостеречься.

- Конечно.



- Были рекомендации, что лейкозное молоко прокипятил – и все хорошо.

- Наша служба считает, что лейкозное молоко ни в каком виде не должно идти в продажу. Ведь, к примеру, таким сырым молоком поить телят нельзя – они заражаются. Коров с таким заболеванием необходимо уничтожать. Хотя пишутся всякие программы по лечению, по изоляции таких коров…



- Если эта болезнь скота давно известна, то где разносторонние исследования?

- Это задача медицины. А как она докажет, что ты заболел и чем именно от стакана лейкозного молока??? Медицина таких данных не дает.



- Насколько эта болезнь распространена в нашем крае?

- У нас не самая страшная ситуация, но все равно нехорошая. Я взял статистику по лейкозу КРС за первое полугодие 2018 года. По России он есть в 47 регионах. Меньше всего (по одному больному животному) в Бурятии и Карелии. Больше всего в Татарстане – 4677 животных. У наших соседей: в Амурской области – 81, в Приморье – 26. В Хабаровском крае 137 животных.

Поэтому я и говорил новому губернатору: зачем писать программы на десятилетие? Оно пройдет, и нам опять доложат, что лейкоз не победили. Потому что на зиму никто не будет ставить таких коров в отдельные стойла, поскольку их нет. Потому что по таким длительным программам на эту работу и денег достаточных нет.



- Что же делать? Как поступают в других регионах?

- Режут больных животных.



- Кто режет? Сейчас везде частная собственность, казенных коров нет…

- Например, как решили проблему в приморской фирме «Грин-Агро»? Порезали всех больных коров, обновили стадо на здоровых – и нет заразы. В таких случаях есть дотации собственникам. Краевой минсельхоз должен об этом думать. С проблемой надо работать. Или учиться у других регионов.

За шесть лет, что я наблюдаю сельское хозяйство края, у нас им (мягко сказать) не сильно занимаются. Хотя край считается несельскохозяйственным…



- Извините! Якутия уж тем более несельскохозяйственная! Но у нас в крае семь тысяч коров, а там – семьдесят четыре тысячи!

- Может, у нас сейчас что-то поменяется… Я надеюсь на перемены. Мы готовы помогать. А придумывать новое не стоит: оглянитесь на сельское хозяйство советского времени - было много хорошего. В том же Эльбане, в Восточном, в Краснореченском были большие стада, получали высокие удои…



- Что может сделать ваша служба в этой ситуации?

- К сожалению, у нас руки связаны. Мы не можем напрямую провести проверку – надо согласовывать с прокуратурой.



- И все-таки…

- И все-таки мы должны говорить о проблемах. А конкретные меры может применить краевая служба – объявить карантин и т.д. Мы же смотрим эпизоотическую ситуацию, наблюдаем за ней, работаем в контакте с краевой службой, если же она совсем не работает, то имеем право наказать ее руководителя.



- А африканская чума свиней до нас не дойдет?

- У нас в крае ее нет, и надеюсь, что она до нас не дойдет. Но у нас и свиней-то… кот наплакал. Африканская чума свиней (АЧС) – самая большая проблема страны. Возьмем Краснодарский край. Вы представляете, какие огромные деньги вложены там в сельское хозяйство и какие его объемы?! АЧС пришла из Грузии, сначала ее забросили в Краснодарский и Ставропольский края.



- Все-таки из Грузии? Это уже доказано?

- Доказано. Эпидемия прошлась по Краснодарскому краю и Ставропольскому, по Ростовской и Астраханской областям. В прошлом году дошла до Урала. Мы переживали: как может появиться АЧС в Норильске или в Тюмени? Оказалось, появилась.



- Чем она опасна?

- Быстро заболевает все поголовье. Животные массово гибнут. Представляете: на больших свинокомплексах идет мор тысячами! Борьба с заболеванием очень накладна. Животных сжигают и закапывают. Убытки страшные!



- Но ведь может случиться, что мясо больных свиней попадет в пищу.

- Считается, что этот вирус при высокой температуре гибнет. Но все равно наша служба запрещает использовать такое мясо. Опять же: сейчас идет реформа – запрет на проверки. Хорошо, мы не будем проверять. И что будет?

