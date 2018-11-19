Хабаровские потребители не всегда получают качественные услуги

«Клиент всегда прав» - выучили мы в конце 90-х, когда экономика страны стремительно съехала с социалистических рельсов на проторенную «цивилизованным миром» дорожку рыночных отношений. Однако годы идут, а некоторые в некоторых сферах товарно-денежных отношений так и не определились, на самом ли деле потребитель – главное звено. Эту странность испытал на собственной шкуре и наш корреспондент.



Улыбаемся и машем

Фразочка, произносимая ушлыми пингвинами из популярного заокеанского мультфильма, пришла мне на ум во время одной беседы с начальником хабаровского транспортного цеха управления транспорта Сергеем Суковатым. Записывая интервью с ним, услышала неожиданное - как организуется контроль за работой коммерческих перевозчиков: «… я ничего не могу, кроме как кулаком помахать». Сразу представила, как, сохраняя хорошую мину при плохой игре, ответственные товарищи улыбаются и машут… кулаком.

Правда, потом Сергей Николаевич уточнил, что всё-таки жалобы от населения на работу общественного транспорта его ведомство принимает. И даже адресом поделился, электронным: ut@khabarovskadm.ru.





Ни разу не было, и вот опять

Не то чтобы мне очень нравится проверять всё на себе, но тут как раз подвернулся случай. Неприятная история с водителем «маршрутного такси» № 49. Белый день, остановка в центре города, лихой манёвр при подъезде, едва не закончившийся травмой для одной из пассажирок. И всё бы ничего, будь шофёр чуть повоспитаннее (или хотя бы сдержаннее, чего уж там) и не будь та пассажирка моей мамой.

Бравый рулевой решил, что правота всегда на его стороне, и подкрепил эту мысль нецензурным высказыванием. Нет, даже не так – в течение нескольких остановок он громогласно высказывал свое мнение и материл пассажирку.

Да, и с моей стороны было нехорошо. Матом обкладывать не стала, но утихомириться просила настойчиво. И да, когда с полдороги он включил режим «добрый водитель», говоря всем выходившим «спасибо – пожалуйста», не прониклась, а вознамерилась «накатать телегу».

Тут тоже вышла загвоздка – внутри салона не нашлось той бумажки, которая официально называется визитной карточкой транспортного средства. Но копия, пусть и весьма условного, но всё же договора со страховой компанией, имелась, где и нашлась фамилия ИП – владельца автобуса. Плюс к этому – государственный регистрационный знак. Идентифицировать водителя, управлявшего маршруткой в конкретное время, не стоило бы никакого труда.



Обыкновенное чудо

Знаете, оно случилось, чудо! Отправленное мною по электронной почте письмо попало-таки в городское управление транспорта. И адресат даже перенаправил его, как и обещал, конкретному владельцу автобуса, по конкурсу осуществляющему перевозки пассажиров общественным транспортом.

Ответ пришёл день в день спустя месяц. С точки зрения канцелярщины – идеальная работа. А вот с точки зрения ответственности людей, чью услугу мы потребляем… Прямо скажем, сомнительно.

«Управление транспорта обратилось к ИП Шадуе Е.В., осуществляющей перевозки пассажиров по маршруту № 49, для рассмотрения жалобы и принятия мер. На транспортном предприятии проведено служебное расследование, с водителя Носова В.В. взяты объяснения…». И далее по тексту – что водитель молодец, заезжал в парковочный карман правильно, что сигналами предупреждал неосторожных пассажиров, что внутри салона есть таблички с указанием принадлежности авто и телефонами контролирующих органов. И даже внеплановый инструктаж проведён с тов. Носовым В.В. «о необходимости соблюдения требований законодательства и обеспечении качественного обслуживания пассажиров». Об оскорблении пассажира, тянущем при определённом усердии (под которым подразумевается серия заявлений в правоохранительные органы) на статью КоАП РФ о мелком хулиганстве, ни-ни.





Кто герой? Я герой!

Прямо представляю, как внимал указанный водитель тому самому инструктажу, да ещё и внеплановому! А как потом (что наверняка) с такими же «работниками общественного транспорта» обсуждал, как бабы-дуры пытались на него нажаловаться, а он молодец. Ей-богу, прям вот вживую представляю.

А всё почему? Потому что честен был со мной Сергей Суковатый. Не может он ничего, нет у него никаких полномочий и, что в этом деле самое ценное, даже желания контролировать происходящее в сегменте обеспечения нашего передвижения по Хабаровску общественным транспортом.

Ну а по поводу «транспортного цеха» - раз уж он в самом деле ни за что не отвечает, может, имеет смысл и вовсе его прикрыть за ненадобностью? Конкурсы по распределению маршрутов и какой-нибудь соответствующий специалист в составе администрации краевого центра провести сумеет. А жалобы, если что, мы, так и быть, будем напрямую направлять. В менее спорные инстанции.





Ольга Шабалина









Справка:

Своё мнение о качестве обслуживания в городском и пригородном транспорте вы можете отправить на номер редакционного WhatsApp: 8-909-802-80-88 или написать нам по адресу: gazeta@khabarovsk.md.