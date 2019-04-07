Когда колобок катится, его глазки пачкаются?



Один грамм детских вопросов требует сто граммов взрослого смысла. Гость редакции – Ирина Михайловна Ялмаева, заведующий муниципального детского сада села Восточное Хабаровского района.





- Ваш детский сад – это тот новый роскошный садик, который построили рядом с новой школой?

- Нет. Я в старом типовом, но не менее замечательном детском саду. Он работает с 1986 года, а я там с 2005-го. Когда пришла, было четыре группы, хотя сад большой – на 12 групп.

- Тогда детей не было?

- Дети были - не было финансирования. Помните конец 90-х и начало 2000-х? Шли сокращения, людям негде было работать, введена была карточная система и т.д. Все это привело к тому, что людям нечем было платить за детский сад и детей оставляли дома. Здание осталось, в нем располагались начальная школа, администрация поселения, а часть занимал детский сад.

- Небогатое наследство… Как же вы умудрялись «прирастать группами»?

- С помощью учредителя – районного управления образования. Муниципальные детские сады на содержании районной власти. И еще хорошо помогали родители. А с 2005 года уже можно было устроиться на работу – возрождались предприятия, появились предприниматели. То есть повысилась платежеспособность населения. Так появилась нужда – куда деть детей, чтобы спокойно работать. А здесь мы, площади позволяют. Одно было плохо – упадничество. Сад бедный, не было капитального ремонта. Поднимали его всем миром.

- Как всем миром?

- Первой за возрождение взялась районная власть – нам сделали кровлю и прочее, где требовались большие финансовые затраты. А внутри здания, благоустройство территории – помогали родители. Каждая группа взяла свой участок и потихоньку делала какое-то игровое оборудование для детей, простые спортивные сооружения. Родители до сих пор помогают, обновляют…

- И какие, простите, взносы от них требуются?

- Взносов у нас нет. С деньгами мы не работаем. Кто-то принес краску, у кого-то есть возможность заказать металл, кто-то умеет делать сварку, кто-то устанавливает…

- Вопрос про самоделки и безопасность. Сейчас же не разрешают самим делать игровые формы. Их надо покупать, причем только лицензированные.

- И у нас так же. Но кое-какое оборудование было сделано до этого запрета. Мы его поддерживаем в хорошем состоянии, наша комиссия постоянно проверяет безопасность. Если его убрать, будет голое поле. Если что-то убирать, надо ставить новое, а финансирования на это дело нет.

- Раньше в сельских детских садах такого не было?

- Почему – было! Я сама ходила в детский сад в поселке Новое Устье Охотского района. Это был красивый детсад. И там были разные игровые и спортивные формы. Даже в такой глубинке все было.

- И в вашем прежнем детском саду, и в нынешнем, выходит, те же самые горки и прочее? И никакой разницы за полсотни лет?

- Разница, конечно, есть. И горка горке разница. Сейчас каждый участок родители стараются сделать тематическим. Раньше это была прерогатива государства. Я по своему детству не помню, чтобы родители приходили что-то делать на участке в детском саду. Сейчас мы без родителей не выживем. Например, объявляем различные конкурсы, чтобы участки отличались. Открываем СанПин и начинаем работать: что можно, что допустимо, что нельзя.

- У вас есть инструктор по физической культуре, логопед, психологи, музыкальный работник - это положено по статусу вашего детского сада?

- Это положено по штатному расписанию. Было время, когда некоторые работники были исключены из списка, но потом их вернули. Штатное расписание зависит от количества групп. Допустим, положено 0,25 ставки музыкального работника на одну группу. Если пять групп, то ставка 1,25. У нас восемь групп и два работника. Решается вопрос, чтобы расширить наш детсад. Детей много. Желающих много. Из города люди едут в село – покупают участки, молодые семьи строят дома.

- Сколько детей в Восточном?

- В Восточном два муниципальных садика. У меня в детсаду 170 детей и в новом детском садике где-то 150.

- Вторых или третьих детей в семьях немного?

- Родителям положена компенсация за содержание ребенка в садике. 20 процентов – за первого ребенка. Сдаем отчеты и везде по двадцать. Потом стало проскальзывать по 50 процентов – это компенсация за второго ребенка. Сейчас количество первых и вторых детей почти сравнялось. И уже появилась компенсация в 70 процентов – это за третьего ребенка и последующих детей. А ведь еще в 2005 году было всего три семьи, которые имели трех детей.

- Компенсация – это возврат денег?

