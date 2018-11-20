Когда забот полон рот



Гость редакции – Владимир Викторович Рыбалко, доктор-стоматолог, владелец стоматологической клиники «Пиранья», кандидат медицинских наук.





- Владимир Викторович, название вашей клиники какое-то слишком зубастое… Зачем так жестко называть доброе учреждение? Какой смысл?

- Смысл простой. Моя фамилия Рыбалко сочетается с зубастой рыбкой пираньей и стоматологией.

- И все?

- Надо было названием клиники как-то отличаться от других.

- До бизнеса вы работали в городских государственных клиниках.

- Работал врачом в стоматологической поликлинике № 19. А вообще, всегда получалось так, что было три-четыре места работы. В частности, по совместительству работал старшим лаборантом и преподавателем в медуниверситете. Четыре года работал в пункте экстренной стоматологической помощи в поликлинике №20 – дежурил по ночам. А по выходным ездил в деревни лечить зубы.

- И вдруг решил заняться бизнесом.

- Не вдруг. Лет пять работал в «Ден-Тал-Из» заведующим отделением. Поучился, себя показал – и получил… пинка.

- То есть?

- Я участвовал в проекте «Профессиональная команда страны», съездил в Москву за счет партии. А это старшим товарищам не понравилось. Возник небольшой конфликт, пришлось уволиться.

- Но ведь для начала бизнеса надо бы иметь хоть какие-то деньжата…

- Я начинал бизнес без денег.

- Разве можно было в 2008 году открыть бизнес без денег?

- Взяли в аренду помещение, сам делал ремонт за деньги, занятые у товарища, которые отдал через десять лет.

- Однако хороший у вас товарищ…

- Главное – не деньги, а люди, которые рядом с тобой. Клиника начиналась с одного старенького кресла и шкафа на подоконнике. Зато была супермедсестра, которая до сих пор у нас работает.

- Но ведь в 2008 году уже была некая поддержка от власти…

- Мой первый контакт с властью начинался со штрафа в тысячу рублей за отсутствие урны. Я обиделся и пошел в суд, где доказал свою правоту. Судья отменила постановление административной комиссии. А через неделю пришли налоговики с проверкой.

- Как бы случайно…

- Конечно! Но прикопаться не смогли – мы ничего не скрывали, платили белую зарплату. И до сих пор к нам нет претензий.

Вот такие контакты с представителями власти, которые постоянно подтверждают имидж, ориентированный не на предпринимателей и не на людей.

- А сейчас вы не обращаетесь к власти, скажем, за грантами?

- Зачем? Я сам могу заработать. Понимаете, что я сделал своими руками, что сделали врачи - столько мы и заработали. И для нашей работы не требуются большие деньги. Допустим, пришло время купить новую установку за миллион. Поработали и через год купили. Нужен компьютерный томограф. Заработаем три миллиона и купим. Ортопантомограф и визиограф я покупал на выставке в Москве с хорошей рассрочкой. Так многие по чуть-чуть помогали. Как в русских народных сказках: ты помогаешь волку и медведю, а когда надо Кощея победить, они тебе помогают. Так и в жизни.

- Чем отличается частная стоматология от государственной?

- Подходом. Могу судить только по тем государственным клиникам, где работал. Например, руководитель клиники «Ден-Тал-Из» относился к ней, как к своей.

- Так это же частная клиника.

- Нет. Это государственная стоматологическая поликлиника №25. Руководитель ее оснастил в свое время за счет бюджета американским оборудованием, обучили врачей новым технологиям и т.д. Я там многому научился.

- А 20-я стоматологическая? Там в свое время все городские чиновники лечили зубки…

- Там совсем по-другому. Раньше попасть туда на работу было мечтой любого доктора-стоматолога. А попасть было очень тяжело.

- Где лучше качество лечения или протезирования: в казенных клиниках или в частных? Или так нельзя ставить вопрос?

- У меня стаж работы врачом уже 20 лет. Качество – в руках врача. Все зависит от врача. Конечно, главврач тоже обеспечивает качество – наличием хорошего и нужного оборудования, материалов. Но меня, например, не заставишь делать работу некачественными материалами.

- Почему? Это же выгода. Поставил дешевую пломбу, она быстрее выпадет, пациент опять к вам придет, потом еще…

- Это обывательское мнение. Никакой доктор так делать не будет. Поверьте!

- Неужели все такие сознательные?

- Так могут сделать по халатности, по неопытности. А сознательно сделать плохо – никто не делает.

- А если доктор поставлен в такие условия? Он знает, что пломба будет некачественной, но у него нет другого материала.

