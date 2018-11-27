Первый расклад правительства Хабаровского края





Прошло два месяца с момента вступления в должность губернатора Сергея Фургала, а региональное правительство до сих пор окончательно не сформировано. Несмотря на заверения о существовании команды, готовой работать вместе с Сергеем Ивановичем, в стенах здания на площади им. Ленина в краевом центре до сих пор даже призрака ее не видели. А вот кого там уже видят воочию, мы решили подробно рассказать нашим читателям.



Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, 26 сентября 2018 года:



— Правительство будет коалиционным, правительство будет профессиональным. Никакого кумовства * , никаких знакомств, никаких родственников ни у кого не будет. Люди будут отбираться только по профессиональным качествам. Особое внимание окажу молодежи.

Еще раз повторю: в правительстве будут работать только профессионалы, только те люди, которые не замешаны ни в каких схемах, не замешаны ни в каких махинациях и хищениях. Только честные, действительно желающие улучшений нашему краю.



Кумовство* – (перен.) служебное покровительство своим друзьям, родственникам в ущерб делу (Словарь русского языка, С.И. Ожегов, 1984, Москва)





Несмотря на то, что вновь избранный губернатор решил упразднить четыре министерства, с четырех до трех сократить количество первых зампредов и с пятнадцати до девяти уменьшить численность зампредов, уместить их в одну публикацию крайне сложно. Поэтому в первой части мы знакомим вас с уже назначенными первыми заместителями и просто заместителями председателя правительства (которым, напомним, является Сергей Фургал). А в следующем номере вас ждет информация о действующих министрах и новых назначенцах, которые появятся за неделю.

Уточним, что по состоянию на 19 ноября 2018 года вакантными остаются должности вице-губернатора, зампреда по вопросам внутренней политики и зампреда по социальным вопросам.







Кацуба Александр Станиславович, первый заместитель председателя правительства края – министр финансов края

Человек, на счету которого уже третий губернатор. Александру Станиславовичу 63 года, а свой пост (с изменениями наименования, но неизменной сутью) он занимает с 1990-го.

Родился в Амурской области, но никаких параллелей с ныне действующим главой края это не должно вызывать, поскольку достаточно большой отрезок жизни Кацуба прожил в Николаевске-на-Амуре.

Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Защитился в 2000 году. Тема диссертации: «Опыт привлечения иностранных инвестиций в странах Восточной Азии и России».

Один из первых весомых игроков «старой» команды, получивший назначение в правительстве Хабаровского края после инаугурации Сергея Фургала, причем с повышением – к наименованию его прежней должности «заместитель председателя правительства края – министр финансов» добавлено слово «первый».

Оснований избавиться от министра финансов не было ни у Вячеслава Шпорта, принявшего эстафетную палочку от Ишаева, ни у Сергея Фургала, который занял губернаторское кресло два месяца назад.

Крайне мало мелькает в СМИ, видимо, оправдывая старую поговорку «Деньги любят тишину».

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г. Хабаровск, 680002, ул. Фрунзе, 72. Приемная: (4212) 40-20-00 (доб. 2662). Факс: (4212) 32-40-47.







Минаев Юрий Александрович, первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края

Его биография пока не размещена на официальном сайте правительства, однако открытые данные имеются на интернет-ресурсе регионального отделения партии «Единая Россия», в политсовет которого он входит. Это важно на фоне массовой истерии пользователей соцсетей, ожидающих, что Фургал «разгонит» в крае представителей этой крупнейшей политической партии нашей страны.

Юрию Минаеву 54 года. Родом из Новосибирской области. Основная трудовая биография связана с железной дорогой, причем период с 1985 по 1996 год – в военизированной охране тогда ещё Министерства путей сообщения.

Параллельно со своей последней должностью - заместителя начальника Дальневосточной дирекции инфраструктуры по кадрам и социальным вопросам - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» - был депутатом Хабаровской гордумы. На выборах мэра Хабаровска в 2013 году числился доверенным лицом Александра Соколова.

В 2014 году избран в Законодательную думу Хабаровского края шестого созыва по общекраевому списку единороссов. Возглавлял постоянный комитет по законности, правопорядку и общественной безопасности – именно это «зампредовское» направление ему прочили изначально.

До сих пор его персона не была связана ни с какими скандалами. Политолог Илдус Ярулин успел отметить это, назвав Минаева ничем не запачканной фигурой. Правда, есть эксперты, которые готовы видеть черную кошку в черной комнате. К примеру, коллеги из ИА «Байкал 24», дав в конце октября новость о назначении сибиряка в правительство Хабаровского края, оговорились: «Что связывает Сергея Фургала и Юрия Минаева, пока неизвестно». Здесь стоит обратить внимание на «пока».

Как связаться:

Адрес: г. Хабаровск, 680000, ул. Карла Маркса, 56. Приемная: (4212) 40-20-00.







