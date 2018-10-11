Свойства снега в Хабаровске: У Гроо были

О прокурорской привычке лезть в муниципальный асфальт. Тень подозрений нависла над начальником управления дорог и благоустройства администрации Хабаровска

Очередная поверка правоохранителями деятельности управления дорог и благоустройства хабаровской мэрии вызывает у горожан почти спортивный интерес: чем же закончится дело на этот раз? Новыми стотысячными штрафами для Гроо или его новым прошением об увольнении по собственному желанию?

Блюстители закона вновь появились в коридорах городского благо-асфальтового управления 8 октября, рано утром. Это случилось ровно через 11 месяцев после возвращения Олега Гроо в свой кабинет. 7 ноября 2017 года он вновь сел в поспешно покинутое ранее кресло, так и не объяснив хабаровчанам причин своих метаний. До сегодняшнего дня хранили молчание и следователи.

- По версии следствия, с 2016 года и по настоящее время к начальнику управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска неоднократно обращались представители строительной организации, возводящей комплекс жилых домов в Индустриальном районе Хабаровска. С просьбой выдать согласие на строительство примыкания к дороге, по которому планировалось осуществлять автомобильное движение. Фигурант уголовного дела отказывался выдавать согласие на это строительство под надуманными предлогами. В связи с этим у строительной организации могли возникнуть сложности по вводу в эксплуатацию части жилых домов, что привело бы к нарушению прав дольщиков, - сообщил 9 октября нынешнего года Илья Гудков, старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 54-летнего начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска по материалам прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

В городской администрации не принято выносить сор из избы. Накануне официального сообщения представителей следственного комитета в мэрии упорно настаивали на том, что волноваться о судьбе главного городского благоустроителя нет никакого повода.

- Олег Гроо сегодня присутствовал на аппаратном совещании, работа проходила в штатном режиме. О сотрудниках полиции мне ничего не известно, — успокаивала журналистов по телефону, в день обыска, 8 октября Мария Щинова, пресс-секретарь администрации Хабаровска.

Прокурорские работники, по инициативе которых следственный комитет как раз и начал разбираться в препятствовании законной предпринимательской деятельности, к господину Гроо уже давно имели целый список претензий. Но в начале противостояния, по его собственному мнению, это были всего лишь придирки, которые носили характер сезонного обострения.

- Сейчас прокурорское представление мы будем обжаловать в суде. По итогам судебного разбирательства я вам что-то смогу сказать, а пока говорить преждевременно. Это предвзятое отношение работников прокуратуры к нашему управлению, которое мы наблюдаем, ну, примерно с начала снегопада, – откомментировал Олег Гроо летом 2015 года один из первых своих 50-тысячных штрафов.

Административное взыскание было наложено на чиновника тогда по иному поводу. Но история трехлетней давности тоже была связана с взаимоотношениями Олега Гроо и предпринимателей, занятых дорожным строительством. Прокуратура г. Хабаровска в рамках задания прокуратуры Хабаровского края проверяла законность заключения управлением дорог и внешнего благоустройства администрации краевого центра трех муниципальных контрактов, подписанных 30 марта 2015. Они предполагали проведение ямочного ремонта автомобильных дорог города.

Прокуратура установила нарушение требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Вместо заключения контрактов на основе конкурентных способов определения подрядчика, контракты заключены с единственным исполнителем.

В связи с этим и похожими по сути нарушениями по постановлениям прокурора г. Хабаровска начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации г. Хабаровска Олег Гроо привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ в виде штрафов. Их общая сумма очень скоро превысила 100 тысяч рублей. Впрочем, суммы в контрактах, заключенных с нарушениями, тоже подбирались к сотням. Только не тысяч, а миллионов рублей. Они оплачивались из казны мэрии. То есть из карманов горожан. Но вполне законный интерес местных жителей об этих делах, выраженный вопросами моих коллег, лишь раздражал руководство управления дорог.

«Снег имеет свойство таять», «Я не лезу в телевидение, а вы не лезьте в асфальт», - авторство этих перлов, хорошо запомнившихся дальневосточникам, мои оскорбленные коллеги приписывают как раз тем начальникам, которые спешно уволились из управления летом прошлого года. Правда, Гроо после этого успел восстановиться в должности. Надолго ли, станет ясно после завершения следствия и суда, если в нем возникнет необходимость. Окончательная правовая оценка чиновникам, смотрящим за хабаровскими дорогами, пока что не дана. Оценку же Гроо как руководителя, попытался дать мой коллега, Михаил Карпач. Его обширный материал об одной из застаревших Российских бед – дорогах, можно прочесть на стр.5 этого номера нашей газеты, в материале «Завидуй, столица!».

Михаил Сергеев