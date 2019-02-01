Губернатор Хабаровского края увлекся ревизией

У каждого губернатора есть своя увлеченность. Первому по душе было мостостроение. Второй спал и видел лишь самолеты. Третьего (Сергея Ивановича Фургала), кажется, всерьез завлекает ревизия. По крайней мере, он так часто говорил об этом на пресс-конференции в минувший понедельник, что сложилось впечатление, будто бы проверяется вся исподняя нашего края. Хотя сделать это слабо любой структуре, а уж губернатору тем более. Ведь край может и не захотеть, чтобы его ревизовали.

Однако резон в ревизионном замысле губернатора есть. Ему понятно, что все увлекались гигантоманией, видели только больших инвесторов и крупные стройки, позабыв, что край состоит еще и из небольших городов и сел, которые заброшены, обойдены вниманием. Там абсолютно нет работы. Люди живут натуральным хозяйством, добывая копейки продажей рыбы, кедровых шишек и прочего. Это, считает губернатор, недопустимо.

Дать некоторую работу селянам поможет краевая программа по сельскому хозяйству, стратегические направления которой – молоко и мясо. Губернатор уверен: все получится, поскольку программа внятная, расписана по срокам и финансово полностью обеспечена. На ее выполнение выделено 1,2 миллиарда бюджетных рублей. Правда, Фургал не сказал, на какой срок эти деньги.

Однако сельхозпроизводство не везде возможно. Поэтому уже месяц работает комиссия, которая ревизирует все проекты по лесной отрасли. Если есть вопросы, то компании предлагается перейти на законные цивилизованные методы работы – нанимать местное население, показывать заработную плату в полном объеме, делать пенсионные и прочие отчисления. Было сказано, что несколько договоров по лесным проектам уже расторгнуты, некоторые перезаключены «на более законных основаниях». Такую работу нельзя сделать ни за месяц, ни за полгода. «Но в любом случае мы это сделаем», - заверил прессу Фургал.

А следующим этапом - рыба. Задача - в первую очередь обеспечить возможность улова для населения, пересмотрев нормы вылова. Сегодня также пересматривается законность каждого рыбопромыслового участка, правила лова и т.д. Работа эта не простая. Она не афишируется. Она приводит к конфликтам. Тем не менее губернатор считает (и правительство, по его словам, разделяет его точку зрения), что следует сделать все для комфортной жизни жителей края.

Поэтому, по словам Фургала, сейчас все министерства через глав поселений собирают информацию обо всех жизненных проблемах. К примеру, 72 населенных пункта в крае не имеют централизованного энергоснабжения. Есть немало сел, где нет водоснабжения. И это в благополучных Хабаровском и Бикинском районах. То есть вопросов по всем районам много. Их систематизируют, поделят на экстренные, первоочередные и долгосрочные, подведут финансы и начнут исполнять. Будет это в виде краевой программы, которая вместе с программой по сельскому хозяйству и сельскому домостроению покажет людям другое (заботливое) лицо власти. Губернатор так и сказал:

«Этот вопрос мы упустили. Люди не видят, не чувствуют, а многие даже не понимают, что происходит сегодня в крае. Власть должна прийти к людям. Люди должны увидеть улучшение».

«Я категорически отрицаю, - сказал Фургал, - любые хитрые способы зарабатывания денег, хитрые схемы, хитрые договоры. Соответственно, и все, кто окружает меня, либо будут работать за зарплату и за уважение, либо должны работать в другом месте».

Такая прямолинейная сентенция вызвала некоторую неловкость: выходит, все ушедшие из правительства были некие ловкачи и других причин не было? Явно – перебор… Однако Сергей Иванович поправился: «Все крики о разбегающемся правительстве говорят о том, что мы идем в нормальном и правильном направлении».

