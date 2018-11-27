Реквием по музею

Гость редакции – Клара Николаевна Зилова, краевед, ветеран труда, лауреат памятного знака губернатора Хабаровского края «За заслуги».





- Мне представили вас, как знатока дальневосточной литературы. А вы называете себя краеведом. Так кем вы были, Клара Николаевна?

- Я тридцать лет работала в краеведческом музее имени Гродекова в литературном отделе старшим научным сотрудником и двенадцать лет – в Дальневосточном литературном музее.

- Теперь понятно. А ваш общий стаж?

- 49 лет, 2 месяца и сколько-то дней. Хотела до пятидесяти – не дали. На пенсию ушла в 75 лет. Иногда мне говорили: «Клара Николаевна, ну, сколько ж можно работать?!»

- Тогда уж и возраст свой не скрывайте.

- Нынче в конце ноября будет 84 года.

- Однако вовремя мы решили с вами поговорить. Будем считать это подарком от нашей газеты.

- Спасибо. Таких подарков мне еще не делали. Но самым большим подарком было бы, если б ваша газета поспособствовала открытию в Хабаровске литературного музея. Тогда я бы сказала: жизнь прожила не зря.

- Маленько прибедняетесь! Любая жизнь – не зря, а ваша уж тем более. В свое время вы же создавали литературный музей?

- Да. И он хорошо работал. А потом его закрыли. Здание продали. Экспонаты передали в краеведческий музей. Многие хабаровские журналисты тогда об этом писали. На той волне острых публикаций нам пообещали, что в новой пристройке к краеведческому музею выделят помещение для литературного музея. Пристройку сделали, но помещение не выделили. Так музей исчез. И вот уже больше двадцати лет я и другие неравнодушные хабаровчане добиваемся его возвращения.

- А почему такой музей был создан?

- В 60-е годы власть стала придавать значение литературному краеведению. Я работала методистом на детской туристско-экскурсионной станции, которая подчинялась краевому отделу народного образования, и отвечала за литературное краеведение в школах. Мы помимо всего вели литературоведческие кружки. А на самой станции в кабинете я сделала что-то наподобие маленького музея. Несколько имен: Арсеньев, Гайдар, Фадеев, Парфенов… Еще я вела экскурсии по литературным местам Хабаровска. Разработала маршруты поездок по литературным местам Дальнего Востока. Мы ездили с детьми по арсеньевским и фадеевским местам – Уссурийск, Спасск, Владивосток. Проводили литературные слеты школьников и учителей.

Видимо, это все было основой. И когда краеведческому музею поставили задачу открыть литературный отдел, то мне предложили создать литературный музей.

- Под музей – не пожалели! - выделили отдельное здание…

- Да. Двухэтажный кирпичный особняк на улице Тургенева над лестницей, которая ведет на Амурский бульвар. Это рядом с «Интуристом». Там был детский сад, потом художественная школа.

- Здание досталось не в лучшем виде?

- Одни стены – без окон, без пола… Тогда писательскую организацию возглавлял Виктор Николаевич Александровский, он взялся помогать. Здание отремонтировали. И музей открыли 24 декабря 1981 года, в год 80-летия со дня рождения Фадеева.

- Как собирался музей?

- С большим трудом. Долго не давали командировки, а ехать надо было на Камчатку, на Чукотку, не говоря о Приморье и Хабаровском крае. Мы определили, что в музее будут все писательские организации и члены Союза писателей. А XIX век представлен просто по значимости.

- Как народ отдавал экспонаты?

- Запросто. Александровский, например, пригласил в кабинет, открыл шкафы и предложил взять все, что нужно. Там было много экземпляров журнала «На рубеже» (предшественника журнала «Дальний Восток») издания 30-х годов. Никто из писателей не жадничал. Мы брали рукописи – это главные экспонаты. Собирали дневники, записные книжки, фотографии, книги… Я ездила в Благовещенск в библиотеку и привезла много экспонатов, а во второй поездке библиотека ничего не дала – они ведь списывают устаревшее.

- Кто из наших писателей был уже знаменитым в 80-е годы?

- Сысоев, Александровский, Наволочкин, Тельканов, Вахов, Смоляков, Ефименко, Задорнов, Халов, Миланич, Асламов, Шестакова… Всех не перечислишь. В Хабаровской писательской организации было тридцать человек.