Если мы не будем вести контроль, то не будем и знать, что продают и что мы покупаем в магазинах.

Сейчас ведь производителю предоставлено право честно представлять свою продукцию. Напиши, что твое молоко восстановлено из сухого. Нет, большинство производителей не дают правдивой информации. Меня часто спрашивают: ты же, дескать, надзираешь и знаешь, скажи, какое молоко надо пить? А что ответить, если живого молока минимум, а восстановленного максимум, но не разберешь где какое?



- Еще про болезни: помнится, в Бикинском районе на трассе стоял ветеринарный контроль…

- Было дело: в позапрошлом году в Приморье обнаружили ящур. Там ввели карантин, а здесь велась обработка всего транспорта.

Опять же: чтобы пришла болячка, нужно определенное количество скота. Чем меньше его, тем меньше шансов на приход заразы. У нас в крае и свиней, и коров очень мало. Хотя «Скиф-Агро», вы знаете, строит большой свинокомплекс, они уже свинюшек завозят. Еще были представители «Грин-Агро» с предложением построить ферму в Бикинском районе. Они считают, будет выгодно. И нам выгодно – в крае провал по свинине, по говядине, по молоку.



- Почему провал? У вас как у нового человека есть свой взгляд на проблему, скажем, со стороны?

- В регионе должна быть своя аграрная политика. А в сельском хозяйстве должен быть хозяин. Я бывал на совещаниях, когда в край приезжали федеральные министры сельского хозяйства и говорили: берите деньги! И удивлялись: почему не берете?

Такой нюанс. В крае уже в мою бытность сменилось три министра сельского хозяйства. И каждому я предлагал в поездки по хозяйствам брать наших специалистов или меня. Вы думаете, хоть один раз пригласили? Ни одного! За шесть лет нашу службу ни разу не пригласили даже на планерки в краевой минсельхоз. А разве за это время не возникли вопросы для совместного обсуждения?

Сергей Иванович Фургал высказался абсолютно правильно: нет взаимодействия правительства края с федералами. Правительство варит свою кашу, а федералы – свою. Я так понял – не только в сельском хозяйстве, но и в рыболовстве, в других отраслях.



- По ветеринарному надзору, на ваш взгляд, на что следовало бы обратить внимание?

- Кардинально решить проблему с лейкозом. Как? Деньги, которые расписаны на несколько лет, сконцентрировать и за один год закрыть проблему навсегда. Еще: по недопущению в край АЧС должна быть своя программа, тогда она войдет в федеральную и на нее будут федеральные деньги. Сейчас в крае есть так называемая подпрограмма, на которую федеральные деньги не выделяются.



- Трудно написать программу?

- Вы не понимаете: за федеральные деньги надо отчитываться! А чтобы отчитаться, надо работать!



- Второе направление работы вашей службы – земельный надзор.

- Здесь вопросов еще больше. Земель сельхозназначения в крае много, а в деле – мало. На полях уже деревья растут – пашня пропадает.



- Но сейчас все бывшие поля в чьей-то собственности.

- В том-то и дело! Земля роздана. Нередко собственники отдают ее в аренду и в субаренду. Мы говорили, говорим и будем говорить – сделайте полный аудит земель, чтобы было понятно, где пашня или пастбища, кто собственник и т.д.

Мы с Хабаровским агрохимцентром сделали проект на получение каждым собственником агрохимического паспорта земельного участка, чтобы в нем отражалось качество земли и ее использование. При передаче земли в аренду паспорт будет тем документом, по которому можно сравнивать эффективность использования – снижение или повышение плодородия, соответствие назначению и т.д. С другой стороны – избегать конфликтов.



- Вы имеете в виду тот случай, когда фермер на пашне растил сад?

- Да. Телевидение подняло его на щит, дескать, хороший хозяин желает заниматься садоводством, а Россельхознадзор наказывает его штрафом за инициативу.



- Разве не так?

