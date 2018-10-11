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В коридорах власти Хабаровского края: Гляну на село
Сергей Фургал пообещал больше внимания сельским жителям Хабаровского края и сделал кадровые сокращения.
Губернатор края объявил о сокращении поста министра края – уполномоченного по вопросам «Дальневосточного гектара». Глава региона объяснил это избыточностью должностей и дублированием функций: к чему лишние траты? При этом, состоянию сельских местностей Фургал пообещал уделять первостепенное внимание.
Губернатор высказался категорично: расходы на правительственный аппарат необходимо урезать на 20-25%. Сэкономленные финансы помогут сократить долги региона. На сегодня их сумма оценивается в 47 – 50 млрд рублей и нуждается в уточнении. Поэтому, как ни печально, от чего-то придется отказываться, с кем-то прощаться.
Первыми жертвами, как уже было сказано, стали управленцы. Это сотрудники реорганизуемых ведомств: министерства юстиции и министерства пищевой и перерабатывающей промышленности.
- Органы власти мы будем структурировать под конкретные отрасли, за которые будет отвечать один человек. Например, по сельскому хозяйству сейчас есть минсельхоз, есть министерство пищевой и перерабатывающей промышленности. Но не может сельское хозяйство отдельно работать от переработки и торговли. Поэтому они войдут в единое министерство, - объяснил свое видение Сергей Фургал на состоявшейся встрече с главами муниципалитетов Хабаровского края.
Ключевая идея - централизация управления, чтобы задачи, которые будут ставиться перед чиновниками, не растекались по ведомствам, а доходили «до самого низа». И чтобы за каждое порученное дело отвечало конкретное должностное лицо. При этом заявлено о сокращении числа зампредов правительства. При экс-губернаторе Вячеславе Шпорте их было 18. О новой организационной структуре и штатном расписании говорилось на правительственном аппаратном совещании 1 октября. Правда, пресс-служба губернатора распространила эту информацию выборочно.
Вместе с тем, губернатор поспешил успокоить: оптимизация не отразится на социальных обязательствах, взятых региональным правительством перед гражданами.
- Во всем, что касается социалки, села, здравоохранения и образования - снижения не будет, - пообещал Сергей Фургал.
Более того, губернатор высказал твердое намерение увеличить внимание этим сферам.
- Я поставил задачу в приоритет: развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае. Даже не с целью наполнения собственным продовольствием, а как социально важное направление сохранения населения на территории села. Кроме этого намечена большая программа по строительству в сельской местности, по малоэтажному деревянному домостроению. Большая программа строительства школ, детсадов, ясель, объектов соцкультбыта. Сегодня пересматриваем программу по «Земскому доктору». Селу будем придавать особое значение, — уверил глава региона.
Кто именно из руководителей займется поставленными задачами, чиновник не рассказал. Сообщения о новых назначениях в краевом правительством пока отсутствуют.
Никита Краско
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