- А самым талантливым?

- Объективного мнения не было. Писатели и поэты всегда и все завидуют друг другу. Каждый считает, что он - самый талантливый! Много писал Вахов, но про него говорили, что он пишет левой ногой. А ведь есть письмо, где Горький сравнивал Арсеньева с Бремом и Фенимором Купером… Вот!

- Писатели еще писали или уже печатали на машинках?

- Многие печатали. А вот Николай Павлович Задорнов (я к нему в Ригу дважды ездила) только писал, а печатала его жена. Его роман «Амур-батюшка» был написан еще во время войны, здесь у нас. И напечатан был сначала в журнале.

- Почему он уехал в Ригу?

- Понимаете, он же писал исторические романы – ему нужны были архивы. Он уехал в Москву, а Фадеев ему посоветовал: здесь склоки, интриги, тебя втянут, писать не дадут – езжай в Ригу, там тихо.

В первую мою поездку Задорнов дал только шесть книг. Я чуть не плакала: ехала через всю страну, пять дней его уговаривала – и что?! Может, он был не готов – ведь чтобы отдать, тоже надо подумать. Зато во второй приезд (уже шла перестройка) отправила шесть посылок.

- И отказы были?

- Конечно, были. Писатель Петр Киле, он жил в Ленинграде, сказал мне очень резко: «Ничего не дам! Потому что пока я живой, считаю, отдавать в музей не этично».

А в Благовещенске собирали всю писательскую организацию и обсуждали, кого можно представить в музее, а кого нельзя.

- Кто приходил в музей?

- Много было школьников, потому что в программе школ было литературное краеведение. Часто приходили студенты – из пединститута, понятно, но даже из мединститута, из политехнического.

- Почему «много»?

- А куда было ходить? Один краеведческий музей… А тут открылся новый. Ведь в городе была проблема – куда пригласить иностранцев?! К нам приходили немцы, китайцы, японцы.

Я помню, пришел в музей японец. А у нас была одна экспозиция посвящена Трофиму Михайловичу Борисову. Он жил на мысе Пронго в Николаевском районе. Он был рыбак, дружил с нивхами. Его книга – «Сын орла». Его очень ценил Горький. Так вот: японец увидел Борисова, встал на колени и молится. Оказывается, он переводил книгу Борисова на японский язык.

Таких случаев было много. Японцы и китайцы почему-то очень любили Пушкина.

Кого только к нам не приводили – даже был гость из ЦК КПСС! Я вела экскурсию. А он: это знаю и это знаю, а вот о Сергее Васильевиче Максимове не знаю.

- И я не знаю, кто такой?

- Это русский писатель XIX века. Он был здесь у нас, когда Хабаровку активно строили. Плыл на пароходе, видел дома и сказал: розовый город. А кто-то поправил: деревня. Он не согласился: так удачно выбрано место, видно, со временем здесь будет большой город.

- Сколько лет существовал музей?

- Одиннадцать. До марта 1992 года. Дали два месяца, чтобы все собрать, сдать экспонаты в фонды. Было уже 30 тысяч единиц хранения.

- А сейчас?

- Больше 43 тысяч. Все лежит в запасниках. Люди это богатство не видят.

- Не понятно: все-таки почему закрыли музей?

- Что непонятного? 90-е годы… Весь лакомый центр города распродавали. Дом понравился какому-то американцу. Потом он его перепродал. А в 2006 году здание почему-то вернули краю. Теперь там казачий штаб.

- Клара Николаевна, а зачем нужен литературный музей? Двадцать с лишним лет жили без него – проживем и дальше…

- Музей – это история, память, культура. Зачем мы себя обкрадываем? Зачем растить детей без роду, без племени? Зачем создают новые музеи? В Якутске, в Биробиджане совсем недавно открыли литературные музеи. В Хабаровске интеллигенция за музей боролась. Но сил не хватило. А был бы Дальневосточный литературный музей - гордились бы! Вон как изучили Пушкина и других – с ног до головы. Хотелось бы, чтобы имена и наших литераторов были сохранены.

Вы скажете: в Гродековском музее есть литературный отдел. Точнее – был. Теперь – сектор культуры и искусства. Он пришпилен к историческому отделу. То есть статус понизили. Да, они проводят выставки. Но любая выставка локальна, она никогда не заменит музейную экспозицию.

