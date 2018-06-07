Жилье мое: Тяжкая доля хабаровчан

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что необходимо решить проблемы дольщиков в Хабаровске до выборов губернатора, которые состоятся осенью. Такое заявление он сделал на совещании по вопросам исполнения законодательства в сфере соблюдения прав граждан?—?участников долевого строительства. Между там, лишившиеся квартир хабаровчане намерены протестовать беспрерывно, пока не появится хоть какой-то просвет в решении их проблем

«Бездомный полк», «Мы ночуем под дождем – «Дальспецстрой» не строит дом», «Купил квартиру молодым, а въеду жить туда седым», «Ипотека есть – квартиры нет». Лаконичные речевки на плакатах призваны привлечь внимание к проблеме обманутых дольщиков. Люди, которым так и не достались обещанные квартиры, защищают свои права на «полную катушку» - в Хабаровске пикеты прошли 3 и 5 июня, следующий намечен на 17 июня.

Дольщики консолидируются: на акцию протеста пришли не только «дальспецстроевские», но и «автаркийские», «эдельвейсы» и «амурские зоряне». Спектр средств борьбы с безобразием в отрасли расширяется. Так, намечена встреча с генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой, записано видеообращение к президенту страны Владимиру Путину.

Пустые слова

Первый пикет был проведен на Комсомольской площади 3 июня. Его соорганизатор Екатерина Белоусова рассказала, что приглашение на акцию было направлено депутату Госдумы Борису Гладких и вице-мэру Хабаровска Сергею Кравчуку. Но те прийти не смогли. Однако пикет посетили представители регионального министерства строительства. Впрочем, визитеры, по мнению Белоусовой, не сказали слов, которые от них хотели бы услышать обманутые дольщики.

Людей на Комсомольской площади собралось немало, около ста человек. Большинство из них – дольщики ГВСУ №6 (бывший «Дальспецстрой»). Остальные когда-то вложили деньги в квартиры строящихся жилых комплексов на улицах Фрунзе (застройщик ООО «Мир-Автаркия»), Салтыкова-Щедрина («Амурские зори», застройщик ООО «Диалог»), Трехгорной («Эдельвейс», застройщик СХ «Грант»). Вложили, да в итоге не получили ни квартир, ни денег.

О долгостроях компании «Грант» стоит упомянуть отдельно. Одним из руководителей этого холдинга какое-то время являлся доктор экономических наук, профессор Максим Серкин. В 2015 году его посадили за мошенничество. По данным следствия, Серкин, не выходя из тюрьмы, организовал в 17 регионах России сеть кредитно-потребительских кооперативов. Клиентов заманивали обещанием выплачивать по вкладам до двадцати процентов годовых. Руководство сети заявляло, мол, высокая прибыль у них образуется от сделок с недвижимостью. Объектом инвестиций указывали дома, возводимые «Грантом» (включая хабаровский ЖК «Эдельвейс»).

В 2017 году следствию стало известно, что никаких сделок с жилыми домами не было. А сеть кредитно-потребительских кооперативов представляла собой огромную финансовую пирамиду. Афера принесла своим организаторам около шести миллиардов рублей. Вернемся к пикету.

«Так как в первый раз наш пикет большинство приглашенных чиновников проигнорировали, - рассказывает Екатерина Белоусова, - мы решили проводить акции протеста регулярно. До тех пор, пока на наши требования не обратят внимание представители прокуратуры».

Попытка № 2

Следующая акция протеста состоялась 5 июня там же, на Комсомольской площади. Людей на этот раз пришло меньше – около тридцати человек. Пикет посетили председатель комитета государственного строительного надзора правительства Хабаровского края Олег Сутурин (редакционную беседу с ним читайте на стр. 6 и 7) и представитель регионального министерства строительства Михаил Волков. И хотя чиновники снова выказали готовность к диалогу, разговор, по мнению протестующих, вновь оказался пустым. Несмотря на подобную коммуникацию с отдельными сотрудниками правительства, власти все же услышали обманутых дольщиков.

«Членов инициативной группы пригласили на рабочее совещание в правительство, - продолжила Белоусова. – То есть какой-то контакт все же налаживается. Тем не менее 17 июня мы снова планируем протестовать. Сейчас готовим заявку в городскую администрацию».

Также дольщики встретятся с генеральным прокурором России Юрием Чайкой. Визит руководителя надзорного органа в дальневосточную столицу запланирован на шестое июня.

Дольщики объединяются

Мила Рябова, координатор Всероссийского движения дольщиков, заявила, что до недавнего времени чиновники сбрасывали с себя ответственность на граждан, уверяя, что вложение денег в строительство - это инвестиционные риски. Однако, развивает мысль общественник, представители власти обязаны контролировать деятельность застройщиков, потому что они выдают разрешения и оформляют земли под строительство.

«Всероссийское движение дольщиков объединяет участников строительства многоквартирных домов по всей России, - говорит Рябова. - Хабаровские активисты совсем недавно присоединились к нашему объединению, мы следим за развитием событий на Дальнем Востоке, находимся в тесном контакте. Пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков объединились для того, чтобы обратить на свою проблему внимание властей. По поручению президента от 3 августа 2016 года глав регионов обязали составить дорожные карты по каждому проблемному объекту с целью завершения строительства и получения гражданами оплаченного жилья. Но в результате граждане вынуждены выходить на улицу, отстаивать свои права. Безответственность чиновников способствует нарастанию социальной напряженности в регионе».

По словам координатора Всероссийского движения дольщиков, около 140 тысяч граждан по всей стране пострадало от действий недобросовестных застройщиков. С 1 июля 2019 года долевое строительство планируется отменить (однако это может случиться и раньше). А с 2020 года планируется продавать только готовое жилье.

Андрей Канев