Аверин Игорь Владимирович, первый заместитель председателя правительства края

В этом году Игорь Аверин отметил 60-летний юбилей. Родился в Башкирии, жил в Амурске и Комсомольске-на-Амуре. Высшее образование получил в Хабаровске, в Высшей партшколе (ныне ДВИУ РАНХиГС при Президенте РФ).

Его официальной биографии, как и свежего портретного фото, на сайте регионального правительства также еще нет. Подозреваем, что это связано с выработкой политкорректного текста. Фигурировавшая ранее в открытых источника информация оставляет вопросы.

В частности, сообщается, что с 1976 года Игорь Владимирович начал трудовую деятельность электрослесарем Комсомольской ТЭЦ-2. В следующие четырнадцать лет он успел отслужить в армии и получить вузовский диплом. Итого, даже с учетом очной формы обучения, не более семи лет. Работал ли Аверин оставшиеся семь лет все тем же электрослесарем, неизвестно.

В начале девяностых, после выпуска из партшколы, числился поочередно специалистом отдела по координации деятельности кооперативов и малых предприятий Хабаровского горисполкома, исполнительным директором малого производственного предприятия «Баргузин» и директором индивидуального частного предприятия «Астрея».

С 1995 года (когда регион возглавлял Виктор Ишаев) – помощник первого заместителя главы администрации Хабаровского края по экономике. С 2000 года (еще при Константине Пуликовском) занимал разные должности в аппарате полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе – от консультанта до помощника (уже Виктора Ишаева).

В 2012–2013 годах был заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока (да-да, этот пост также занимал Виктор Ишаев, совмещая две должности). Ушел в отставку вскоре после увольнения своего босса.

Нам крайне интересно, будут ли представлены официальные сведения о том, чем занимался Игорь Владимирович последние пять лет. До того, как его принял под крыло Сергей Фургал.

И, кстати, надеемся, что в скором времени нам объяснят, для чего его назначили первым зампредом, который «будет курировать вопросы экономического развития региона» (цитата из релиза на сайте правительства края от 7 ноября 2018 года). Один ответственный чиновник в этой сфере у нас уже есть – Виктор Калашников, заместитель председателя регионального правительства – министр экономического развития.

Как связаться:

Адрес: г. Хабаровск, 680000, ул. Карла Маркса, 56. Приемная: (4212) 40-21-96. Факс: (4212) 31-61-08.







Калашников Виктор Дмитриевич, заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края

Виктор Калашников тоже юбиляр этого года – ему исполнилось 55. Родился в Бурятии, учился в Иркутском политехе. По распределению оказался в Хабаровске, в Институте экономических исследований ДВО РАН. Там проработал до 2009 года, прерываясь ненадолго в середине девяностых. Тогда Калашников был региональным управляющим печально известной страховой компании «Дельфин», обещавшей сотням хабаровчан быстрое обогащение и бывшей, по сути, одной из многочисленных финансовых пирамид того времени.

В сентябре 2009 года губернатором Вячеславом Шпортом назначен заместителем председателя правительства Хабаровского края - министром экономического развития региона.

Имеет ученую степень доктора экономических наук (с 2006 года). Тема докторской диссертации: «Проблемы формирования и развития регионального топливно-энергетического комплекса (на примере Дальнего Востока)».

Как связаться:

Адрес: г. Хабаровск, 680002, ул. Муравьева-Амурского, 19. Приемная: (4212) 40-24-24. Факс: (4212) 32-41-53.







Литвинчук Анатолий Алексеевич, заместитель председателя правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Анатолий Литвинчук, уроженец Белорусской ССР, 2 декабря отметит свой 57-й день рождения.

Выпускник Пушкинского высшего военного инженерного строительного училища, по специальности военный инженер-строитель.

Трудился производителем работ 5147 строительного участка в Амурской области, геодезистом в Магаданской области, производителем работ 6001 строительного участка в Комсомольске-на-Амуре.

С 1988 года жил и работал в Ванино, в том числе с 2005 по 2008 гг. – в качестве первого заместителя главы администрации Ванинского района (это был нынешний замминистра промышленности и транспорта края Богдан Мусянович).

На пост первого заместителя главы регионального ЖКХ был назначен еще при Викторе Ишаеве, в 2008 году. Спустя год уже Вячеславом Шпортом назначен министром. С октября 2014 года – в той должности, на которой остался и при Сергее Фургале, - зампреда по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Возглавляя жилищно-коммунальное министерство, получал предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда по предоставлению жилья выпускнику бикинского детдома. А во время работы в Ванинском районе неоднократно становился объектом расследований известной по выступлению на прямой линии с Путиным журналистки Татьяны Седых – из-за предполагаемого нецелевого расходования средств муниципального бюджета. По ее мнению, уйти от ответственности Литвинчуку и Мусяновичу тогда удалось вследствие круговой поруки, существующей на побережье Татарского пролива.

Как связаться:

Адрес: г. Хабаровск, 680000, ул. Карла Маркса, 56. Приемная: (4212) 40-20-35. Факс: (4212) 32-77-09.







