Выстрел под бой курантов

В новогоднюю ночь мы остались без дома: легкомысленные люди запускали с балкона армейские сигнальные ракеты…

- К худу! – бросил мне в ответ домовой во сне в ночь с 30 на 31 декабря и, перестав душить, исчез.

Утро, естественно, не заладилось. Вроде все как всегда, но что-то может пойти не так.

Мы всей семьей собирались встречать 2019 год в деревне у родителей. Это место - обитель спокойствия, уюта и тихого, но такого большого счастья.

Добирались с мужем по отдельности. Мы с сыном уехали на неделю раньше поездом, муж буквально накануне праздника, вечером, прибыл на автобусе.

Квартиру в Хабаровске остался сторожить наш рыжий кот Банан. Он уже третий год встречает Новый год в одиночестве, но сильно не обижается…

Через две недели мужу предстояло уехать в длительную командировку, и мы были озабочены только одним вопросом: куда деть кота? Мы оставляли его одного максимум на неделю, но на месяц… Дать кому-то ключи, чтобы его кормили, или, может, отвезти его к кому-нибудь?

- Надо было сюда привезти, – сказал муж.

- Зачем? – буркнула я. - Да что ему будет? Дадим кому-нибудь ключи, будут кормить его раз в неделю…

Как же я была легкомысленна.



Беда объединяет

Это был очень странный день. Мы что-то, не торопясь, готовили, слушали новогодние песни, но настроения все не было…

Около 22:00 начали с мамой наводить марафет, красились, крутили кудри. И тут папа переключил канал: в новостях нон-стопом - сюжеты из Магнитогорска.

Я замерла от ужаса. Как же это все-таки страшно! В один миг лишиться абсолютно всего. И ладно, если просто дома, а если кого-то близкого или например, собственной жизни? Спишь себе и не знаешь, проснешься ли…

Я ждала новостей о выживших, с замиранием сердца ждала. Но ни через 15 минут, ни через час их не становилось больше.

Какое тут праздничное настроение? Переживала эту трагедию как собственную. Слезы наворачивались и от увиденного, и от гордости за жителей Магнитогорска. От того, насколько сплоченными они стали. Они предлагали приют в собственных квартирах, теплые вещи... Они начали объединяться, для того чтобы помочь тем, кто уцелел. Я была поражена количеством добрых людей и их готовностью протянуть руку.

И, конечно, не могла представить, что меньше чем через час тоже стану нуждающимся человеком, которому на помощь придут разные, в том числе незнакомые, люди.



Тревожный сигнал

23:10. Мы с мамой накрываем на стол, слышу в телефоне – тилим. Сообщение по WhatsApp. Очередная картинка с Новым годом, подумала. Но какая-то неведомая сила подтолкнула меня посмотреть. Нет, сообщение в общей группе нашего городка: «26 дом горит! Все на улицу, срочно!».

Черт, может они ошиблись? 26-й – это наш дом. Нас там нет, а что если… а как? Я остановилась как вкопанная и говорю: «Наш дом горит». На мне не было лица, муж и родители - в таком же состоянии. Мама села на стул, папа закрыл руками лицо. Напряжение нарастало.

Тилим - пришло голосовое сообщение от нашей соседки сверху: «Катя, Катя! Второй подъезд, из квартиры под 26-й, ваша квартира горит!» - протараторила она, запыхавшись.

Я начала считать. А в голове одно – только бы не наша… Второй подъезд наш. У нас 22 квартира, по 4 на площадке, квартира этой соседки 26-я, мы под ними… Я с ужасом поняла, что мы горим. Но нас нет. Мы не можем контролировать ситуацию. Внутри все оборвалось. Уже не смотрела на лица родных, потому что пыталась судорожно выяснить подробности. Звонила, писала всем, кого знаю в доме. Соседка не отвечала.

- Наша квартира? – спросила я в общем чате.

Никто не отвечал. Только в двух-трех словах описывали ситуацию с места событий: «Горит дом; приехали пожарные; вскрыли дверь…».

Все прояснилось в 23:50, когда возгорание потушили.



Огненный заряд

- Катя, ваша. У вас там что-то взорвалось, а потом у нас из-под пола повалил дым. На стекле балкона следы от чего-то, что влетело вам в окно и подожгло квартиру. Пожарные сказали, что это был поджог.

- А наш котик? Вы не видели его нигде? Он жив? – спросила я с дрожью в голосе.

- Котика не было, может, убежал, – ответила соседка.

В нашей квартире в ту ночь побывают и пожарные, и полиция, и соседи, желающие помочь в расследовании, - все… Но только не мы. Мы приехать раньше чем через 12 часов физически не могли.

В новогоднюю ночь мы остались без дома. В квартире выгорела полностью одна комната, две другие сильно повреждены. В целости и сохранности только ванная.

Эта ночь перевернула нашу жизнь. Разве можно представить, что из десятка квартир заряд может влететь именно в твою? Или что заряд ударит в то место, где ты обычно работаешь? Теоретически в такое время я всегда в той комнате, именно на том месте, куда ударила ракета.

Она была настолько мощная, что пробила створку балконного окна, 5-камерное стекло квартиры, ударилась в стену… Стало страшно от мысли, что я могла там быть и сынок в этом случае не смог бы выйти.



