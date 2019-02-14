Хабаровская медицина. Часть первая



В медицине контрастно соседствуют высокие технологии и менталитет граждан, предпочитающих вместо слежения за собственным здоровьем во всем обвинять врачей.

У пациента атеросклеротическая бляшка в сосудах. Она перекрывает кровоток к сердцу. Если ничего не предпринять, может наступить инфаркт миокарда и, как следствие, – смерть. Чтобы этого не допустить, врач делает небольшой прокол в руке. В вену вводится контрастное вещество, а потом специальный инструмент. Он похож на проволоку диаметром несколько миллиметров.

Сердце больного просвечивается рентгеновскими лучами. Ангиографический комплекс позволяет увидеть на мониторе нужную область кровеносной системы. Для этого и необходимо контрастное вещество – йодосодержащие препараты визуализируют просвет сосудов, обозначают их контуры. Снимки делаются полипозиционно, то есть в разных проекциях, что позволяет оценить проблему с разных сторон.

Место, где бляшка сузила артерию, найдено. С помощью проволочного инструмента доктор доставляет в пораженное место стент – микроскопическую каркасную конструкцию, похожую на пружину. В нужный момент стент раскрывается, тем самым расширив сосуд и восстановив кровоснабжение. Пациент спасен.

Будущее



«Это современные методы лечения, за ними будущее, – говорит заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения краевой клинической больницы №1 Константин Калашников. – Если при обычных операциях доступ в виде разреза составлял 40-50 процентов тяжести операции, то при рентген-хирургических методах этот процент полностью убирается».

«Думаю, следующим шагом будет массовое внедрение бесконтактных методик, – продолжает Константин Калашников. – Такие методики уже существуют. Например, лучевые методы вмешательства, когда сфокусированным излучением происходит разрушение метастаза или опухоли… Государство вкладывает огромные деньги в развитие таких технологий, потому что они работают».

Ранее, чтобы добраться до закупоренного тромбом сосуда в районе сердца, необходимо было вскрывать грудную клетку. Теперь достаточно маленького прокола в руке. Операции длятся от 15 минут до нескольких часов. Диапазон заболеваний, которые можно излечить благодаря современным медицинским методам, весьма широк. Атеросклеротические бляшки, непроходимость желчевыводящих путей, метастазы в печени – если пациент не наплевал на свое здоровье и вовремя обратился в клинику, процент благоприятного исхода операций высок.Калашников приводит статистику: смертность больных в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения ККБ №1 составляет 0,3 процента (общемировой опыт подразумевает до 1,5 процента летальных осложнений). Бывает, что под скальпель хирурга люди ложатся очень поздно, когда болезнь уже приняла необратимый характер. Тем не менее помощь здесь окажут всем. И даже малоперспективных пациентов постараются вылечить.Технологическое оснащение первой краевой больницы весьма неплохое. Перед входом в операционную располагается пультовая комната. Здесь, в том числе, хранятся видеозаписи проведенных операций. Специалист щелкает мышкой – и мы наблюдаем, как человека спасают от желтухи. У того из-за опухоли желчь не поступает в кишечник. Доктор вводит контрастное вещество и таким образом узнает, где находится пораженный участок. Туда имплантируется стент, проходимость восстанавливается. Смерть от желтухи теперь не грозит.Файлы хранятся от года до полутора лет. Память аппарата не бесконечна, а операций в день проходит не менее пяти. Ангиографический комплекс запущен в работу десять лет назад, срок его эксплуатации уже заканчивается. Пора обновлять (министерству здравоохранения Хабаровского края на заметку!).Разумеется, работа с источником рентгеновского излучения требует осторожности. Поэтому каждый врач трудится возле комплекса определенное количество времени. Во время операций эскулапы надевают защитную одежду – специальные фартуки, маски и головные уборы.





Настоящее

На дворе двадцать первый век. Технологии, гаджеты, инновации – прогресс даже не идет, он бежит. Но как быть с менталитетом наших сограждан? Движется ли он в ногу со временем?

Заведующий кардиологическим отделением краевой клинической больницы №1 Виталий Лойфман сообщает, что смертность в его отделении составляет 3,9 процента. Однако этот показатель должен быть гораздо ниже.



