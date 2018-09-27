Фургал : На первом месте – интересы дальневосточников

Жители Хабаровского края в минувшее воскресенье выбрали нового губернатора – сделали ставку на перемены. Представителю «Единой России», действующему главе региона Вячеславу Шпорту, подавляющее большинство голосовавших предпочло кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Фургала. За него отдано без малого 70% голосов – вдвое больше, чем за его конкурента.

В Центральной избирательной комиссии России выборы признали состоявшимися, а результаты обработки бюллетеней не вызывающими сомнений. В понедельник Сергей Фургал встретился с журналистами и рассказал, какими вопросами займется в первую очередь, вступив в должность губернатора, и как будет строить свою работу в дальнейшем.

Плохо везде. Где хуже?

В ходе пресс-конференции он неоднократно повторил: главное для него – интересы дальневосточников. Поэтому в диалоге с федеральным центром акцент будет делаться на нуждах нашего региона.

- Первое, что я сделаю, выполнив формальные процедуры и вступив в должность, это соберу специалистов, чтобы понять ситуацию, сложившуюся в Хабаровском крае, - прокомментировал один из вопросов, поступивших от журналистов, Сергей Фургал. – Для меня не совсем понятно, где мы сейчас находимся. Я понимаю точно, что в крае не очень хорошее положение по всем параметрам. Это объективно, иначе люди не голосовали бы так, как проголосовали. Поэтому нужно учесть все допущенные ошибки и срочно начинать их исправлять.

При этом он дал понять, что в краевом правительстве произойдут кадровые перемены. Однако озвучивать детали не стал, подчеркнув, что в приоритете – эффективность помощников и экономическая целесообразность.

- Допустим, посмотрим структуру правительства. Сколько там заместителей? Я не знаю. Я для себя вижу столько-то. Если их сейчас больше, значит, избыточные будут сокращены, а высвободившиеся материальные ресурсы нужно будет направить туда, где в них наиболее острая потребность. При этом будут учитываться мнения людей. Люди говорят: дайте нам медицинскую помощь, врачей. Если у тебя есть понимание, как это сделать, ты делаешь. Если нет понимания, выйдешь и скажешь: у меня врача нет. Но если сегодня нет участковой больницы, значит, нужно поставить две скорые помощи, посадить две врачебные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь, в том числе диагностическую, - объяснил на примерах Фургал.

Впрочем, конкретные решения появятся после того, как будет закончена аналитическая работа.

- Необходимо посмотреть такие вещи, как бюджет: как он распределен, каковы остатки, резервы, долги, кредиты. Посмотреть структуру кредитов. Если это коммерческие кредиты и они не работают на промышленность края, на экономику, то нужно будет подумать, как от них избавиться. Нужно будет посмотреть законодательство: какие законы на рассмотрении, какие уже приняты. Это долгая работа, не на один день. Но выполнить ее нужно в кратчайшие сроки. Тогда будет понятно, от чего нужно отказаться, а где что-то передвинуть. Вопросов множество. И когда будет понятно, где мы находимся, будет поставлена стратегическая задача – на 3 месяца, на 6 месяцев, на год, два, три, пять. И под это будет разработана тактика, - рассказал депутат.

Согласие – мать порядка

В ходе общения с журналистами вновь избранный губернатор подчеркнул: в своей работе он намерен придерживаться интересов своих избирателей и политики президента России. - Я полностью поддерживаю политику президента. (Пауза) Полностью! И это не пустые слова.

Высказывание вызвало замешательство.

- Из ваших слов следует, что вы согласны с политикой, которая проводится на территории Хабаровского края и Дальнего Востока, - высказал недоумение один из журналистов.

- Секундочку! Я сказал: я согласен с политикой президента! И если вы понимаете, что это такое, то поймете: есть хозяйственная политика, а есть политика президента, - возразил Сергей Фургал.

Завязалась дискуссия.

- Вы считаете, в политике правительства есть разночтения с политикой президента?

- Я считаю, что в политике президента есть множество разночтений, и не все, что делается правительством в экономической и социальной сферах, мне нравится. Я сторонник политики регионального эгоизма. Не сепаратизма! Я хочу, чтобы в Хабаровском крае оставалось немножко больше того, чем сегодня. Сначала – Хабаровский край, потом все остальное.

- Сегодня в России – капитализм. Власть защищает интересы правящего класса – буржуазии. К какой части буржуазии вы себя относите?

- Еще раз повторю! Это искренний ответ, услышьте меня! За меня проголосовали люди, поэтому я буду работать только в интересах жителей Хабаровского края. Если бы меня протолкнула, как вы называете, буржуазия, что невозможно (я никогда бы на это не пошел!), тогда бы этот вопрос и возник. Сейчас он излишен. За меня голосовали люди!

Проси больше!

Однако, как ни крути, без «буржуазии» светлое будущее едва ли осуществимо. Учитывая специфику Дальнего Востока, наведение мостов между властью и промышленниками – материя очень тонкая. Ставленник ЛДПР на посту главы региона это вполне понимает. Более того, некоторые экономические расчеты он уже производил. В 2010 году Сергей Фургал окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ, получил диплом магистра экономики.

