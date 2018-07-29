Выборы в Хабаровском крае: Эпизод третий. Думский клан

ЛДПР: трудовая династия семьи Фургалов и нападение медведя на будущего кандидата в мэры

«Радуга» грядущих выборов губернатора Хабаровского края пополнилась желто-синим цветом. Документы в избирательную комиссию о выдвижении на пост главы региона подал Сергей Фургал, представитель Либерально-Демократической партии России. Его более расторопный соратник по партии Сергей Безденежных ранее заявился на участие в борьбе за кресло мэра дальневосточной столицы.

Новые кандидаты разнообразили палитру выборов. Гамма, помимо триколора, включала в себя коммунистический красный и экологический зеленый цвета. Кстати, последние два - самое неприятное для человеческого глаза сочетание. Недаром Фредди Крюгер носил свитер подобной расцветки…

Воздержаться – краном не подымешь!

Сергей Фургал трудится депутатом в Госдуме. Причем очень активно. За период с 5 октября 2016 года по 5 июля 2018 года законодатель участвовал в 129 заседаниях нижней палаты Федерального Собрания. А это составляет 99,2 процента его общих присутствий на парламентских совещаниях! То есть прогульщиком Фургала нельзя назвать.

Что же касается принятия различных законов, тут кандидат в губернаторы Хабаровского края сверхстабилен. За последний месяц он в основном голосовал либо «за», либо не голосовал вовсе. А «против» - всего четыре раза. И, судя по статистике Государственной думы, «против» - не самая нелюбимая кнопка Сергея Фургала. Например, из 6264 голосований либерал-демократ ни разу не воспользовался правом воздержаться. Антагонистом же каких-либо законопроектов он выступил всего в 1,3 процента случаев.

Сведения о доходах за 2017 год неравнодушного, но покладистого депутата выглядят следующим образом. Фургал и его супруга владеют двумя автомобилями. Оба марки Lexus. В собственности и пользовании находятся несколько квартир (самая просторная из которых занимает площадь 221 квадратный метр), жилых домов и земельных участков.

За 2017 год парламентарий заработал 4,6 миллиона рублей. Если почитать его декларацию, датированную 2011 годом, выходит, что за шесть лет Сергей Фургал стал богаче на 1,1 млн рублей. Согласимся – не такая уж это и большая сумма. Инфляция, опять же, явно добрую треть дохода «сожрала». Еще одна примечательная деталь – у либерал-демократа в собственности был когда-то автокран. Сейчас его уже нет.

Семейное гнездо

Самое ценное в жизни человека – его семья. И уж совсем прекрасно, когда все члены ячейки общества трудятся на одном «поле». Вот молодой врач, к примеру. Попал в затруднительное положение - пошел, посоветовался с родителями или другими родственниками-эскулапами. Так же и в семье Сергея Фургала. У него есть три брата. И все они либо занимали, либо занимают кресла законодателей!

Вячеслав служит народу верой и правдой в Законодательной думе Хабаровского края. Алексей «депутатировал» в Законодательном собрании Амурской области. Юрий работал народным избранником в Совете народных депутатов города Зея (тоже Амурская область). Все состоят в ЛДПР. Сергей пытался было продолжить династию – его сын Антон баллотировался как в думу Хабаровского края, так и в парламент дальневосточной столицы. Не повезло.

Сам же Сергей Фургал теперь намерен бороться за кресло губернатора Хабаровского края. Видимо, для разнообразия решил он попробовать себя в исполнительной власти. А то эта Госдума, знаете ли… Депутаты носятся, обсуждают чего-то. Надоело, наверное. Парламент, как сказал один известный политик, не место для дискуссий!

«Нам предстоит большая работа, прохождение муниципального фильтра, встречи с избирателями в разных районах края, - говорит Фургал. - В процессе избирательной кампании я хочу донести свои идеи, как я смогу улучшить жизнь граждан в нашем регионе».

Медведь не любит депутата

Другой член Либерально-Демократической партии России Сергей Безденежных будет баллотироваться на пост мэра Хабаровска. «Желто-синий» политик трудится в Законодательной думе Хабаровского края. У него есть свой сайт, который, правда, довольно «ленивый» – последняя новость на портале датирована пятым июня.

Принцип Безденежных – «вникать в суть проблемы». Парламентарий относительно часто мелькает в средствах массовой информации: встречается с жителями сел и городов, посещает пикеты, поднимает злободневные темы. Ярче всего он «засветился» три года назад, когда на автомобиль народного избранника напал медведь. Происшествие произошло на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, возле села Маяк. Косолапый бросился на машину законодателя и сильно ее помял. Жириновец тогда резко ударил по газам, поэтому от разъяренного хищника удалось уйти.

В 2005 году Сергей Безденежных окончил Хабаровский государственный промышленно-экономический техникум по специальности «Право и организация социального обеспечения». После этого он поступил в Тихоокеанский университет, откуда вышел в 2009 году с дипломом юриста. Далее будущий кандидат в мэры работал по специальности в ООО «Алькума». А с 2006 года и по настоящее время возглавил данное предприятие. Кстати, 25-процентной долей этой компании владеет вышеупомянутый Сергей Фургал.

«Выборы мэра Хабаровска всегда отличались порядочностью кандидатов, более-менее честными методами политической борьбы со стороны оппонентов, - считает Сергей Безденежных. - Хотелось бы, чтобы акцентом предстоящей выборной кампании стала битва программ, в которых прописывались бы предложения и идеи, как улучшить благосостояние наших горожан».

А между тем в хабаровском избиркоме продолжается регистрация кандидатов в губернаторы Хабаровского края и мэры дальневосточной столицы. Посмотрим, какие еще цвета вольются в политическую предвыборную палитру. Хотя боюсь, не так уж их будет и много. Скорее, одни оттенки.

Андрей Канев