- Да. Когда принимаем ребенка, то составляется договор и к нему пакет документов. Когда родители заплатили за детский сад, то от этой суммы рассчитывается компенсация в процентах и возвращается именно на расчетный счет родителей.

- Почему именно такой порядок?

- Потому что это два разных кошелька. Деньги родителей идут на содержание детей, питание и т.д. А возвращаются им деньги из другого кошелька - компенсация идет за счет федеральных средств. Эта система одинакова для всех и в городской, и в сельской местности.

- Может быть такое, что родители не получают компенсацию?

- Может, но только в том случае, если не писали заявление на компенсацию и не отдавали документы.

- Родительская плата не покрывает всех затрат на содержание детей?

- Конечно, нет! Это только часть затрат, а остальную часть оплачивает учредитель – наш муниципалитет.

- Сколько платят родители?

- До начала марта было за детей от трех до семи лет 162 рубля 30 копеек в день, за детей в ясельной группе – 147 рублей. Сейчас рублей на десять дороже.

- Какое сейчас питание в детских садах? Есть можно?

- Обижаете – питание полноценное. Кушать можно и нужно, и это вкусно. В бракеражную комиссию входят родители, медицинская сестра, которые контролируют работу пищеблока. Одно плохо – у нас приходящая медсестра. Так решили высшие власти. А раньше у нас была своя медсестра.

- А если что-то случится – как быть с «приходящей медсестрой»?

- Каждый воспитатель, и я в том числе, прошли обучение санитарному минимуму по оказанию первой помощи. Но здесь у меня скептическое отношение ко всему. То, что обязательно, мы сделали, на манекенах тренировались. Но мы не медики, мы психологически не готовы к медпомощи, хотя сейчас она включена в должностные обязанности.

- До которого часа работает детский сад?

- До 18 часов. Но многие родители работают в городе, и забрать в это время детей нереально. На этот случай есть дежурная группа до 19:30.

- Как у вас появилась ясельная группа? Их же все позакрывали.

- Помните, почему закрывали? Был указ президента, чтобы всех детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет забрать в детские сады. Мы забрали всех, создали восемь групп вместо прежних четырех. Но помещения в здании есть, и администрация района выделила деньги на ясельную группу, в которую берем детей с 2 лет. Предполагается, что будут изыскивать возможности, чтобы еще открыть группы, куда будем брать детей с полутора лет.

- Вы же знаете эту проблему по оплате декретного отпуска: приемлемые деньги до достижения ребенком полутора лет и копейки после этого возраста. Многие мамаши с удовольствием пошли бы работать, если бы детей брали в ясли.

- В этом есть и плюсы, и минусы. Дети разные. Мамаши (по понятным причинам) спешат выйти на работу, не подготовив ребенка к детскому саду. А это чревато состоянием его здоровья.

- Подготовить к школе – понятно. А как готовить к детскому саду?

- Первое, чему следует научить ребенка, это режиму дня. От него зависит все остальное. Второе – развитие у ребенка самостоятельности. Это то, что родители всегда упускают. Дети приходят очень неподготовленные и очень несамостоятельные. Бывает, даже в три года ребенок не может правильно кушать. Одна мама рассказывала, что ребенок кушает по полтора часа - так она дает ему самостоятельность. Был случай, когда девочка не могла держать кружку, у нее тряслись руки. Она не ела, а пила суп через край тарелки, при этом еще и давилась. Причем она не пила ни сок, ни воду, ни чай, ни компот… Мы не могли ничего понять. А когда расспросили, оказалось, что до трех лет ее кормили только из поилки и из бутылки. И основной едой было молоко. Вот мы и столкнулись с нарушением режима питания, с ожирением, с психотравмой. Отсюда болезни: ребенок два-три дня ходит в детсад, потом неделю болеет, восстанавливается…

- В таком случае, наверно, есть смысл готовить к детскому саду родителей?

- Да, мы знакомим родителей и с программой пребывания в детском саду, и с режимом. И рекомендуем: за два-три месяца, пожалуйста, обратите внимание на режим. Когда ребенок ложится спать, когда просыпается, какие гигиенические процедуры он должен знать. Мы с точки зрения физиологии объясняем, что организм ребенка насыщается за двадцать минут. Как заставить ребенка кушать именно это время? А вот так: садиться рядом. Жизнь человека строится по образу и подобию – вот и делайте по своему образу. Ан нет: маме удобнее быстро запихать пищу в ребенка, всучить ему смартфон и быть свободной. А когда ребенок приходит в садик, к нему предъявляют требования – самостоятельно одеться, раздеться, покушать и т.д. И он моментально взрослеет – неважно, ему полтора или три года. Почему и возникают детские слезы…

- Вы, как психолог по образованию, скажите: какие сегодня сельские дети?

