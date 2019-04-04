Экономика, как женщина: разве ее поймешь?



Гость редакции – Олег Маркович Рензин, заместитель директора Института экономических исследований ДВО РАН, кандидат экономических наук, председатель Общественного совета при минэкономразвития правительства Хабаровского края.





- Олег Маркович, мы с вами ни о чем другом, кроме экономики, говорить не можем. А вот направление разговора – ваша прерогатива.

- Есть несколько позиций, о которых сейчас можно говорить. Я посмотрел на то, что мы обсуждали в разных форматах – на совещаниях, заседаниях, симпозиумах. Возможно, вам это будет интересно.

- Начнем с того, что в конце февраля вас, как председателя Общественного совета при минэкономразвития, попросили выступить на заседании правительства края по итогам 2018 года и планам на 2019-й…

- Да, и у меня был один вопрос, который я задал залу и правительству: почему в докладах не прозвучало даже слова о Стратегии развития Хабаровского края?

- Это важно?

- Абсолютно! В 2018 году и правительство, и краевая дума, и общественные организации принимали эту Стратегию. И что? Написали и забыли? Сломя голову, понеслись выполнять другие задачи? Но разве Стратегия края и майские указы президента противоречат? Или следует просто согласовать позиции? Ведь никто ничего нового не придумывает, начиная от президента и до фермера. Все основываются на том, что было сделано. В экономике вообще почти ничего нового невозможно придумать – она инерционна. А в Стратегии много хорошего, над ней работали умные люди, она утверждена федеральной властью. А теперь новый свисток и гончие понеслись в другую сторону? Так нельзя поступать. Страна-то осталась та же, Хабаровский край - тот же.

В Стратегии нашего региона прописаны как минимум те же три задачи, о которых теперь говорится в рамках президентского указа: приращение человеческого капитала, развитие инновационного производства и увеличение экспортного потенциала.

- Это все наши задачи.

- Под них уже проработаны направления, называемые теперь «дорожными картами», планы, мероприятия и т. д. Да, поменялись параметры, но в них можно и нужно вписаться.

- Может, потому не говорили о Стратегии, что за нее уже отчитались?

- Это вторая мысль. Ситуация сейчас такова, что очень сильно довлеет отчетность перед высшими уровнями власти. О том, как на это реагируют и бизнес, и население, мы забываем, оставляем за скобками. А это самое главное. Вслушайтесь в речи и в отчеты: то идет с плюсом, это выполнено с плюсом… А на кого эти плюсы подействовали?

- Так требует вертикальная отчетность: надо, чтобы там были плюсы, и чем больше их, тем лучше.

- Но посмотрим на точку зрения бизнесмена. Если он видит в отчете прирост на полпроцента, то начнет вкладывать деньги? Нет. То же касается и населения – от таких отчетов радости не прибавляется. Если помните казус: в один день Росстат показал падение жизненного уровня населения на 0,3 процента, а президент на пресс-конференции сказал о росте на 0,5 процента. Причем понятно, что считали правильно, но по разным методикам. А что из того: микроскопические изменения не дают ни славы власти, ни благодарности населения. Поэтому оценка реального воздействия того, что делаем и что будем делать, чрезвычайно важна.

- Как же оценивать реальное воздействие?

- Вообще хочу сказать, что у Хабаровского края есть несомненные большие достижения по сравнению со всеми другими территориями Дальнего Востока. Имею в виду итоги за прошлый год. И по комфортности жизни у нас лучше, и по инвестициям, и т. д. Это говорит о том, что были правильные цели и к ним стремились. Эти цели заложили платформу. И если люди видят, что в Хабаровском крае лучше, то люди едут сюда из других регионов Дальнего Востока. А когда говорят: мы вам чуть-чуть прибавим (50 рублей на ребенка), то все превращается в клоунаду. И население это так и расценивает.

- Задача-то вообще глобальная: прекратить отток населения с Дальнего Востока.

- Он не прекратится! Это нормальный процесс. Он во всем мире есть, когда люди уезжают туда, где можно больше заработать. Хотите изменить? Найдите способы, чем людей привлечь сюда. Возьмем то же инновационное производство – это высокие зарплаты, это работа для профессионалов, а не для гастарбайтеров. А вот соотечественники, которых привозят в край, - это микроигры. Надо заниматься своим населением. И не надо удерживать – это бессмысленно. Надо привлекать.

Другое решение задачи - условия для бизнеса.

