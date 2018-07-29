Выборы в Хабаровском крае: Эпизод четвертый. Бракованный пиар

Градация известности кандидатов в мэры Хабаровска. В то время, когда футбольная команда братьев-славян, она же - самый необидный победитель нашей сборной, раскатала-таки Англию, в далеком-предалеком Хабаровске закончилась регистрация кандидатов на должность мэра.

Таковых набралось десять человек. Это Евгений «Веселый молочник» Смолькин, Сергей «Засиделся в вице-мэрах» Кравчук, Алексей «Он нам не Кравчук» Ворсин, Максим «Бизнесмен-пролетарий» Кукушкин, Армен «Национальный освободитель» Хачатрян, Сергей «Ветеран самоотводов» Елизаров, Андрей «А вдруг прокатит?» Савельев, Сергей «Вы меня не знаете, а я есть» Романов, Никита «Мусорный герцог» Михалев, Сергей «Фамилия, а не предвыборная программа» Безденежных.

Кто все эти люди?

Одной из значительных составляющих пиар-кампании любого кандидата в органы власти является узнаваемость. Некоторые члены вышеперечисленного «золотого червонца» регулярно мелькают в средствах массовой информации с важными, неважными или вовсе бредовыми инициативами. Но это в контексте публичности как раз таки неважно, извиняюсь за каламбур. Главное – их имена на слуху, их ругают/хвалят будущие избиратели.

Другие претенденты баллотируются в градоначальники, непонятно на что уповая. То ли на везение, то ли искренне считая, что они популярны в народе, словно мужья Пугачевой. Может, еще имеет место тщеславие. Представляться «кандидатом в мэры», завести визитку с золоченым шрифтом, поставить статус в социальных сетях: «а чего добился ты?». Мелочь же, а приятно.

Вы слышали о знаменитых предвыборных тезисах управляющего ТСЖ «Ришувил» Андрея Савельева? А легендарные, зажигающие огонь в сердцах людей речи представителя Социал-демократической партии России Сергея Романова? Или о борьбе одного из учредителей ООО «Бруслит Сервис» Сергея Елизарова с проблемами в области ЖКХ?

В 2013 году господин Елизаров, правда, также выдвигался на должность мэра дальневосточной столицы. То есть нельзя сказать, что он прямо совсем не известен. Но тогда предприниматель взял самоотвод за несколько дней до выборов. Пожалуй, только этим он и «прославился»…

Что-то слышали о них…

Если Безденежных, Ворсин, Кравчук, Смолькин появляются в СМИ по должности или, так сказать, «по призванию», то есть и такие кандидаты, которые вроде как и мелькают где-то, и даже что-то мы о них слышали. Но… «Ты не видишь суслика, и я не вижу. А он есть».

К таковым можно отнести Никиту Михалева и Максима Кукушкина. Первый занимается бизнесом в области переработки мусора (ООО «Чистая планета»). Также Михалев является председателем дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей. То есть в сфере работников весов и рубля он фигура достаточно известная. Вопрос в другом: вышла ли его слава за пределы коммерческого сообщества?

Теперь о кандидате от коммунистов. Как уверяет администратор аккаунта «КПРФ – Хабаровский край», «Максим Кукушкин широко известен в Хабаровске, его отлично знают предприниматели, строители, транспортники, производственники и политики. А благодаря той активной работе, которую он ведет во всех социальных сетях, его сейчас уже знают очень многие».

«Красный бизнесмен» действительно в последнее время стал активно пиариться: посещает митинги, завел странички в социальных сетях. Но ключевое словосочетание здесь «в последнее время». До июня 2018 года Кукушкин появлялся в поле зрения хабаровчан чуть реже, чем никогда.

Перепиар

А вот сторонников Национально-освободительного движения, чьим лидером в Хабаровске является Армен Хачатрян, видно за километры. Их флаги всегда выше конкурентов, их одежда пестрее, над их головами ярче всего светит солнце. У типичного НОДовца обычно в руке стяг НОД, прокламации с воззваниями НОД, надета футболка с символикой НОД, приколот значок НОД, рядом висит бейджик НОД.

Члены этой организации верят, что во всех бедах россиян виноваты исключительно американцы или европейцы. «Национальные освободители» требуют вернуть России суверенитет (или то, что они подразумевают под этим словом), т.к. почему-то считают, что он был утерян.

Приверженцы НОД через американские айфоны распространяют информацию о своем движении, а также заклеивают свои японские автомобили лозунгами от колес до крыши. Для полной картины им не хватает только высокопарного девиза. Предлагаю такой: «nunc id vides, nuns ne vides («только что было, и вот уже нет»).

Армен Хачатрян выдвигается на пост мэра Хабаровска от партии «Национальный курс». Кстати, главный редактор одноименной газеты Денис Ганич баллотируется на аналогичную должность в Москве. Друг друга НОДовцы, к слову, называют «бойцами». Вот, например, на странице Ганича Тахир Таштабанов пишет: «Поддержи бойца освободительного движения Дениса Ганича по сбросу американской оккупационной власти в Москве и со всей России!».

Почему я упомянул москвича и так мало написал о Хачатряне? Дело в том, что хабаровский координатор НОД пока не представил свою предвыборную программу. А у Ганича она есть. И, я думаю, тезисы Хачатряна будут мало отличаться от обещаний его столичного соратника. Ганич, например, предлагает ликвидировать многопартийность, выборы, разделение властей. И заменить все это на «народовластие». Как именно, какие механизмы будут задействованы, как это вообще будет работать, кандидат не захотел уточнять.

Итак, у нас десять кандидатов на пост мэра дальневосточной столицы. Часть из них уже зарегистрирована в качестве официальных претендентов, часть еще нет. Продолжаем следить за выборами. Может, что-то веселое будет. А то жалуется народ – скучно все стало, предсказуемо. Но всему свое время! В футбол вон худо-бедно учимся играть. Так скоро и дороги с автомобилями наловчимся строить. А там уж куда тропа выведет…

Андрей Канев