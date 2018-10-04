Власть в Хабаровском крае: I have a dream

28 сентября поставлена жирная точка в соревновании за пост высшего должностного лица Хабаровского края. В присутствии четырехсот с лишним человек лидер избирательной гонки Сергей Фургал официально стал губернатором. Впечатления от действа – в обзоре нашего корреспондента.

Не ищите в этом знаков

Церемония, уложившаяся примерно в академический час, подарила целый ряд примечательных музыкальных ассоциаций. Почему в заголовок вынесено название хита группы «Abba» (или, если быть точнее – цитата из самой известной речи Мартина Лютера Кинга), мы еще объясним. А вот о том, что навеяли звучавшие до и во время мероприятия аккорды, расскажем сразу.

Гостей инаугурации, которые собирались, учтиво приветствуя друг друга и рассаживаясь под чутким руководством службы протокола, в фойе приветствовал камерный квартет. Многие наверняка прошли мимо, отметив платья и милые лица исполнительниц (все-таки подавляющее большинство приглашенных составляли мужчины в самом расцвете), а вот мы уловили минорную вариацию «Yesterday», легендарной композиции битлов, буквально за полчаса до начала. И подумали было, что имеет место некая неуловимо тонкая диверсия в отношении нового главы региона. Но прямо перед тем, как часы пробили шестнадцать ноль-ноль, скрипачи залихватски завели «Чардаш» итальянского композитора Монти. Ну знаете, такая бравая мелодия, трам-пам-пара-парам?

В общем, поверьте на слово, это было занятно. Как будто средствами музыкальной палитры воспроизвели все тяготы прошедших двух туров выборов, с битвой троллей в соцсетях, то ли фейками, то ли реальными договоренностями двух основных кандидатов и массой жалоб от штабов обеих сторон в региональный избирком и «внутренние органы». То, что минор для одних вылился в мажор для Сергея Фургала, вполне логично – именно ему отдали свои голоса около 70% жителей края, пришедших на участки 23 сентября.

Еще одним музыкальным сюрпризом стало исполнение государственного гимна. Его спели местные знаменитости – мужской квартет «Триумф». На аналогичном мероприятии с участием Вячеслава Шпорта пять лет назад гимн звучал в исполнении военного оркестра, без слов.

Кстати, в это раз и виновник торжества пытался подпевать. Насколько попадал в ноты, не ручаемся – стояли далеко, но рот открывал и воздух набирал полной грудью.

И, забегая вперед, порадуем вас, дорогие читатели, еще одним музыкальным презентом. Его преподнесли гостям сразу после того, как новоиспеченный губернатор обратился с мини-посланием к жителям края. Детский ансамбль с детской же непосредственностью выдал песню «Самая главная в жизни профессия – быть человеком». Просто приведем слова последнего куплета: «Пусть к тебе придёт удача, если честно ты прожил. Пусть судьба тебе назначит то, чего ты заслужил»…

И папочку возьмите

Насчет того, что заслужил Сергей Фургал не только «народную любовь», но и зоркое око «старших товарищей», ему напомнил заместитель полномочного представителя президента в ДФО Олег Скуфинский. Сам полпред в Хабаровск не явился, он в это время представлял приморцам врио губернатора соседнего региона Олега Кожемяко.

- Теперь важно исполнить все данные людям обещания и поручения Президента Российской Федерации по реализации национальных проектов, развитию экономики и социальной сферы Хабаровского края, - сказал Скуфинский после нескольких поздравительных фраз. А еще добавил, что в полпредстве будут внимательно за этим смотреть.

Чтобы Сергей Иванович не промахнулся с исполнением наказов, заместитель полпреда вместо принятого в таких случаях приветственного адреса вручил пухлую красную папку – «с поручениями», как прокомментировал ее содержимое Скуфинский.

Чуть более торжественным выглядело на этом фоне выступление спикера законодательной думы края Сергея Луговского. Он – единственный, кто принес Фургалу букет цветов (это была приличная охапка красных роз, лаконично перетянутых лентой).

- Жители Хабаровского края оказали вам высокое доверие. Безусловно, это большая честь. Но с этого момента на ваши плечи ложится и огромная ответственность за будущее нашего региона. Хабаровский край имеет большой потенциал. Благодаря вашим предшественникам на этом высоком посту регион получил серьезную поддержку руководства страны, - одновременно поздравил и напомнил «о былом» Луговской.

Да, конечно, этим торжественным речам предшествовало вручение новому губернатору удостоверения и так называемого должностного знака (той самой громоздкой цепи, которую вешают на шею). Сделал это председатель региональной избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

Весь список, пожалуйста!

Нет, весь список приглашенных мы вам не огласим. В бумаги организаторов не заглядывали, сидевших в зале филармонии поименно не переписывали. Но кое-кого заметили!