Еще скажу так. Прошла перестройка, люди наелись боевиков и порнографии и пришли к выводу, что культура – это основа всего. Не будем активно воспитывать молодых в таком духе – потеряем поколение.

- Почему такой музей должен быть в Хабаровске, а не во Владивостоке?

- Потому что здесь была интенсивная литературная жизнь. Здесь был и есть литературный журнал. Здесь есть большой фонд экспонатов. Здесь готовая база.

Конечно, проще сделать музей одного писателя или одной книги. Как на Сахалине сделали по Чехову – современно, красиво. Но Чехов был и у нас. Когда он плыл по Амуру, писал, что «это чрезвычайно интересный край, до чертиков оригинальный».

- Вы наизусть помните?

- Помню. Я вам по памяти цитирую. «Жизнь здесь кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют. И эта жизнь напоминает американскую». В советское время я опускала эти слова – не известно, кто и как их поймет. «Народ здесь весь с логикой. Свободный. Говорят на пароходе обо всем, потому что дальше ссылать уже некуда».

Чехов многому удивлялся. «Здесь икру едят ложками. И водку закусывают икрой». Но мне особенно нравятся его другие слова. «Удивительная здесь природа! Если бы была возможность, я бы купил здесь дачу, и навеки остался тут жить». А ведь действительно: берега Амура до сих пор дикие, красивые!

Понимаете: у нас собрана большая литературная история. Экспозиция музея начиналась с XVII века – записки Хабарова, Дежнева. Не они их писали – у них были толмачи. Они так здорово пишут: в Албазинском остроге в белых рубашках бросались на стену… Или Дежнев пишет: идем мы босы и голы, и пути не знаем…

- И много было в вашем музее таких редкостей?

- Достаточно. Знаете ли вы, что протопоп Аввакум был в ссылке на Верхнем Амуре? Вижу – не знаете. Его книга «Житие протопопа Аввакума» считается выдающейся в истории человечества.

Мы показывали «Описание земли Камчатки» Крашенинникова. А этот труд читал Пушкин…

Мы глубоко копали. Все делали, как следует.

Мы, например, купили архив Матвеева-Амурского у его сына Матвеева-Бодрого. Знали, что архив большой, что отец собирал его всю жизнь. С сыном я переписывалась по этому поводу пять лет. Уговорила. Он просил за архив 22 тысячи рублей. А когда комиссия посмотрела только некоторые экспонаты, то ахнули – им цены нет! А у него было больше 20 тысяч экспонатов только основного фонда, а еще научно-вспомогательные. Мы в музее показывали Матвеева-Амурского как одного из первых дальневосточных писателей. В Благовещенске таким был Волков. Во Владивостоке - Павел Гомзяков – судовой врач, он писал стихи. У него сборник называется «Ad astra» (К звездам). Про него ходила легенда, что он был в числе русских моряков, спасавших итальянцев во время землетрясения. Я не нашла подтверждения. А уже много позже слышу: в Италии открыли памятник русским морякам, спасавшим итальянцев. Видите, как бывает в истории. Был ли там Гомзяков?(Причем, многие его родственники живут в Хабаровске.)

- Почему вы рассказываете только о том периоде?

- У нас было разделение по темам. У меня был XVII-XIX века и 20-30 годы двадцатого века. Если смотреть издалека, я думаю – какие значимые были тогда писатели! Просто талантливые. Вся тогдашняя литература была связана с жизнью Дальнего Востока. А на Дальнем Востоке тогда строили не только заводы, но и города. Совершались авиаперелеты. Шло освоение Арктики. Сейчас Сталина ругают, а он в тридцать втором начал строить Комсомольск. Пригодилось. В сорок втором году провели первую плавку – сталь нужна была.

- Пригодилось.

- Петр Кулыгин принимал участие в спасении челюскинцев. Был единственным журналистом в той операции. А потом написал книгу «Повесть о героях», где рассказывал, как спасали челюскинцев, как жили в лагере на льдине после того, как затонул корабль, как их снимали со льдины. Книга интересна тем, что это заметки очевидца. Причем, Кулыгин там сам участвовал во всей жизни – расчищал снег, терял свои очки в снегу… А потом его в 1938 году расстреляли в нашей хабаровской тюрьме.

- За что?

