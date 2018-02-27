Когда отель платит тебе: Новый способ заработать на недвижимости

Как распорядиться деньгами так, чтобы не только сохранить, но и приумножить их? Этот вопрос интересует многих хабаровчан. Открыть собственный бизнес под силу не каждому, вкладываться в кредитные потребительские кооперативы или в криптовалюту — рискованно. Можно, конечно, открыть вклад в банке и довольствоваться процентами, а можно увеличить свою прибыль почти в два, а то и в три раза, став собственником коммерческой недвижимости, ничем при этом не рискуя.

Речь идет не о покупке офисного здания или магазина, потому как это дорого и подходит далеко не каждому. Есть другой вариант — стать собственником гостиничного номера и получать гарантированную прибыль от сдачи его в аренду.

Как это работает? Вы покупаете отдельные апартаменты в отеле, отдаете их на управление сервисной компании и гарантированно получаете от 15 до 30 процентов годовых. Согласитесь, это гораздо выгоднее, чем 6-10 процентов, которые предлагают банки. В Европе, Китае, Таиланде такой вид бизнеса уже давно набирает популярность: номера в пятизвездочных отелях принадлежать разным собственникам. Теперь такое предложение есть и в Хабаровске.

В нашем городе готовится к сдаче первый круглосуточный дом быта «Центр 24» — явление для Хабаровска уникальное. Современная гостиница «Апарт Отель Лофт», входящая в «Центр», делает уникальное предложение для частных инвесторов Хабаровска: станьте владельцем гостиничного номера.

Апартаменты в отеле — это помещения «под ключ». Вам не придется следить за ремонтом, искать приличных арендаторов, переплачивая агентствам недвижимости, и приводить помещение в порядок после очередного жильца. За вас все это сделает управляющая компания. К тому же, помещение в отеле, собственником которого вы становитесь, уже готово: не нужно делать отделку, ремонт, мебель и все удобства уже входят в стоимость номера. Это тот уникальный случай, когда не вы платите отелю, а отель вам.

В чем преимущества такого способа инвестиций? Во-первых, это выгодно. Это дешевле, чем купить квартиру с приличным ремонтом в Хабаровске: стоимость номеров колеблется всего от 1,9 до 2,4 миллиона рублей. За эти деньги в вашей собственности окажутся двух-трехуровневые апартаменты с пятиметровыми потолками, панорамными окнами и всем, что нужно для комфортной жизни: своей кухней с плитой и микроволновкой, комфортными спальнями, расположенными на вторых уровнях, гостиными с диваном и телевизором, рабочей зоной, обеденным столом и даже гардеробом.

Некоторые номера имеют личную финскую сауну, джакузи, бильярдный стол и даже специальные многофункциональные тренажеры. В Хабаровске номеров такого типа пока нет ни в одной из гостиниц. А у вас он будет в собственности!

Кроме того, это выгоднее, чем открывать вклад в банке. Как заявляют эксперты рынка финансовых услуг, проценты по вкладам падают, а инвестиции в жилье сравнялись по доходности с банковскими вкладами, и даже их обскакали. К тому же, в банках вы можете столкнуться с разного рода ограничениями при снятии денег со счета.

В случае с номером в апарт-отеле «Лофт» процентная ставка почти в два раза выше, чем у банков: имея два миллиона рублей, можно гарантировано получать ежемесячный доход в размере 15 процентов, ничего при этом дополнительно не предпринимая. После покупки вы можете отдать собственность на управление компании, которая сама смотрит за тем, чтобы были арендаторы и помещение находилось в порядке. К слову, процент начисляется независимо от того, сдается номер в данный момент или нет.

Вы можете выбрать другой вариант: самостоятельно сдавать помещения в аренду, взяв на себя все хлопоты по поиску арендаторов. В этом случае вы сможете получать до 30% годовых.

Стоимость стандартного номера составляет всего 1,9 миллиона рублей. Ваша годовая прибыль при инвестировании составит 285 000 рублей в год — 23 700 рублей в месяц!

Во-вторых, это надежно. Недвижимость в отличие от банков и кооперативов не может разориться. В этом случае, что бы ни случилось, у вас в собственности будет коммерческое помещение. К тому же, всю сумму при покупке платить не нужно: достаточно внести всего 30 процентов. Далее деньги вносятся по этапам строительства: инвестор видит, за что он платит и как «растет» здание.

Между покупателем и застройщиком заключается договор долевого участия, договор строительства и регистрируется в Министерстве юстиции. Сделка законная.

В-третьих, эта услуга будет пользоваться спросом. И прежде всего, благодаря удобному расположению. Клиенту, который будет снимать номер в апарт-отеле «Лофт», не нужно будет далеко ехать, чтобы получить ту или иную услугу: все будет находиться рядом в «Центре 24». Здесь размесятся услуги красоты, фото видео, прокат оборудования, ремонт, химчистка, столовая, ателье, кафетерии, салоны красоты и медицинский центр. Срок сдачи дома бытовых услуг — апрель-май 2018 года. Апарт-отель будет готов в декабре.

Сам центр находится по Восточному шоссе, возле «Золотых башен». Место выбирали неслучайно: это своеобразный географический центр города, который связывает дороги со всех районов города: Южного, Северного, центра. Работать он будет в круглосуточном режиме.

Как заявляет сам застройщик, с появлением «Центра 24» рынок бытовых услуг выходит на качественно новый уровень. Объем рынка услуг увеличится более чем на 40% а «Центра 24» становится монополистом и повторить его пользу в сфере услуг будет невозможно.

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