Час пик
Технологии в Хабаровском крае: Инкубационный период
Единственный в своем роде бизнес-инкубатор открыт в Комсомольске-на Амуре. По заявлению его создателей, это уникальный для Дальнего Востока проект, который даст толчок развитию малого и среднего предпринимательства в городе президентского внимания.
Мы строили-строили…
Эпопея с возведением столь ожидаемого в Комсомольске-на-Амуре единого центра по работе с начинающими и опытными предпринимателями - теперь уже дело минувших дней.
Почти четыре года пришлось ждать модную новостройку в четыре этажа на пересечении проспекта Первостроителей и улицы Комсомольской. Обошлась она в 300 млн рублей, причем только 8 млн из них были выделены Москвой. Как с любым начинанием, то не удавалось вовремя профинансировать очередной этап, то в процесс вклинивались другие сложности. Тем радостнее для комсомольчан стало торжественное открытие.
- Благодаря таким решениям нам удается достигать хороших результатов в экономике, в социальной сфере и других жизненных вопросах. Уверен, что созданный бизнес-инкубатор значительно улучшит предпринимательский климат в Комсомольске-на-Амуре. А это позволит укрепить уверенность в будущем и Города юности, и всего Хабаровского края, и страны в целом, - сказал, выступая на церемонии открытия, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
С учетом того, что малый и средний бизнес составляет около трети экономики города президентского внимания, здесь возлагают большие надежды на такую инновационную структуру поддержки МСП.
- Крайне рад оказаться в Комсомольске-на-Амуре, оказаться, по сути, в молодежной среде. Средний и малый бизнес – основа экономики любой страны. В Хабаровском крае при поддержке местных властей уже действуют структуры развития бизнеса, центры инжиниринга. А бизнес-инкубатор станет такой визитной карточкой Комсомольска, - отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Пристансков.
Федеральный чиновник добавил, что место расположения – недалеко от технического университета – позволит молодежи перетекать из студенческого технопарка туда, где их стартапы могут обрести реальные очертания и найти своего потребителя.
Главное - желание
Бизнес-инкубатор рассчитан на то, чтобы создать тепличные условия на стадии зарождения и становления бизнеса.
- Этот этап связан, с одной стороны, с материальными вложениями в организацию рабочего пространства, а с другой стороны - с необходимостью определения рынков сбыта и грамотного продвижения своей продукции, поиска партнеров и инвесторов. На данном этапе имеет важное значение создание условий, способствующих и благоприятствующих развитию начинающих компаний, - уточнили в региональном министерстве экономического развития.
- Мне будет очень выгодно получить здесь офис для экспериментальных разработок, - поделился автор проекта по выпуску деревянных конструкторов «Городище» Александр Давыдов. – В первый год оплата составит всего 10% от рыночной стоимости. Это позволит постепенно, за три года, встать на ноги и уже развивать свой бизнес дальше.
Будущего соседа поддерживают и зачинатели еще одного «деревянного» стартапа – «Амур Сити». Два молодых энтузиаста готовы взяться за изготовление уличной мебели – скамеек, киосков и прочих штуковин, делающих общественные пространства удобными и красивыми. Город юности развивается, и они хотят расти вместе с ним.
- Думаю, главное – желание. У нас появилась идея, и мы решили взяться за ее воплощение в жизнь. Тем более что теперь есть бизнес-инкубатор, где нам готовы оказать все необходимое содействие, - рассказал начинающий предприниматель Евгений Киселев.
Планов громадьё
Бизнес-инкубатор построен в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на период 2013 – 2020 годов». Главные цели, ради которых он задумывался, - содействие экономическому развитию Комсомольска-на-Амуре и края в целом, оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для быстрого достижения экономической самостоятельности «инкубируемых» предприятий.
Предпринимательский инкубатор может принимать до 250 человек одновременно. Здесь есть и офисы, и центр оформления документов по принципу «одного окна», и производственные площади, и залы для переговоров.
В центре оказания услуг для бизнеса, располагающемся в этом же здании, начинающие и действующие предприниматели могут получить сразу несколько услуг:
- финансовую поддержку своего бизнеса (МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края");
- информационно-консультационную поддержку, в том числе в сферах защиты прав и законных интересов бизнеса, развития и поддержки экспортно ориентированных малых предприятий, социального предпринимательства (АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству");
- информационно-консультационную поддержку центра сертификации и стандартизации, а также центра инжиниринговых услуг.
- Мы очень ждали момента, когда сможем открыть этот бизнес-инкубатор. Хотели, чтобы он соответствовал требованиям времени, чтобы здесь были все новейшие технологии взаимодействия с малым и средним бизнесом. Сюда должны приходить начинающие бизнесмены и, как говорится, «не отходя от кассы» получить необходимую консультационную помощь и все, что еще потребуется. Мы не первый год поддерживаем в крае малый и средний бизнес, и это не кампанейщина какая-то, а нормальная стратегия, - подчеркнул глава региона.
Вячеслав Шпорт также добавил, что созданный бизнес-инкубатор сплотит вокруг себя и действующий бизнес, и начинающих предпринимателей, и станет своего рода «точкой кипения». В первую очередь – для молодежи, которая сможет превратить идеи в конкретные проекты.
Врезка:
Потенциальные резиденты уже осваиваются в новых стенах. Правда, им еще нужно пройти конкурсный отбор – первая процедура намечена на сентябрь 2018 года. Отбор состоится в три этапа:
- Первичная экспертиза заявок, поданных на сайте ru, специалистами бизнес-инкубатора.
- Рассмотрение заявки на экспертном совете КнАКБИ (в состав совета входят инвесторы, предприниматели, отраслевые эксперты).
- Очная защита рекомендованных проектов перед конкурсной комиссией, состоящей из представителей правительства Хабаровского края и администрации Комсомольска-на-Амуре.
Ольга Шабалина
СПРАВКА:
Основные требования к резидентам:
- соответствие СМП условиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- срок деятельности СМП с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает три года;
- наличие экономически обоснованного инвестиционного проекта;
- гарантированное финансирование проекта за счет собственных или заемных средств.
При проведении конкурсных процедур в целях предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора критериями отбора СМП могут быть:
- качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами/конкурентами;
- качество проработки маркетингового, операционного и финансового плана развития;
- прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест;
- наличие патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, используемых в производстве.
Резиденты бизнес-инкубатора смогут воспользоваться различными видами поддержки (в том числе: микрофинансирование, предоставление гарантий по кредитам банков для реализации проектов, гранты на организацию собственного дела, компенсация затрат предпринимателей по различным мероприятиям и т.д.), оказываемой субъектам малого предпринимательства в рамках государственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства Хабаровского края от 17.04.2012 № 124-пр.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 625
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 099
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 166
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 028
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136