- Сельские дети ничем не отличаются. Хотя наши дети живут в пригороде, а не в глубинке – там может быть по-другому. У нас есть Интернет, компьютеры, интерактивная доска. Наш детсад ничем не отличается от городского. Иногда даже говорят: у вас лучше! На что я всегда отвечаю: это благодаря родителям.

С другой стороны, об отличии сельских детей можно судить ближе к выпуску из детского сада, в подготовительной группе. В этом возрасте сельские дети приобщаются к сельскому труду, потому что у нас земля ближе.

- Что это дает?

- Они знают, как растут растения, как за ними ухаживать, почему они плохо растут. Они уже расскажут, что здесь тень, здесь было сыро, поэтому все плохо растет. То есть появляется некоторая житейская наблюдательность.

И еще: общение между собой у сельских детей иное – они теплее относятся друг к другу, не так формально, как городские.

Мы намерены получить лицензию на право ведения дополнительных услуг, и английский язык вполне может стать такой услугой. В нашем здании есть центр детского творчества, и дети там могут получить дополнительное образование в кружках. Вместе с этим центром, со школой мы проводим различные мероприятия. Летом проходят «Веселые старты», «Олимпийские игры». В прошлом году опробовали новое мероприятие совместно с семьями – осеннюю ярмарку. Родители с детьми принесли овощи, фрукты, которые вырастили сами, обменивались, соревновались, чья группа выручит больше денег.

- Расскажите, чем родители в сельской местности отличаются от городских?

- Наверно, простотой, открытостью. И тем, что откликаются на любые наши просьбы, идут навстречу с открытой душой. Даже в каких-то спорных моментах они стараются решить их по-человечески, путем переговоров. Понятно, что сейчас многие любят жаловаться, относятся друг к другу свысока, знают все законы… по отношению к другим. По отношению к себе мы их не читаем. Приятно то, что наши родители не конфликтные. Или просто мне так повезло?

- Мне кажется, горожане отдают детей в детсады, чтобы они лучше подготовились к школе. А селяне – чтобы дети были под присмотром, чтобы освободить себя. Не согласны? Возражайте!

- Я думаю, чтобы дети выросли достойными гражданами хоть в селе, хоть в городе – вот о чем заботятся родители. А село сейчас, может быть, обладает даже преимуществом экологичности проживания для детей. Здесь чистый воздух, природа, тишина. Центр развития творчества дает дополнительные возможности для развития детей и в спортивном, и в художественно-эстетическом направлении. А городские прелести – они (при желании) рядом.

- Надо ли вообще отдавать ребенка в детский сад? Некоторые считают, что лучше домашняя самостоятельность и свобода…

- Раньше и я так считала, что домашнее воспитание дает больше возможностей для морального, интеллектуального развития и т.д. Сейчас думаю по-другому. Сейчас, чтобы занять в обществе свое место, надо уметь правильно его выбрать. Чтобы человек не метался в его поисках во взрослом состоянии, он должен перепробовать все еще в детстве. В детском саду педагоги изначально учат коммуникативным навыкам, помогают раскрыть природу ребенка, его возможности, его направления развития.

- В семье это невозможно? Бабушка с дедушкой не могут?

- Развивать ребенка интеллектуально в семье могут – согласна. Научить этикету могут. Но человек как личность должен реализоваться не только в семье, а в обществе. При этом не в ущерб себе, чтобы его не ломали, чтобы у него не было ни завышенной, ни заниженной самооценки, а была реальная самооценка себя. Тогда молодой человек гармонично впишется в любое общество. Причем не только общество принимает человека, но и человек должен уметь договориться с этим обществом. И первая ступенька к тому – детский сад. Здесь дети успели покусаться и поцарапаться. Здесь они учатся завоевывать ту или иную нишу в своем маленьком обществе. Они учатся, а воспитатель направляет, контролирует, не дает «драться до первой крови».

- Нам недавно рассказывали, как в детском саду мальчик из благополучной семьи, съев свою порцию, отбирает еду у соседнего ребенка.

- И у нас такое бывает.

- Дети приходят в детский сад сытые или голодные? Может, селяне живут бедновато и потому утром детей не кормят…

- Нет, такого нет.