- Совсем не так. Журналисты, не разобравшись, подняли шум. А ситуация простая. Никто не против садов. Но хорошему хозяину нужно было до разведения сада перевести свою пашню в другую категорию земель. А он никуда не обращался. Может, не знал. Но по закону он неправ, что и подтвердил суд.



- И таких фактов уйма.

- Вот характерные ситуации. Допустим, в крае много пастбищ, а коров мало. Но хозяин (или арендатор) пастбища не имеет права вспахать его для посева, а коров для пастьбы у него нет. Другому, наоборот, досталось заросшее поле, которое и не нужно ему в качестве пашни, он уже несколько лет пасет там скот, а ему выдают претензии за использование не по назначению.

В таких случаях главным мы считаем одно – земля должна работать. А чтобы она работала, мы предлагаем: разработайте в крае мобильный порядок перевода земель из одной категории в другую.



- Зачем такая канитель по переводу? Человек купил участок: хочет – пашет, хочет – растит сад, хочет – пасет коров…

- Такой вольности не допускают нигде в мире. По нашему федеральному законодательству подобное тоже не разрешено. Так принято для защиты сохранности пахотных земель, которые ушлые хозяева, не моргнув глазом, пустят на что угодно.



- Э-э-э, вот где собака зарыта! Потому и тормозят перевод земель, что пашни в крае может стать меньше. За что федеральная власть по головке не погладит. Здесь интересы чиновника и интересы фермеров ни-ко-гда не совпадут.

- Поймите: время меняется! Сегодня чиновник (тот же министр) должен быстро и четко реагировать на перемены. Если нет соответствующей реакции, край так и будет сидеть на заднице. Причем перемены требуются не на словах, а в документальном отображении и оргработе. Сегодня нельзя жить старыми подходами. Берите пример с президента. Учитесь брать ответственность на себя, если того требует обстановка. А все привыкли кивать на федеральную власть: дескать, она запрещает, она не делает, она не понимает местных особенностей…



- А вы сами-то?

- Денег на учебу сотрудников мы не жалеем. Своих специалистов по земельному надзору я отправлял недавно в Питер, они вернулись оттуда с круглыми глазами. Там и техника, и вертолет, и квадрокоптеры. Но по некоторым вопросам они с нами консультируются.



- Говорят, ваша служба сотрудничает с ФСБ. Это зачем?

- ФСБ нас курирует, мы взаимодействуем по ГМО. Фитосанитарный контроль – наша прямая функция.



- О, кстати, расскажите про ГМО (генетически модифицированные организмы).

- ФСБ занимается вопросами ГМО. Это очень важная тема. Мы вместе с ними проверки проводим.

Вы знаете, ГМО в нашей стране под запретом. Запрещен ввоз любых семян с ГМО из Китая. У нас в принципе есть своя неплохая семеноводческая база в ДальНИИСХе – выведены хорошие сорта кукурузы, сои и т.д.



- Контроль на таможне можно ведь и обойти?

- Можно. Допустим, собственник везет из Китая фуру сои, она официально декларируется как на корм животным, не как семена. И что мы можем сделать? Ничего!



- То есть вы в таком случае не проверяете?

- Проверяем. Но есть официальные показатели по ГМО, которые не должны превышаться. Вообще сою (даже кормовую) из Китая наши не везут: за год через пункт пропуска в Нижнеленинском ЕАО зашла всего одна машина.



- А картошка китайская? Она ведь тоже с ГМО?

- Не скажу – не знаю. Картошку на ГМО мы не проверяем, так как у нас нет таких показателей. Деньги на лабораторию выделяются ограниченные, а анализы очень дорогие. Мы проверяем только нашу сою, которая идет в Китай, чтобы не было рекламаций. И семена из Китая.



- А овощи кто проверяет?

- Их должен проверять Роспотребнадзор – то, что идет в магазины.



- Есть ли какие-то идеи, как охватить контролем фермеров?

- Я своих сотрудников так учу: на каждого фермера должно быть досье, где написано, сколько у него земли, чем он занимается, какое поголовье скота, итоги проверок и т.д.



- То есть «биография» его производства.

- Да. Когда есть такой порядок, то всем проще контролировать, есть с чем сравнивать. Мы начали такие «биографии» заводить.