Пешин Максим Леонидович, заместитель председателя правительства края - руководитель представительства правительства Хабаровского края при Правительстве Российской Федерации

Самый молодой из ныне действующих зампредов – ему только 39 лет. И, пожалуй, наименее известный в пределах нашего региона, поскольку постоянно проживает в Москве.

Земляк нового губернатора, родился в Амурской области. При этом работал после окончания Московской государственной юридической академии на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, где, как известно, до ухода в политику трудился Вячеслав Шпорт. Однако в 2000 году, когда Пешин был принят на завод ведущим специалистом по правовым вопросам, Шпорт уже заседал в Госдуме.

Набравшись немного опыта в Комсомольске-на-Амуре, Максим Леонидович с 2004 по 2009 год начал осваивать столичные коридоры, пройдя, как говорится в его биографии, «путь от консультанта до главного советника департамента по вопросам реформирования и развития государственной службы Управления Президента РФ по вопросам государственной службы».

А в год, когда у руля регионального правительства встал Вячеслав Шпорт, Максим Пешин занял пост его заместителя, не покидая Москвы. Он был назначен руководителем представительства Хабаровского края при Правительстве РФ. Сергей Фургал оставил его на этом месте.

Как связаться:

Адрес: Россия, 103025, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 19, оф. 2029. Телефон: (495) 697-41-28; 697-85-67. Факс: (495) 697-83-25.







Хлапов Владимир Николаевич, заместитель председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти

Еще одна фигура, безоговорочно связываемая с именем Виктора Ишаева (наряду с Игорем Авериным).

Что называется, «мужчина в самом расцвете сил» - Владимиру Николаевичу 43 года. Родом из Благовещенска (это значилось в его биографии, которая в свое время публиковалась на сайте дальневосточного полпреда), однако также сообщалось, что его родное село – Отрадное в Вяземском районе Хабаровского края. Получил два диплома о высшем образовании – в Хабаровском педагогическом институте и Дальневосточной академии госслужбы.

С 1996 по 2009 год служил в органах внутренних дел. Многие политические старожилы помнят его охранником Виктора Ишаева, но, как рассказал наш источник в правительстве края, напоминание об этом Владимира Хлапова обижает. Судя по периоду службы в ОВД на территории Дальнего Востока, вышел в отставку, заработав минимальную пенсию по выслуге лет.

В то время как Ишаев был полномочным представителем Президента РФ в ДФО, Хлапов руководил в его аппарате департаментом миграционной и информационной политики. В 2012–2013 годах трудился помощником Виктора Ишаева, сменив на этом месте Игоря Аверина.

Вошел в историю как первый обладатель «дальневосточного гектара», зарегистрировавший право собственности на возведенную в границах надела недвижимость. Владимир Хлапов открыл придорожное кафе, дав ему название «До полного…». Кроме вкусных плюшек и горячего чая, эта точка общепита, по его признанию, стала единственной на трассе от Хабаровска до Бикина, где есть две теплых уборных.

Как связаться:

Адрес: г. Хабаровск, 680000, ул. Карла Маркса, 56. Приемная: (4212) 40-20-00 (доб. 1125). Факс: (4212) 74-78-91.







Чайка Юрий Афанасьевич, заместитель председателя правительства края - министр инвестиционного развития и предпринимательства края

Единственный из зампредов так называемого комсомольского клана, сохранивший свои позиции в обновленном составе правительства региона. Лишился приставки «первый» и получил дополнительно новые министерские обязанности, правда, по уже знакомому ему профилю привлечения инвестиций.

Юрию Афанасьевичу 48 лет, а родился он в Амурской области в Международный женский день.

Получил высшее образование по двум специальностям - «Промышленная электроника» и «Финансы и кредит». В 2012 году получил дополнительное послевузовское образование по программе «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начинал электронщиком 3-й категории в Институте машиноведения и металлургии ДВО РАН (Комсомольск-на-Амуре). С середины девяностых годов прошлого века до 2010 года сделал карьеру в компании «Инсайт – Амур» (Комсомольск-на-Амуре), занимавшейся розничной торговлей бытовыми изделиями и предметами личного пользования.

В декабре 2010 года начал работу в правительстве Вячеслава Шпорта в качестве заместителя министра малого и среднего предпринимательства.

С августа 2014 года в течение полугода возглавлял комитет по инвестициям и инновационному развитию правительства Хабаровского края, который был преобразован в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, а Чайка стал министром.

С 2015 года по сентябрь 2018 года курировал указанное направление в качестве заместителя председателя краевого правительства - министра инвестиционной и земельно-имущественной политики, первого заместителя председателя краевого правительства по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики, первого заместителя председателя краевого правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов.

Как связаться:

Адрес: г. Хабаровск, 680000, ул. Запарина, 76. Приемная: (4212) 40-20-22.





Ольга Шабалина



Продолжение – в следующем номере «МД XXI век»