- Я защищал работу, которая называлась «Диспропорция в развитии регионов Российской Федерации на основе Дальнего Востока». На примере энергетики и логистики я объяснял, почему Хабаровский край не может развиваться как центральная Россия, - напомнил Фургал. А говоря про взаимоотношения с бизнесом и привлечение инвестиций, включая федеральные, объяснил: инвестиции только приветствуются, и чем их больше – тем лучше.

- Мы исходим из логики: проси много – что-нибудь сбудется. Поэтому я лично за любой крупный проект. Это привлечение федеральных денег. Если в правительстве страны решат, что нужно строить мост на Сахалин, – я обеими руками «за». Потому что это не только мост, но и дороги: железная, автомобильная; это развязочные станции и все остальное. Кто же откажется от денег, которые идут к нам? Для инвесторов, которые хотят работать в Хабаровском крае, будут созданы самые благоприятные условия, при условии, что они будут зарегистрированы здесь, будут платить налоги здесь и помогать развивать край. С правоохранительными органами, прокуратурой и другими организациями, которые каждый день давят на бизнес, будем договариваться, чтобы их не трогали. Если я узнаю, что кто-то создает помехи для бизнеса, берет откаты, буду наказывать по закону, строго. Но только если бизнес будет работать на законных основаниях, - высказал принципиальную позицию Сергей Фургал. Он пообещал также, что будет помогать отстаивать интересы существующих в крае промышленных предприятий в получении госзаказов.

В то же время новый губернатор постарался внести ясность: будучи абсолютно системным политиком, он прекращает политическую работу, переключаясь исключительно на хозяйственную.

- В управлении краем политики как таковой быть не должно. Должны присутствовать логика и правильная организация жизни, - обозначил один из своих приоритетов Сергей Фургал. – Я не хочу и не буду никого обманывать. Если у меня вдруг что-то не получится, хотя я сомневаюсь в этом, не буду держаться за место.

Официальное вступление в должность нового губернатора Хабаровского края, как сообщили в избиркоме, состоится на следующей неделе. К тому времени Фургал пообещал прекратить свои полномочия депутата Государственной думы. Уходящий в отставку Вячеслав Шпорт уже поздравил своего преемника и пожелал ему успехов в работе.

Напомним, Сергей Фургал баллотировался на пост главы края второй раз. В 2013 году он проиграл Шпорту, набрав всего 19% голосов избирателей против 64%, отданных основному сопернику.

Алексей Стахов

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Сергей Фургал: Когда меня поздравляют: вот, теперь Вы губернатор, я говорю: «С чем поздравляете? С тем, что я засунул голову в хомут?». Я отдаю себе отчет: теперь нужно тащить этот груз! Есть поговорка: взялся за гуж – не говори, что не дюж. Раз я взялся – значит, буду тащить!

Во главу угла нужно поставить интересы своего региона и тех людей, которые в нем живут. Это такой нормальный человеческий эгоизм: сначала для своих, а потом уже делиться с другими. Делиться, конечно, надо, но только после того, как своим дал.

Сергей Иванович Фургал

Родился 12 февраля 1970 года в Амурской области (с. Поярково, Михайловский р-н) в многодетной семье.

Имеет два высших образования: в1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело"; в 2010 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ, защитив степень магистра по специальности "Государственное и региональное управление".

В 1992-1999 годах работал в Поярковской центральной районной больнице (терапевт, невролог).

С 1999 года занимался предпринимательской деятельностью в Хабаровском крае. Специализировался на импорте товаров из Китая, торговле лесоматериалами. В 2000-х годах был генеральным директором компаний "Алькума" (торговля лесоматериалами) и "Миф-Хабаровск" (сбор лома черных металлов).

В 2006 году возглавлял Дальневосточный филиал Государственной экспертизы проектов МЧС России.

В 2005-2011 годах - координатор Хабаровского регионального отделения ЛДПР. С 2005 по 2007 - депутат от ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края.

С 2007 года - депутат Государственной думы (избирался в 2007, 2011, 2016 гг.). С 5 октября 2016 года - первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Член фракции ЛДПР.

Согласно данным Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю на 2018 год Сергей Фургал является учредителем ООО "Производственная компания "Хабаровскметаллторг", ООО "Миф-ДВ", ООО "Дальпромснаб" и других.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 4 млн 655 тыс. рублей, супруги - 465 тыс. рублей.

Отмечен благодарностью правительства РФ (2016).

Женат, имеет троих детей. Супруга - Лариса Павловна Стародубова, предприниматель, является учредителем ООО "Сталком", ООО "Торэкс-Хабаровск", ООО "Управляющая компания "Амурсталь". Один из сыновей, Антон (род. в 1991 г.), индивидуальный предприниматель, член ЛДПР.

Наряду с Сергеем Фургалом в представительных органах власти работают его братья: Вячеслав - депутат Законодательной думы Хабаровского края, Алексей - депутат Законодательного собрания Приамурья, Юрий - депутат города Зеи. Все трое представляют партию ЛДПР.