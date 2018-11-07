Картина столичного шика на амурском берегу

Наш обзор о реконструкции одного из главных мест притяжения хабаровчан и гостей дальневосточной столицы (да-да, по-прежнему столицы, невзирая на околополитические пересуды) - набережной краевого центра.





Не было бы счастья

Право, не знаю, сколько раз в новейшей истории Хабаровского края будут упоминать небывалое наводнение, случившееся в 2013 году, но отрицать его роль в преображении городов и поселков региона никто в здравом уме не станет. Нет, конечно, автор этих строк не свихнулась, надышавшись во время прогулки по набережной глубоко осенним, а оттого не слишком ласковым амурским бризом. Просто посмотрела по сторонам, немного проштудировала строительную отчетность и, что главное, узнала, что по этому поводу думают горожане.

Берег Хабаровска пять лет назад стал фронтом, по одну сторону которого являла свою мощь неистовая стихия, а по другую – пытался противостоять ее натиску человек. Когда все утихло, «зона боевых действий» оказалась сильно потрепана. Настолько, что годами перманентно разрушающееся наследие былых времен окончательно и безоговорочно пришло в негодность.

Так и родился, наряду с восстановлением жилья и инфраструктуры, замысел приведения высоких берегов Амура в вид, достойный европейских столиц. А что? Если планировать, то только с размахом. Мы разве не заслужили?

Забегая вперед, скажем, что уже на этапе практических работ авторы проекта начали сами себе усложнять задачу – в перспективе имеющуюся набережную соединить с облагороженной береговой линией в южной части Хабаровска, там, где арена «Ерофей» и затон.



- Если говорить о набережной дамбы в Индустриальном районе, то там строится торгово-развлекательный центр с аквапарком. Это все есть в задании и будет проработано практически до затона, до РЭБ флота. Две набережные надо будет соединить: участок, включающий набережную Невельского от Уссурийского бульвара, и участок с другой стороны, вокруг Кавказской, – это все должна быть единая набережная. Это очень большой проект, – делился еще весной с журналистами главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев.

Большой проект? Это мы еще про экстрим-парк, экопарк, художественно-выставочный зал и прочие идеи не рассказали!А пока… С весны хабаровская набережная от речного вокзала до Амурского утеса была перекопана и перекрыта для простых смертных. Ну, конечно, можно было, «забившись» с друзьями, что «море по колено» и «забор этот ваш всего-то два метра», преодолеть полотно из сетки-рабицы. Для того только, чтобы удостовериться: ремонтируют, облагораживают, а не просто так мирным гражданам гулять не дают.Когда ограду демонтировали, взору открылась расширенная пешеходная зона, параллельно которой появились велодорожки (ох уж эти вечные недоразумения между колесящими и топающими!).Чуть позже здесь планируют запустить механическое приспособление, делающее доступными прогулки у воды даже инвалидам-колясочникам.



А я иду, шагаю…

Комфорт – не единственный плюс обновления. На случай, если великая дальневосточная река вновь встанет на дыбы, под плитку уложили геотекстиль. Он предотвратит основание от размыва в случае очередного наводнения. Легкий наклон самой набережной, не особо заметный обычному глазу, не даст воде легко захватить территорию. Лестницам, обрамленным в бетон и гранит, вода тоже не так страшна.

Между прочим, переделке подверглись не только ступени в непосредственной близости от речной воды. Спуск к воротам стадиона им. Ленина от улицы Шевченко пережил апгрейд практически как в строках «Интернационала». Старье разрушили до основания, а затем – уже достраивают «новый мир» - с фонарями и скульптурами львов.

А вот лестничные марши от Комсомольской площади к набережной еще ждут своего часа. Их реконструкция намечена на следующий год – после тщательных геологических изысканий. Предварительный анализ покажет, придется ли целиком переделывать ступени или же можно будет обойтись частичным ремонтом.

Реконструкция набережной, открытого плавательного бассейна и яхтенного клуба ведется в рамках целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», которая была рассчитана на 2013–2018 годы и предусматривала федеральное финансирование в размере 632,5 млн рублей.

Сейчас предстоит напрячься, чтоб получить новые транши, войдя в программу на 2019–2025 годы. У нашего края есть преимущество при защите проектов в Москве – видеопрезентации того, что уже сделано на главной краевой набережной и на набережной в Комсомольске-на-Амуре, выгодно отличаются от сухих отчетов, представляемых другими регионами. Два туристско-рекреационных кластера «Амур-Хабаровск» и «Комсомольский» уже прошли конкурсный отбор для включения в проект ФЦП. Общий объем финансирования проектов может составить 9 млрд рублей.





- Хабаровская набережная – не просто большая стройка. Это значимый инвестиционный проект, который создается при участии местного бизнеса. Сейчас на каждый бюджетный рубль у нас есть 3 рубля частных инвестиций, это существенный показатель, демонстрирующий перспективные возможности набережной и Хабаровска в целом, - отметил директор КГУП «Недвижимость» Иван Мешков.





Не фонтаном единым

Знаете, что во всех этих строительно-проектно-программно-туристических делах привлекает больше всего? Даже не амбициозная затея обеспечить нам европейский уровень отдыха и занятий спортом и даже не патриотические нотки, просыпающиеся в душе под звук работающих кранов. Набережная становится центром семейного отдыха – не по принуждению, а от души.

Летом звонкие струи пешеходного фонтана переливаются восторженными визгами малышни, рядом прогуливаются мамы с колясками, а на скамейках степенно поедают мороженое благостно настроенные бабушки и дедушки. Зимой здесь тоже не утихает шум – хабаровчане тянутся к елкам, праздничным огням и радостной толкотне на длиннющем катке, где находится место и виртуозам коньков, и неуклюжим «ой, мамочки, я же никогда раньше».

Прибавьте к этому невиданные доселе в Хабаровске аттракционы, колесо обозрения с закрытыми кабинками, кафе, точки проката, бассейн, футбольные стадионы (для «большого» и мини-футбола), теннисные корты, бесплатный Wi-Fi и, конечно, яркие краевые праздники и фестивали – и вот, несмотря на еще имеющиеся недоделки, вырисовывается картина столичного шика на амурском берегу. Такого, чтобы и местным приятно, и гостям не стыдно показать.



Мария Левина







