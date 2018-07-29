Выборы в Хабаровском крае. Эпизод пятый. Властолюбцы

Все кандидаты в губернаторы Хабаровского края хотят править, но некоторые из них желают, чтобы власть досталась им на «халяву».

В Хабаровске, в районе остановки Выборгская, установили плакат с надписью «Прости нас, государь!». На баннере изображен сидящий Николай Второй в окружении детей. И написано внизу, дескать, в этом году исполнилось сто лет со дня убиения царской семьи верноподданными. Не сберег простой народ, как видно, помазанника божьего. Теперь каемся.

Что хотели сказать авторы плаката накануне выборов? Пробудить воспоминание о более удачливом предшественнике последнего царя? «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство» (приписывается Петру Первому). Может, напомнить о духовности? «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу» (Послание к Ефесянам). Хотя не исключено, что инициаторы всего лишь хотели напомнить об уважении к власти.

Удача за пять копеек

Все нынешние кандидаты в губернаторы Хабаровского края когда-то пытались штурмовать те или иные политические вершины. Удалось только двоим. Остальным не так везло.

У Андрея Петрова, кандидата от партии «Зеленые», попытка покорить местные и не местные Эвересты власти уже вторая. В сентябре 2016 года Петров баллотировался в депутаты, причем сразу три раза. Два из них в Государственную думу (в составе региональной группы партии и по своему округу). Тогда же эколог, видимо, вспомнив предстуденческие годы, когда подавали документы сразу в несколько институтов, решил выдвинуть свою кандидатуру заодно и на дополнительные выборы хабаровской городской думы.

Мол, не повезет с одним парламентом, авось «прокатит» с другим. Но удача отвернулась от Андрея Петрова в 2016 году (даже можно сказать, что она к нему и не поворачивалась): на городском уровне ему отказали в регистрации, а в Госдуму не выбрали.

Но представитель партии «Зеленые» не сдается. Он вполне официально выдвинут кандидатом в главы региона. Судя по информации из популярных Телеграмм-каналов, все претенденты на высокий пост уже предоставили в избирательную комиссию первые отчеты по расходованию денежных средств на предвыборную кампанию. На свой предвыборный счет Андрей Петров положил 21 600 рублей.

Ролики на телевидении, радио-трансляции, баннеры по всему краю, волонтеры с агитационными материалами, листовки, плакаты, интернет-СМИ… Видимо, эти слова ничего не значат для кандидата от экологической партии, так как он так нигде и не «засветился». Более того, судя по отчету, Петров уже израсходовал 21 500 рублей 66 копеек. На какую форму пропаганды он потратит оставшиеся 99 рублей 56 копеек, неизвестно.

Где деньги, Насть?

Анастасия Саламаха, кандидат от коммунистической партии Российской Федерации, в сентябре 2014 года пыталась стать депутатом хабаровской городской думы. Ей отказали в регистрации. Не исключено, что это была «проба пера». Неудачи ведь закаляют. Правда, альпинисты говорят, что если не покорил низкую вершину, не стоит пытаться лезть на высокую. Но Саламаха, видимо, так не считает. Не исключено, что если она проиграет выборы в губернаторы, потом она будет баллотироваться сразу в генеральные секретари ООН.

Теперь о деньгах. Судя по своему отчету, Саламаха вложила в свою предвыборную программу аж 50 000 рублей. Ролики на телевидении, радио-трансляции, баннеры по всему краю, волонтеры с агитационными материалами, листовки, плакаты, интернет-СМИ… Видимо, эти слова ничего не значат для кандидата от коммунистической партии, так как она израсходовала всего 5 896 рублей. Хотя до выборов осталось совсем немного, а пиар, как презерватив – вещь, о которой стоит позаботиться заранее.

Сергей Фургал, кандидат от либерал-демократической партии России уже является депутатом Госдумы. В законодательные и исполнительные органы власти различных регионов и различного уровня он баллотировался шесть раз. На свою нынешнюю предвыборную программу Фургал намерен потратить, как минимум, полтора миллиона рублей. Из них 1,1 миллиона он уже израсходовал.

Игорю Глухову, претенденту на кресло губернатора от партии «Справедливая Россия», ни разу не отказывали в регистрации. Но вместе с тем никогда и не выбирали. Ни на дополнительных выборах депутата законодательной думы Хабаровского края, которые состоялись в сентябре 2015 года. Ни на выборах в Госдуму 2016 года. А вот сведений о финансах, которые Глухов намерен потратить на свою избирательную кампанию, пока нет.

Андрей Канев

В предыдущих сериях: десять человек схлестнулись за право стать мэром дальневосточной столицы. Кто-то намерен бескомпромиссно бороться с собачьим калом, кто-то скромно хочет спасти Отечество от забугорных врагов. Одни считают, что хватит одного появления на публике, чтобы избраться, лица других мы не смогли найти даже на просторах всемирной паутины.