- Он работал на радио, и в передаче для детей процитировал Карла Радека. А Радек был известным политическим деятелем, ставшим врагом народа… Поэтому и расстреляли…

А с дочерью Кулыгина мы встречались, потом дружили. Она принесла нам его книгу (первое издание), которую запретили после его ареста. Книга есть в фондах. Дочь Кулыгина жила в Хабаровске, у нее есть дочь и внучка.

- Клара Николаевна, а ведь здесь было много приезжих писателей?

- Да, писали приезжие. На что Юлия Шестакова обижалась, она считала, что была и местная литература. Кто из приезжих? В 1932 году приехал Аркадий Гайдар. В 1930 году приезжал Михаил Пришвин, который написал «Женьшень» и посвятил его Арсеньеву. А его племянник Андрей Сергеевич Пришвин работал у нас в журнале. И никто не знал родства, он его не афишировал. У нас есть письмо, которое Михаил Пришвин присылал Андрею, чтобы в журнале напечатали какое-то его произведение. Это письмо отдала нам жена Андрея. А жена Вера Евгеньевна была врачом, работала в институте, она кандидат наук.

Приехал поэт Вячеслав Афанасьев во Владивосток, он учился в институте восточных языков, потом работал в редакции. Коллеги однажды над ним подшутили. Его рваные варежки отнесли в музей и положили под стекло. И повели его туда показать необыкновенный экспонат. Понимаете, писатели и особенно поэты жили бедно. А энтузиазм был. Многие из них потом погибли – Афанасьев, Никулин. Диковский погиб в финскую войну. Он написал первые книги о границе и о пограничниках. Я с его женой тоже встречалась, она отдала нам много материалов.

- Расскажите про Николая Асеева.

- Когда в России шла империалистическая война, Асеева послали учиться на офицера. Он понял, что ему не выбраться из войны. И они с женой поехали подальше от тех мест, приехали во Владивосток. Сняли хибарку и на последние гроши дали объявление, чтобы откликнулся кто-нибудь из писателей. Откликнулся поэт Венедикт Матвеев (по псевдониму – Март). Он известный в те годы поэт-футурист. У нас есть штук шесть его сборников. Талантливый был поэт! У него исключительные стихи. Он пришел к Асееву. Они создали литературно-художественное общество. Туда входил еще Третьяков – известный в то время поэт. Его тоже посадили. А Венедикта расстреляли. Асеев уцелел. Он потом в Читу уехал, потом в Москву. И стал известным советским поэтом.

- Литературная жизнь была интересной?

- Было очень много мероприятий, встреч. Проводили «Литературные пятницы», где обсуждали чьё-то произведение. Были регулярные «Дни литературы» - то украинской, то армянской и т.д. Оттуда приезжали литераторы. Эти «Дни…» проводились как праздники. Постоянно писатели и поэты выезжали на Нижний Амур, по другим районам, проводили встречи. Приезжали издатели. Были «Книжные базары», на которых литераторы раздавали автографы.

- Это была интеллектуальная жизнь? Или какая?

- Она была хорошая. В Хабаровске было Бюро пропаганды литературы. Оно было связано с писательской организацией.

- Это же хорошая организационная структура.

- Да. Когда я пришла работать в музей, нам сказали, что в этом Бюро есть материалы Всеволода Никаноровича Иванова. Мы туда пошли и нам отдали материалы.

- Мне думается, что на Дальнем Востоке литературная жизнь была наиболее бурной и интересной. Знаете – почему? Чехов как сказал: люди здесь свободные и ссылать дальше некуда…

- Когда мы с мужем сюда приехали в 1955 году, то сразу поняла, что здесь хорошие люди. Открытые. На западе было много зависти. Здесь по-доброму относились к людям. Не знаю – почему, но это было заметно. Элементарно: придешь в гости, тебя угостят всем, что есть в доме съедобного. А уж позже узнала, что многие из сосланных, из высланных семей. И все благородные, порядочные…

- У нас хороших писателей и поэтов в крае много. А их память достойно увековечена?

- Мемориальные доски есть почти всем известным литераторам. Я слышала, Николаю Дмитриевичу Наволочкину вроде бы хотят открыть памятник.

- Хорошо бы иметь хотя бы второй. После приезда в Хабаровск сатирика Михаила Задорнова открыли памятник его отцу – Николаю Задорнову.