«Как сделать, чтобы был ниже? Это должны быть совместные усилия, - рассуждает Лойфман. - Роль врача – это примерно половина успеха. Вторая половина – заинтересованность, мотивация самого пациента. К нам поступают люди, имеющие жизнеугрожающие осложнения. И порой заболевание приобретает хроническое течение. Мы можем подобрать человеку какую-то поддерживающую терапию, которая обеспечит удовлетворительное качество жизни или улучшит его прогноз, но, к сожалению, избавить от проблем наше вмешательство уже не сможет. Для того чтобы повлиять на проблему, нужно заблаговременно заниматься своим здоровьем. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Понимание этого у населения оставляет желать лучшего».

«Пациенты и родственники не задумываются о том, что ими не было сделано для выздоровления практически ничего, - рассказывает Кирилл Пугачев, заместитель главного врача краевой клинической больницы №1. - То есть они поступают с целым букетом вредных привычек, запущенных, нелеченных болезней. А вот здесь им все надо сразу вылечить. Когда это из-за объективных причин не получается, они не понимают, что нет у нас «волшебной таблетки», чтобы человек резко вылечился, встал и пошел».

«Достаточно часто происходит, что мы в течение года можем госпитализировать несколько раз одного и того же пациента, - продолжает заведующий кардиологическим отделением. - У нас «конвейер» хроников. Мы их знаем в лицо, знаем историю их заболеваний и знаем, что они ухудшаются, потому что пациенты не выполняют врачебных рекомендаций. Процент тех, кто следует нашим предписаниям, небольшой, примерно 20-25. Если человеку стало лучше, он не понимает, почему он должен принимать препараты и соблюдать рекомендации. Это, видимо, заложено в человеческой природе. Человек готов сказать «спасибо», только когда ему очень плохо».

Тянуть до последнего. Ждать «волшебную таблетку». Перекладывать абсолютно всю ответственность на плечи врача. В случае смерти родственника вести себя агрессивно. Бесконечно писать жалобы в инстанции. Увидев трещину на стене в больнице, сфотографировать ее, выложить в «Инстаграм» с подписью вроде «смотрите, какие здесь антисанитарные условия!!!».Увы, но непонимание пациентами такого аспекта, как обязанность следить за собственным здоровьем, ведет к тому, что врач вынужден жертвовать своим свободным временем ради каторжной и неблагодарной работы: слушать оскорбления от родственников умершего, писать объяснения в прокуратуру, опровергать инстаграмные жалобы.Конечно, в медицине имеют место и халатность, и равнодушие, и врачебные ошибки. Но это, скорее, исключение, чем правило. На практике медики трудятся сверх своей положенной нормы. Рабочий день может начаться в семь утра, а закончиться в восемь вечера. Переработка не оплачивается. «Овертайм» же стал обыденным делом.Переработка, как говорилось выше, стала обычным явлением. Однако по-другому никак, признает Виталий Лойфман. В отделении может лежать несколько десятков больных. Если какой-нибудь доктор заболеет или уедет в командировку, забота о его пациентах ляжет дополнительным грузом на коллег.Заманить работать в государственную больницу выпускника медицинского университета весьма непросто. И молодежь можно понять. Даже если касаться не материальной стороны вопроса: одно дело все время посвящать лечению людей, другое - тратить часы на вал бумажной работы и выслушивание упреков. В результате у нас в стране множится число медицинских страховых агентов, медпредставителей и косметологов.Лечить же больных в основном - прерогатива докторов предпенсионного и пенсионного возраста. Либо врачей, приехавших их стран Средней Азии. О последнем факторе мы поговорим в одной из последующих публикаций.



Андрей Канев









Врачебный анекдот, характеризующий менталитет большинства пациентов.

Едет еврей на важную встречу. Подъезжает к нужному ему зданию, пытается припарковаться, а все места уже заняты. Он начинает молиться: «Господи, сделай так, чтобы я мог припарковаться. Я буду помогать бедным, я буду ходить в синагогу, я буду соблюдать все посты!». В этот момент отъезжает одна машина, освобождается парковочное место. Еврей паркуется: «Господи, не беспокойся, уже как-то все само собой уладилось».