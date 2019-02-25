Час пик
Дальневосточные потребители услуг ЖКХ - заложники курса доллара?
Непрерывно растущие цены на топливо подстегивают повышение коммунальных тарифов и съедают экономию от перехода на новые технологии, констатировали в Законодательной думе Хабаровского края. Заложниками курса доллара и свободных рыночных отношений стали дальневосточники – потребители жилищно-коммунальных услуг. В частности, тарифы на тепло непрерывно растут из-за удорожания топлива, стоимость которого не контролируется государством, считают чиновники правительства Хабаровского края. Как следствие, меры по модернизации районных котельных не дают значительного экономического эффекта. Об этом было заявлено на рабочем совещании с местными парламентариями по вопросу тарифного регулирования в коммунальной сфере.
Налог для хорошей жизни
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в этом году стало предметом горячих дебатов в Законодательной думе Хабаровского края. Изменения в квитанциях произойдут дважды. В январе расценки коммунальщиков уже выросли на 1,7%. Следующее подорожание, на 2,4%, отложено до июля. Прежде, как правило, это происходило один раз в год, по истечении первого полугодия, и составляло около 4%, как в сумме и сейчас. Размер определялся уровнем инфляции. Теперь же помимо обесценивания рубля экономисты закладывают в тариф увеличившийся НДС. Налог на добавленную стоимость государство подняло с 18 процентов до 20, объяснив это заботой о пенсионерах: «Бизнес должен нести часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров», - заявил по этому поводу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Впрочем, власти, включая региональные, уверяют: скачок цен не предвидится.
«Граждане не платят по экономически обоснованным тарифам. Все ставки жестко ограничены предельно допустимым индексом размера платы граждан за коммунальные услуги. Разница компенсируется из бюджета», - поспешили успокоить в комитете по ценам и тарифам правительства края.
- Там, где электроэнергия производится дизельными и газовыми электростанциями, население оплачивает в среднем 12,6% от экономически обоснованного уровня тарифа. Разница датируется из краевого бюджета, - рассказала Ирина Филатова, заместитель председателя краевого комитета по ценам и тарифам. В то же время, с ее слов, этот показатель для населения, получающего электричество централизованно, существенно выше.
- Население оплачивает за электроэнергию 96,6% от экономически обоснованного уровня тарифа ПАО «ДЭК» (входит в группу «РусГидро». - Прим. автора), – привела цифры Филатова.
В очередь – за тарифом
Трудно сказать, есть ли в этом противоречие: для каждой действующей в регионе ресурсоснабжающей организации определяются свои экономически обоснованные тарифы. Нередко механизм настолько сложен, что разобраться в нем до конца не могут даже парламентарии.
- Мы говорим, что размер платы за коммунальные услуги меняется на 1,7%. Но вот табличка: Комсомольск-на-Амуре – изменение платы на 5,3%. Вы говорите, что это как-то должно компенсироваться. В пояснительной записке написано: в 2019 году в краевом бюджете предусмотрено на компенсацию 131 миллион. Я поделил 131 млн на один город Комсомольск – получается 300 рублей в месяц. На один город даже не хватит. Не вяжутся цифры, - обратился к экспертам один из депутатов.
- Плата должна измениться только на 1,7%, а разница компенсируется из краевого бюджета, – объяснила Ирина Филатова.
- Я понял, что 5,3 это запредельная сумма. Тогда возникает еще один вопрос, по другой табличке: «Расчет роста размера платы граждан за горячее водоснабжение». Почему-то в Хабаровске и Комсомольске плата растет больше всего: в Хабаровске – порядка 20%, в Комсомольске – 25-30%. По остальным [муниципальным образованиям] есть 2-3%, 7%, 8%. А почему в городах так резко? – продолжал недоумевать собеседник.
Ситуация немного прояснилась из дальнейшего разговора. В частности, выяснилось, что коммунальные тарифы для населения и прочих потребителей, к ним относятся предприятия и организации, изменяются по-разному. Для «прочих потребителей» тарифы устанавливаются в виде формулы. Как было озвучено, «…часть составляющих этой формулы определяются в буквенном выражении и на них органы на местах влияния не оказывают».
Особое внимание депутаты обратили на рост тарифов для «прочих потребителей» в отдаленных районах, включая Советско-Гаванский. Расчетные показатели там могут подскочить, по некоторым оценкам, сразу на 40% и больше.
Успокоит ли такое объяснение рядового потребителя? Вряд ли – сошлись во мнении народные избранники. В конечном счете коммунальщики перекладывают свои издержки на предпринимателей. Вряд ли те станут меньше потреблять электричества, горячей и холодной воды, если они занимаются производством. Как следствие, не исключен рост цен на широкую линейку продукции. Одними из первых могут подорожать хлебобулочные изделия, высказали опасения депутаты. Какие слои населения это ощутят первыми, вопрос риторический. Но как сгладить действие экономического бумеранга, не ясно. Не вызывает сомнений только одно: по большей части решение находится в компетенции федеральных властей.
Борьба или равноправие?
Как снизить стоимость топлива – такую задачу пытаются решить в регионах, оценивая затраты на снабжение отдаленных котельных и электростанций. Один из подходов, предлагаемый министерством ЖКХ правительства Хабаровского края, – сократить период оплаты энергоносителей при их покупке у поставщиков: чем больше срок расчета, тем выше договорная цена. У некоторых небольших ресурсоснабжающих организаций просрочка составляла до двух лет. В результате к первоначальной стоимости угля или мазута добавляются пени. Но это часть проблемы. В ряде случаев огромные издержки – результат существующей логистики. Очевидно, под этим подразумевается неразвитая транспортная инфраструктура. Так, доставка топлива в Охотск, по словам участников встречи, приводит к его троекратному удорожанию. В выигрыше только продавцы – более того, логично предположить: им такое положение вещей на руку.
- Цены на топливо сегодня не подлежат государственному регулированию. В тарифах мы учитываем цены на топливо, которые определены в договорах по итогам торгов. Основной поставщик топлива для котельных и дизельных электростанций края – «Межрайтопливо». Правительство края работает работу для снижения цен, которые сложились. Это сокращение сроков оплаты отгруженного топлива, а также увеличение конкуренции среди поставщиков энергоресурсов, - объясняют в краевом комитете по ценам.
Есть и еще один парадокс.
Члены краевого парламента не стали оспаривать заявленный тезис и приняли решение: рекомендовать правительству региона рассмотреть возможности поэтапного снижения предельного максимального тарифа на тепловую энергию для населения. Часть предложений чиновники направят в Минвостокразвития России, в том числе для включения в национальный проект развития Дальнего Востока.
Алексей Стахов
- Объясните, какие тарифы здесь приведены: которые на собственное производство тепловой энергии или как? Здесь перечислены предприятия по районам – указываются районы, города…
- Тарифы устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации.
- Город Хабаровск: «ННК Хабаровский НПЗ»…
- У них собственная котельная, они сами производят тепловую энергию. Кроме собственного потребления, у них есть потребители, и поэтому установлен тариф.
- А чего они тогда на весь край не производят тепло по полторы тысячи?..
- Там доля потребителей всего 0,2%.
- Меня цифры удивили: тысяча – полторы тысячи!
- Объемы производства другие!
С рабочего совещания по тарифам ЖКХ
в Законодательной думе Хабаровского края
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