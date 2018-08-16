Точка кипения в Хабаровском крае: Миллиарды для местных компаний

Госзакупки в Хабаровском крае тянут на сотни миллиардов рублей, что сделать, чтобы деньги не уходили из региона

Рабочая информационная встреча в рамках подготовки к III Дальневосточному бизнес-форуму состоялась в Хабаровске. Ее участники обсудили темы, остро интересующие местное бизнес-сообщество.

Четыре дня на поиск решения злободневных задач, с которыми ежечасно сталкивается местный бизнес, отводят устроители очередного дальневосточного бизнес-форума. Организаторами выступает минэкономразвития Хабаровского края и краевое агентство содействия предпринимательству. Старт обсуждениям будет дан 10 октября, но уже сейчас идут жаркие дискуссии: что нужно, чтобы малый бизнес чувствовал себя уверенно в суровых дальневосточных условиях.

«Скажите, что нужно!»

Поговорили, пожаловались, порадовались, позабыли - провели мероприятие ради мероприятия. Такое еще случается, с первых же минут сошлись во мнении участники рабочей встречи, вспомнив нерадивых чиновников, которые сводят любую задачу к выполнению отчетно-показательных круглых столов. Между тем налоговая нагрузка не только не уменьшается, но и прирастает новыми платежами, а федеральные структуры как не слышали, так и остаются глухи к жителям регионов. И тогда местный бизнес вынужден самостоятельно изобретать все новые способы выживания в условиях непрекращающегося кризиса. В общем, «осадочек остается», как резюмировал один из гостей диспута, развернувшегося в хабаровском коворкинг-центре «Точка кипения».

Однако представители краевого правительства, организаторы этого круглого стола, сразу же заявили: предстоящий бизнес-форум должен принести не формальные, а вполне ощутимые результаты. Главный из них – повышение эффективности и конкурентоспособности местных предпринимателей.

- Дальневосточный форум проводится для предпринимателей, и правительство края интересует мнение бизнес-сообщества: скажите, что нужно делать, чтобы это было полезным для вас? Предлагайте проблематику! Поднятые вами вопросы мы постараемся включить в отдельные блоки для обсуждения на ДВ-форуме, - обратился к присутствующим Юрий Рыбко, замминистра экономического развития правительства Хабаровского края.

Предприниматели охотно откликнулись на предложение и первым делом поинтересовались, будет ли возможность познакомиться с выступлениями авторитетных экспертов не только вживую, но и в записи. Дело в том, что площадок запланировано более двадцати, и многие гости столкнутся с проблемой, что предпочесть, чем пожертвовать. Кроме того, прозвучал вопрос: как будут представлены итоги дискуссий и мастер-классов, насколько содержательными и удобными будут раздаточные материалы. Организаторы обнадежили: ДВ-форум подтягивается к стандартам аналогичных федеральных мероприятий: Санкт-Петербургского, Восточного - во Владивостоке и Российского - в Сочи бизнес-форумов. Уже сейчас каждый желающий может скачать специальное мобильное приложение, которое позволит не только быть в курсе происходящего, но и вступать в диалог с участниками, модераторами и экспертами дискуссионных площадок. Сориентироваться также помогут специализированные интернет-ресурсы, в частности, сайт краевого совета по предпринимательству.

Мудрствуя не лукаво

После такого своеобразного «разогрева» началась презентация тем и дискуссионных площадок ДВ-форума. Следуя предварительно полученной установке, предприниматели и слушали, и дополняли выступающих. Так, прозвучала озабоченность не всегда понятными правилами работы федеральных страховых компаний. На сегодня многие частные организации нашего региона попросту отказываются от их услуг. Страховщики «мудрствуют не лукаво» и, по словам гостей встречи, при наступлении страховых случаев добиться от них полагающихся выплат удается далеко не всегда.

- Федеральные компании принимают правила под одну региональную специфику, а кто живет здесь, сталкивается с проблемами и не получает возмещений. Возникает отторжение института страхования: спасибо, не надо! – поделился мыслями один из производственников.

Местная специфика приводит и к другим парадоксальным ситуациям. Например, в минувшем году региональный валовый продукт, по данным минэкономразвития края, составил около 700 млрд рублей. Больше 350 млрд – в секторе госзакупок. Потенциал огромный, а представители нашего малого бизнеса в числе поставщиков практически не представлены.

- Проблема госзакупок поднята на уровень национального проекта по поручению президента Российской Федерации. На одном из круглых столов предстоящего форума мы обсудим, как малому бизнесу начать взаимодействовать с крупным заказчиком, – рассказал Иван Загорский, отвечающий в министерстве за развитие предпринимательства и рынков.

По словам Загорского, крупные заказчики предпочитают работать с компаниями, располагающими возможностью досборки и складирования товаров на местах. А у фирм, претендующих на выполнение госпоставок, случается, нет не то что лицензий и сертификатов, но даже элементарно финансовой устойчивости.

Есть идея – дерзайте!

- Средний возраст бизнеса в Хабаровском крае три года. У молодых бизнесменов еще меньше. Малые предприятия действительно открываются, потом закрываются. Поэтому очень здорово, когда человек принимает решение не открывать бизнес и приходит к выводу, что это ему не нужно, не тогда, когда он набрал кредитов, продал почку и понял: всё, приехали, а именно на начальном этапе, - высказала свое мнение Елена Стецюк, вице-президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов.

И все же риски – не повод отказываться от поиска собственных путей в бизнесе. С чего и как начинать, на предстоящем ДВ-форуме пообещали помочь разобраться бизнес-тренеры, приглашенные в качестве спикеров и экспертов.

- Хабаровский край первым из регионов Дальнего Востока в 2013 году присоединился к федеральной программе «Ты - предприниматель». Реализовывать ее очень непросто, хотя финансируется федеральным агентством по делам молодежи, - напомнила Елена Стецюк. – Этой программы нет ни в Приморье, ни на Камчатке, ни на Сахалине, ни в Магадане. В прошлом году к ней присоединились Якутия и ЕАО. Сейчас у нас в крае каждый месяц обучаются по 20-30 человек в возрасте от 18 до 30 лет и даже люди за 40 и за 50 лет, мы никому не отказываем. На ДВ-форуме для знакомства с проектом отведено всего 2,5 часа, и за это время мы постараемся помочь инициативным людям поверить в себя, дать возможность потренироваться. Если у человека есть идея открыть свой бизнес, он должен посмотреть, как это будет работать. Не менее важно и то, чтобы инициативные люди не оказались потерянными.

Бизнес – это дело, которое приносит деньги, подчеркивают эксперты, приглашенные для участия в Дальневосточном бизнес-форуме. Если прибыли нет, то это в лучшем случае хобби. А задача – сделать бизнес полезным для каждого, включая работников, рядовых граждан страны. Рецепты того, как это достичь, мы узнаем через два месяца.

Алексей Стахов

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