До улучшения, конечно же, далеко. А вот лицезреть Сергея Ивановича можно уже в ближайшие дни. Он поедет в Амурск, Комсомольск-на-Амуре, затем в Ванино и Совгавань с целым блоком вопросов по образованию, здравоохранению, теплоснабжению и угольной пыли. Хочет все видеть своими глазами и встретиться прямо с жителями. Им создана межведомственная комиссия, которая уже работает в Ванинском угольном терминале. Кроме того, месяц назад Фургал дал поручение краевому минздраву провести анализ заболеваемости жителей Ванино. Если будут преобладать легочные болезни, вызванные угольной пылью, то дальше «пылить» придется прямо до федеральной власти и вплоть до объявления в Ванино чрезвычайной ситуации.Хорошая новость – по питанию в школах. Четко посчитано, что нужно 320 миллионов рублей для того, чтобы дети в школах питались одинаково. Эти деньги зарезервированы. Обговаривается окончательный порядок действий. После этого документ пойдет в краевую думу, чтобы депутаты утвердили поправку в бюджет. Но уже сейчас одинаковое школьное питание берется под контроль власти.Деликатный вопрос – «раздутая» прессой тема скопления радиоактивных отходов на территории семейно-подведомственного Фургалу завода «Амурсталь». Сергей Иванович назвал их отходами четвертой категории, находящимися на заводе с 2004 года. И якобы уже создавалась комиссия с привлечением журналистов, которая проверяла отходы и выяснила, что они не радиоактивные. Но, учитывая резонанс, еще одна комиссия, по выражению Фургала, «проведет самое жесточайшее обследование и даст заключение. И если теоретически окажется, что отходы радиоактивные, то будет обращение в специализированную организацию, которая займется их утилизацией». Что тут еще комментировать, резюмировал Сергей Иванович и перешел к следующей теме.Радоваться Чекунде или плакать – вопрос времени. 232 зарегистрированных ее жителя в скором времени будут делать критический выбор – переселяться или оставаться. Село в зоне подтопления, прописка и строительство в нем запрещены, обрушение сопки в реку Бурею усугубляет обстановку. В Чекунде есть медпункт, котельная, школа. Правда, в школе учатся всего 17 школьников. Работы в селе нет. Если переселять, то потребуется в пределах 300 миллионов рублей. Однако губернатор не уточнил – за чей счет? Если краевого бюджета – один вопрос. Если за счет Бурейской ГЭС («Русгидро») – совсем другой…Еще Сергей Иванович хотел «немножко отчитаться» о том, что сделано за четыре месяца его правления. Главное: сформировано правительство, определены цели и задачи. Прозвучала лукавая фраза: «Я не буду говорить о том, что за ноябрь-декабрь сэкономлено 270 миллионов рублей, которые направили на социальные нужды.» Так и не говорил бы… А уж если сказал, то насколько реальна экономия на сокращении штата? Или она формальна? Так сказать, для красного словца в угоду губернатору сложенная…Еще один успех: 70 процентов обманутых дольщиков получили квартиры. А в течение 2019 года проблема дольщиков, как предположил губернатор, будет полностью закрыта.По жилью для молодых и многодетных семей. Будучи в единой очереди, многодетные имели приоритет, а молодым мало что оставалось. Теперь их разделили на две очереди. Причем, в отличие от предыдущей практики, молодую семью уже не будут исключать из очереди после 35 лет, если до этого возраста она не получила жилье. Вдобавок к этому разрабатывается проект молодежного жилищного кооператива – попробуют построить дом и посмотрят, что получится.Даже несмотря на заявление губернатора, что правительство края сформировано, вопрос о нем не мог не прозвучать. Ответ Сергея Ивановича был без обиняков: ушли те, кто почувствовал, кто осознал, что не хочет, не сможет, не справится, не готов к работе в новых условиях.Под конец пресс-конференции губернатор уже заждался: «Есть ли у кого-то что-то острое?». Острых вопросов не было. Тогда Сергей Иванович неожиданно подсластил: «Я могу сказать со всей ответственностью: в правительстве края 90 процентов очень порядочных, профессиональных сотрудников». Вот так! А мы пытаемся власть критиковать… А там не просто власть – там гнездо ангелов…



Раиса Целобанова