- Если доктор нормальный, он уволится из такого учреждения.

- Стоматологам легко найти работу?

- Конечно. В городе дефицит хороших стоматологов. Сотня стоматологических клиник в городе есть точно, а может, и больше.

- Вот ситуация. В государственной поликлинике ремонтируют зуб, и доктор спрашивает: вам обычную пломбу или световую? Световая, разумеется, за деньги.

- Это нормально. Пациенту предлагают выбор более дешевого или более дорогого материала. Я в своей клинике сам сделал выбор за пациента – у нас ставят только световые пломбы. Потому что знаю – они будут стоять дольше. И я не хочу, чтобы люди ходили и ходили по врачам…

- Пациентов вам хватает?

- В день у меня 10-15 первичных консультаций. Это очень много. Тем более что у нас в клинике у всех врачей первичные консультации бесплатные. Я как-то посчитал, за десять лет работы «Пираньи» я мог бы заработать десять миллионов рублей только на консультациях.

- Почему вы не берете деньги за первичные консультации? Вы такой щедрый? Или это такая замануха?

- Пациент может не получить того результата, который он ожидает от консультации. Его может не устроить предложенный план лечения и т.д.

Есть такой термин - «конверсия». Сейчас же все превращают в бизнес. Все считается. Сколько человек пришло на консультацию после разговора с администратором. Сколько человек пришло лечиться после консультации с доктором. Сколько они заплатили денег. Сколько стоит средний чек. Я такую арифметику не веду. Считаю это неправильным. Медицина не должна быть бизнесом.

- Это говорит директор частной клиники. Интересно! Хорошо зарабатывать миллионы, а потом говорить, что это не бизнес…

- Видите, я же к вам смог прийти на разговор только после восьми вечера. И так в любой день. Это о чем говорит?

- Понятно. У вас есть какие-то еще акции, по которым вы сбрасываете цену?

- Моя политика такая: у нас нет скидок. Неважно, сколько стоит работа. Мы специализируемся на имплантации зубов, и чем больше имплантатов, тем сложнее делать работу, она обходится дороже. Но за усложненность мы доплату не берем.

- А ваш социальный проект «Протезирование пенсионеров»?

- Он продолжается. За него я получил диплом «Меценат года». Мы по таким услугам, как анестезия, металлические коронки, литые штифты и съемные протезы в два раза уменьшили цену. Допустим, цена съемного протеза – шесть тысяч рублей. Где в государственной клинике вы найдете такую цену? И пациентов-пенсионеров у нас стало очень много. Сотни!

- Уточните: такая услуга для всех пенсионеров? И неважно, работают они или нет, где живут?

- Абсолютно для всех! Пенсионеры приезжают и из центра города, и с окраин. Когда вручали диплом, я предложил администрации города с учетом моего опыта привлечь другие медицинские учреждения в Северном и Южном микрорайонах к такой работе. Старикам трудно ездить к нам.

- И как мэрия отреагировала?

- Ноль эмоций! Мы сделали вторую клинику в «Золотых башнях» - там тоже работает этот проект.

- Как строится его экономика?

- Первое: пенсионеров мы не обманываем. Второе: предлагаем полечить или удалить зубы в поликлинике по месту жительства бесплатно, прежде чем протезировать у нас. Третье: по телефону можно поменять время приема. Четвертое: хорошее отношение доктора к пожилому человеку, что в наше время стало дефицитом. Вывод: когда люди видят такое отношение, они готовы потратить деньги у нас, а не бесплатно мучиться в казенной клинике. Люди делают выбор в пользу нашей клиники. Причем примерно две трети из этих пенсионеров выбирают услуги, на которые нет скидок, – металлокерамику и т.д.

- То есть экономика вашего проекта строится на большом количестве пациентов?

- На большом количестве. И еще на том, что эти же пациенты пользуются другими полноценными услугами. В бизнесе есть такое понятие, как вводная услуга: заходите, вот это у нас дешево, а все остальное по обычной цене. И люди приходят за дешевой услугой. Но ее надо сделать очень-очень качественно. Тогда и на другие услуги у них возникает спрос.

- В печати есть информация, что вы делаете операции по собственной запатентованной методике. Это что?

- Бывают случаи, когда при имплантации требуется увеличить ширину челюстной кости. Я придумал метод костной пластики для увеличения объема кости с использованием моделей челюстей, изготовленных по компьютерной томограмме на 3D-принтере.

- Что еще новенького появилось в стоматологии?

- Новые материалы появились. Так называемые ацеталовые протезы, нейлоновые протезы. Появился материал циркон взамен металла.

