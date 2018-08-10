Технологии в Хабаровском крае: Инкубационный период

Единственный в своем роде бизнес-инкубатор открыт в Комсомольске-на Амуре. По заявлению его создателей, это уникальный для Дальнего Востока проект, который даст толчок развитию малого и среднего предпринимательства в городе президентского внимания.

Мы строили-строили…

Эпопея с возведением столь ожидаемого в Комсомольске-на-Амуре единого центра по работе с начинающими и опытными предпринимателями - теперь уже дело минувших дней.

Почти четыре года пришлось ждать модную новостройку в четыре этажа на пересечении проспекта Первостроителей и улицы Комсомольской. Обошлась она в 300 млн рублей, причем только 8 млн из них были выделены Москвой. Как с любым начинанием, то не удавалось вовремя профинансировать очередной этап, то в процесс вклинивались другие сложности. Тем радостнее для комсомольчан стало торжественное открытие.

- Благодаря таким решениям нам удается достигать хороших результатов в экономике, в социальной сфере и других жизненных вопросах. Уверен, что созданный бизнес-инкубатор значительно улучшит предпринимательский климат в Комсомольске-на-Амуре. А это позволит укрепить уверенность в будущем и Города юности, и всего Хабаровского края, и страны в целом, - сказал, выступая на церемонии открытия, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

С учетом того, что малый и средний бизнес составляет около трети экономики города президентского внимания, здесь возлагают большие надежды на такую инновационную структуру поддержки МСП.

- Крайне рад оказаться в Комсомольске-на-Амуре, оказаться, по сути, в молодежной среде. Средний и малый бизнес – основа экономики любой страны. В Хабаровском крае при поддержке местных властей уже действуют структуры развития бизнеса, центры инжиниринга. А бизнес-инкубатор станет такой визитной карточкой Комсомольска, - отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Пристансков.

Федеральный чиновник добавил, что место расположения – недалеко от технического университета – позволит молодежи перетекать из студенческого технопарка туда, где их стартапы могут обрести реальные очертания и найти своего потребителя.

Главное - желание

Бизнес-инкубатор рассчитан на то, чтобы создать тепличные условия на стадии зарождения и становления бизнеса.

- Этот этап связан, с одной стороны, с материальными вложениями в организацию рабочего пространства, а с другой стороны - с необходимостью определения рынков сбыта и грамотного продвижения своей продукции, поиска партнеров и инвесторов. На данном этапе имеет важное значение создание условий, способствующих и благоприятствующих развитию начинающих компаний, - уточнили в региональном министерстве экономического развития.

- Мне будет очень выгодно получить здесь офис для экспериментальных разработок, - поделился автор проекта по выпуску деревянных конструкторов «Городище» Александр Давыдов. – В первый год оплата составит всего 10% от рыночной стоимости. Это позволит постепенно, за три года, встать на ноги и уже развивать свой бизнес дальше.

Будущего соседа поддерживают и зачинатели еще одного «деревянного» стартапа – «Амур Сити». Два молодых энтузиаста готовы взяться за изготовление уличной мебели – скамеек, киосков и прочих штуковин, делающих общественные пространства удобными и красивыми. Город юности развивается, и они хотят расти вместе с ним.

- Думаю, главное – желание. У нас появилась идея, и мы решили взяться за ее воплощение в жизнь. Тем более что теперь есть бизнес-инкубатор, где нам готовы оказать все необходимое содействие, - рассказал начинающий предприниматель Евгений Киселев.

Планов громадьё

Бизнес-инкубатор построен в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на период 2013 – 2020 годов». Главные цели, ради которых он задумывался, - содействие экономическому развитию Комсомольска-на-Амуре и края в целом, оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для быстрого достижения экономической самостоятельности «инкубируемых» предприятий.

Предпринимательский инкубатор может принимать до 250 человек одновременно. Здесь есть и офисы, и центр оформления документов по принципу «одного окна», и производственные площади, и залы для переговоров.

В центре оказания услуг для бизнеса, располагающемся в этом же здании, начинающие и действующие предприниматели могут получить сразу несколько услуг:

- финансовую поддержку своего бизнеса (МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края");

- информационно-консультационную поддержку, в том числе в сферах защиты прав и законных интересов бизнеса, развития и поддержки экспортно ориентированных малых предприятий, социального предпринимательства (АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству");

- информационно-консультационную поддержку центра сертификации и стандартизации, а также центра инжиниринговых услуг.

- Мы очень ждали момента, когда сможем открыть этот бизнес-инкубатор. Хотели, чтобы он соответствовал требованиям времени, чтобы здесь были все новейшие технологии взаимодействия с малым и средним бизнесом. Сюда должны приходить начинающие бизнесмены и, как говорится, «не отходя от кассы» получить необходимую консультационную помощь и все, что еще потребуется. Мы не первый год поддерживаем в крае малый и средний бизнес, и это не кампанейщина какая-то, а нормальная стратегия, - подчеркнул глава региона.

Вячеслав Шпорт также добавил, что созданный бизнес-инкубатор сплотит вокруг себя и действующий бизнес, и начинающих предпринимателей, и станет своего рода «точкой кипения». В первую очередь – для молодежи, которая сможет превратить идеи в конкретные проекты.

Врезка:

Потенциальные резиденты уже осваиваются в новых стенах. Правда, им еще нужно пройти конкурсный отбор – первая процедура намечена на сентябрь 2018 года. Отбор состоится в три этапа:

Первичная экспертиза заявок, поданных на сайте ru , специалистами бизнес-инкубатора. Рассмотрение заявки на экспертном совете КнАКБИ (в состав совета входят инвесторы, предприниматели, отраслевые эксперты). Очная защита рекомендованных проектов перед конкурсной комиссией, состоящей из представителей правительства Хабаровского края и администрации Комсомольска-на-Амуре.

Ольга Шабалина

СПРАВКА:

Основные требования к резидентам:

соответствие СМП условиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

срок деятельности СМП с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает три года;

наличие экономически обоснованного инвестиционного проекта;

гарантированное финансирование проекта за счет собственных или заемных средств.

При проведении конкурсных процедур в целях предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора критериями отбора СМП могут быть:

качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами/конкурентами;

качество проработки маркетингового, операционного и финансового плана развития;

прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест;

наличие патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, используемых в производстве.

Резиденты бизнес-инкубатора смогут воспользоваться различными видами поддержки (в том числе: микрофинансирование, предоставление гарантий по кредитам банков для реализации проектов, гранты на организацию собственного дела, компенсация затрат предпринимателей по различным мероприятиям и т.д.), оказываемой субъектам малого предпринимательства в рамках государственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением правительства Хабаровского края от 17.04.2012 № 124-пр.