- Вы ушли от рассказа о ФСБ и ГМО.

- Им поступает сигнал, они обращаются к нам, мы выходим на проверку. Вот такая схема взаимодействия. Но пока никаких фактов нет. Если обнаружится ГМО – это будет ЧП, экстренная ситуация.



- Лет пятнадцать назад один знакомый рассказывал, как он тайком привез из Китая семена скороспелой сои… Может быть и с ГМО, ежели тайком…

- Понимаете, все сильно поменялось за прошедшие годы. Сейчас по сое вряд ли такое случится. Если тогда ее могли выращивать на корм животным, то сейчас фермеры зарабатывают на сое валюту. Почему ее охотно покупают у нас китайцы? Потому что она чистая, без ГМО, с высоким содержанием белка и т.д. Если у фермера будет соя с ГМО, он ее не продаст в Китай и потеряет большие деньги.



- Получается, что фитосанитарный контроль вы ведете только по сое?

- Еще мы выдаем фитосанитарные сертификаты на каждую партию вывозимого за границу леса. Без них древесина не экспортируется ни в Китай, ни в Японию. (Видите, как мы заботимся о наших соседях? Лучше бы о себе так заботились!) Наши специалисты выезжают на деляны, отбирают пробы и смотрят наличие короеда в древесине.



- Откуда он взялся?

- Завезли. Давно, еще с 70-х годов. У нас по всему Хабаровскому краю и Приморью карантинная зона по короеду.



- А что делают с зараженной древесиной?

- Она или уничтожается, или обрабатывается, или идет на распил.



- Слушайте, так ведь вашей службе легко давать взятки за эти сертификаты…

- Не надо! Народ слышит про взяточников и их судьбы. Нынче не то, что было раньше. А с другой стороны, я взял на работу людей из органов. У нас в начальниках бывшие полковники полиции, подполковники бывшего ОБЭПа… Они – люди порядка. Они – юристы. Они умеют читать документы. Они умеют исполнять распоряжения.

А если говорить о специалистах по образованию – это проблема. К примеру, по карантину растений у нас таких четыре человека, остальные – экономисты, педагоги…



- У вас раньше были параллельные с Роспотребнадзором полномочия, сейчас разобрались?

- Вроде бы решили, что контроль за готовой продукцией у них, а за сырьем – у нас. Хотя по молочной продукции контроль поручен и им, и нам.



- Что вы обнаруживаете при проверках?

- Скажем, в молочной продукции не должно быть жиров растительного происхождения. А мы в молоке, масле, сметане обнаруживаем пальмовое масло. Зачем его добавляют? Для жирности. И наоборот (у нас такого еще не обнаруживали, я видел это по телевидению) – в сгущенку стали добавлять животные жиры. Или такое. Допустим, на продукции написано: произведено по ГОСТу. Начинаем проверять, а она ему не соответствует. Продукция считается фальсификатом. Производители сливочного масла часто этим грешат. Сыры тоже делятся сейчас на сыры и сыроподобную продукцию.



- Что-то не встречается надпись: сыроподобная продукция…

- Редко, но уже встречается. Хотя мы недавно проверяли и обнаружили вместо сыров сыроподобную продукцию в нескольких экспертизах. Не говорю уже о сгущенном молоке… Со сливочным маслом ситуация тяжелая в этом плане. Но уже то, что мы начали выявлять, писать об этом, процесс постепенно стал меняться.



- Разве сейчас есть ГОСТ? Впечатление такое, что все продукты делают по техусловиям.

- Есть ГОСТ и есть ТУ. ГОСТ никто не отменял. Но я за то, чтобы государство взяло на себя ответственность и главным в производстве продуктов определило ГОСТ, а ТУ – как редкое и особое исключение. Надо из прошлого взять хорошее. Зачем мы его похоронили? Зачем нам самим себя травить?