Во-первых, Сергея Фургала сопровождала жена – Лариса Стародубова. До дня инаугурации о ней было известно только, что она владеет половиной акций ООО «ТОРЭКС», которое в прошлом году приобрело завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. Информацию об этом в региональный избирком Сергей Фургал подал некорректно, что было указано в информационных плакатах о кандидатах. В ночь после повторного голосования тогда еще не в «белом доме», а в своем предвыборном штабе на улице Фрунзе, он счел этот факт не имеющим значения.

- Я уже 11 лет в Государственной Думе, до этого 2 года в краевой думе. Я каждый год подаю декларацию, в том числе и моя супруга, это понятно. Было правило, что доли в компаниях, которыми супруга владеет, но не управляет (а ими управляет управляющая компания), никогда не показывались, потому что они не приносят дохода. А на этих выборах произошло изменение, и, соответственно, нужно было вносить. А так как брали данные со сведений о доходах, которые были в ГД РФ… Раньше же никто никогда не вносил. Ну это мелочь ничего не значащая, - изложил свое видение ситуации теперь уже действующий губернатор.

Из родственников мы также приметили на торжестве старших братьев – Алексея Фургала (которого многие СМИ успели назвать депутатом Заксобрания Амурской области, но он был им в прошлом созыве, до 2016 года, а ныне, судя по данным из открытых источников, возглавляет торговый дом «Амурсталь»), Вячеслава Фургала (депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР, работающего на постоянной основе) и сестру Галину Шохину (хабаровскую предпринимательницу, которая представляется консультантом по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Приглашение получили и все члены краевого правительства. Были почти все, в том числе руководивший предвыборным штабом Вячеслава Шпорта первый зампред Виктор Марценко.

Кстати сказать, сразу же после вступления в должность Сергей Фургал отправился на внеочередное заседание с министрами, которые сразу же получили приставку «и.о.». А уже на следующий день стало известно, что с восемью из них уже расстались (по любви или по принуждению, нам неведомо, но факт есть факт – на сайте khabkrai.ru несколько строчек пусты). Недосчитались мы вице-губернатора Сергея Щетнева, первого зампреда по вопросам внутренней политике Виктора Марценко, первого зампреда по экономическим вопросам Василия Шихалева, зампреда по вопросам социального развития Владимира Чаюка, зампреда по вопросам безопасности Ивана Ильца, министра социальной защиты населения Николая Цилюрика и министра - руководителя секретариата Виталия Тюлькина. Еще до инаугурации заявление об увольнении подала министр юстиции – полномочный представитель губернатора в законодательной думе региона Ирина Шашкова.

Ну и к вопросу о заголовке. Свои мечты губернатор Фургал озвучил в трехминутной речи, которую он произнес под занавес знаковой для себя церемонии. Приводим полностью, чтобы каждый мог оценить самостоятельно.

* «У меня есть мечта» (англ.)

Ольга Шабалина

Фото автора

Обращение губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к избирателям:

Уважаемые жители Хабаровского края!

Прежде всего я хочу поблагодарить вас за доверие, которое вы мне оказали. Ваша поддержка – это фундамент, на котором мы будем выстраивать всю нашу работу.

Сразу хочу подчеркнуть: я не отказываюсь от главного пункта своей предвыборной программы – создания в Хабаровском крае правительства, основанного не на партийной принадлежности, а на принципах профессионализма и компетентности. Эту работу мы уже начали. Обещаю представить вам состав нового правительства в ближайшее время.

Мы ждем предложений от всех политических сил, заинтересованных в совместной работе. Я считаю, что на этих принципах должно строиться не только управление Хабаровским краем, но и взаимодействие всех регионов Дальнего Востока.

Мы должны объединиться, чтобы вместе отвечать на вызовы сегодняшнего дня, чтобы общими усилиями развивать территории всего нашего федерального округа. Разумеется, в этом нам не обойтись без помощи федеральных ведомств и участия полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

Я уверен – Хабаровский край имеет все, чтобы стать инициатором и локомотивом этого объединения, лидером экономического и культурного развития Дальнего Востока.

Помимо диалога с соседями, я надеюсь на плодотворное сотрудничество с федеральным центром. Нам необходимо активнее участвовать в федеральных проектах, которые помогут развитию нашей с вами экономики. Мы должны сами разрабатывать и предлагать центру проекты по развитию Дальнего Востока.

Все, что мы будем делать, мы будем делать на благо Хабаровского края и нашей страны. Но главное – за большими проектами мы не должны забыть о людях, их ежедневных заботах и проблемах. Мы должны развивать здравоохранение, образование, заботиться о пенсионерах, остановить отток населения.

Я хочу, чтобы люди мечтали жить на Дальнем Востоке. Я хочу, чтобы они стремились приехать в Хабаровский край и остаться здесь навсегда. Я хочу, чтобы у тех, кто родился и вырос здесь, было много реальных поводов для