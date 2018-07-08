Выборы в Хабаровске: Эпизод второй - атака клонов

Кандидаты в мэры Хабаровска и их странные инициативы. Специальная олимпиада под названием «наобещай и переобещай» набирает обороты. Кандидатам в мэры предстоит сверхтяжелая задача: необходимо выяснить, чего у народа нет и посулить это.

Отремонтировать дороги, починить подъезды, поддержать бизнес и прочее – назовем это «программой-минимум». А вот что касается «бонусов», то здесь нужно мозг включить. Землю – крестьянам, фабрики – рабочим уже пробовали. Каждой бабе – по мужику, каждому мужику – по бутылке, вроде кто-то тоже безрезультатно пропагандировал. Тогда суровый российский ум стал генерировать новые идеи. И понеслось…

Так закалялся депутат

Депутат хабаровской городской думы Евгений Смолькин намерен баллотироваться на должность мэра дальневосточной столицы от Партии народной свободы (ПАРНАС). Парламентарий в своей предвыборной программе указал, что намерен перенести следственный изолятор №1 за пределы города, а на освободившемся месте построить детский развлекательный парк «Радость». Почему новый объект он решил назвать именно так, а не, например, «Наколочка», непонятно.

Один из последующих пунктов в программе Смолькина звучит так. Если он станет мэром, то начнет «кампанию по очистке города от собачьего кала путем введения пунктов в правила благоустройства и серьезной совместной работы управляющих компаний, органов местного самоуправления и МВД по штрафованию владельцев собак, загрязняющих наши дворы собачьим калом. На Западе в парках граждане могут лежать на газоне, а вот собачий кал на траве запрещен. Сейчас у нас все наоборот: за хождение по газонам и размещение граждан в парке на пикнике предусмотрен штраф, а вот собачий кал фактически разрешен. Я изменю эту ситуацию. И в этом вопросе мы станем жить по европейским нормам, где люди на траве разрешены, а вот собачий кал запрещен». Это, кстати, самый большой параграф в проекте Евгения Смолькина.

Борец с собачьим калом также намерен на местном уровне противостоять электронным деньгам и обеспечить условия для привлечения мигрантов из Средней Азии. Кандидат в градоначальники уверен, что Хабаровску нужны рабочие трудовые руки и некие «правильные семейные ценности» гастарбайтеров (если у вас, читатели, есть предположения, что именно Смолькин имеет в виду под этим термином, пишите на наш редакционный WhatsApp). В мечтах депутата дальневосточная столица должна стать ни много ни мало «центром притяжения для жителей Средней Азии».

«Тезисы» кандидата завершаются пунктом: «поддержка производителей молока и популяризация широкого употребления в пищу молочных продуктов под девизом «Пейте, люди, молоко - будете здоровы!». Любовь Евгения Смолькина к секрету молочной железы самки парнокопытных широко известна в народе. Можно сказать, благодаря этой жидкости законодатель и стал таковым. На предвыборных фотографиях Смолькин с суровым видом держал в руке стакан молока. Люди оценили креатив и проголосовали за политического новатора.

Сколько нам осталось, Кукушкин?

Предположу, что Евгений Смолькин специально на случай выборов мэра и составил такой список, больше похожий на прейскурант так называемого троля. Есть в его перечне и вполне полезные инициативы вроде реконструкции городских пляжей, борьбы со свалками мусора или штрафования владельцев собак, перевозящих в общественном транспорте питомцев без намордников и поводков. Но здесь главное - не «перекреативить».

А вот у активистов партии КПРФ предвыборная программа по-коммунистически суровая, серьезная и скучная. Кандидат в мэры от «красных» предприниматель Максим Кукушкин выложил ее на своей странице в социальных сетях. В общих чертах ее можно назвать «борьба за все хорошее и против всего плохого». Однако есть пункты, на которых Кукушкин акцентируется особо.

Вот, например, раздел: «Снижение расходов административного аппарата города Хабаровска. Все дорогостоящие государственные автомобили руководящего состава администрации города должны быть немедленно проданы с аукциона, все средства с их продажи должны быть зачислены в бюджет города и направлены на социальные нужды. Зарплаты высокопоставленных чиновников городской администрации вполне позволяют им выполнять свои должностные обязанности на собственных автомобилях. Также должны быть прекращены дорогостоящие закупки предметов мебели и техники для деятельности администрации города. Полному запрету должны быть подвергнуты проведения корпоративных банкетов персонала городской администрации за счет бюджета города, а также командировочные перелеты бизнес-классом чиновникам всех рангов. Все эти меры помогут существенно сэкономить бюджетные средства, которые затем пойдут на финансирование различных городских программ».

В комментариях под данным параграфом коммунист капслоком выделил, что в случае избрания на пост мэра Хабаровска он и руководящий состав администрации города будут кататься по своим служебным обязанностям исключительно на своем личном транспорте. А все привилегии вроде полетов бизнес-классом, мол, похерит. Кукушкин отметил, что данный пункт его программы совсем не трудный для исполнения.

В данный момент Максим Кукушкин изо всех сил пиарится. Он посещает митинги, пикеты и сообщает протестующим, сколько им времени осталось до решения проблем. Трудности, разумеется, будут преодолеваться под чутким взором Кукушкина и КПРФ.

Например, 30 июня состоялась акция протеста сотрудников МУП ХПАТП №1. Транспортники возмущались, что из-за плохого управления предприятием они останутся без работы. Они требовали сохранить муниципальные автобусы. На митинге, «окрашенном» в красный цвет из-за обилия флагов Коммунистической партии, присутствовало около двадцати человек.

Андрей Канев