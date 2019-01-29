Бюджетные средства в хабаровском "Водоканале", которые ушли в новое русло



Согласно Федеральной целевой программе экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года в Хабаровске предусматривалось построить водозабор с Тунгусского месторождения, мы помним.

Знаем мы и то, что вода из Тунгуски на весь Хабаровск не пришла. В 2017 году возбуждены громкие уголовные дела в отношении руководящего состава хабаровского «Водоканала». Позволим себе напомнить основные эпизоды и объемы бюджетных средств, которые буквально утекли, проложив себе иное русло. Напомним и то, что основные наполнители государственного бюджета – налогоплательщики, а бюджетов коммерческих организаций – граждане, приобретающие услуги по установленным тарифам.

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определено, что государственная политика в сфере водоснабжения направлена на достижение, в том числе, целей охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения.





Эпизод первый: 19946921,73 руб.

С ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по созданию в Хабаровске водозаборных сооружений. Заказчиком строительства администрация города определила МУП «Водоканал».

ОАО «ХРСК» заключило договор с немецкой компанией «Бруненнбау ГмбХ» на выполнение буровых работ и поставку требуемого насосного оборудования, однако у немцев возникли какие-то внутренние проблемы, и от выполнения взятых на себя обязательств они отказались.

Удачный момент, чтобы внести корректировки в свою пользу: найти фирму, которая слукавит в цене, внести изменения в смету, а разницу использовать по собственному усмотрению.

Новая фирма была найдена в г. Киле. Согласовывая с генподрядчиком условия, глава «Водоканала» Владимир Стеблевский собственноручно подписал приложение к контракту с обязательным условием: поставлять оборудование и монтировать его будет немецкая компания из Киля, официальным представителем которой в Хабаровске стал зять Стеблевского.

Но бог весть, чем, в принципе, занималась эта немецкая компания, потому что поставку оборудования осуществляли через Германию из Москвы. Именно генеральный директор ООО «ПТФ Гидран» Саркисов предоставил документы для оплаты насосного оборудования. Стоимость была завышена на 19946 921,73 рубля. Деньги из бюджета перечислили в ФРГ, оттуда они упали на счет «Гидрана»…





Эпизод второй: 260220998,32 руб.

Водозабор Тунгусского месторождения был включен в инвестиционную программу «Водоканала», а МУП внесен в реестр получателя бюджетных средств. А с бюджетными инвестициями как? Выделили тебе лимит, будь добр освой. Не освоил до конца года – прощайся со средствами. И не факт, что получишь еще.

В конце 2013 года ситуация сложилась неприятная: лимиты бюджетных инвестиций не были освоены в сумме 522771000 рублей.

Что сделал генеральный директор «Водоканала» Стеблевский, когда ему попеняли в администрации города? В нарушение законодательства заключил дополнительное соглашение с ХРСК и даже в рамках этого допсоглашения заставил генподрядчика выплатить аванс за поставку оборудования очередной немецкой фирме.

В качестве аванса перечислено 260220998,32 руб. Не приступая к исполнению обязательств (а собирались ли?), немецкая компания объявила о своем банкротстве.

Бюджет города потерял 260 миллионов, ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» обанкротилось, масса людей осталась без работы.





Эпизод третий: 26603069 рублей

«Водоканал» должен обеспечивать нас, абонентов, чистой питьевой водой. Для очистки воды применяют специальный реагент – оксихлорид алюминия. Когда-то реагент производили в одном из цехов «Водоканала». Впоследствии цех стал самостоятельным предприятием - ООО «Даль-Оха».

Тут интересен состав учредителей: дочь генерального директора «Водоканала», дочь главного инженера «Водоканала», супруга Демина, сын Лобуря, сын заместителя директора по капитальному строительству и еще трое, в родстве не состоящие, но управленческие функции в «Водоканале» выполняющие.

Сегодня все строго в сфере госзакупок. Так как обеспечить победу в конкурсе столь «родному» ООО, к слову сказать не единственному, у кого нужный реагент имеется? Внести в закупочную документацию такое условие, которое может выполнить только один поставщик. Подобной фишкой многие пользуются, если внимательно анализировать.