- Так ведь их можно перечислять на полстраницы: и кредиты, и льготы, и ТОРы…

- Хорошо, возьмем ТОРы. Они должны быть не такими, как сейчас, когда мы один бизнес поглаживаем в территориях опережающего развития (в ТОРах), а другой за их забором от зависти сохнет. На самом деле мы передаем все ресурсы крупному бизнесу. В ТОРах изумительная по лукавству ситуация! Кто главные бенефициары в ТОРах? Из трех триллионов инвестиций, на которые получены большие льготы по налогам, сборам и прочему: один триллион – это «Газпром» в Свободном, один триллион – «Роснефть» в Приморье… А крохи – остальным. И вы думаете, что этим создаете экономику Дальнего Востока? Крупняк увезет отсюда полученные здесь деньги – это совершенно однозначно! А то, что достается мелким бизнесменам, это смешно.

- Должны же быть какие-то ограничения?

- Сама по себе идея ТОРов очень хорошо коррелировала со Стратегией развития Хабаровского края. Там сразу были записаны необходимые ограничения, которые, к сожалению, на практике сейчас почти никто не соблюдает. Ограничения были связаны не только с инвестиционным цензом. Там были три важные позиции: это прогрессивные и необходимые для региона производства, высокий уровень инновационности и экспортная ориентация.

- И что из этого получилось?

- Можно считать, что высокий уровень инновационности – это газохимия, которая в Свободном. Ее можно засчитать, а можно и не засчитать, потому что там идет первая переработка сырья. Она с точки зрения минэкономразвития – инновационна. А с точки зрения Дальнего Востока – нет. Поскольку не создает технологическую цепочку, то есть то, что необходимо для региона, - такие предприятия должны притягивать деньги и людей.

- Площадка – ТОР «Комсомольск»?

- Хорошая площадка с точки зрения того, как она задумывалась – по аналогии с «Боингом», который получает от малых предприятий колоссальное количество изделий. Но не получилось. Возникли всякие проблемы. В реальности – не работает.

Возьмем «Технониколь». Замечательное предприятие, высокотехнологичное, которое располагается в ТОРе и работает исключительно на экспорт. Оно не подталкивает экономику края.

Возьмем японский тепличный комплекс. Замечательное хозяйство, нужная продукция. Оно работает на улучшение жизненной среды? Несомненно. Но какова его мультипликативная отдача? Никакая.

- И что же: у нас нет ничего показательного?

- Почему нет? Для отчетности все замечательно. Вот количество инвесторов, вот аж целых сто штук предприятий!… А когда начинаешь разбираться в структуре, то видишь, что никуда от сырьевой экономики мы не ушли и никакого серьезного влияния на экономику Дальнего Востока не оказывается. За исключением некоторых предприятий в Приморье, где есть производство, переработка и экспорт.

- Получается, что у нас и дальше не будет движения в этом направлении?

- Я думаю, будет. Уже появляются оценки, что все неоднозначно. И не только по краю, но и по всему Дальнему Востоку. Бум, ажиотаж прошел, начинается объективный «гамбургский» счет, насколько это хорошо, какие выявляются недостатки.

- Не хотите ли вы сказать, что ТОРы могут закрыть?

- Не думаю. В ТОРах в Хабаровском крае есть интересные решения, но есть и вопрос: насколько они связаны с остальной экономикой? Я считаю абсолютно замечательным распространение статуса территории опережающего развития на хабаровский аэропорт. Это транспортный узел, который может привлечь потоки и пассажиров, и грузов. Там хотят создать сферу услуг (аэропорт, по сути, находится в городе): и бизнес-офисы, и гостиницы, и т.д. По мировой практике это в принципе тянет за собой мультипликативный шлейф.

Идеология была такая: все приходите в ТОР! Подпишите с нами договор! С каждым из вас поговорим и поддержим. Но это же не система, а ее имитация.

- Так ведь есть корпорации развития и края, и Дальнего Востока…

- Корпорация развития Дальнего Востока – это чиновничья структура. Она дает деньги на развитие инфраструктуры. Наши в этом участвуют. Но я еще не знаю (надо считать), оправдываются ли те краевые деньги, которые мы вкладываем в эти ТОРы, возвратом налогов в бюджет края? Пока это все не очень хорошо просчитывается. Потому что инфраструктура – штука дорогая, она окупается при массовом использовании.

- Слышит ли наша власть науку?

- Наука не учит власти, чем им надо заниматься. Мы не даем какие-то универсальные рецепты. Но есть проблемы, которые мы понимаем и о которых говорим. Если их не решать, то надо хотя бы понимать, что надо решать. Это ситуация осмысления возможных действий.

