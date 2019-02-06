Запутанная история хищников Амура, Тайги и Шерхана



В сложной истории принадлежности и местонахождения трех тигров больше вопросов, чем ответов. Шумиха в СМИ, споры, обвинения в поиске какой-то выгоды и даже проклятия - это лишь часть того, что сопровождает, по большому счету, исполнение федерального закона. В сложившейся ситуации, как говорят, без 100 граммов не разберешься. Но мы попробуем.



Предыстория

Приморские, да и хабаровские СМИ выводят на эмоции, сафари-парк в ежедневном формате пытается найти виноватых, зоосад "Приамурский", вынужденный действовать по закону, выступает козлом отпущения. В итоге - общественность бунтует: как же так, злые дяди и тети решили из какой-то там выгоды увезти тигра Амура из Приморья. Однако стоит присмотреться к фактам.

Дано: в 2012 году двух шестимесячных тигрят, Амура и Тайгу, передают в Приморский сафари-парк. Передают не просто так, а в соответствии с рекомендациями координатора программы - Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению и сохранению амурского тигра, на основании договора безвозмездного пользования. Собственником животных выступал и выступает Хабаровский край.

В 2016 году истек срок действия договора. Координатор программы, учитывая пожелания сторон о заключении нового договора, дал рекомендации, что Амура следует оставить в Приморском сафари-парке, а Тайгу передать в зоопарк г. Алма-Аты.

И вот тут появляется первая проблема. Приморский сафари-парк не мог быть стороной в новом договоре о передаче в безвозмездное пользование, так как является коммерческой организацией и в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» не может получить в пользование государственную собственность иначе, как в установленном законом порядке. Но даже в этом случае зоосад пытался помочь решить ситуацию – предложил парку изменить организационно-правовую форму так, чтобы можно было оставить тигра. То есть изменить основную цель своей деятельности: стать некоммерческой организацией, причем в любой форме. Приморчане не согласились.

Руководствуясь федеральным законом, координатор программы ЕАРАЗА начал вести подбор нового места содержания для Амура. Никакой речи об исключении тигра из программы не было, нет и в настоящий момент.

Кстати, свою позицию в официальном письме губернатору Хабаровского края изложил президент ЕАРАЗА, президент Московского зоопарка Владимир Спицин.

«Мы считаем действия КГБУК «Зоосад «Приамурский» им В.П. Сысоева» соответствующими требованиям законодательства РФ и условиям участия в Программе ЕАРАЗА, а также подтверждаем, что КГБУК «Зоосад «Приамурский» им В.П. Сысоева» является участником нескольких программ сохранения видов и неукоснительно выполняет рекомендации координаторов, если это не противоречит законодательству РФ.

Необходимо отметить, что создание прецедента по передаче животного, находящегося в Программе, в нарушение законодательства РФ или необходимость изменения существующих рекомендаций координатором программы под давлением общественности может повлечь необратимый процесс разрушения программы сохранения вида и нанести непоправимый вред всем популяциям животных, находящимся в различных программах ЕАРАЗА».

- из письма президента ЕАРАЗА, президента Московского зоопарка Владимира Спицина.Шумиха поднялась после того, как зоосад предупредил сафари-парк: если 25 января 2019 года они не передадут тигров, то зоосад будет вынужден обратиться в прокуратуру с жалобой об удержании госимущества. Резонный вопрос: а что так долго тянули-то, с 2016 года? Ответ: пытались решить вопрос миром.



Не знал или забыл?

Практически каждое действие относительно трех тигров сейчас вызывает множество вопросов с обеих сторон. Простой пример: перевозка Тайги. Казалось бы, все решено, она должна отправиться в Алма-атинский зоологический парк. Но. Начинаются предположения в соцсетях и СМИ: мол, варварским способом ее будут перевозить, хищницу собираются обездвиживать… Тут же Андрей Долин, директор зоосада «Приамурский», сообщает, что информация о тройном обездвиживании для транспортировки не соответствует действительности. Есть отработанные схемы, когда зверя не кормят пару дней и с помощью приманки заводят в «перевозку». Так обычно делают в большинстве зоопарков, в том числе и у нас.

Однако отработанными схемами в сафари-парке решили не пользоваться. Тайгу пришлось обездвиживать. На видео, которое, кстати, активно выставляет приморский парк, видно, что рядом с тигрицей кусок лопатки, который она обглодала. На вопросы хабаровских ветеринаров, почему ее кормили, приморчане отвечают: "Мы уточнили у директора, он сказал оставить прежнюю схему кормления". Непонятно, чем вызвано было такое решение.

Казалось бы, дело за малым: пережить карантин в Хабаровске (30 дней) и отправиться в Алма-Ату. У Тайги взяли анализы, результаты которых пока вызывают опасения. Первые показали, что у тигрицы два вида глистов, один из которых - опасный, к счастью, не приводящий к смерти.



- Есть некоторые отклонения по сахару в крови, специалист пока разбирается, ждем результаты повторных анализов. Если это воспаление в мочеточнике, то что могло к этому привести? Или это воспаление в почках? Хотя другие анализы показывают, что с почками все в порядке. Есть вероятность, что у Тайги проблемы с печенью. Пока не будем говорить об обследованиях, но заболевание есть. Сейчас мы сличаем с тем, что есть в ветеринарном паспорте, - там должны быть отметки о вакцинировании, приеме глистогонных. Судя по последней записи - это было недавно. Однако если бы это было так, то вряд ли было бы такое количество глистов, да еще и разных. Пока картина необъективная, посмотрим, что покажет «вторая лаборатория», - прокомментировал состояние Тайги директор зоосада «Приамурский» Андрей Долин.



Что с Амуром?