- Мой доктор предлагает поставить имплантаты. А зачем они мне, если нет ни одного живого зуба?

- Мы не делали ни одного верхнего протеза на имплантатах, если там нет своих зубов. Верхний протез всегда можно так хорошо сделать, что он будет держаться без проблем. А нижние протезы очень часто держатся плохо, поэтому в нижней челюсти, бывает, ставим имплантаты. Потому что в нижней челюсти язык, губы – все двигается.

- Понятно: меньше болтать надо, больше держать язык за зубами. А если имплантаты не приживаются – бывает такое?

- Бывает. У меня в договоре нормальным русским языком написано: если имплантат не прижился, то мы или возвращаем пациенту полную стоимость (31 тысячу рублей), или бесплатно, по желанию пациента, переставляем имплантат. Со второго раза у всех приживается. За десять лет у меня было всего два возврата денег и один пациент, которому я бесплатно переставлял имплантат в третий раз. Это особый случай, когда пациент не хотел удалять соседние воспаленные гнилые зубы.

- Вы говорили о материалах. Чье это производство – российское, китайское?

- В России зубопротезных материалов нет. В Китае тоже пока нет. Приходят материалы европейские, американские, сейчас много пошло материалов корейских. В частности, мы пользуемся южнокорейскими имплантатами. Все, что есть в современной имплантологии, корейцы реализовали у себя еще лет пятнадцать назад.

- Почему у большинства хабаровчан плохие зубы? Экология виновата?

- Я бы не сказал, что зубы плохие. Сейчас встретить беззубого человека – редкость. Сравните видеозаписи хабаровчан на концертах 80-90 годов и нынешних, где они улыбаются. И вы поймете разницу в нашу пользу. Раньше боялись лечить. Сейчас анестетики этот барьер убрали – лечить зубы не больно. Много стоматологических клиник – лечить или протезировать не проблема.

Ко мне приходят люди разного социального статуса, и я не могу сказать, что наличие у человека денег обеспечивает здоровье зубов. Бывает, что малообеспеченные люди исключительно хорошо следят за зубами, понимая, что лечение дорого. Я не считаю, что зубы – самое важное для человека.

- Почему? Это ведь тоже показатель здоровья.

- Не вижу прямой связи между зубами и здоровьем.

- Есть в России такие районы, где стоматологи без работы?

- Думаю, нет, не только в России, но и в мире.

- Раньше говорили, что к плохому состоянию зубов приводит дефицит фтора.

- Фтор – зло. Фтор в зубных пастах не нужен. Мне рассказывали про одну книжку, где описана предыстория использования фтора. Когда началось производство ядерных материалов, образовывались горы отходов – фторидов. Что с ними делать? Лучше всего – продать людям. Зачем людям фтор? В зубной кости есть атомы фтора и вполне может быть его дефицит. Встраивается он в зубы или нет – неважно. Уже потом поняли, что без кальция он не встраивается. Но сложился такой торговый стереотип – фторировать зубную пасту, воду и даже молоко…

Кстати, космонавты на международной космической станции чистят зубы пастой без фтора. Если вы возьмете российскую зубную пасту «R.O.C.S.», она тоже не содержит фтора.

- Излишек фтора вреден?

- При излишке может развиться флюороз. В нашей стране есть такие районы, где много фтора в питьевой воде. Она плохо влияет на зубы.

- Что должно быть, чтобы зубы были крепкими?

- Чтобы мама было здорова, когда вынашивает ребенка. Чтобы она кормила его грудным молоком. Чтобы родители приучили ребенка чистить зубы утром и вечером. Элементарно.

- Давайте поговорим о цене на стоматологические услуги. Как она складывается? Вы наблюдаете за ценниками конкурентов и сбавляете (повышаете) цены?

- Сбавлять не приходится. За все годы я ни разу этого не делал. Только повышаем цены, поскольку материалы растут в цене, электроэнергия и все прочее дорожает. С другой стороны, я упростил прейскурант. У нас имплантат стоит 31 тысячу рублей, коронка на имплантат - 22 тысячи. Нет отдельной цены на анестезию, перчатки и пр. Доктор ничего лишнего не припишет, а пациенту легче разбираться.

- Стоматологические услуги за рубежом и у нас сильно разнятся в цене?

- Конечно, сильно разнятся. Резко поменялся курс валюты…

- Иностранцы у вас зубы лечат?

- На нашем сайте есть страница на японском языке. Приглашаем лечить и протезировать зубы. Мы посчитали, если японец пожелает поставить имплантаты и коронки, ему дешевле это сделать у нас, включая проживание, экскурсии в городе и перелет.

- Приезжают?