- Вернемся к вашей мысли оценки реального воздействия.

- Сосуществует две системы: система счета, которую мы выстраиваем с точки зрения оценки успехов Дальнего Востока, и система счета, которая показывает реальное состояние Дальнего Востока. Это по отношению ко всем программам. Знаете, какая сейчас самая цитируемая фраза про Дальний Восток? «Это проект на весь ХХI век» Путина. Задача правильная.

- Кто бы спорил…

- Никто и не спорит. Но никто особо и не заботится об этом. Фраза цитируется в любой книжке, в любой статье, но забывают сказать, в чем, собственно, этот проект заключается? Существует расшифровка фразы: это условия развития Дальнего Востока более быстрыми темпами, чем в целом по стране. При этом верховная власть дает деньги, дает институциональные решения, дает законы.

- И цифры уже пошли?

- Какие цифры? Возьмем пример. За что регулярно перед президентом отчитывалось Минвостокразвития? Две позиции, по которым говорили о достижениях. Первая – привлеченные инвестиции. Вторая – количество новых рабочих мест. Поначалу эти фразы говорились полностью, а потом пошли усеченные цитаты, когда говорится полфразы и тем самым меняется смысл.

- «Слово – серебро, а молчание – золото» имеет одно понятие, но вторая часть фразы «когда лоб медный» совершенно меняет смысл.

- А мне нравится фраза «политика – дело грязное», у которой есть в оригинале – у английского политика Дизраэли – продолжение: «именно поэтому ею должны заниматься только джентльмены». Так вот у наших политиков перед словом «инвестиции» пропало слово «заявленные». То есть все называемые ими триллионы – это заявленные инвестиции. Те, по которым подписываются соглашения, высказываются намерения… Там действительно триллионы. А коэффициент от реальных к заявленным примерно 1:10. Но отчитываются-то по заявленным инвестициям, по обещанному количеству рабочих мест как по реальным. И это сразу меняет весь контекст! Все у нас замечательно! Отчеты просто фантастические!

Дилемма в том, что мы будем считать – хвастовство или реальность? В кошельках у людей не прибавляется. У бизнеса не прибавляется. Соответственно, все, что говорится в превосходных тонах, теперь может восприниматься населением уже как неправда. Хотя на самом деле это статистическая игра, на которую некоторые чиновники считают, что имеют право.

- Прелюбопытнейшая ситуация…

- Вторая программная цель: Дальний Восток - это форпост влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион. Тоже правильная задача, которая входит в «проект на весь ХХI век». По этому направлению много было сделано на первом этапе. Приняли такую модель поведения: Европа не хочет с нами «дружить» - мы уходим в Азию. Все наши предложения пока заключаются в следующем. Инвесторы, приходите к нам на Дальний Восток! Все для вас открыто! Мы готовы торговать с вами всем, что у нас есть. Все инвестиционные проекты, которые вы захотите проводить, мы поддержим.

- И что оказалось?

- Оказалось, дружить сложно. Первый щелчок получили по финансовым рынкам. Была надежда, что большая китайская финансовая система нам поможет. Но оказалось, что она слишком сильно завязана на весь остальной мир, а ухудшать взаимоотношения с миром китайцы особо не хотят. Поэтому эти игры потихонечку были спущены на тормозах.

Что касается инвестиций. Да, вокруг них интерес есть, хорошая вроде бы площадка, но условия для инвестирования у нас не самые благоприятные. То, что у нас здесь нет конкурентов, это очень сильно преувеличено, включая рынок энергоносителей, которым мы заслуженно гордимся. И китайцы, и японцы диверсифицируют свои закупки. То есть стать новой бездонной «кормушкой» для российской экономики Азия не смогла. Ну увеличили мы в прошлом году товарооборот с китайцами - 100 миллиардов долларов. А с Европой – 400 миллиардов. То есть замены не происходит. Масштабы пока не сравнимы.

То есть задача есть, направления есть - радикальных шагов не было. Поэтому и сдвиги очень небольшие. Вы же сами видите: те же китайцы с большим интересом вкладывают деньги туда, где инвестиционный климат лучше. То есть все надо радикально улучшать, а не мелочиться, что для отчета хорошо, а для реального воздействия не слишком влиятельно.

- Ну уж в социальном-то вопросе прогресс есть?

