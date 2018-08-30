Хабаровский край: В теплых отношениях

Листы календаря уверенно отсчитывают неумолимое приближение осени, а энергетики и работники ЖКХ лихорадочно «подбивают бабки» - что еще не успели доделать и где надо изо всех сил поднатужиться, чтобы с наступлением холодов лихорадка не одолела жителей Хабаровского края.

Дорогое удовольствие

Подготовить все объекты и сети к зиме – это вам не сани летом запасти. На отопительный сезон 2018 - 2019 года в регионе придется потратить 27,8 млрд рублей. Источники разные, не только краевая казна, но и муниципальные «кошельки». Эта внушительная сумма делится на две неравные части:

- 21,8 млрд рублей - на подготовку объектов энергосистемы и поставку топлива на ТЭЦ;

- 6 млрд рублей - на подготовку жилищного фонда, ремонт коммунальных объектов и поставку топлива.

К середине августа коммунальщики и энергетики отчитались о ремонте семи единиц основного энергетического оборудования ТЭЦ (47% от задания), 8,6 км магистральных тепловых сетей (41% от задания), 325 км электрических сетей (58% от задания), 391 единица электротехнического оборудования (44% от задания).

- Задание по накоплению топлива к началу отопительного сезона на ТЭЦ энергосистемы края по состоянию на 1 августа 2018 года выполнено на 87%. На складах ТЭЦ края находится 934 тыс. тонн угля, - отчитался на днях во время расширенного заседания регионального правительства заместитель его председателя по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

В Хабаровске подходит к концу модернизация ТЭЦ-1, основная задача которой – перевод котлоагрегатов на сжигание природного газа. В ноябре на природный газ должна быть переведена девятая по счету установка.

На ТЭЦ-3 краевого центра приступают к техническому перевооружению - также с переводом пиковой котельной на сжигание природного газа.

«РусГидро» продолжает работать над возведением ТЭЦ в Советской Гавани. Сейчас там начали сооружать центральные тепловые пункты. Планируемый срок ввода объекта – 2019 год.

Поддайте газу

Перевод ведущих объектов энергетики на природный газ и обеспечение доступности голубого топлива для наибольшего числа жителей края – задача, которая поступательно решается на протяжении последних пяти лет.

Предприятиями Газпрома на территории нашего региона отремонтировано к зиме уже свыше 55% газораспределительных сетей и оборудования, требующих обновления. К 1 сентября обещают завершить техническое освидетельствование 85% объектов газификации, выполнить проверку технического состояния 71% подземных газопроводов, а также капитально отремонтировать 90% средств защиты трубопроводов от коррозии.

Полным ходом, как отметили в краевом правительстве, идет газификация населенных пунктов региона. В частности, в Комсомольске-на-Амуре завершено строительство распределительного газопровода высокого давления длиной 4,5 км. Специалисты трудятся над получением разрешительной документации на пуск газа в селе Мичуринском, что под Хабаровском. Продолжается строительство распределительных газопроводов в городе Вяземском и поселке Эльбан.

Параллельно ведется разработка проектов строительства четырнадцати объектов газоснабжения (5 газопроводов-отводов и ГРС, 8 межпоселковых газопроводов) для газификации пятнадцати населенных пунктов Бикинского, Хабаровского, Комсомольского и Ульчского районов.

Ждут газ не только обычные потребители, но и резиденты территорий опережающего социально-экономического развития. В Городе юности завершается строительство распределительного газопровода протяженностью 8,6 км до площадки «Парус» ТОСЭР «Комсомольск». В краевом центре стартовали работы по газификации площадки «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». Сдача обоих объектов запланирована на конец сентября.

Всего на то, чтобы «поддать газу» в районы края, до конца года выделено 476,5 млн рублей.

Дело – труба

Как нас раздражают перекопанные дороги и вскрытые тротуары! Надоело же, а? Но, господа хорошие, где-то в закоулках подсознания нам каждый раз подсказывают нотки рационализма: «Путь копают, лишь бы зимой не шарахнуло…».

В этом сезоне по краю меняют почти полумарафонскую дистанцию трубопроводов тепловых магистралей - 19,2 км. Еще 10,5 км труб заново «переоденут» в теплоизоляцию. Повезло и жителям Амурска – там больше километра старых труб заменят на современный касафлекс (гибкие стальные гофрированные трубы, которые можно монтировать без прокладки каналов).

Не отстают от прогресса и те организации, что занимаются водоснабжением и водоотведением. План на этот год – переложить с использованием композитных материалов 58,6 км водопроводных и канализационных сетей. Это должно повысить надежность, срок эксплуатации сетей и снизить технологические потери.

- Основные усилия организаций коммунального комплекса направлены на применение долговечных труб из полимерных материалов. При ремонте электрических сетей также ежегодно растет объем использования изолированного провода СИП, что позволяет сократить число аварий в сетях, повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, - уточнил Анатолий Литвинчук.

Береги киловатты с лета

Хабаровский край старается не отставать от веяний технологической моды, поэтому у нас все больше внимания уделяют разным фишкам, способным минимизировать неоправданные потери энергии. Причем касается этот тренд и жилого фонда, и различных предприятий и организаций.

В рамках Федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ради экономии бюджетных финансов в этом году были заключены три контракта на модернизацию уличного освещения в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Советской Гавани.

Работы на общую сумму 37 млн рублей выполнены за счет средств инвестора – частной компании из Хабаровска. В городах установлены 3300 светодиодных светильников, собирали их на базе энергосервисной фирмы в дальневосточной столице. По предварительным подсчетам, этот проект даст ежегодно экономию средств налогоплательщиков в сумме 10 млн рублей.

- Территориальными сетевыми организациями при проведении ремонтных работ широко применяется замена обычного провода на самонесущий изолированный провод. До конца 2018 года планируется выполнить энергосберегающие мероприятия по замене 69 км проводов и установке приборов учета на общую сумму 71 млн рублей. В результате принятых мер потери электрической энергии снизятся в целом по краю на 0,1%. Но экономический эффект при этом составит 6,2 млн рублей, - проинформировали в министерстве ЖКХ края.

Всё в дом

Что еще важно при подготовке жилищно-коммунального комплекса края к работе в отопительный период? Если вы сказали – запасти топливо, то оказались совершенно правы!

И тут нас ждет небольшой казус. Даже и не такой уж небольшой: в этом году в северные районы края (а шанс замерзнуть зимой, как понимаете, там выше всего) завезут 42,1 тыс. тонн топлива для дизельных станций и котельных. А в прошлом году завозили 86 тыс. тонн! Думаете, решили сэкономить краевые власти на простых людях? Не стоит сразу гневно раздувать ноздри. Вдвое снизить расходы позволила тщательная модернизация дизель-электростанций и котельных в отдаленных районах. Поэтому необходимый КПД можно будет получить куда меньшими затратами.

Всего по установленному заданию в навигацию 2018 года в северные районы края с ограниченными сроками завоза грузов планируется доставить 19,4 тыс. тонн угля и 22,7 тыс. тонн нефтепродуктов.

В пунктах перевалки на сегодняшний день заготовлено 16 тыс. тонн угля. Завезено 11,6 тыс. тонн нефтепродуктов. Завершить кампанию по завозу топлива необходимо в октябре. Общие затраты на централизованную поставку топлива в северные районы - 1,8 млрд рублей.

Центральные и южные районы края тоже встретят зиму с запасами - к началу отопительного периода на складах объектов коммунальной энергетики планируется накопить полуторамесячный запас топлива в объеме 37,1 тыс. тонн угля и 4,9 тыс. тонн нефтепродуктов.

Мария Левина