- Пока нет. Они считают, у нас не может быть ничего хорошего. Я был в Японии, смотрел, как там ставят имплантаты, как их рекламируют на сайтах… Это страшная картинка – так нельзя делать.

У них машины хорошие, а зубы они лечат плохо. Причем это сильно дорого. Я общался и с японцами, и с проживающими там русскими – все говорят одно и то же. Например, вы видели где-нибудь японские имплантаты? Их нет, они их не производят. Корейские, немецкие, американские есть. Точнее, японцы производят какую-то одну систему – она суперкачественная по покрытию, но никакая технологично. Если применять ее в клинике, то очень много недостатков.

- То есть вы хотите сказать, что российская стоматология на мировом уровне?

- По качеству – да. Из чего оно складывается? Хорошее импортное оборудование и расходные материалы – раз. Качественная работа наших врачей – два, и это самое главное. Русская, а затем советская школа в медицине – самая правильная. Сейчас пытаются подогнать нас под европейские или американские стандарты, но я считаю это ошибкой. Наша медицина намного лучше. Там все настроено на бизнес - у нас еще не все.

- А китайцы? Задавила реклама дешевой китайской стоматологии… И люди едут!

- Сначала я думал, что людям надо объяснять, насколько это плохо… Потом перестал говорить: люди не слушают – едут в Китай. К сожалению, у нас будет больше работы по исправлению китайской стоматологии. Но я не могу сказать однозначно, что китайская стоматология плохая. Мы видим у себя в креслах только тех, кому сделали плохо. Однако мы не видим тех, кому там сделали хорошо. Но то плохое, что подчас делают китайские стоматологи, российские врачи до него даже не додумались бы.

- Например.

- Например, весь зубной ряд поставить на три зуба или на сгнившие зубы – по сути сделать рычаг… И т.д.

- Еще идет реклама, что за одно посещение делают и удаление зуба, и ставят имплантат. Это хорошо?

- Так можно делать. Но я так не делаю. Потому что желательно кость минимально травмировать, и чтобы она прирастала к поверхности имплантата. Зуб удаляют по какой-то причине, чаще из-за воспаления. И в эту воспаленную кость ставить имплантат? Еще надо учитывать, что кость после удаления зуба может уменьшиться по высоте. На какую высоту ставить имплантат? Неизвестно, как поведет себя кость. Ставить на глаз? А если после приживления останется зазор, значит, вынимать имплантат и переделывать или оставлять? Представляете такого пациента: он улыбается, а у него торчит имплантат! У меня полно таких фотографий, когда приходят исправлять. Вопросов в такой методологии много. Мне такая работа не нужна.

- Владимир Викторович, рассказывают про ваш автобус, который колесит по краю и помогает народу…

- Это наш проект «Передвижная стоматология «Пиранья» в Хабаровском крае». Когда я начинал работать и по выходным ездил с подработкой по деревням, видел большую потребность. И думал: вот бы приехал сюда специальный автобус… Проект я изобразил еще в 2007 году. За семь лет накопил денег, купил автобус и запустил в работу в 2014 году. У нас есть лицензия. Мы круглогодично ездим по всем районам – от южных до северных. Проводим лечение и удаление зубов. Принимаем до десяти человек в день.

- Ваш спецавтобус – единственный в крае? Конкурентов нет?

- Нет. Но я не против. Много раз выступал, показывал, рассказывал, что хорошо бы правительству края купить штук пять таких автобусов. Ведь в районах, особенно в селах, основная проблема – детская стоматология. Есть такая статистика: в районах края 70 процентов воспалительных заболеваний в челюстно-лицевой области переходят в различные осложнения, которые требуется лечить в краевой больнице. Зачем тратить на это бюджетные деньги, если можно вовремя лечить зубные болячки? Но это своевременное лечение недоступно. Дети в деревнях страдают. К нам подчас обращаются уже опухшие… Передвижная стоматология была бы решением проблемы.

- Ваше предложение правительству края строилось на каких-то условиях?

- Я предлагал хотя бы обсудить вопрос. Государственно-частное партнерство может быть в разных формах. Сахалинцы, услышав мое предложение (это было в 2015 году), купили два спецавтобуса, и с 2016 года они работают на острове. А у нас нет.

- С краевым министерством здравоохранения трудно контактировать?

- Я бы сказал – невозможно. В министерстве не видят частников. Частники – это враги, это конкуренты, которые спят и видят, чтобы отжать деньги у государственных учреждений. Хотя с отделом лицензирования работать просто отлично – никаких вопросов!

- Про министерство можно подробнее?