- В детском саду дети уже матерятся?

- Ну… имеет место. Это понятие взрослости. Дети не понимают, не осознают, что такое мат. Они просто повторяют за взрослыми. Тем более если взрослый человек у них в приоритете, любимый, то дети будут копировать все, что он делает, – и поведение, и драки, и жесты. Замечаем определенные жесты у ребенка – выясняем, что есть конфликты в семье. Папа агрессор – и сын повторяет.

- Ребенок копирует негативные семейные моменты. Как в детском саду его скорректировать?

- Вызываем родителей, разговариваем.

- Понятно, папа поговорил с вами, пришел домой и отдубасил жену…

- Впрямую я не могу сказать родителям, что мы в курсе их проблем. Это недопустимо. Мы говорим опосредованно: что обратили внимание на ребенка и предполагаем, что в семье что-то неправильно… Возможно, вы комментируете фильмы, жестикулируя… Возможно, дальние родственники или соседи позволяют себе в присутствии ребенка… Обратите внимание, оградите своего ребенка… Нам бы не хотелось иметь те или иные последствия. Вот так. Можем повлиять и на ребенка – опять-таки опосредованно. Через сказки, спектакли. Через «разбор полетов» после драк и обид. Мы много говорим с детьми, сеем доброе и вечное.

- А с другой стороны, у воспитателей низкая зарплата, неурядицы дома, они устают и все эмоции выплескивают на детей.

- Я, наверно, счастливый руководитель, потому что такого у меня нет. И в этом, как ни странно вам покажется, заслуга и родителей в том числе, потому что они не конфликтные. Конечно, мы в коллективе много говорим об этом. Но самое главное: наш коллектив – как семья.

- Сколько у вас сотрудников?

- 45 человек.

- А зарплата какая?

- Средняя – 18 тысяч у воспитателя и столько же у нянечки. Почему одинаково? Подняли МРОТ. Педагоги отличаются тем, что имеют компенсацию: у нас стопроцентно оплачиваются отопление, свет и наем жилья – спасибо нашим властям.

- Не приходила ли вам мысль, что наша система детских садов устарела? Что в мире есть другие варианты?

- У меня сестра живет в Израиле, ее дети ходили в детский сад. Садики там работают до 13 часов. У них нет питания, но есть меню, что рекомендуется родителям принести завтра – сок, бутерброд. Все разовое, посуду не моют. Есть игровые занятия, праздники, мероприятия. Учат читать, общаться. Но русские уже привезли туда нашу систему: открыли русифицированный частный детский сад – на полный день, с завтраком и обедом.

- Какой смысл отдавать ребенка на полдня?

- Мамы работают полдня.

- Другие системы не знаете?

- В Японии в детских садах разновозрастные группы, но не больше десяти человек на одного воспитателя. И он занимается только воспитанием. А физкультуру, рисование, лепку, развитие речи и прочее ведут узкие специалисты.

- Чем могут быть интересны разновозрастные группы?

- Есть и плюсы, и минусы – зависит от педагога, как будет поставлена работа. Старшие могут помогать ухаживать за младшими, служить им примером. И занятия умелый педагог может выстроить очень интересно. Но тяжело в таких группах работать.

- Чем наша система хороша? Мы уже не единожды на прошедших опросах слышали от уважаемых людей, что советское образование было намного лучше, чем нынешнее.

- Мы сейчас отходим от традиционной классно-урочной системы. Образовательная деятельность в детском саду начинается со слова «здравствуйте» и заканчивается словом «до свидания». И в образование ребенок входит сам, по желанию. А вот здесь у меня большие сомнения. По желанию человек может получать образование в институте, когда уже сформировалась его личность. Когда он понимает, что для его работы нужны углубленные знания. А в детском саду ребенок и хочет, и не хочет.

Представьте, что мы полностью уйдем от классно-урочной системы, когда дети все вместе работают по какой-то теме, а Таня не хочет заниматься, она хочет играть. Пусть играет. Но ведь воспитатель в какой-то момент должен бросить всех детей и отдельно работать с Таней! И другое: а захочет ли Таня вообще заняться тем, что делали все дети?! И к чему привыкнет Таня? К тому, что она топнула ножкой и под нее пляшут все взрослые? С таким мировоззрением она пойдет и по жизни – с завышенной самооценкой, с пониманием, что ей все должны и обязаны.

Я понимаю так, что мы в таком случае вырастим эгоистов. У нас и без того в обществе много потребителей, а мы его еще больше обогатим чванливыми гражданами с несоразмерными претензиями.

