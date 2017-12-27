Аттракцион неслыханной щедрости в Хабаровске

Строительная компания «Солнечная поляна» вводит процедуру финансового оздоровления. Слово «банкротство» пугает большинство обывателей. От него веет долгами, несостоятельностью и другими негативными явлениями. Но экономика, как и жизнь, штука сложная. То, что для одних является крахом, для других может стать благом.

Многие бизнесмены запускают процедуру банкротства не потому, что у них нет денег для расплаты с кредиторами. А просто потому, что обанкротить компанию гораздо проще, чем закрыть. То есть дело в банальной бюрократии. Есть и другие случаи. Предприниматель (допустим, застройщик) хочет полностью рассчитаться с дольщиками, но на его имущество наложен арест. Следовательно, реализация активов невозможна. В результате ценное имущество месяцами может простаивать без всякого движения, не принося пользы никому.

В таком случае процедура банкротства становится не только единственным выходом из положения, но и панацеей, способной излечить крупное предприятие. Именно в такой ситуации очутилась компания «Солнечная поляна» (застройщик микрорайонов «Солнечный город»). Фирма взяла на себя обязательства по обеспечению тех, кто купил квартиры в вышеназванном квартале, бесплатными коммунальными услугами. Жители «Поляны» этот шаг не оценили, и некоторые из них попытались выжать из застройщика максимум денег. Не будем касаться этической стороны вопроса, так как это не предмет статьи (тем более мы писали об этом в одном из прошлых выпусков нашей газеты). Чтобы рассчитаться с долгами, ООО СК «Солнечная поляна» стала проходить процедуру финансового оздоровления.

Парадокс

Для российского предпринимательства случай с «Солнечной поляной» - минимум удивительный, максимум уникальный. Недобросовестные бизнесмены, которые решили «помаять бабла» и уехать в теплую страну, делают все по стандартной схеме. Они выводят активы из своего предприятия вплоть до канцелярских скрепок так, что фирма становится похожа на выжатую тряпку.

«Солнечная поляна» намерена, наоборот, выполнить все возложенные на себя обязательства. Во-первых, компания намерена содействовать в восстановлении сгоревшего дома. Хотя, по мнению экспертов, это обязанность государства. Во-вторых, ввести в эксплуатацию один многоквартирный дом и два таунхауса, которые, к слову, уже полностью построены застройщиком (а купившим там жилье переданы ключи). Таким образом, компания по своей сути не имеет привычных в историях с банкротством застройщиков «кинутых» дольщиков. Наоборот, соотношение баланса пассивов и активов сейчас выглядит следующим образом: активов насчитывается более семидесяти миллионов рублей, а пассивов около сорока миллионов рублей. Нетрудно посчитать, что активы компании превышают ее пассивы почти в два раза.

Таким образом, «страшная» процедура банкротства может обернуться для жителей микрорайона «Солнечный город» значительным улучшением жилищных условий и дополнительными доходами. Готов точный план, как именно выстроен алгоритм ввода зданий в эксплуатацию. Читаем документы.

Итак. На первом этапе будет происходить ускоренная продажа готовых свободных квартир (с 15-процентной скидкой). Второй этап. На вырученные средства (это около 6,5 миллиона рублей) застройщик намерен восстановить подъезд дома №23. Затем с дольщиков будет собрана задолженность за «квадраты». Деньги пойдут на устранение строительных недочетов. Параллельно будет продолжаться продажа свободных квартир. На третьем этапе финансы потратят на восстановление еще одного подъезда. Следовательно, с жителей этого подъезда будет собрана задолженность. Наверняка читатель на этом месте спросит: откуда у людей миллионные задолженности? Но мы еще вернемся к этому вопросу.

План показывает, что продажа свободных квартир и сбор долгов позволят выручить столько денег, что их хватит для выполнения всех основных обязательств застройщика. Даже можно сказать, не единожды.

Откуда долги?

