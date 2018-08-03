Выборы в Хабаровском крае: Эпизод шестой. Побег из «Нефтяника»

Один из кандидатов в мэры Хабаровска постоянно бегает от другого. Еще один не может решить – Кутузов он или Дункан Маклауд.

Раньше в полночь из любого телевизора звучал женский томный голос. Он вкрадчиво говорил: «тебе скучно и одиноко? Звони». Наступила эпоха интернета, ту женщину, наверное, выгнали с телевидения. Но речевку они придумали на века. Почти как «центр медицинских комиссий…» ну и так далее. Вот, например, под губернаторские выборы ее можно «загнать», фразу-то. Но томно молвить о них не особо получится… А вот с выборами мэра Хабаровска повеселее.

«При нас плодились пороси!»

Молния пробежала между двумя кандидатами на пост градоначальника дальневосточной столицы. Эти люди – самовыдвиженец Алексей Ворсин и вице-мэр Сергей Кравчук. Недавно в ДК «Нефтяник» собрался народ - в основном, работники хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Сергей Кравчук принялся зачитывать доклад. Обычный такой рапорт в духе «при нас ловились караси, при нас плодились пороси, ну в общем, было чего выпить-закусить».

После того, как бумажка закончилась, вице-мэр обратился к аудитории с просьбой задавать вопросы. Поднялся Ворсин, тут все и заверте… Самовыдвиженец вопросил о состоянии ливневой канализации в городе. Видимо, вспомнил недавний случай, когда Кравчук стал героем мема, сказав: «Бульвары топит не из-за ливневок. Все дело в рельефе. Вода стекает сверху вниз!». И решил ударить в больное место.

Зал оживился и даже похлопал Ворсину. Чиновник, видимо, раздосадованный тем фактом, что «разогревал» публику он, а все каштаны достались какому-то парню, стал пререкаться со своим конкурентом на кресло мэра. В результате, получилась не дискуссия, а спор мартовских котов. Вдруг на сцену ДК «Нефтяника» выскочил какой-то мужчина и заявил, что встреча закончена (хотя не прошло даже пяти минут после объявления о диалоге с обычными гражданами). После этого вице-мэр спешно ретировался с помоста… Что его, если честно, совсем не красит. Это я про помост.

Лицом к лицу

В очередной раз Кравчук и Ворсин встретились спустя несколько дней. Это произошло в ДК «Единство», что находится на Красной речке. Как и в «Нефтянике», полемика обоих кандидатов в мэры была далека от конструктива, и прения со временем скатились в диалог следующего содержания.

- Господин Ворсин, вот вы зачем сюда пришли? - Я пришел вас послушать, задать вам вопросы. - А вы кто, вы мне скажите? - А вы кто? - Я вице-мэр города Хабаровска. Кстати, господин Ворсин, у вас есть дворец? – Нет. – Тогда какой вы, к черту, «господин»? Просто Ворсин!

И пускай последние четыре предложения я выдумал, все остальное было именно так, как я рассказал. «Чесслово», как говорит мой знакомый. Диспут между Ворсиным и Кравчуком прервала какая-то женщина, заявив, что встреча закончена. После этого чиновник поторопился уехать на своем «Лэнд Круизере».

А 31 июля Алексей Ворсин опубликовал на своих страницах в соцсетях следующий пост. «Мэрия Хабаровска решила отказать мне в регистрации на выборах мэра. По результатам их «проверки» они забраковали 122 подписи, из них 79 подписей из-за того, что адрес в паспорте сборщика не совпадает с базой ФМС, при необходимом минимуме брака 82 подписи. Будем обжаловать их отказ в суде».

И Кутузов, и Горец

Помимо Алексея Ворсина, с дистанции сошел самый эксцентричный депутат Хабаровской городской думы Евгений Смолькин. Он заявил о снятии своей кандидатуры после того, как он, по его словам, потратил триста тысяч рублей на предвыборную кампанию. Ну и, типа, понял, что промотался вусмерть, а сколько еще придется израсходовать, неизвестно. В «копилке» парламентария осталось еще 3,7 миллионов рублей. На что Смолькин намерен пустить эти деньги, он сам пояснил в своем заявлении.

«Именно поэтому я поступлю так, как поступали великие, а именно, как Кутузов Михаил Илларионович, который отступил, отдал врагу Москву, спаленную пожаром, но сохранил армию и пушки, а потом блестяще победил. По аналогии с Кутузовым я отступлю, сохраню команду и денежные средства, чтобы победить через год на выборах в краевую Думу».

«Победоносно» отступив перед беспорядочно наступающими конкурентами, Евгений Смолькин не перестал равнять себя с великими личностями. Суворов и другие выдающиеся полководцы при этом, видимо, показались депутату прошлым днем. И он обратил взор на бессмертных…

«Выборы Мэра города Хабаровска стали самым главным и интересным политическим событием этого лета в регионе, - пишет у себя на странице хабаровский «Кутузов». - Интриги и лихо закрученный сюжет сродни популярному детективу Агаты Кристи «10 негритят». По мере развития сюжета кандидатов становится все меньше, и у всех, как в произведении Агаты Кристи, свои причины ухода… А что будет дальше? Мой любимый киногерой - это Дункан Маклауд из фильма «Горец», в каждой серии которого количество бессмертных постоянно уменьшается, а в начале этого сериала всегда звучит закадровый текст: «В конце останется только один, и пускай это будет Дункан Маклауд»… У нас свой сериал и свои герои, но сюжет пересекается…»

Еще свою кандидатуру с выборов мэра Хабаровска снял Андрей Савельев. Ну и бог с ним. Его все равно никто не знает.

Андрей Канев

В предыдущих сериях. Некоторые кандидаты в губернаторы Хабаровского края пошли на выборы практически с пустым карманом. Один успел бездарно растратить свой избирательный фонд, другой хочет за пять копеек завоевать популярность народа. Оба ранее баллотировались в различные органы власти. Но эта инициатива, видимо, ничему их не научила, а лишь вселила в их сердца надежду на одно лишь чудо.