А тут целая бюрократическая война. Сафари-парк заявил, что не собирается ставить тигра на карантин (хотя напомним, срок передачи истек 25 января и по сути - налицо необоснованное удержание госимущества). А не собирается ставить на карантин потому, что написано письмо руководителю Управления Росприроднадзора по Приморскому краю с просьбой содействовать в закреплении Амура за Приморским сафари-парком. Написан еще ряд писем, в том числе и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой, губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Однако ж, если на то пошло, раз тигр - госимущество, то и точку в этом вопросе, видимо, нужно ставить президенту. Но уж никак не Росприроднадзору по Приморскому краю.

Волна возбуждений связана и с предполагаемым местом обоснования Амура - Краснодарским парком. Такая рекомендация координатора программы была выдана на 2016 год. Сейчас же возможность предоставить необходимые условия есть у зооцентра "Питон" в Комсомольске-на-Амуре, который, кстати, тоже входит в ЕАРАЗА.

Вопрос с местонахождением Амура решить напрямую зоосад не может.



- У нас есть учредители - минкультуры края и министерство имущественных отношений. Они принимают решения на уровне правительства. Подарят они - не подарят… наверное, они ведут переговоры с федеральными структурами. Только крайними почему-то в этой ситуации оказываемся все равно мы. А ведь мы просто бьемся за исполнение федерального закона. Правовой путь всегда есть, - отмечает Андрей Долин.

Скорее всего, ситуация решится только с помощью Арбитражного суда. Но дойдет до этого или нет - никому неизвестно. Вариантов развития событий - масса. Видимо, продолжим следить за ситуацией.



Незаконно рожденный

Мы уже писали, что у Амура (тигра из Хабаровского края) и Уссури (хищницы из Москвы) 18 сентября родились двое тигрят. Одного молодая мама вылизала, другого даже кормить отказалась. Иммунитет новорожденных был очень слабый, начались проблемы со здоровьем. Один тигренок умер через несколько дней. Второго, названного Шерханом, удалось выходить, вскармливая сухим молоком для котят – ни коровье, ни козье малыш не переносил.

На сайте Приморского сафари-парка пишут об этом честно: «У тигрёнка первый месяц жизни был очень трудным, ветеринарные врачи буквально с того света его вытащили. Приходилось делать капельницы, постоянно давать лекарства и даже искусственное дыхание делали. Координаторы тигриной программы всю информацию о тигрятах знали с самого начала. А для широкой публики никакой официальной информации от администрации Приморского сафари-парка не поступало, потому что люди реально влияют на ситуацию своими негативными эмоциями, словами и мыслями. По этой же причине в ближайшее время мы не планируем показывать тигрёнка посетителям и журналистам. Всему своё время!»

А вот по словам координатора программы ЕАРАЗА по размножению и сохранению амурского тигра Аллы Глуховой, "ежегодно, не только по амурским тиграм, даются рекомендации по перемещениям и размножению животных. Это делается с целью осуществления контроля генетической и демографической ситуации, сохранения чистоты вида и поддержания достаточного генетического разнообразия в популяции. Без контроля этих факторов невозможно её долговременное существование.

В 2016 году Приморский сафари-парк не получал рекомендации на размножение пары амурских тигров Амура и Уссури. После рождения тигрят мне сообщили, что ссаживание животных произошло по недосмотру сотрудников сафари-парка".

И вот тут еще один интересный момент: о каком "недосмотре сотрудников" можно говорить, если практически каждый тигриный шаг представители сафари-парка снимали на видео и выкладывали в Интернет?

Вопрос еще и в том, что тигрица была слишком молода для вынашивания потомства. Это подтверждает даже ветеринар парка.

«Тигрица - первородка, молодая, всего два года. Ей и рановато было рожать, так что это нормально (о том, что она отказалась от детенышей. – Прим. авт.)» - приводит слова ветеринара сафари-парка Василины Татауровой корреспондент ТАСС Юрий Смитюк на своей странице в «ЖЖ».

Ведущий зоолог отдела млекопитающих ГАУ «Московский зоопарк», специалист в области содержания и разведения хищных животных Ирина Алексеичева прокомментировала ситуацию с Уссури:



- Действительно, в литературных источниках указывается возраст 3-4 года как возраст наступления половой зрелости у тигров. Но так же, как и других животных, у самок тигров необходимо различать половое созревание, которое характеризуется созреванием яйцеклеток и началом половых циклов, и наступление физиологической зрелости, когда завершается формирование организма. Половое созревание может наступить достаточно рано, уже после годовалого возраста тигренка, но в этом возрасте животное еще не готово к полноценному воспроизведению потомства без ущерба для своего здоровья и здоровья детенышей. Ранняя беременность может вызвать целый ряд проблем для самой самки - от замедления роста до дальнейшего бесплодия. В случаях, когда самки рожают, не достигнув физиологической зрелости, которая наступает после трехлетнего возраста, возможен отказ от выкармливания котят, рождение слабых или мертворожденных детенышей. Специалистам зоопарков известно, что половая зрелость наступает раньше, чем самка будет готова к полноценному вынашиванию детенышей, поэтому до трехлетнего возраста соединение ее с самцом считается не допустимым.





Мысли вслух

Может, Шерхан не случайно появился?

Разложим по полкам. В 2016-м заканчивается договор, по которому у сафари-парка заберут двух тигров. В парке остается Уссури и тоже до определенного возраста. Своих тигров здесь нет. Но остается потомство - в данном случае Шерхан. Однако тигренок родился, можно сказать, "незаконно", на него могут заявить права как Хабаровский край, так и Москва. И вот тогда сафари-парк останется совсем без тигров. Может, поэтому и случилась вся эта шумиха?

Как вы понимаете, на этом история не закончится. Будем следить за развитием событий.







