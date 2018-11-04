В Хабаровске выбирают уникальное название для нового аэропорта на старом месте

По всей стране общество озадачено одной из насущных проблем России – надо успеть дать имена 45 аэропортам страны. Разгораются нешуточные страсти, разворачиваются информационные баталии, ожидаются наглые инсинуации и провокации. В процессе столь нужной и своевременной акции для современного российского общества ожидается масса лузлов и не меньшее количество хайпа.

Недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский через свой телеграм-канал предложил аэропорт в Орле назвать именем главного КПРФовца Зюганова. В 7-й столице поступили мудрее - никакого волюнтаризма, никакого любительства. Только широкая кампания. Общественная палата Хабаровского края по проекту «Великие имена России» (голосование по имени аэропорта г. Хабаровска) развернула акцию по сбору подписей за громкое имя.

Для придания высокого градуса гражданского понимания сего ответственного момента в Хабаровске прошли общественные слушания. Представители аэропорта как в отставке, так и действующие считают, что новый объект имеет право носить имя авиатора Бориса Езерского. Именно он настоял на строительстве аэропорта неподалеку от города. В противном случае, по словам заслуженного пилота, мы бы мотались в Переясловку или еще чего – в Анастасьевку.

Станислав Сливко, кандидат исторических наук, привел с его точки зрения неоспоримые доводы в пользу имени летчика Михаила Водопьянова, что перелетом по маршруту Хабаровск – Александровск-Сахалинский 9 января 1930 года на самолете «Юнкерс» открыл эру регулярного пассажирского сообщения в крае. Для подтверждения своих слов он передал толстую пачку копий архивных документов и публикаций в прессе. Чувствуется академический подход.

Представители малых и коренных народностей напирали более на эмоции, когда предложили в качестве имени аэропорта три кандидатуры: Дерсу Узала, проводника разведчика и картографа Владимира Арсеньева; советского снайпера, но Героя России Максима Пассара; голос Севера – певца Кола Бельды.

Выступающие мне буквально глаза раскрыли, сообщив, что воюющий под Сталинградом товарищ Пассар стрелял только в высших офицеров вермахта. Однако, это что-то новое о советском снайпере, о чем факты и документы той поры умалчивают.

Жаль, что такой удивительный факт никак не прокомментировал военный историк Александр Филонов, что, в свою очередь, тоже назвал три кандидатуры. Стратег XIX века Муравьев-Амурский прирезал России без малого миллион квадратных километров. Летчик от бога Илья Мазурук. Стратег XX века Василевский, чей план молниеносной войны привел к отсутствию Маньчжурии на современных картах. При этом Филонов отметил, что коварный Владивосток собирается нагло имя Муравьева-Амурского у нас отжать, да и про Дерсу Узала любители из порто-франко поговаривают, что он, дескать, более приморский, чем хабаровский.

Имеют место быть и более экзотические предложения. В свое время, таки да, Давид Бен-Гурион взял на себя все грехи за работу нового (но на старом месте) аэропорта вблизи Тель-Авива. Об этом собравшимся рассказала доцент ТОГУ Марина Романова: «Как известно, шаббат (не рабочая суббота) священна для всех иудеев. Неработающий по этой причине большой аэропорт - нонсенс. И тут Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, заявил, что все грехи перед господом за попрание одного из серьезных канонов иудаизма он берет на себя». С тех пор аэропорт носит его имя. Так что мешает нашему новому аэропорту носить имя товарища Черного, председателя хабаровского крайисполкома и первого секретаря хабаровского крайкома КПСС? Такое предложение выдвинула коллега, что в свое время видела Алексея Клементьевича в работе. Хабаровский край и по территории сравним с Израилем, и по значению не менее важен. У них – аэропорт Бен-Гурион, у нас – Черный аэропорт. Звучит! Жаль, не проканает: организаторы решили, что имена политических деятелей последнего столетия нельзя использовать.

Иные выступающие рекомендовали вначале провести большую информационную работу, в том числе и в социальных сетях. Отмечая, что нынешний электорат среднего возраста, а также молодежь и подростки мало что знают про деяния большинства кандидатов. В последующих выступлениях звучали тонкие намеки на обстоятельства с оттенком веротерпимости и толерантности. Дескать, прежде чем дать имя того или иного выдающегося деятеля, стоит подумать, как на это могут прореагировать соседи из других стран или иные группы населения. Я так понимаю, это про графа, что у соседей за речкой отжал солидный кусок землицы, и про советского маршала, под чьим руководством наши вломили японцам по самое «не балуйся» в 1945-м? В таком случае и Хабаров, за имя которого ратовали иные почетные граждане, вызывает вопросы. Дерзкий на руку был Ерофей Павлович…

Я вот чего думаю. Если обновлённый аэропорт будет иметь те же самые «болячки», что и наш старый, то не стоит и огород городить, и тратить время, силы и ресурсы на споры об имени. Тут никакие перестановки кроватей, простите, перестройки полос не спасут и новые занавески-вывески не помогут. Если из-за паршивого наземного обслуживания борта не будут взлетать или того хуже – будут падать, не долетев, если будут по-прежнему дикими цены на билеты, если останутся проблемы с сохранностью багажа, если в буфетах аэропорта будет просто космический ценник… Да много каких «если» возникает после вдумчивой беседы с техническим персоналом и менее осведомленными сотрудниками правоохранительных органов. Но это мое, особое мнение.



А какое имя, по вашему усмотрению, может носить новый аэропорт 7-й столицы?

Пока что предложены: граф Н.И. Муравьев-Амурский, адмирал Г.Н. Невельской, авиатор Б.Г. Езерский, летчик И.П. Мазурук, маршал А.М. Василевский, снайпер М.А. Пассар, проводник Дерсу Узала, первопроходец Е.П. Хабаров, писатель B.П. Сысоев, писатель Н.Н. Наволочкин, авиаконструктор А.Н. Туполев.

Анкетирование продлится до 7 ноября. Свои предложения можно направить на электронный адрес o.p.apparat@adm.khv.ru, озвучить по телефону (4212) 46-18-78 или на официальном сайте великиеимена.рф. По итогам сбора предложений будет сформирован шорт-лист из трех имён-претендентов. С 8 по 30 ноября на сайте проекта пройдет народное голосование по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя». Победителя объявят 5 декабря, после начнется конкурс на оформление аэропорта.





Андрей Дунаевский