Хабаровскому марафонцу в Новосибирске разбили кубок

Хабаровский марафонец Денис Коновалов в очередной раз за свой счет поехал на супермарафон в Грецию. Где и поставил свой личный рекорд. Первый греческий двухсуточный марафон спортсмен пробежал в 2012 году с результатом 298 километров. В 2019 году за двое суток бега, с перерывами на душ, сон, прием пищи и иные потребности организма, хабаровский дворник «сделал» 300 километров 654 метра. Он стал четвертым среди 30 участников двухсуточного бега. «В таком беге я был один из России. Еще один наш бежал суточный марафон», - уточняет Денис.

Нынешний - шестой греческий супермарафон Дениса. «Сколько их всего было за все время, уже и не помню. Много где бегал, начиная с края. В Хабаровске начало осени самое лучшее время для бега», - улыбается Денис. А чего там: взял и рванул ранней осенью до Вяземского. Или до Хора. Туда своим ходом, обратно на поезде.

И в Греции погода не подкачала. «Была просто великолепная - днем градусов 15. К вечеру посвежело - ночью порядка 6-7 градусов тепла. С погодой просто повезло - закончилось соревнование, поднялся ветер, пошел ливень», - вспоминает бегун. Старт марафона, по его мнению, был немножко неудобный - в 18 часов по местному времени: «К вечеру организм уже немного сдал, трудней начинать. Из-за этого - ночь без сна». На адаптацию - порядка полутора суток.

Первый раз за супермарафон спортсмен прикорнул спустя сутки бега – чуть менее двух часов. На вторые сутки отдыхал минут сорок: «А потом что-то ноги вообще начали отказывать, и я еще на часок прикорнул».

Спортсмены наматывают круги по ограниченной территории.

«Часть дистанции пробегаешь по дорожке спортивного комплекса, часть за территорией, где и плитка, и асфальт. Большая часть дистанции ровная, и только на одном участке был этакий затяжной, но не крутой подъем», - вспоминает бегун. Километраж учитывается беспристрастно, с точностью до километра, с помощью датчика, что крепится к кроссовкам каждого спортсмена. «А вот оставшиеся метры, после окончания срока соревнования, судьи отмеряли вручную», - рассказывает Денис.

Когда наш спортсмен покидал родину марафона, греческие служащие вежливо приняли победный кубок из рук Дениса и после прохождения зоны досмотра вручили обратно. В Москве, по прибытии в аэропорт, таможенники позволили пронести кубок через рамку детектора в руках. В Новосибирске категорически потребовали положить награду на ленту транспортёра. Внутри стационарного сканера кубок за что-то зацепился и после «просвечивания» на выходе посыпались пластиковые части. Их Денис Коновалов и собрал. Хорошо, что большая часть афинской награды выполнена из металла, так что кубок удалось восстановить. Правда, за время реставрации он лишился некоторых частей.И это не все злоключения на пути домой. В Новосибирском аэропорту, по словам Дениса, у него бдительные стражи попытались «отжать» бутылку оливкового масла. Ее марафонец купил в магазине дьюти-фри, аккуратно запаковал и вез со всеми документами. До меня и ранее доходили инсинуации, дескать, в Новосибирске, пользуясь мелкими придирками и незнанием законов, отдельные служащие «изымают» дорогой алкоголь «из-за бугра». Видимо, и такая мелочь, как бутылка масла, тоже неплохо. «Но старший смены вышел, разобрался, сказал, что нарушений нет. Только нервы потрепали», - невесело улыбается марафонец. В Новосибирске Денис Коновалов, в целях экономии, делал пересадки на самолет другой авиакомпании. «Так выходит дешевле», - рассказывает спортсмен.Пока в Новосибирске мелкие служащие «гнут пальцы и линию», пока хабаровские чиновники отфутболивают спортсмена, Денис в основном бегает супермарафоны по стране и «за бугром» на свои. Несколько лет назад со спортивным инвентарем помог Анатолий Насыров. В прошлом году наша газета обрядила спортсмена и частично оплатила проезд. «В этом году виза у меня уже была. Стартовый взнос составил 80 евро. 9200 рублей - билет Москва – Афины – Москва и 18 тысяч 700 - от Хабаровска до Москвы и обратно. Стоит подойти к чиновникам, как они говорят, что «таких огромных трат они не могут допустить», рассказывает марафонец. Так что беги, дитя свободы!





Андрей Дунаевский

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