- Сейчас транслируется новый этап: президент поставил задачу сделать жизненный уровень дальневосточников выше среднероссийского. Это решение проблемы или нет? Средний – как «средняя температура по больнице»? Хабаровский край, по некоторым оценкам, занимает 28 место в стране по комфортности жизни. Приморский – 50 место. Но впереди нас еще 28 регионов, куда люди будут уезжать от нашего «среднего» уровня. Значит, это все – некие добрые пожелания, подкрепленные не слишком радикальными решениями.

- Решения-то правильные. Но где зарыта собака - в их разработке, просчете последствий?

- Возвращаюсь к Стратегии развития Хабаровского края и к тому, что сейчас делается. Проходит имитация моделирования будущего экономики: давайте опросим население – оно подскажет, что делать. В принципе, такой метод на уровне села или рабочего поселка – замечательный способ нахождения решений! Есть небольшие деньги, давайте обсудим, что построить. Как только переходим на районный уровень, мы передаем людям те полномочия, с которыми они не могут справиться. Как можно предложить что-то, не зная картины в целом? А уж когда мы предлагаем сделать предложения по краю или по всему Дальнему Востоку, то смешнее ситуации не бывает.

- А как же экспертное мнение?

- А экспертов привлекут, когда будут принимать решение на федеральном уровне. По сути, сегодня исключены из принятия решений не только дальневосточные эксперты и наука, но и местные власти. А федеральные эксперты кто? Насколько они глубоко разбираются в дальневосточных проблемах? Опыт показывает, что иногда уровень приглашаемых специалистов, в том числе и иностранных, не адекватен уровню поставленных задач.

Сегодня очевидно, что отработанная технология перспективного стратегического планирования развития Дальнего Востока отсутствует. Делать программы должны те люди, которые знают регион и его проблемы, могут профессионально оценить эти проблемы, привести аргументы в пользу каких-то решений. Еще должна быть система защиты этой подготовительной работы от всякого спекулятивного (политического) флёра.

Потому что топтаться на месте – это репутационный риск. Ведь иностранцы на ура приняли первые шаги по дальневосточным переменам, а получился бег на месте. Мы похваляемся тем, что по региону принята сотня законов, двести подзаконных, тысяча региональных законодательных актов. Ну и что? Эксперты подсчитали, что ими дается более четырехсот разных привилегий. Но как в них разобраться? Как они действуют? Не противоречат ли друг другу? Это серьезный клубок, который должен быть подготовлен для нормального практического применения.

- Да тот же закон о дальневосточном гектаре: бери землю, а остальное – твои проблемы…

- Давайте этот вопрос разделим. С точки зрения пиара Дальнего Востока лучшего проекта нет. С практической точки зрения его оценили люди, которые завязли в бюрократических дебрях, когда строили свой дом и потом пытались оформить землю. Один высокий чиновник сказал: нет сейчас в мире ни одной страны, где за месяц можно получить землю. И, наверное, он прав! Внутри Дальнего Востока люди получили возможность для реализации личных планов. Это нормальный процесс. Но это не инструмент для решения системных задач развития Дальнего Востока. И массовое завлечение «гектаром» населения из других регионов на Дальний Восток – тоже химера.

Понимаете, Дальний Восток – это площадка для отработки разных управленческих технологий.

- Вот так?

- Возьмем те же ТОРы. Сначала они появились у нас, потом сказали «посмотрим, что получится - подправим». Сработало. Внесли поправки в закон, и сейчас они уже и в других регионах страны вводятся. То же самое с «дальневосточным гектаром», с некоторыми льготами. С этой точки зрения наша территория – хорошая площадка.

- Вообще-то испытателям неплохо платят. А наш «полигон» финансово не котируется?

- Я думаю, сам по себе процесс развития Дальнего Востока сейчас уперся в появление многих других задач, которые возникли в стране уже после объявления «проекта на весь ХХI век». Есть еще очень дорогостоящий проект на этот век, который называется «Арктика», который нужно развивать и охранять. Есть еще очень сильный репутационный оттенок у развития Крыма, который тоже требует достаточных денег.

Возникли проблемы, которые очень сильно связаны с жизненным уровнем населения. Пять лет подряд он снижается. Это не значит, что население смотрит на это сквозь пальцы, что оно не будет реагировать. По всем соцопросам у власти пониженная репутационная позиция. Она достаточно высокая, но постепенно теряется. Даже если посмотреть на прошедшие выборы президента, то на Дальнем Востоке были самые низкие показатели из всех регионов страны. Это ведь отношение населения к заявленной и к реальной политике.