- Такая система уже внедряется?

- Это одно из требований современных образовательных технологий. Мы идем к тому, что ребенок должен захотеть. А мы должны его научить желать. Но мы же силой его не заставим хотеть, в то время как дома ему попустительствуют, балуют, хотят продлить ему детство. Но ведь бывает, что все это медвежья услуга для ребенка.

- В будущем какими будут наши детские сады?

- На семинарах нам много рассказывают о новых методах, о дистанционном, об инклюзивном образовании. Но вот применить у нас не всегда можно.

- Почему?

- Не хватает либо финансовых, либо технических возможностей.

- Значит, надо больше денег на дошкольное образование?

- Обязательно.

- В разы?

- В разы. Я не могу сказать сколько – не занималась подсчетами. Но первое – финансирование. Да, хорошо, что нам помогают родители – глубокий им поклон и искренняя признательность! Я не стесняюсь так говорить. Но когда-то и они устанут помогать. Когда-то и они скажут: стоп! И тогда коллектив не потянет детский сад. Уйдут молодые воспитатели, останутся пенсионеры, а сколько жизни дарует им бог?! Потому что финансирование недостаточное. Я не могу сказать за всех, но в нашем районе с финансами тяжеловато. Может, я говорю крамолу, но это правда.

- Чем отличается частный детский сад от муниципального?

- Смотря какая цель преследуется. Осуществлять присмотр и уход за ребенком или делать из детей вундеркиндов? Но я вижу, что частные сады чаще всего создаются не ради гуманных целей, а для материального благосостояния их хозяев.

Я сталкивалась на практике с платными услугами. Требование родителей: мы вам заплатили и руки умыли, а вы отработайте наши деньги! А что такое воспитание ребенка? Это коллективное дело. Не может одна семья воспитать полноценную личность для общества. Когда семья устраняется, отдает ребенка обществу и требует сотворения из него идеала – тоже неправильно.

- Какие проблемы есть у дошкольного образования?

- О финансировании я уже говорила. Вторая проблема – кадровая. Сейчас можно пройти переподготовку с другой профессии и идти работать в детский сад. На это требуется всего два-три месяца. Переподготовку можно пройти очно, можно дистанционно. Это удобно. Но такое удобство получения диплома приводит в детский сад случайных людей. Отсюда текучка кадров. Люди понимают, что они не на своем месте и уходят. А приходят в детский сад потому, что надо где-то работать, им кажется, что в детском саду нет особых требований, что здесь не требуется особой квалификации. В городе, возможно, нет такой проблемы – там больше вакансий, больше выбор места работы.

- Это и все проблемы?

- Все проблемы начинаются и упираются в финансирование. Была бы больше зарплата, у руководителя был бы выбор. У меня выбора нет. Почему приходят случайные люди? Я вынуждена их брать, потому что обязана обеспечить полный штат.

По оборудованию. В моем детском саду на 90 процентов обновление столов, стульев и т.д. заказывали сами родители. Конечно, не в один год. Требовать я не имею права. Они сами договариваются. И если они не помогут, у нас будет ободранная мебель.

- Ваш детский сад содержит учредитель в лице районной власти. А сельская власть как к вам относится?

- Никак. Вообще никак! Правда, в сентябре прошлого года выбрали нового главу поселения. В октябре он был у нас на празднике, принес подарки, медальки, грамоты… А до этого ничего не было. Сейчас нам надо для детских праздников благоустроить площадку возле детского сада. Когда-то там был асфальт, но за тридцать лет – понимаете…

- Эта территория чья?

- Муниципальная.

- Значит, и асфальт должна бы положить сельская власть. А если нет денег, то найти спонсоров. Дети-то свои, сельские.

- Как-то не смогла сельская власть с этим совладать. Будем просить нового главу. И сами попробуем поискать деньги, к примеру, поучаствовать в конкурсе на получение гранта.

- А сами спонсоры к вам не приходят?

- В прошлом году администрация Хабаровского района в лице управления образования помогла сделать ремонт помещения пищеблока, а «Газпром» поставил новое оборудование. У нас там сейчас стоит пароконвектомат. Это такое чудо, которое и выпекает, и жарит, и плов делает – все на пару!

- Чем закончим наш разговор?

- Надеждой, что все идет к лучшему, что и дети у нас хорошие, и финансирование будет. Всегда надо жить надеждами.





Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также принимали участие Ирина Северцева и Алексей Стахов

Фото Алексея Стахова