- Потому что дал деньги на памятник. А вообще с памятниками туго. Единственное: на кладбище есть галерея литераторов, у многих там хорошие, но надгробные памятники - Вахову, Комарову, Смолякову, Иванову…

А с другой стороны: вот было 80 лет писателю Анатолию Николаевичу Максимову. Я ему позвонила на другой день, а, оказывается, ему не было ни поздравления, ни приветственного адреса – ни от власти, ни от писательской организации… Вот так.

- А я бы хотела, чтобы в Хабаровске осенью ежегодно проводился День дальневосточной поэзии. Собирались бы поэты, читали стихи в концертных залах и на площадях, проводили встречи в школах и вузах. Чтобы наше дальневосточное поэтическое слово звучало во весь голос! Такая у меня мечта.

- Мне кажется, в городе многое делается. Краеведческий музей проводит выставки. Краевая библиотека проводит встречи. А праздник? Было бы хорошо… Но кто ж его учредит???

- Чьи стихи вам нравятся?

- Самые талантливые наши поэты – Людмила Миланич, Виктор Еращенко и Михаил Асламов. Вот что значит – гены. У Еращенко дед работал в Благовещенске журналистом. Как-то мы в музее проводили встречу, посвященную творчеству Еращенко. Пришли жена и его внук, который читал стихи своего деда. Такой маленький мальчик, рыженький, похожий на Виктора… Так хорошо читал. И они принесли в музей документы. А в детстве Виктор жил в Маго на Нижнем Амуре. Однажды я была там в командировке и пришла в школу в этом поселке, а мне говорят: здесь учился Еращенко. И подарили его самую первую, тоненькую книжечку стихов.

В Петропавловске-Камчатском был такой поэт - Арсений Семенов. Я писала статью «Дети войны» - это Асламов, Миланич, Семенов, Евгений Кохан и Николай Кабушкин. А судьбы какие у них? Сумасшедшие!

У Миланич мать в 1943 году умерла от туберкулеза. У нее есть стихотворение, как она в школе получила котлетки из черной картошки и несла угасающей матери. Она так торопилась, что упала, уронила котлетки, и картошка рассыпалась. И она собирала крошки. А когда пришла домой, мама уже умерла. Последние строчки: наверно, мама потому умерла, что она не успела принести ей котлетки. Так ей казалось в детстве.

Кабушкин жил в Казахстане. Его мать пропадала в госпитале. И он увидел мать только тогда, когда закончилась война. А Кабушкин с другими детьми хоронил солдат, которые умирали в госпитале. Он помогал бабушке на огороде, ездил в лес за дровами…

Арсений Семенов жил в Старой Руссе в оккупации с бабушкой, а родители были на фронте. Когда наши стали освобождать, немцы, уходя, подожгли дома. Бабушка его вытолкнула в окно, а сама не успела - сгорела. И он ходил по деревням, собирал милостыню. Потом он писал: «Мы хотели есть: как мало это и как много.» А однажды дети забрались к немцам украсть еды. Нарвались на фугас: дети постарше выскочили, а ему – шестилетнему – руку оторвало по самое плечо.

Казалось бы, война шла далеко на западе, но в стихах дальневосточников все одинаково – про картошку, про огороды, про хлеб, про голод, про страх войны с Японией.

- Война на западе описана хорошо, а вот война с Японией как-то не очень прозвучала в литературе. Или я не права?

- Александр Грачев писал, Вахов, Василий Ефименко. У Комарова есть «Манчжурская тетрадь», где он пишет, как наши солдаты прошли через непроходимые болота. Владимир Иванович Клипель сам со своей беременной женой прошел через монгольскую пустыню – они участвовали в наступлении по направлению из Забайкалья. И она родила дочь Людмилу в Порт-Артуре.

О чем написано больше или меньше – сложный вопрос. На западе была долгая война, здесь – стремительная, там участвовало гораздо больше людей. В людском сознании она занимает больше места. Зато по войне с Японией: пиши – не хочу. Думаю, еще напишут.

- А наше время? Как-то оно не глянется литераторам? Почему?

- Может, время еще не пришло. На него надо бы со стороны посмотреть. А мы не можем пока оторваться. Я нынешний литературный процесс не знаю.

- На этом и закончим разговор: современная дальневосточная литература – это отдельная тема.

- Да. Но литературный музей все равно нужен.





Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova@yandex.ru

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