На экстренной связи

Не разрешала себе распускать нюни. Больше всего я боялась, что от таких эмоций станет плохо кому-нибудь из родителей:

- Знаете, нечего роптать на судьбу. Мы не под завалами в Магнитогорске с вами лежим! Остальное – дело наживное. Что возможно починим, что испорчено выкинем! Никаких мокрых глаз. Бывает и хуже.

И мы сели за стол. За 5 минут до поздравления президента разлили шампанское. Но что он говорил уже не слышали, под бой курантов пили за то, что живы, целы и вместе. Я больше чем уверена: в ту ночь весь наш дом пил за то, что это произошло не с ними. Если бы не бдительность наших соседей, сгореть мог бы весь дом. Представить страшно: в новогоднюю ночь около сотни человек оказались бы бездомными.

В ту ночь на связи со мной были очень многие: соседи по подъезду, по дому… Кто-то предлагал помощь, кто-то делился своей ненавистью к горе-пироманам, кто-то докладывал о том, как работают сотрудники, кто-то приглашал на чай, кто-то специально пошел посмотреть, закрыли ли нам дверь, чтобы обезопасить квартиру от мародёров. Со многими чужими людьми мы были на связи до утра. Такая поддержка, даже словом, на самом деле дает силы. Не ожидаешь от незнакомых людей добра, тепла, понимания.

Честно сказать, потеряв практически все, что у нас было до того пожара, мы не рассчитывали на материальную помощь, не подсчитывали убытки. Мы просто старались свыкнуться с мыслью и попытаться начать действовать…

1 января на пепелище вернулся муж. Он прислал видео, от которого у многих зашевелились волосы на голове, но я, честно сказать, могла себе представить что там.

У нас 20 лет назад был пожар здесь, в деревне. И даже несмотря на то, что площадь возгорания тогда была небольшой и горела всего лишь веранда, от гари и копоти мы отмывали квартиру еще очень долго. Даже после ремонта.

А в нашей хабаровской квартире горели диван, кровать, письменные столы… Конечно, там зрелище не для слабонервных.



Дороже золота

Я выложила видео с описанием того, что у нас произошло, в соцсеть. Не для того, чтобы вызвать жалость, нет. Для того, чтобы кого-то предостеречь от преступления, кого-то подтолкнуть к страхованию квартиры… Но отклик, который я получила, – невозможный. Моя подруга, недолго думая, открыла в соцсетях сбор средств нам в помощь.

Мне было неловко просить денег, да и принимать их… Мы даже не надеялись на чью-то помощь, правда. А оказалось, столько ребят и девчат готовы помочь: кто-то предлагал вещи, кто-то свою квартиру как временное жилье, кто-то материальную помощь, кто просто добрым словом. В такой ситуации любая поддержка бесценна. Меня настолько тронули эти добрые люди, что появилось желание обнять каждого из них.

И да, мы не плачемся, не ропщем на судьбу, не закрываемся в себе. Мы уверены в том, что все будет хорошо. Руки-ноги есть, голова цела – значит, нет ничего невозможного.

Тяжелее всего в этой ситуации мужу, на его плечи легло восстановление квартиры. Несколько дней он в компании коллег по работе, которые, узнав о беде, примчали уже 1 января, разбирал завалы. У него не было сменной одежды. Уцелело лишь то, в чем он приехал в деревню. Переодеться было не во что, и естественно, пока они затягивали потрескавшиеся окна пленкой, восстанавливали проводку, входную дверь, он ходил в одном и том же. Времени купить что-то новое совсем не было. Звонит с такой болью в голосе: «Люди от меня на улице шарахаются, как будто я какой-то… А мне просто теперь негде жить и больше не во что переодеться».

Уже почти месяц муж живет на чемодане новых вещей, которые все-таки купил, скитается по друзьям, а в свободное от работы время пытается восстановить то, что сделали с нашей квартирой глупые люди из соседнего дома.



О мужестве и бездействии

Мы знаем, где они живут, знаем номер дома, этаж, сомневаемся только, с какой стороны их квартира. То есть круг подозреваемых сужен до двух квартир. Собрать информацию было несложно, вместе с соседями мы сразу же начали проводить неформальное расследование и по траектории полета ракеты установили, откуда был сделан выстрел. Но, говорят, она могла немного изменить траекторию.

Все наши наработки переданы в органы. Но это уже совсем другая история, которую я обязательно расскажу позже, когда следствие закончится.

А пока я не могу мысленно не возвращаться в тот страшный день, каждый раз заново переживая эмоции, прокручивая варианты развития событий. Так бы хотелось, чтобы это был сон, страшный сон.

Позже соседи расскажут, как, вооружившись огнетушителями, пытались сами вскрыть нашу дверь и как пожарные отчаянно пытались реанимировать кота, который слишком много времени провел в огненном плену, сидел у двери и ждал помощи, но дверь открыли слишком поздно.

А по записям с камер внешнего видеонаблюдения мы увидим, как легкомысленно люди запускали с балкона армейские сигнальные ракеты и как трусливо прятались, даже не вызвав пожарных.

Подумать только, в 23:00 ракетница пробила нам окно, а в 23:15 соседи вызвали пожарных.

За 15 минут бездействия наша квартира превратилась в закопченную коробку с горкой пепла. Причиненный ущерб мы оценили более чем в миллион рублей.

Какие-то 15 минут… Они решали очень многое.



Екатерина Серебренникова



