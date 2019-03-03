В Хабаровске теракт предотвратили, а "пятна" остались



На всю страну прогремела новость, как сотрудники ФСБ предотвратили массовую бойню в хабаровской школе №30. По сообщениям средств массовой информации, 18-летний Александр О. решил отплатить альма-матер за годы унижений. Он якобы добыл обрез, 96 патронов, но блюстители порядка сумели «вычислить» потенциального убийцу и арестовать его. Хеппи-энд? Возможно. Однако в этой истории с пресечением нового «Колумбайна» существует немало белых пятен.



Слух о сплетнях

Даже небольшой анализ федеральных и региональных СМИ показывает, что газеты и порталы либо копируют друг у друга информацию, либо ссылаются на телеграм-канал Baza. Собственно, этот канал и живописал, как студент первого курса РАНХиГС Александр О., являясь поклонником Андерса Брейвика, решил превзойти своего кумира, для чего и добыл обрез с патронами.

Потом сотрудники ФСБ задержали несостоявшегося стрелка. И тот, продолжает писать Baza, во всем сознался. Что мечтал «убивать школоту», что хранит дома националистические листовки, что для конспирации завел себе несколько мобильников. И еще – что признал свою вину.

Комментариев со стороны правоохранительных органов не последовало. ФСБ и Следственный комитет хранят молчание. И, естественно, поползли слухи. Так, журналисты одного из изданий нашли в социальной сети «ВКонтакте» аккаунт Александра О., где тот якобы выкладывал на свою страницу посты с человеконенавистническими лозунгами.



Хиккан, короче

Мать Александра работает учителем в той же школе, где когда-то впитывал знания студент. По словам одних учеников, он учился плохо. По словам других – учился хорошо.



«Он был очень молчаливый, ни с кем почти не общался в школе, - приводит слова одноклассницы Александра Ксении Ш. «Говорит Москва». - Над ним смеялись иногда, что он такой странный. Хиккан, короче. У него мама в школе преподавала, но он плохо учился. На него учителя часто жаловались. Я когда прочитала про него, не поверила. Я думала, это шутка, что над ним посмеялись. Это очень похоже на то, что над ним так пошутили. Думала, что это неправда. Только над ним так и можно было пошутить, больше таких людей, с такими приколами, не было. Только про него и поверили бы».

Хиккан, кстати, – это человек, старающийся максимально изолироваться от общества. Один из знакомых Александра, с которым я пообщался, также сообщил, что тот ни с кем из класса не дружил и даже старался не разговаривать. Возможно, имела место травля со стороны сверстников, но этого никто утверждать не может. Но, продолжил мой респондент, учился Александр хорошо. Не в последнюю очередь из-за матери.«Мама старалась его контролировать, - рассказывает визави. – Женщина позитивная, любила пошутить. Правда, после всех этих слухов об аресте некоторые ее шутки теперь кажутся несколько циничными. Например, класс как-то не выполнил домашнее задание, кроме одного парня. И вот учительница спрашивает: «Кто сделал домашнее задание?». Руку тянет только этот ученик. Учительница говорит: «Вот видите, класс, как он вас подставляет, отпинайте его где-нибудь за гаражом». Все рассмеялись. Конечно, никто никого не бил».Еще одно любопытное обстоятельство. В 2017 году 17-летний хабаровчанин Антон Конев зашел в здание ФСБ и устроил стрельбу. Погибли два человека. Сам Конев был застрелен сотрудниками ФСБ. Так вот – Конев также учился в школе №30. А классным руководителем у него была… мать Александра О.



Истина где-то там

Во время учебы в школе Александр увлекся историей и субкультурой ролевиков. Об этом рассказал руководитель одного из хабаровских ролевых клубов Георгий Д.



«Мне он показался нормальным парнем, тихим, вменяемым. Правда, несколько экстравагантным. Он увлекался историей, даже где-то опубликовал эссе на тему иностранной интервенции на Дальнем Востоке 1918-1922 годов. Александр участвовал в нескольких фестивалях, посвященных косплею и ролевому движению».

После новости об аресте Александра СМИ наводнили фотографии, на которых студент то целится из пистолета, то позирует в военной форме и кобуре. Георгий подчеркивает – кадры сделаны во время официальных фестивалей, поэтому неверно утверждать, что они являются доказательствами каких-то преступных устремлений парня.Еще один странный аспект касается страницы Александра О. в сети «ВКонтакте». Там, мол, он выкладывал посты с призывами к насилию, это заметили сотрудники ФСБ и вовремя отреагировали. Я нашел аккаунт с данными «воззваниями». Однако он значится как «Эрика Митфорд», и там нет почти ни одного намека на личность Александра. Ну как почти…Последний пост на этой странице – фотография Брейвика и подпись под ней «Ад начнется 22 рядом с домом. Жыза. Я дебмл АПХвхапваа» (здесь и далее орфография и пунктуация автора постов соблюдены. – Прим. авт.). Первый комментарий – «Сань, ты че творишь». Не знаю, считается ли это намеком…Сам аккаунт наполнен фотографиями норвежского убийцы, уличных беспорядков, горящих зданий, оружия и Эрика Харриса (массовый убийца, один из учеников, устроивший бойню в школе «Колумбайн»). Практически под каждым фото – лозунг а-ля маньяк гуляет на свободе («Пора уничтожать детей псов системы», «Я готов. Устрою охоту в моей бывшей школе апхвхаххаа»).Целью этой публикации не является обелить Александра О. или очернить его. Это лишь попытка разобраться в ситуации в условиях информационного вакуума со стороны правоохранительных органов, с одной стороны, и не основанной на доказательствах волны ненависти со стороны обычных граждан, с другой. Возможно, 18-летний студент виноват. А может, и нет. Просто преждевременно о чем-то утверждать, имея под собой основание в лице пары сообщений из телеграм-канала. А подобные каналы давно себя скомпрометировали вбросами и фейками.



Андрей Канев





Хиккан, он же хикки, он же хикикомори – человек, как говорится в данной статье, который стремится максимально изолироваться от общества. Слово пришло из Японии, где это явление относительно распространено среди среднего класса. У хикки мало или вовсе нет друзей, они могут годами жить в квартире, не покидая ее. Они редко когда работают. В основном хикканы сидят на шее у родителей или живут на пособие по безработице. Впрочем, известен случай, когда один такой японец по имени Такаси Котэгава, сидя дома и торгуя на бирже, смог заработать за семь лет 152 миллиона долларов (при первоначальном капитале в 14 тысяч долларов).





Бойня в школе «Колумбайн» произошла 20 апреля 1999 года. Ученики старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд тогда убили тринадцать человек и ранили 23 человека. Виновными в трагедии назвали компьютерную игру Doom, творчество групп Rammstein и Marilyn Manson, готическую субкультуру. И только потом – травлю Харриса и Клиболда со стороны одноклассников. По мотивам трагедии в школе «Колумбайн» американский режиссер Гас Ван Сент снял фильм «Слон» (отмечен «Золотой пальмовой ветвью»). Название картины намекает на англоязычную идиому «слон в комнате», обозначающую очевидную проблему, на которую никто не хочет обращать внимание.