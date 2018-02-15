В Хабаровском районе померились силами на уссурийском льду хаски и маламуты

Эти породы интеллектуальны очень ориентированы на человека, так что в одиночестве дома собака будет скучать, непременно будет грызть все и вся, пока не приобретет социальные навыки. Если у вас полный рабочий день, и вы мало времени проводите дома - эти породы не для вас. Если вам не особо нравится активный образ жизни, эти породы не для вас. И тем, и другим требуется экшн.

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Эти собаки часто и подолгу воют, оставшись дома одни. Как к такому вокализу отнесутся соседи, если вы живете в квартире, а не в частном доме? Эти породы имеют ярко выраженные инстинкты, поэтому часто убегают: кобели за течными суками, суки на поиски женихов. В периоды гона собаки плохоуправляемы.

Вывод - несмотря на няшную внешность, собаки серьезные, требующие много внимания, определенного ухода,в т.ч. за шерстью , приличных расходов на питание, в конце концов. К примеру, маламуты -"пищевики" - очень любят вкусно и много покушать.

Хаски, в силу меньшего роста и отсутствия запаха, лучше маламута подходит для содержания в городской квартире при наличии, разумеется, достаточных физических и интеллектуальных нагрузок (много гулять, заниматься, играть в активные игры).

Хабаровчане воочию могли увидеть какая порода лучше. Открытый чемпионат и первенство Хабаровского края по снежным дисциплинам ездового спорта «Амурская метель 2018» прошли на территории туристического комплекса «Заимка». В рамках соревнований также состоялся 4-й этап Кубка России по ездовому спорту.

Гонки каюров на хасках и маламутах прошли с 10 по 12 февраля. Всего на льду Уссури состоялось 72 заезда. Среди гоночных состязаний – лыжи-спринт с одной собакой, нарты-спринт с шестью, четырьмя и двумя собаками и другие дисциплины.

Среди победителей - хабаровчане, чемпионы России Наталья Наумова и Алексей Ситник (женский скиджоринг и нарта-спринт с двумя собаками). Горожане отличились в спринте на лыжах с собакой – первое место за представителем Хабаровского центра ездового спорта «Тандем» Олегом Пикиным.

В заездах упряжек из четырех собак в лидеры выбился гость из Владивостока Алексей Завгороднев. В упряжках из 6 собак победила Наталья Орехова из Петропавловска-Камчатского.

Рассказывает главный судья соревнований Андрей Семашкин:

- В этом году в состязаниях в Хабаровске приняли участие каюры и собаки из Владивостока, Камчатки, Сахалина, Советской Гавани. Для спортсменов эти соревнования – возможность проверить свою готовность, увидеть, насколько они готовы и физически, и с точки зрения знания правил ездового спорта. Участников с каждым годом становится все больше, это показатель, что ездовой спорт на Дальнем Востоке развивается, у него появляется больше поклонников. Есть успехи и на всероссийском уровне.

«Амурская метель» проводится с 2011 года, ее организатор - региональная общественная организация "Хабаровский центр ездового спорта "Тандем", возглавляет который со дня создания Елена Домницкая. Через неделю команда Хабаровского края будет бороться за победу на открытом чемпионате Приморского края в окрестностях села Калиновка.

Что же впроса кто лучше, то каждый остался при своем мнении: для владльцев хаски- хаски, а для тех у кого маламуты- маламуты. Как говорится, победила дружба и любовь к собакам!

Виктор Оратай

Фото Игоря Чуракова