«Даль-Оха» контракт выиграла на 99000000 рублей. Иные поставщики, к слову, за такой объем попросили бы 72 миллиона. Но наглость не имеет границ: в тот момент, когда победители поставляли реагент другим заказчикам по цене около 29000 за тонну, родственникам в «Водоканале» отдавали за 30. Тысяча, она, может, не так и заметна, но в масштабах поставок превратилась в 3000000 дочкам на булавки. А с учетом предвзятого выбора «Водоканал» не сэкономил 26603069 рублей. Впрочем, эти миллионы были включены в наши с вами счета.





Эпизод четвертый: 144571260,32 руб.

В рабочей документации на проектирование насосных станций 2-го и 3-го подъемов, входящих в состав объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения», было запроектировано дорогостоящее оборудование стоимостью не менее 254571260,32 руб.

Генеральный директор «Водоканала» поручил своему заму по строительству и главному инженеру изучить предложения других поставщиков: можно ли найти частотные регулируемые приводы, имеющие аналогичные технические и функциональные характеристики, но более дешевые?

Можно, ответили подчиненные – к примеру, «TMEIC» обойдутся в 120000000.

Закупку частотных регулируемых приводов решили произвести путем обеспечения победы в конкурсе и заключения муниципального контракта на его поставку по заведомо завышенной стоимости. Повлиять на итоги аукциона можно было, внеся формальные основания для отклонения других заявок (этим занялся непосредственно главный инженер).

Но требовался как минимум участник аукциона, который бы купил подешевле, а продал «Водоканалу» подороже. И он нашелся – в лице директора ООО «Капторстрой». Более того, за выигранный аукцион подставившийся директор был вынужден заплатить и 10% от стоимости муниципального контракта, и примерно такую же сумму оставить на кармане. Двадцать восемь миллионов, расцененные следователями как коммерческий подкуп, зам по строительству честно поделил и лично развез по домашним адресам своих товарищей по работе.

Получив на расчетный счет ООО «Капторстрой» деньги, директор перечислил их ООО «Сфера», еще одному знакомому водоканальцам деятелю. А тот, в свою очередь, оплатил реальную стоимость приборов поставщику. Осевший навар поделили между собой.

Бюджету Хабаровска был нанесен ущерб в размере 141343182,51 рубля, МУП «Водоканал» в размере 3228077,81 руб.





Эпизод пятый: 6535046,80 руб.

Грех не воспользоваться чистой водой Тунгуски, если есть такая возможность. В поселке Приамурский по адресу ул. Шоссейная, 4 есть маленький не свечной, но заводик – по розливу минеральной воды. Владельцы – сын и дочь генерального директора «Водоканала», дочери главного инженера…

Заводик «Водоканал» подключил к трубе совершенно незаконно – без технических условий, без платы за подключение, без соответствующего договора… Это какой другой застройщик-предприниматель пойди, пройди все круги, а у своих детей - все схвачено, хорошие им достались отцы.

Создавая видимость законного подключения, они дали указания руководителям своих служб обеспечить несанкционированную врезку задвижек к централизованной системе холодного водоснабжения на участке водовода водозаборных сооружений Тунгуски, изготовление проекта и технических условий на подключение, а также привлечь подрядчика – ООО «Стройремводоканал» - для выполнения работ по сооружению наружных сетей. Обещали оплатить из своих средств, оплатили за счет «Водоканала» - 1449486 рублей.

ООО «Тунгусский родник» было врезано в систему централизованного холодного водоснабжения города Хабаровска. Его максимальное потребление - 80 кубометров в сутки (примерно столько, сколько израсходуют 10 человек в месяц).

Кому другому оплата за подключение стоила бы 5086460,80 рубля, но не дочери Стеблевского. Семья вступила в конфликт с обществом.

Пять миллионов рублей - упущенная выгода «Водоканала». Нам, потребителям, таких сумм не прощают.

Не претендуем на то, что цифры, озвученные нами, окончательны. Возможно, есть и скрытые резервы. Ведь в громком деле о руководстве «Водоканала» изучен лишь вопрос Тунгусского водозабора. Но даже то, о чем нам известно, впечатляет. Если бы на такие суммы оплатить потребление воды рядовым потребителям (берем наши же нормы и тарифы), то денег хватило бы на 1600273 человека! Столько и в крае-то не живет.





Ирина Северцева