- Эта система сама по себе порочная. Министерство – это орган, уполномоченный в сфере охраны здоровья граждан. И вроде бы он должен заботиться о здоровье граждан в первую очередь. Еще есть ФОМС, куда все отдают деньги. И есть уполномоченные лечебные учреждения, которые работают за счет этих денег. А тут появляются частники, которые такие же услуги оказывают, но лучше. И у министра диссонанс: если перенаправить часть бюджетных денег частникам, значит, обанкротить какие-то государственные учреждения.

- Откуда вы знаете про ФОМС и про деньги?

- Я – член координационного совета ФОМС. Еще - председатель комитета по развитию частной системы здравоохранения в совете по предпринимательству минэкономразвития края. Рассказываю. Из 800 обоснованных жалоб в ФОМС нет ни единой жалобы на частные клиники, все на государственные учреждения. Это за год. Частные клиники укомплектованы и оборудованием, и врачами намного лучше, чем государственные.

- Частные клиники сотрудничают с ФОМС?

- Да, частные клиники заходят в ФОМС, работают год-два и уходят, заходят другие и тоже уходят.

- Почему?

- Потому что условия жесточайшие. Допустим, ошибся на полторы тысячи рублей – тебе штраф на двадцать тысяч.

- На ваш взгляд, какие возможны варианты, чтобы улучшить медицинское обслуживание населения?

- Предлагался вариант в новых кварталах Хабаровска открывать кабинеты врача общей практики в статусе филиалов поликлиник. Я не согласен. Краевой бюджет не резиновый, чтобы содержать эти кабинеты. Врачей и так не хватает – кто будет там работать? Мой взгляд: направить жителей этих кварталов в частные клиники, оплачивая услуги из ФОМС. Частные клиники готовы к такому сотрудничеству, но их никто к нему не приглашает.

По дефициту врачей. Есть такой ресурс, как Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения. Сейчас там сделали цену на ординатуру в 300 тысяч рублей за год. Можно снизить плату, добавить бюджетные места, привлечь специалистов из других регионов. За счет чего снизить цену? За счет привлечения частных клиник, которые имеют хорошее оборудование и могут быть базой для обучения.

- Вы сказали про комитет по развитию частной системы здравоохранения. Что-то на публике о таком деле не слышно…

- Рассказываю, откуда растут ноги. В Конституции РФ в статье 42, в пункте 2 записано, что в РФ поддерживается развитие государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения. Где у нас поддерживаются частники? Минздрав прислал нам ответ, что у него в полномочиях такого нет. Мы посмотрели положение о минздраве края – там есть. Не может же оно противоречить Конституции!

Помните, был Госсовет по конкуренции, где Путин сказал, что конкуренция – это наше все? Как только она будет, каждый участник будет стараться сделать лучше.

- Разве у нас нет конкуренции между государственными и частными клиниками?

- Нет. У людей есть выбор идти туда или сюда. Государственные клиники вне конкуренции, они на содержании у бюджета и ФОМС.

- Тогда как достичь конкуренции?

- Выдачей людям сертификатов. Получив его, человек будет выбирать, какой клинике и за какое качество отдать сертификатные деньги. Почему не дать для начала льготникам сертификаты на лечение и зубопротезирование? Мы проводили несколько совещаний на эту тему, в том числе в краевой думе. Власть боится. Боится, потому что люди убегут из государственных клиник. А чтобы не убежали, требуется качество услуги. Почему такое спокойно сделали по жилищным сертификатам? Потому что нет государственных строительных организаций. Там нет конкуренции.

На льготное протезирование выделяется 130 миллионов рублей в год, которые размазываются по всем государственным стоматологическим клиникам. Это очень мало. В Хабаровске можно стоять в очереди на протезирование год-два. В Тугуро-Чумиканском районе можно вообще не становиться в очередь – там нет стоматолога. Там эта помощь людям недоступна. А если бы северянам дали сертификаты? Они бы спокойно в подходящее для них время приехали хоть в Комсомольск, хоть в Хабаровск, хоть в Амурск и получили бы услугу в любой клинике без очереди. Хорошие ведь решения? И они в пользу людей.

- Да, но их нет. Власть вас не поддерживает. Не понимает?

- Наоборот, хорошо понимает, что настоящая конкуренция приведет бюджетные клиники к потере финансов до тех пор, пока они не поднимут качество услуг для уровня частных клиник.

- Скажите, в других регионах частной медицине так же живется?

- Я не знаю. Но мы изучали опыт других регионов по льготному протезированию. В большинстве – система сертификатов.



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru



В опросе также участвовали Ирина Северцева и Михаил Сергеев