Здесь надо быть честными перед собой и говорить, что «проект на весь ХХI век» идет со сложностями, в этом проекте есть колоссальные задачи – люди это поймут. А когда с 2013 года людям говорят, что у нас все идет высокими темпами… И ведь это действительно так, поскольку база была самая низкая. Но это ничто радикально не изменило: Дальний Восток как был на замыкающих позициях, так и остается.

- И что же будет?

- Вообще, надо понимать, что круг идей конечен. Все идеи про Дальний Восток уже были. Первую современную программу его развития мы начинали делать в нашем институте совместно с коллегами из других институтов Академии наук еще в 1987 году. И все идеи, заложенные в ней, сохраняются: что-то в большей степени реализуется, что-то в меньшей. Ориентация на промышленное развитие – да, на привлечение населения – да, на внешнеторговые преференции – да и т. д. Инструментарий надо подгонять под это. И он должен получать правильные, а не приблизительные оценки. В космосе нельзя приблизительно оценивать место нахождения космического корабля. А в экономике оказалось, что можно!

- А как вы смотрите на последнюю идею борьбы с бедностью?

- В стране колоссальная доля бедного населения. Не случайно весь декабрь на всех этажах власти шли разговоры об этом. Что, раньше цифр не было? Были. Но почувствовали, что ситуация около дна. И это дно не потому, что в стране недостаточно ресурсов, а потому, что идет колоссальное расслоение населения. На самом деле бедных у нас не 13 процентов; если мерить по европейским меркам, то их 25-30 процентов. Бедное население не способно поддерживать экономику. Не случайно европейцы дают людям так называемый «безусловный доход», чтобы они шли в магазины и покупали. Апробация идет уже много лет. Финны попробовали – тысячу долларов давали ни за что. У нас таких возможностей нет.

Но каким-то образом подтягивать нижние слои и каким-то образом уменьшать аппетит верхних, безусловно, необходимо. Это то, что давно поняли в Европе: социальное государство – это преференции для нижних слоев и большие ограничения для верхних.

- Регулировка налогами?

- Это могут быть и налоги, и инвестиции, и прочее – пути разные. Есть книга американского экономиста Веблена «Теория праздного класса», который еще в начале 20 века про все это написал. Если в обществе есть демонстрационное потребление, это общество будет деградировать. Он писал про Америку – не про нас. Эта книга про социальную политику. В Японии нет супербогатых людей? Есть. Но их заметность по сравнению с Россией (что мы видим, слышим, читаем) несопоставима. Там богатые не противопоставляют себя обществу. Для нормального построения общественной жизни, для нормального построения экономики это просто невозможные вещи. И это то, что должно решаться на национальном уровне, причем чем быстрее, тем лучше.

- Почему же у нас все так извращено?

- Мы вступали в распределительную систему, когда на стартовых условиях не было ни правил, ни идей, ни исполнителей.

- 90-е?

- 90-е, конечно. Там все это было заложено. Причем имелось безразличие к этой проблеме очень длительный период. Профессионалы, экономисты об этом прекрасно знали, писали. Но на высшем уровне слово «бедность» прозвучало вот только в 2018 году. И министры, и премьер, и президент стали говорить, что такого не должно быть, что это надо менять…

- Прозвучать-то прозвучало…

- В экономике все решается несколькими способами. Допустим, на высшем уровне сформулируют задачу: в два раза понизить уровень бедности. Как только ее спустят вниз, за нее отчитаются. Кто-то воспримет это как задачу, связанную с повышением уровня жизни. А кто-то воспримет ее как техническую… Могут изменить методику и по ней пересчитать уровень бедности – снизить. Исполнительская среда покажет – на что пойдут. Но общественный контроль, как мне кажется, должен строже следить за тем, что «зашито» в отчетных бумагах. Тем более что есть основания, чтобы в это вмешиваться.

- Вы дадите нам надежду?

- Хабаровский край и вообще весь Дальний Восток – это та площадка, где будет показано, стоим ли мы чего-нибудь как страна или не стоим? Есть колоссальные обещания, которые идут от федеральной власти. Есть на региональном уровне сформированные программы, по которым можно действовать. Есть хороший промышленный и интеллектуальный потенциал, кстати, сильно отличающийся от других регионов. А вот как это все совместить? Как это превратить в результат? От этого и будет зависеть и судьба края, и судьба Дальнего Востока. А это большая проблема.



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также принимала участие Ирина Северцева

Фото Владимира Чернышова