А теперь вернемся к вопросу о долгах жителей «Солнечной поляны». Застройщик несколько лет содержал за свой счет охрану комплекса, видеонаблюдение, автобусы, вывоз шамбо и многое другое. В общей сложности, комфорт «солнечногорожан» обошелся застройщику в 34 миллиона рублей. Более 19 миллионов рублей было потрачено на восстановление одного из сгоревших домов. На обеспечение пожаробезопасности потрачена сумма в размере 60 миллионов рублей.

Многие жители «Солнечной поляны», увидев, за чей счет «банкет», перестали платить по своим счетам. Их почему-то не беспокоили накопленные годами огромные задолженности (предполагаю, что они просто подумали, что ситуация с «банкующим» застройщиком будет длиться вечно). Более того, некоторые решили еще и заработать на этом. Новоиспеченные «бизнесмены» стремились пополнить свой карман путем давления на жалость. Я, дескать, обманутый дольщик, так как застройщик обещал прислать автобус ровно в 9 вечера, а тот опоздал на три минуты. Утрирование, конечно, но тем не менее. Последовали судебные иски. В результате ушлые «солнечногорожане» отсуживали миллионы рублей. Из официальных документов видно, что, купив квартиру за 1,7 миллиона рублей, жалобщик отсудил 3,5 миллиона рублей. При расторжении квартира такого клиента сохранялась за ним и плюс ко всему судебные приставы по иску накладывали арест на дополнительную квартиру. Получается, что и застройщик должен денег, и две квартиры под арестом оставались без права реализации. Застройщик же, помимо выплат по проигранным искам, обязан был также платить неустойки, госпошлины и штрафы.

Хорошее банкротство

Еще одной причиной введения процедуры банкротства является ситуация с очистными сооружениями. Компания дважды получала технические условия на сброс канализационных стоков на Бычник. Дважды (!) застройщик был вынужден платить за это деньги, но воплотить в жизнь проект исправно функционирующих коммуникаций не удалось. Первый собственник Бычника после получения денег неожиданно (хотя, скорее, очень даже ожиданно - деньги-то получены!) обанкротился. Он не вернул финансы и не позволил подключиться к очистным сооружениям. Второй собственник Бычника также не стал выполнять свои обязательства.

Тем не менее недавно судья арбитражного суда признал сделку по продаже очистных сооружений недействительной. Сооружения предписано вернуть администрации Хабаровского района. Это позволит застройщику «Солнечной поляны» восстановить коммуникации и подключить жилой комплекс к центральным сетям. Данный факт, в свою очередь, позволит ввести в эксплуатацию один многоквартирный дом и два таунхауса.

Будем надеяться, что у очистных сооружений больше не появится недобросовестного собственника, желающего заработать на жителях «Солнечного города». Наша редакция будет следить за ситуацией.

Сейчас у ООО «Солнечная поляна» блокирована возможность ведения финансово-хозяйственной деятельности. Упомянутый сгоревший дом будет восстановлен после введения процедуры банкротства. А пока жители этого дома вполне себя комфортно чувствуют в снимаемых застройщиком квартирах. Да, да, застройщик снова за всех платит! Аттракцион неслыханной щедрости продолжается.

Похвально, что компания «Солнечная поляна» дает честные цифры, ничего не приукрашивая. Да, банкротство будет. Но это положительное (если угодно, «хорошее») банкротство. Оно избавит предприятие от ареста имущества. И люди смогут въехать в свои законно купленные квартиры и таунхаусы. В ближайшее время будет собрана инициативная группа для координации действий с застройщиком и контроля целевого использования средств. В эту группу войдут, в том числе, юристы, финансисты, экономисты. Затем состоится общее собрание дольщиков, на котором утвердят управляющего и выберут следующую стадию процедуры – внешнее управление или финансовое оздоровление.

Кстати, первое собрание руководства с жителями «Солнечного города» показало общую заинтересованность в том, чтобы компания вышла из данной ситуации с положительным результатом.

Сергей Шевченко

Слово «банкротство» произошло из итальянского языка. Banca rotta переводится как «сломанная скамья». «Банком» первоначально именовались устанавливаемые на рынках и ярмарках специальные скамьи. На них менялы и ростовщики проводили сделки и оформляли документы. Если владелец «банка» разорялся, он ломал свою скамью.

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