Ведь что такое ТУ? Каждый заводик разрабатывает свое ТУ. Что придумали, то и зарегистрировали, получили сертификат. А кто выдает сертификаты? Опять же коммерческие организации, они на этом деньги зарабатывают… Поэтому я считаю, что пищевую безопасность полностью должно контролировать государство. Никаких коммерсантов! Я считаю, к ГОСТам надо вернуться как можно быстрее, когда на кону пищевая безопасность, когда президент поставил вопрос о продолжительности жизни. Не надо много кушать – надо кушать качественное.



- Вся эта продукция (фальсификаты) – российская?

- Да. Есть даже целые заводы-фантомы. Мы несколько раз с таким явлением сталкивались.



- Это как?

- Приходит масло, написано: завод такой-то, указан адрес и прочее. Начинаем проверять, а ни завода такого, ни адреса нет и в помине. Мы обращаемся в правоохранительные органы…



- А где же тогда была куплена продукция?

- Рассказываю случай по Еврейской автономной области. Завод был, днем работал официально, а по ночам он же работал неофициально уже под другим названием и под другим адресом. А еще – помните? – было молоко под названием «Мой сосед – корова». Приехали по адресу проверять, а завода такого там нет…



- Подводим итоги. Живого молока в продаже почти нет, потому что почти нет коров, молоко восстановленное. Сметана давным-давно порошковая. Масло фальсифицированное, то есть из пальмового. В твороге полно крахмала для густоты. Чем кормят народ? И как это все оценивать?

- Я давно говорю: надо не готовую ловить фальсифицированную продукцию, а заниматься профилактикой – больше работать с бизнесом. Как только будут у нас правильные, патриотичные бизнесмены…



- О-ё-ё-ё-! Какая бурная у вас фантазия! Когда такие бизнесмены будут, нас уже не будет.

- Да будут они, никуда не денутся! Уже сейчас бизнес делится на порядочный и непорядочный. Порядочного будет все больше и больше.



- То есть вы против контроля?

- Я не против. Контроль должен быть, несмотря на то, что сейчас идет реформа контрольно-надзорной деятельности. Да, реформа – дело хорошее. Да, сегодня контроль и надзор должны быть с риск-ориентированным подходом. Не надо проверять всех подряд – надо идти с проверкой туда, где фактор риска наиболее высокий. А с другой стороны, бизнесмен, по идее, должен бы прийти к нам и сказать: проверьте меня и скажите всем, что я честный. Мы же сейчас в связи с реформой уходим от штрафов. Они роли не играют – они маленькие. Мы объясняем: как надо делать и как не надо делать. Мы работаем на профилактику. Да, это длительная работа. За год не изменишь. Но если хочешь – изменишь. В Англии, например, не штрафуют… Там надзорные органы ведут диалог. Так же должно быть и у нас. Будет безопасность и качество продуктов – будем дольше жить.



- Так ведь это не в вашей власти…

- Ну, вы же помните: когда-то была хлебная инспекция, карантинная служба, ветеринарный надзор и т.д.



- Слушайте, какой вредитель это все испохабил в стране, а? Кто?

- Да мы сами. Чиновниками не рождаются – ими становятся. И бизнесменами становятся.



- Вы сказали про государственный контроль за пищевой безопасностью в нашей стране. А в мире как?

- В Англии за пищевой безопасностью смотрит государство. В Германии – то же самое. Там тоже есть знаки качества, которые у нас были раньше. Но у нас он сколько раз уже менялся, а там действует с 1936 года. И все знают: есть такой знак, значит, это безопасно, вкусно, полезно. В России Роскачество пытается опять ввести знак с буквой «К».



- Смотрите: «Наш выбор 27» - идея была такая же. Но мы-то знаем, что туда зазывали народ пачками. С одной стороны, приятно, когда тебя зовут. А с другой - понятно, что надо было набрать количество участников. И потому противно.

- Это пример того, как можно хорошую идею превратить в нехорошую. И толку от этого нет.



- На знаке «Наш выбор 27» изображен самолет. Все понятно: губернатором края был самолетостроитель. А сейчас новый губернатор – бывший врач. Так, может, поменять самолет на шприц?!!!

- Ну и шутки здесь у вас….





Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также принимали участие Ирина Северцева, Андрей Дунаевский

Фото Андрея Дунаевского











